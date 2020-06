1. Большое значение в английском языке имеет порядок слов. В английском языке нет падежей. Хотя сами англичане с этим не согласны. Кроме родительного, означающего принадлежность чего, кого к предмету или лицу (John is a Peter's son -- "Джон сын Пита"), они также находят в своем языке винительный и дательный. И не только у местоимений (him, her, us и т. д.), но и существительных. Только у существительных он не отличается от именительного. Как бы то ни было из-за отстуствия ли падежей, или от их неразличимости по форме, только порядок слов нужно соблюдать неукоснительно. Он прост:

на первом месте стоит подлежащее

на втором сказуемое

на третьем дополнение -- прямое или предложное

Irene saw John -- "Ирэн увидела Джона"

Если бы было наоборот

John saw Irene -- то перевести это как "Джона увидела Ирэн" никак нельзя, а только как "Джон увидел Ирэн", то есть перемена места существительного полностью изменяет смысл высказывания. Английские грамматики здесь говорят о падеже. На первом месте существительное стоит в именительном падеже, а после сказуемого -- в винительном. Падеж определяется не формой, а местом.

2. Иногда на первом месте стоит сказуемое, а подлежащее на втором.

Did Irene see John? -- "Ирэн увидела Джона"?

Это значит, что данное предложение отрицательное. Кроме того, перемена мест подлежащего и сказуемого наблюдается еще в нескольких случаях. Самый частые из них такие

Let us go -- "давай пойдем"

Это повелительное наклонение. Другой случай:

Had his genius been of a more extended character, he would probably have been promoted to some important command -- "Если бы его способности были большими, он, возможно, был бы продвинут на более высокие посты".

Это бессоюзное условное предложение.

3. При всей кажущейся простоте данное правило не всегда так легко распознается.

Во-первых, потому что подлежащее не всегда выражается существительным:

To be a capitalist, is to have not only a purely personal, but a social status in production -- "Быть капиталистом -- значит занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение"

Оно может выражаться глаголом с частицей to (инфинитивом), как в данном предложении

what he is to us in Christ is the root of our comfort -- "то, кем он является для нас во Христе, -- корень нашего спокойствия"

или целым предложением, как в данном. Или еще чем. Но мы не будем распространяться на этот счет только потому, что все эти случаи заслуживают отдельного разговора, к которому, надеюсь, мы вернемся в специально посвященной этому статье.

Во-вторых, потому что подлежащее может быть выражено не одним словом, а на него могут быть навешены многие уточняющие слова и даже предложения, образуя группу подлежащего:

The man I met yesterday was a magician -- "человек, которого я встретил вчера, является фокусником"

Здесь подлежащее (the man) распространено за счет придаточного предложения. Перед придаточным должен бы быть союз (which, whom). Но в таких коротких предложениях союз часто опускается. На этом мы тоже заострим внимание в той же специальной статье.

Попутно обратите внимание на прошедшее время сказуемого (was). Это и есть то самое согласование времен. Мы скажем "Вчера я видел Серегу. Он работает в магазине", англичане же "Вчера я видел Сержа. Он работал в магазине", как будто со вчерашнего дня началась новая эра.

4. Очень часто, нарушая гармоничность правила, на первое место выносятся обстоятельства или обстоятельственные обороты, чаще всего времени и места:

In bourgeois society, living labour is but a means to increase accumulated labour -- "В буржуазном обществе живой труд есть лишь средство увеличивать накопленный труд"

Обычно они отделяются запятой:

As always, he needs to stay healthy -- "как всегда, ему необходимо оставаться здоровым"

Но иногда, -- как правило, таким нигилизмом щеголяют газеты и блоги, -- запятая не ставится:

In the meantime he made four films -- "В промежутке (или между тем) он сделал четыре фильма"

On the same date Dickens and Madson received from it a company -- "в тот же самый день Диккенс и Мэдсон получили от него (какого-то акционерного общества) компанию"

Также на первое место выносятся вводные слова и обороты

For the rest, nothing is more ridiculous than the virtuous indignation of our bourgeois at the community of women -- "Впрочем, нет ничего смешнее высокоморального ужаса наших буржуа по поводу общности жен у коммунистов"

Все эти примеры просты, и ни у кого не вызовут затруднений. Но не спешите радоваться. Англичане, особенно люди с литературной и научной жилкой, могут наворотить таких обстоятельств, что под их ворохом до расположенного на первом месте подлежащего сразу и не доберешься:

In spite of what her sister declared, and really believed to be her feelings in the expectation of his arrival, Elizabeth could easily perceive that herspirits were affected by it -- "Хотя ее сестра говорила, что известие о приезде Бингли ничуть ее не тревожит, и даже верила в это сама, Элизабет все же ясно замечала ее волнение". Как видите, русский переводчик все это перевел придаточным, но у Джейн Остин-то были только два обстоятельственных оборота, один из которых расширен за счет введения придаточного.

Нельзя также забывать, что в английском вообще обстоятельственный оборот может быть на первом месте, сказуемое на втором, а подлежащее только на третьем:

From the serfs of the Middle Ages sprang the chartered burghers of the earliest towns -- "Из крепостных средневековья вышло свободное население первых городов"

Забывать нельзя, но и акцентировать на этом внимание особенно не следует. Такое нарушение обычного порядка происходит на волне эмоционального подьема автора, но никак не может быть правилом. Заметим только, что в процентном отношении подобные случаи, как и раздувшиеся обстоятельственные обороты, весьма редки. Превалирует же обычный порядок слов.

5. Не только падежи английского языка (за исключением родительного), но и части речи ничем не отличаются друг от друга по форме. Как перевести слово capitain? "Капитан", а может "капитанить", а может "капитанский"? Все будет правильным. И поэтому нужно смотреть на место этого слова в предложении. О месте сказуемого и дополнения мы уже говорили. А теперь автор хочет обратить внимание на одно эмпирическое правило, которое он нигде, кроме как у Бонк (был такой популярный в советские времена автор учебников по английскому), да и то в какой-то популяной статье, не встречал, но которое работает почти безотказно.

Вот оно: "если после артикля до глагола стоит куча слов, то только последнее из них существительное, остальные прилагательные".

it seems it's the destination error rather than the source error -- "это, кажется, скорее ошибка в выборе цели, чем ошибка источника"

The error source has not a precisely defined meaning -- "источник ошибки точно не определен"

I have some recording from the plane over the water surface -- "я сделал несколько наблюдений с самолета над поверхностью воды"

Most of the surface water is used to supply water for cities and industry -- "большая часть поверхностной воды (воды из верхних слоев водоемов) используется для снабжения городов и промпредприятий"

The problem with ''Sandmouth'' has something to do with the genre itself, the town novel -- "Проблема 'Сандмафа' имеет некоторое отношение к природе самого жанра, жанра городского романа"

Five years later, The William Jennings Bryan University was founded in the novel town of Dayton -- "Пятью годами позднее университет им... был основан в новой части города Дэйтона"

Правда в наборе разных прилагательных может быть так, что одно из прилагательных является определением не к существительному, а к другому прилагательному, но тут уж, кто как поймет. На этом строится много каламбуров и шуток. Вот, как например, отшутился Джером К. Джером

For the next four days he lived a simple and blameless life on thin captain's biscuits (I mean that the biscuits were thin, not the captain) and soda-water= "В течение следующих 4 дней мы жили простой незапятнанной жизнью на тонких капитанских бисквитах (я имею в виду, что тонкими были бисквиты, а не капитан) и содовой воде"

6. Кроме прямого и предложного дополнений, есть еще и косвенное. "Передай от меня (что?) привет (кому?) своему коту. -- Уже передал: дал ему (косвенное дополнение) пинка (прямое дополнение)". Не трудно догадаться, что прямое дополнение выражается винительным падежом, а косвенное -- дательным. В английском винительный вроде есть, хотя бы для местоимений (her, him, me...), а дательный то ли есть, то ли нет, непонятно -- сами английские грамматики еще не пришли к единству мнений по этому вопросу. Во всяком случае для существительных и дательный и винительный по форме не отличаются. Поэтому и здесь большую роль играет их взаимное расположение.

Правило просто: сначала после глагола идет дательный падеж (или косвенное дополнение), потому винительный. Сначала "кому, чему", а потом "кто, что (реже "кого, чего")".

Не showed the tourists the gards at Buckingham Palace -- "он показал туристам стражу у Букингемского дворца" НО Не showed the gards atBuckingham Palace the tourists -- "он показал стражникам у Букингемского дворца туристов (чтобы они не скучали, пока стоят на часах)"

This gives the lens a short focal length -- "Это (т. е. очень выпуклая поверхность) дает линзе короткое фокусное расстояние"

Her future self answers her a question -- "само будущее отвечает ей на вопрос". По смыслу здесь, конечно, кому? что? отвечает. Заковырка несколько в другом. Глагол answer в английском требует прямого дополнения ("чего? что?" -- винительного падежа , значит), а в русском предлога "на". Чтобы не запутаться в таких сложных конструкциях, необходимо четко знать все те глаголы, которые в английском являются переходными, а в русском нет (об этом мы подробно писали в материале "Как научиться писать на английском языке").

А этот пример я взял из популярной грамматики английского на BBC:

The dog gave the cat a mouse but The cat gave the dog a mouse -- "собака дала кошке мышку НО кошка дала собаке мышку"

I almost envy my friend the pleasure -- "я почти завидую своему другу в удовольствии". Опять несоответствие прямого дополнения в английском и русском envy (что?) -- "завидую" (в чем?)

Надеюсь все ясно. Не забывайте этого простого правила.

7. Тогда идем дальше. Та же петрушка с сочетанием винительного и творительного падежей "я сделал (кого?) брата (кем?) начальником". Здесь между английскими грамматиками еще большая междуусобица. Одни настаивают на наличии творительного падежа в английском, другие видят здесь аналог особой конструкции, свойственной романским языкам, начиная с латинского и кончая французским: а именно, т. н. двойному винительному падежу. Пусть уж они сами разбираются между собой. Мы будем вести речь о более нам привычном творительном падеже.

И укажем еще на одно простое правило: "сначала ставится винительный падеж, а потом творительный", то есть все наоборот по сравнению с предыдущим случаем:

in 1925 Trinity appointed a woman professor of law, Frances Moran -- "в 1925 году Тринити-колледж назначил женщину профессором права". При обратном порядке слов было бы, что профессора назначили женщиной, что не было бы грамматической ошибкой, но по жизни было бы смешно.

I will show you wonders, I will make lead gold -- "я покажу вам чудеса, я сделаю свинец золотом".

Sin made man a fool -- "грех делает человека дураком" НО Sin made fool a man -- "грех делает дурака человеком"

We are pleased to nominate the animals "the lower creation" -- "Нам нравится называть животных "низшими существами""

Заметим, что подобные конструкции в английском языке довольно редки. Творительный падеж заменяется либо предложным дополнением, либо какой-либо иной конструкцией:

in 1925 Trinity appointed a woman professor of law -- in 1925 in Trinity a woman was appointed professor of low

8. Итак, порядок слов в английском языке дает четкую нить Ариадны при переводе самых запутанных текстов. Но заковырки все равно остаются.

Вот два предложения:

"Poirot shows Hastings a letter in which he is told to watch out for Andover"

и

"when God interferes for the protection of His people, He is said to watch over them"

Видите ли вы разницу (имею в виду выделенную полужирным часть) в их структуре? Я не вижу. Пытаясь выяснить, видят ли англичане, я так и не дошел до истины. Скорее всего она в том, что никакой разницы нет. Для англичан: они правильно поймут то, что хотели сказать. А вот русским, чтобы понять смысл правильно, нужно переводить эти предложения совершенно по-разному.

Первое:

"П. показал Г. письмо, в котором ему было приказано ждать А."

Второе:

"когда бог вмешивается со своей защитой в дела людей, он, как говорят, бдит за ними"

То есть в первом и втором случае подлежащим является he. А вот сказуемым в первом случае is told (пассив), а во втором to watch over; is saidже на русский переводится вводным предложением "как говорят". Прошерстив на предмет обнаружения истины на примере глаголов to tell и to say Интернет, и в основном напирая на классиков, а не на посты, я пришел к убеждению, что англичане различают здесь не конструкции, а слова. С одними глаголами эту конструкцию нужно переводить обычным предложением, где сказуемое выражено страдательной формой, а глагол с to (to watch out) является дополнением сказуемого. С другими же -- конструкцией с вводным предложением. Вот и все. То есть чтобы правильно переводить, нужно знать значение глагола.

Я приведу эти глаголы, сразу успокоив читателя, что для чтения художественной литературы знание этой материи не столь уж и важно. Если же ему предстоит читать научные статьи, то без понимания данных оборотов никуда не денешься:

He is accepted to... -- Принято считать, что он...

He is announced to... -- Было объявлено, что он...

He is assumed to... -- Предполагают, что он...

He is believed to... -- Полагают, считается, что он...

He is considered to... -- Считается |Считают, что он...

He is expected to... -- Ожидают |Ожидается, что он...

He is found to... -- Обнаружено, что он...

He is heard to... -- Говорят |Можно услышать, что он...

He is hoped to... -- Есть надежда, что он...

He is known to... -- Известно, что он...

He is like to... -- Кажется, что он...

He is recognized to... -- Признано, что он...

He is reported to... -- Сообщается, что он...

He is said to... -- Говорят, что он...

He is seen to... -- Видно, что он ...

He is seem to... -- Кажется, что он ...

He is shown to... -- Показано, что он...

He is stated to... -- Утверждают |Заявляют |Сообщается, что он...

He is supposed to... -- Предполагается, что он...

He is thought to... -- Считается |Полагают, что он...

He is understood to...-- понятно, что он

Список далеко не полный, и все же для любителей научной литературы стоит держать его под рукой, время от времени дополняя.

Newton, is reported to have said that his body at that time could have fit inside a quart mug -- Как сообщают, Ньютон говорил, будто его тело при рождении могло поместиться в пивной кружке

Walter Scott studied the draws on the spot, and connects the name with Dwerg, though Trolls seem rather to be their spiritual and linguistic ancestors -- "В. С. изучал дровов на месте и связавает их имя с двергами, хотя имя "тролль" кажется более подходит им в качестве духовных и лингвистических предков". В данном предложении seem употреблено не в пассиве (is seemed), а в активной форме, что, как ни странно, перевода не меняет.

Jupiter's center is belived to be composed of liquid metallic hydrogen = "Юпитеров (речь идет о планете, не о главном божестве римского пантеона) центр, как считают, состоит из жидкого металлического водорода".

9. Тему о порядке слов в английском предложении мы закрыли. Однако раз уж мы коснулись вводных предложений, нелишне будет добавить сюда пару замечаний. Есть еще две конструкции, равнозначные только что рассмотренной

He is accepted to... = It is accepted that he... -- Принято считать, что он...

и

He is reported to... = He is reportedly to... = It is reported that he -- Сообщается, что он...

и т. д. (где, конечно, есть соответсвующее наречие).

Это понятно. Интереснее еще один поворот в этой теме. Один поворот и один оборот. Называют его по-разному, чаще всего вводным, хотя ничего вводного в нем и на дух нету. Выглядит он следующим образом:

I know him to be a clever man

Прямой перевод здесь не идет, но для всякого знакомого хоть с каким-то европейским языком (романским или германским) смысл будет ясен:

"Я знаю, что он умный человек"

Итак, прямое дополнение (him -- в данном случае уже можно смело говорить о винительном падеже) превращается в русском языке в подлежащее, но подлежащее придаточного предложения, присоединяемого к главному ("я знаю") союзами "что" или в некоторых случаях "как", а глагол с частицей to -- сказуемым придаточного (опускаемая в русском языке связка "есть").

I know my brother to be a clever man -- "я знаю, что мой брат умный человек"

I know my brother to play piano -- "я знаю, что (в данном случае может быть и "как") мой брат играет на пианино"

Глагол с частицей to может быть заменен причастием, но на смысле это никак не отражается.

I know my brother to be a clever man = I know my brother being a clever man

I know my brother to play piano = I know my brother playing piano.

Может встретиться и так:

I know my brother to have played piano = I know my brother having played piano

Что изменилось. Почти ничего, просто мы отправили брата с его умениями в прошедшее время (точнее в предшествующее времени основного предложения):

"Я знаю, что мой брат умел играть на пианино"

I know it must be a scandalous falsehood -- "Я знаю, что это гнусная выдумка". It стоит здесь также в винительном падеже, который в английском не отличается для этого местоимения от именительного. Модальный же глагол (must в данном случае) не нуждается в сопровождении to.

I suppose you have heard of it -- "я предполагаю, что вы слышали это". Здесь тоже нет частицы to. Я специально просмотрел в Интернете примеры с глаголом suppose, и пришел к выводу, что конструкция без to устаревшая. Но поскольку я рассчитываю на образованного читателя, то считаю долгом показать ему, что в классической литературе может встретиться и такая форма.

But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance -- "но они, предполагая, что он был в хорошей компании, отправились в однодневный круиз, и они нашли его среди его земляков и знакомых". Это из Евангелия. Как видите, конструкция может присоединяться и к причастию.

They expected him to swell up with fever or suddenly drop dead -- "они ожидали, что он распухнет от лихорадки или неожиданно умрет". (Ох уж этот Google: подсовывает примеры или из Библии или из попсы). Конструкция работает со всеми глаголами из списка, приведенного в предыдущем пункте. Обратите внимание на согласование временен. В придаточном время не настоящее или прошедшее, а одновременное или прошедшее по отношению ко времени основного оборота (после таких глаголов как "ожидать", "надеяться", "бояться" и т. п. настоящее=будущему и не только в этом обороте, а всегда).