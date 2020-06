Традиционно, грамматика английского языка, впрочем, как грамматика любого языка, имеет два направления. С одной стороны, это описательная грамматика (descriptive), которая объясняет традиционные и общепринятые правила. С другой стороны, есть нормативная грамматика (prescriptive grammar), которая дает понятие языковой нормы, другими словами, объясняет, как правильно употреблять то или иное грамматическое явление.

Конфликт между двумя направлениями неизбежен, но это нормальное явления, потому что язык – живое явление, и то, что предусмотрено правилами, нередко нарушается в разговорной речи. Например, в письменной речи мы будем придерживаться грамматической нормы, а в устной речи от нормы можно отойти. Естественно, в пределах разумного. На практике норма и отступление от нормы известны носителям языка, и они имеют четкое представление о том, когда от нормы можно отойти, а когда это невозможно.

Для статьи мы отобрали семь правил, которые можно нарушать.

1 - НИКОГДА НЕ ОТДЕЛЯЙТЕ ЧАСТИЦУ «TO» ОТ ИНФИНИТИВА

Конечно, этого правила следует придерживаться в официальном стиле речи, в официальной переписке. Например, You really have to watch them.

Но в неформальном общении мы придерживаемся правил разговорной речи. В такой ситуации будет корректным употребление «расчлененного инфинитива» (split infinitive), когда между частицей и инфинитивом стоит наречие. Например, You have to really watch him.

Являются ли обе конструкции синонимичными? Нет. Предложение «You really have to watch them.» подчеркивает, насколько важно за ними понаблюдать. Предложение «You have to really watch them.» указывает, что за ними следует внимательно наблюдать.

2 - НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОГОМ

Начнем с того, что само правило противоречит тому, с чем мы сталкиваемся на практике. Вот несколько примеров: Please tell me what planet you are from? (Скажите мне, пожалуйста, с какой вы планеты), What are you striving for? (К чему вы стремитесь?), Give it up! (Бросьте это!). Но почему тогда существует такое правило?

Классическая грамматика утверждает, что предлог должен стоять перед существительным или местоимением, но не в конце предложения. Вот еще один пример: She is a person I cannot cope with. (Она человек, с которым я не могу справиться). В официальном стиле речи следует изменить структуру предложения - She is a person with whom I cannot cope. Но даже в этом случае не всегда возможно реструктурировать предложение так, чтобы предлог не стоял в конце предложения. Например, It is behavior I won’t put up with. (Это поведение, с которым я не примерюсь).

Как можно изменить структуру предложения? It is behavior up with which I won’t put. Но такой порядок слов также невозможен в английском языке. Единственный способ «уйти» от предлога в конце предложения – заменить глагол: It is behavior I won’t tolerate. Правда, предложенный вариант уместен в официальном стиле речи.

3 - НИКОГДА НЕ НАЧИНАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С СОЮЗА

And why not? (А почему бы и нет?) Предложение приобретает более эмоциональное звучание. Тем не менее, есть у этого правила сторонники, хотя их позиция может быть опровергнута множеством примеров, включая научные статьи, эссе, публицистику. Вот несколько примеров:

But the truth is, these steps won’t make up for the seven million jobs that we’ve lost over the last two years. (Но правда заключается в том, что эти меры не компенсируют те 7 миллионов рабочих мест, которые мы потеряли за последние два года) – из выступления Барака Обамы.

But if a man sitting still has not the power to remove himself, he is not at liberty.(Но если сидящий человек не обладает силой переместиться в пространстве, у него нет свободы) – Джон Локк, британский педагог и философ.

4 - НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЙТЕ «WHILE» и «THOUGH»

Сторонники нормативной грамматики призывают вас помнить, что WHILE имеет ограниченную сферу употребления – While I agree, I resist. (В то время как я соглашаюсь, я противлюсь этому) и настаивают на замене – Though I agree, I resist. (Хотя я соглашаюсь, я противлюсь этому). Они считают, что WHILE подчеркивает только продолжительность во времени. Тем не менее, WHILE может использоваться в значении «хотя с одной стороны», поэтому в данном случае можно использовать WHILE вместо THOUGH (хотя, не смотря на). И еще пара примеров:

Though we partner with XYZ, Inc., we can also partner with one of their competitors. (Хотя у нас партнерские отношения с компанией XYZ, Inc., нашими партнерами может быть кто-нибудь из их конкурентов).

While we partner with XYZ, Inc., we can also partner with one of their competitors. (Хотя с одной стороны у нас партнерские отношения с компанией XYZ, Inc., нашими партнерами может быть кто-нибудь из их конкурентов).

5 - НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЙТЕ «SINCE» и «BECAUSE»

Нормативная грамматика указывает на различие в значении «SINCE» и «BECAUSE», подчеркивая то, что «BECAUSE» делает акцент на причине, а «SINCE» акцентирует результат:

Because breathing is something we do automatically, we rarely think about it. (Мы редко думаем о дыхании, потому что это то, что мы делаем автоматически).

They are rather expensive, since they are hard to find. (Они довольно дорогие, т.к. их трудно достать)

В разговорной речи это различие в значении, как правило, стирается. Иногда бывает трудно определить, идет л речь о причине или результате. Сравните:

Dick has been miserable because Dinah went away. (Дик чувствует себя несчастным, потому что уехала Дина)

Dick has been miserable since Dinah went away. (Дик чувствует себя несчастным, так как уехала Дина)

6 - УПОТРЕБЛЯЙТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «DATA» ТОЛЬКО ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Where did you get this data? (Где вы взяли эти данные?) С другой стороны, у этого существительного есть форма единственного числа – datum. А «data» является формой множественного числа этого существительного. На самом деле, существительное «datum» употребляется крайне редко. А вот существительное «data» может трактоваться как форма единственного, так и множественного числа:

They analyzed the data after they collected them. (В этом случае автор подчеркивает большой объем данных и трактует существительное как исчисляемое во множественном числе)

They analyzed the data after they collected it. (В этом примере существительное имеет значение «информация» и трактуется как неисчисляемое).

7 - ИСПОЛЬЗУЙТЕ «NONE» КАК МЕСТОИМЕНИЕ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

None of these rules is followed strictly. (Ни одно из правил не соблюдается строго) Предполагает ли данное предложение одно правило или определенное количество правил? Вряд ли можно дать точный ответ. Но однозначно нельзя исключать «множественность». Если вы хотите заменить NONE на NOT ONE или NO ONE, вы можете это сделать – Not one person admitted guilt. (Ни один человек не признал вину), No one saw him comу. (Никто не видел, как он пришел).

Итак, правила традиционной грамматики могут адаптироваться к условиям разговорной речи. Но это не означает, что они заменяют нормативные грамматические конструкции, которые являются прерогативой официального стиля речи.