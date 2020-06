Вы любите кино? Думаю, большинство читающих эту статью ответят утвердительно. А хотите рассказать знакомым или коллегам о фильмах, о походе в кино по-английски? Давайте попробуем.

Идем в кино!

В кино можно пойти утром или днем, если вечером у вас, например, занятия в университете - I have class tonight, so let us go to a matinée instead.

A matinée /ˈmætɪneɪ/ – так по-английски называется утренний или дневной сеанс. Вечерний сеанс называется - an evening performance.

В англоязычных странах фильмы ранжируются по категориям. Чтобы узнать категорию, нужно задать вопрос - What’s it rated?

В США приняты следующие категории фильмов в зависимости от возраста зрительской аудитории:

G – General Audience = Appropriate for all ages - Без возрастных ограничений.

PG – Parental Guidance Suggested = May contain some mild violence and implied sexual activity - На усмотрение родителей (в фильмах могут быть элементы насилия или секса).

PG13 – Parents Strongly Cautioned = Some material may be inappropriate for children under 13 years old (moderate violence, strong language, sexual situations) – Фильмы с возрастным ограничением “детям до 13 лет” (фильмы включают элементы насилия, секса, а также бранную лексику).

R – Restricted = Kids under 17 must be accompanied by a parent or guardian, because the film has strong violence, sex, drug use, and/or very crude language – Фильмы, на которые дети моложе 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых (фильмы содержат большое число эпизодов насилия,секса, употребления наркотиков и бранную лексику).

NC-17 – Adults only = Extremely explicit violence or sex, extreme horror, etc. - Только для взрослых (ярко выраженное насилие и/или секс, хоррор и т.д.).

Смотрим фильм и обсуждаем

Если фильм пользуется большой популярностью, то о нем говорят - The movie is a hit.

Если же фильм не пользуется популярностью у зрителей, говорят - The movie bombed.

Если фильм захватил вас, заставил переживать, вы скажете – I was on the edge of my seat the whole time!

Помимо обычных фильмов есть сиквелы (sequels). Сиквел – это серия многосерийного фильма, имеющего общее название и тематически его продолжающая. Примеры наиболее популярных американских сиквелов - «Две башни» из трилогии «Властелин колец», «Терминатор-2», «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар!»

Невозможно представить современные фильмы без спецэффектов (special effects), создаваемых при помощи компьютерной техники. Иногда они просто завораживают – The special effects were breathtaking.

А вот игра актеров не всегда впечатляет, оставляя желать лучшего – The acting left something to be desired.

Прежде чем смотреть фильм, можно ознакомиться с его содержанием, посмотрев трейлер (trailer) – 2-3-минутный ролик с самыми яркими сценами из фильма – Have you seen the trailer for the final part of the trilogy? (Вы уже посмотрели трейлер последней части трилогии?)

Если вы смотрите фильм на иностранном языке без субтитров (subtitles), то могут возникнуть трудности с восприятием речи актеров на слух – I have a hard time understanding the dialogue without subtitles.

Выражение «I have a hard time» часто используется в разговорной речи вместо «I have difficulty».

Фильмы могут быть с субтитрами (subtitles) или же дублированы на другой язык (dubbed) – The film will be dubbed into French and Flemish (Фильм будет дублирован на французский и фламандский языки).

О чем еще можно говорить, обсуждая фильм? О замысле, концепции (premise) и сюжете (plot) - Although the premise was intriguing, the plot was complex and a little hard to follow. (Хотя замысел был интригующим, сюжет оказался сложным, за его развитием было трудно следить).

В какой-то момент в сюжете фильма может произойти неожиданный поворот событий (implausible twist) – The completely implausible twist at the end ruined it (Совершенно неожиданный поворот событий в конце фильма испортил все).

Фильм может оставить самые приятные впечатления – feel-good (жизнеутверждающий), touching (трогательный), heartwarming (душевный).

It’s the feel-good movie of the year – I found it very touching (Это жизнеутверждающий фильм года – мне он показался трогательным).

Фильм может быть смешным (hilarious), правда, иногда юмор может оказаться низкопробным и даже непристойным (potty humour/ toilet humour/ off-colour humour).

My boyfriend thought it was hilarious, but I thought they went a little overboard with the potty humor (Мой парень думал, что фильм смешной, а мне показалось, что они переборщили с непристойными шутками).

Иногда в кинематографе снимаются новые версии уже существующего фильма – remakes.

Основным их отличием от оригинала является состав актеров – the cast.

To be honest, I liked the remake better than the original – the cast was much stronger (Честно говоря, новая версия фильма мне понравилась больше оригинала – в новом фильме более сильный состав актеров).