Частенько приходится слышать от людей в разной степени владеющих английским языком о том, что "Сейчас shall не используется, а только Will. Shall сейчас можно встретить лишь в книгах, изданных не позже правления королевы Виктории". Особенно хорошо принимается на веру эта мысль не теми, кто до неё "сам дошёл", а теми, кого "просветили". Хочется сразу отметить, что такие "экстремальные", в лингвистическом смысле, решения, как внесении изменений в ГРАММАТИКУ, не должны со всей ответственностью приниматься лицами, не являющимися носителями обсуждаемого языка. Да и "должны" ли они приниматься даже знатоками-носителями языка? Мы не Тарасы Бульбы – не мы "породили язык", не нам его и "убивать".

Shall и Will– не просто вспомогательные глаголы будущего времени. Это модальные глаголы, обладающие, каждый своей, смысловой нагрузкой. Самый очевидный аргумент – Shall, и только Shall, используется в предложениях типа: "Shall I open the window?", "Shall we start tomorrow?". Как глагол будущего времени Shall сейчас часто заменяется Will, от части это объясняется широким употреблением идентичной краткой формы обеих глаголов "`ll», но... всё по порядку. Смысловой оттенок у Will – намерение. Да и существительное Will переводиться как "желание, завещание". Один из смысловых оттенков Shall – должностнование. А вот как "работают" эти оттенки: на вопрос "Will you marry me?" несчастный отвечает "Yes, I will". То есть через Will он выражает свою волю, желание. А если ответит по правилам "Yes, I shall", то это будет равносильно "Да, конечно. Мне уже не отвертеться".

У Shall есть ещё некоторые смысловые оттенки, которые теперь использовались и используются в серьёзной художественной литературе, или в речи для стилистических целей. Но даже эта редкость в употреблении совсем не значит, что это всё нужно благополучно забыть.

Это немного противоречит общепринятым правилам, но Shall может употребляться со вторыми и третьими лицами единственного и множественного числа, но только по "смысловым правилам":

You shall have a sweet = I'll see that you get a sweet



He shan`t come here = I won’t let him pass here

They shall not pass = We won't let them pass

В правилах, написанных формальным языком, также используется Shall:

Members shall enter the names of their guests in the book provided.

Да, английский язык сегодня – отличный помощник в зарабатывании денег, профессиональный инструмент, но... Не стоит забывать, что любой язык – это ключ к огромному хранилищу культурного наследия, которое постоянно пополняется. С языком нужно обращаться также осторожно, как и с маленьким котёнком. Этот чрезвычайно сложный организм зародился задолго до нас, жил и развивался, живёт и развивается сейчас, и должен благополучно жить и развиваться после нас. А уж ответственность за исчезновение и возникновение грамматических форм, и прочие трансформации, давайте оставим за естественной эволюцией языка.

И ещё кое-что не совсем относящееся к английскому языку, но к обсуждаемой теме. Во французском языке достаточно сложная система, сложнее английской, сослагательных и условных наклонений. И одно из таких наклонений настолько громоздко, что попросту не используется ни в речи, ни в письме. Его можно обнаружить лишь в каких-то классических книгах. Так вот, прогрессивные французские лингвисты-реформисты высказались за удаление из их языка этого непрактичного, неупотребляемого рудимента. Вынесли это всё на национальный референдум, и большинство французов были категорически против этого, так как считают свой язык одним из величайших национальных достояний.