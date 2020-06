Несмотря на то, что некоторые существительные являются неисчисляемыми, необходимость их посчитать остается. Сыпучие, текучие и аналогичные вещества мы можем измерять в весовых категориях или любой подходящей таре: две бутылки воды, пять килограммов сахара… и т.п.

Подобные вещи мы можем посчитать по частям, но не всегда часть переводится, как piece. Хотя piece является самым распространенным мерилом многих вещей.

Если мы говорим a piece of paper, то кусок этот будет неровным, оторванным. Бумагу и прочие тонкие широкие объекты принято измерять листами, то есть при помощи sheet. Здесь главное, случайно не написать shit вместо sheet. e.g. The boy took out a new sheet of paper to make a drawing of his cat.

Для вычленения предметов, которые вместе составляют единый ансамбль, можно использовать как piece, так и article. Article почти также широко употребляется, как и piece. e.g. The suite of furniture consisted of five articles (pieces).

The naughty child left his articles of clothing all around the room.