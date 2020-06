«And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country». Цитата из инаугурационной речи президента Дж. Кеннеди (1961) стала девизом жизни тысяч людей во всем мире. «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, - спросите себя, что вы можете сделать для страны». Почему предложение так легко запоминается? Почему его можно услышать в речи политика, общественного деятеля, преподавателя колледжа, руководителя компании? Ответ очевиден: предложение построено на использовании необычной синтаксической конструкции, которую в стилистике называют хиазмом (Chiasmus). Слово произошло от греч. Chiasmós (крестообразное расположение в виде греческой буквы χ (хи)).

Особенность хиазма или обратной параллельной конструкции заключается в перекрестном расположении слов и фраз в первой и второй части высказывания. Проще говоря, вторая часть высказывания представляет собой зеркальное отражение первой:

One should eat to live, not live to eat. - Ешьте, чтобы жить, а не живите, чтобы есть. (Цицерон)

Иногда хиазм может быть реализован посредством перехода от активной конструкции к пассивной и наоборот.

Например: He who fails to prepare is prepared to fail. – Тот, кому не удается подготовиться, готов к неудаче.

Как влияет использование хиазма на нашу речь?

Происходит выделение второй эмфатической части высказывания благодаря неожиданной паузе перед ней. Например: They don't care about how much you know until they know how much you care . (Jim Calhoun) - Им все равно, как много ты знаешь, до той поры, пока они не узнают, насколько тебе это не все равно. Хиазм создает юмористический или иронический эффект . Например: Do I love you because you're beautiful? Or are you beautiful because I love you? (Oscar Hammerstein) - Я люблю тебя, потому что ты красивая? Или ты красивая, потому что я тебя люблю?

У хиазма достаточно широкая сфера применения, мы находим его в художественных произведениях, в речах политических деятелей, а также в рекламе.

В литературных произведениях хиазм придает высказыванию ироничный тон:

Например: You forget what you want to remember, and you remember what you want to forget. - Вы забываете то, что хотите запомнить, но помните то, что хотите забыть.

Never let a fool kiss you -- or a kiss fool you. (Mardy Grothe) – Не позволяйте глупцу целовать вас, не позволяйте поцелую обвести вас.

Хиазм – стилистический прием, которым пользовались и пользуются многие известные политические деятели. В речах и вступлениях хиазм является мощнейшим инструментом привлечения внимания аудитории, помогает политику не только расположить к себе слушающих, но и сделать их своими союзниками или партнерами.

Например:

Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. – (President John Kennedy) - Давайте никогда не будем идти на переговоры, потому что нам страшно. Давайте никогда не будем испытывать страх перед переговорами.

In the end, the true test is not the speeches a president delivers; it’s whether the president delivers on the speeches. (Hillary Clinton) – В конечном итоге, тестом на доверие президенту являются не его речи, а факт выполнения обещаний, которые содержатся в его речах.

My job is not to represent Washington to you, but to represent you to Washington. (Barack Obama) - Моя задача заключается не в том, чтобы представить вам тех, кто руководит страной. Моя задача состоит в том, чтобы представить вас тем, кто руководит нацией.

Копирайтеры активно используют хиазм в рекламных текстах для создания яркого и запоминающегося образа рекламируемого продукта. Продукта, который потребитель захочет приобрести.

Например: I am stuck on Band-Aid, and Band-Aid's stuck on me. (реклама бактерицидного пластыря Band-Aid) - Бэнд-ейд пленил меня, а я пленен Бэнд-ейдом.

You can take it out of the country, but you can't take the country out of it. ( реклама сигарет Salem) – Америка без Salem? Да. Salem без Америки? Нет.

И если вы готовитесь к выступлению на конференции, к презентации или переговорам, которые будут проходить на английском языке, имеет смысл посмотреть подборки высказываний знаменитых людей, в которых встречается хиазм.

Или же попробовать составить свой хиазм, ведь это не так уж и сложно! Что скажете?