В английском языке довольно сложная и разветвленная глагольная система, и надо ее осваивать -- ничего не сделаешь. В английском нет падежей, очень мало междометий и наречий. Вместе с тем английский -- это современный язык с развитой терминологией, с речью, богатой на нюансы и оттенки мыслей. И все эта нагрузка выпадает на глагол. Поэтому легким его освоение не назовешь. Легким -- нет, а вот доступным и не требующим каких-то сверхусилий или сверхспсобностей -- да. Нужно только проявить желание и настойчивость. И, конечно, не верить всякой заманухе -- "английский за две недели", особенно если есть желание знакомиться не с рекламными слоганами, а овладеть языком как пропуском к громадным культурным ценностям, созданным на этом языке.

Чаще всего пугает система времен, которых очень много и которые кажутся запутанными. Это неправда. Времен много, но запутанности особой нет. Прежде всего основых времени три: это те самые банальные настоящее, прошедшее и будущее. Они обозначают либо то, что происходит всегда, постоянно,

Mrs. Long promised to introduce him -- "Мисс Лонг давно обещала познакомить нас (ввести его в наш круг)"

I never think of it -- "Я никогда об этом не думаю"

I’ll keep this as a proof -- "Я буду хранить это как доказательство"

либо (в основном это относится к прошедшему и будущему временам) ряд последовательных действий.

The girls grieved over such a number of ladies. But when the party entered the assembly room it consisted of only five altogether -- "Девочки расстроились, что женщин так много. Но когда компания вошла в зал, где должен был быть бал, их всего оказалось пять человек."

-- Uncle James'll sleep in his bed now -- Дядя Джеймс теперь будет спать в своей постели

Относительно этих простых времен разветвляются прочие. Наиболее полно схема отработана у англичан для прошедшего времени. Есть прошедшее в прошедшем, настоящее в прошедшем и будущее в прошедшем. Такая же система, правда, не в полном объеме существует для настоящего и будущего времен.

Трудность часто состоит в том, что в длинном связанном рассказе это основное время упоминается раз, где-нибудь в начале главы, а потом используются разные прошедшее в прошедшем, настоящее в прошедшем и т. д.

Ситуация с прошедшим в прошедшем наиболее проста для понимания. Вы входите в магазин и выдите мужика, который часто ловит рыбу, например, на пруду недалеко от вашего дома. Если вы скажете просто, без разъясняющих дело обстоятельств: "Я вошел в магазин, и увидел мужика, который ловит рыбу", то можно подумать, что он прямо в магазине расположился с удочкой и наживками и из под прилавка выуживает рыбу. Именно так можно и подумать, если вы переведете фразу дословно на английский:

I entered the shop and saw a man who fished

А вот если поставите "ловил рыбу" не в прошедшем, а в предпрошедем, то есть в прошедшем, которое было еще раньше, то есть до того времени, о котором ведется основной рассказ, то все станет на свои места

I entered the shop and saw a man who had fished

И без каких-либо дополнительных обстоятельств будте ясно, что это не в магазине вы увидели, как он ловит рыбу, а видели где-то раньше, до того, как вы заявились за покупками.

Хочу обратить внимание на одну деталь, очень часто не замечаемую русскими: "Я вошел в магазин, и увидел мужика, который ловит рыбу". Обратите внимание, хотя рассказ относится к прошедшему, "ловит" стоит в настоящем времени. В английском же оно будет стоять в прошедем (fished). Это так называемое согласование времен:

"я вчера встретил своего старого друга: он работает инженером" -- yesterday I met my old chap. He worked as an ingeneer

словно со вчерашнего дня столько воды утекло, что выражаться о нем в настоящем неприлично.

Интересным временем является будущее в прошедшем. Ничего похожего в русском языке нет, и это, надо сказать, иногда доставляет неудобство.

"Тогда Сталин и Рыков были едины во взглядах. Позднее их пути разойдутся". Не знаю как вам, а по мне это будущее время ("разойдутся") для уже свершившегося много десятилетий назад, кажется нелепостью. Будто Сталин и Рыков все еще живы, и им еще предстоит только разойтись по разным политическим углам. Английский с его будущим в прошедшем позволяет избежать этой нелепости:

Stalin and Rykov had then the same views on political problems. Later they would differ (а не will differ, как если бы мы пытались это предсказать на будущее)

Для настоящего в прошедшем лучше опять прибегнуть к рассмотрению типичной ситуации.

"Однажды ночью мой путь пролегал через Бейкер стрит. Когда я проходил мимо столь памятной для меня двери, мной вдруг овладеложелание снова увидеть Шерлока Холмса. Его комната была ярко освещена, и когда я заглянул туда, я увидел его высокую фигуру. Он быстро ходил по комнате"

Итак перед нами ряд последовательных, сменяющих друг друга действий. В определенный момент в этот поток вмешивается процесс, который начался задолго до этих действий, продолжался во время их смены и закончится, вероятно, после того как сцена завершится. Все эти последовательные действия (пролегал, проходил, овладело, заглянул, увидел) выражаются простым прошедшим, а процесс -- настоящим в прошедшем (ходил)

One night my way led me through Baker Street. As I passed the well-remembered door, I was seized with a keen desire to see Holmes again. His rooms were brilliantly lit, and, even as I looked up, I saw his tall, figure. He was pacing the room swiftly..

Обычно это время называют продолжающимся (Continuous), что мне кажется охватывает лишь частично его значение. Но даже в этом смысле его для лучшего понимания русским читателем лучше идентифицировать с нашим несовершенным.

At the window his father, James, was still scrutinizing the marks on the piece of china..-- "У окна отец Сомса, Джемс, все еще разглядывал марку на фарфоровой вазе". "Разглядывал, да так и не разглядел".

То же самое касается настоящего. Разве лишь настоящее в настоящем как раз замечательно подходит под определение продолжающегося времени, то есть действия, ограниченного явным временным интервалом:

When one is dictating one should speak fluently and not cough -- "Когда диктуешь, надо говорить медленно и не кашлять"

Гораздо больше проблем -- что можно заметить и по вопросам изучающих английский -- доставляет прошедшее в настоящем. А почему, не понимаю. Все же попытаюсь внести ясность в этот вопрос. Часто говорят, что прошедшее в настоящем -- это такое время, которое обозначает действие, совершившееся в прошлом, но результат которого еще жив в момент разговора. Вроде ты выдохнул в морозном воздухе, а пар еще долго после этого висит.

Такое определение мне представляется, хотя и правильным по существу, но несколько сложноватым для непосредственного восприятия. Поэтому я попытался найти другое объяснение: прошедшее в настоящем -- это совсем недавнее в отличие от давнего и истершегося, обозначаемого просто прошедшим. К примеру, вы встречаете приятеля, которого не видели всего один день. Все что произошло за этот день, вы обозначаете преднастоящим:

I have bought milk and brot, I have tigtly slept all the night.. -- "Я купил молока и хлеба, я крепко проспал всю ночь"

А все что произошло с вами до этого, вы обозначаете простым прошедшим:

I finished my building, I married one women with a child.. -- я закончил свою стройку, я женился на женщине с ребенком

В том же простом прошедшем вы будете рассказывать ему о событиях своей жизни, если вы встретились через 20 лет, а прошедшим в настоящем вы обозначите то, что непосредственно предшествовало встрече:

I have walked along the street, suddenly I have seen you -- "я гулял по улице, неожиданно увидел тебя"..

Если вы будете читать пьесы, вы обратите внимание, что прошедшее преимущественно обозначается именно прошедшим в настоящем. То же в романных диалогах. Напротив, романное повествование от автора, как и статьи, сплошь идет простым прошедшим.

Предпрошедшее и преднастоящее чаще сами англичане называют совершенным, хотя правильнее бы его назвать разовым, то есть обозначающем разовые действия. В противовес этому у них есть всамделишнее несовершенное:

She had once paid him a visit in his humble parsonage and had perfectly approved all the alterations he had been making -- "Она однажды нанеслаему визит в лице своей покорнейшей персоны и одобрила все изменения, которые он делал". "Нанесла, одобрила" -- все разовые действия, простое предпрошедшее, а он "делал (да не доделал)" -- несовершенное предпрошедшее.

She had been watching him the last hour, she said, as he walked up and down the street -- "По ее словам, она вела наблюдения (вела, да не довела) за ним уже в течение часа, пока он разгуливал по их улице". Заметьте, as he walked, конечно, по логике надо бы настоящим в прошедшем (as he was walking up), но часто в связном длинном рассказе происходит уподобление времен, поэтому не будьте слишком педантами. Чтобы поменять время, нужны веские причины.

He asked in a hesitating manner how long Mr. Darcy had been staying there -- "Он с некоторой неуверенностью спросил, давно ли здесь находитсямистер Дарси". Еще один нюанс предпрошедшего несовершенного: действие длилось до начала времени, в течение которого происходит разговор, но в его момент все еще не закончилось.

Будущего в настоящем нет. Но есть целый ряд глагольных конструкций, которые его заменяют.

Cecily is about to retort -- "Сесили собирается возразить (Сесили вот-вот возразит)"

When one is going to lead an entirely new life, one requires regular and wholesome meals -- "кто собирается (вот-вот поведет) возродиться к новой жизни, нуждается в регулярном и здоровом питании"

Для будущего времени англичане такой сложной надстройки не предусмотрели. Специально, готовясь к написанию этих заметок, я прошарил Интернет и хотя и нашел массу примеров на настоящее в прошедшем, но все на каких-то несолидных сайтах: сомнительные блоги, эстрадные песенки. Ни в одном классическом произведении, хотя, конечно, обзор был не исчерпывающим, даже следов этого времени не обнаружено. Поэтому, хотя это время и употребляется, но его точного смысла, учитывая употребляющий его континтент, добиться не удается:

Soon I'll be loving you again = "скоро я снова буду любить тебя, бла-бла"

Более повезло с прошедшим в будущем, то есть будущем до наступления другого будущего. Так оно должно определяться. Должно, но не обязано. В основном оно используется для высказывания предположения о возможном событии, то есть выступает в роли сослагательного наклонения:

We'll have discuss business after returning home -- "Возможно, мы обсудим дело после возвращения домой"

И уж совсем фантастически выглядит будущее в будущем, ибо у будущего не может быть будущего: оно само будущее.

Подведем краткие итоги: все три основных глагольных времени -- простые (состоят из одного слова), все остальные -- сложные. Они образуются либо с глаголом have в разных формах (has, had), либо be (am, are, is, was, were, been). Если с have, то это какое-нибудь предшествующее время. К такому времени присоединяется причастие на -ed (ended, melted, helped.. которое имеет особые формы, которые нужно запомнить у неправильных глаголов: read, spoken, gone..). Поэтому когда встретится такая конструкция, даже не вникая в суть, знайте: это какое-нибудь пред- (настоящее, будушее (очень редко), прошедшее) время

I'll have read, you had spoken, he shall have helped.

А если с to be -- то это одновременное время (настоящее в прошлом, настоящем или будущем). Здесь причастия всегда кончается на -ing без вариантов для сильных и слабых глаголов:

I'm reading, you are speaking, he have been helping, we are stealing

и так далее.

Тут правда, недавно один мой знакомый откопал фразу

He is spoken many times

"Как же так," -- спрашивает он меня. -- "Глагол to be в 3 лице ед числа, а причастие не на -ing?" Ну что возразить на это? Что существует еще страдательная форма, так что надо понимать, что не он говорил много раз, если бы причастие было на -ing, а ему говорили много раз? Так это и ежу понятно.

Soon after their return, a letter was delivered to Miss Bennet -- "Вскоре после его возращения письмо было доставлено мисс Беннетт". Вот именно: "было доставлено", а не "доставилось само".

She was persuaded that Jane must cease to regard it -- "она была убеждена (=ее убедили), что Джейн должна перестать заморачиваться этим"

Charlotte had been tolerably encouraged, he was comparatively diffident since the adventure of Wednesday -- "Шарлотту мягко воодушевляли (но до конца так и не воодушевили, иначе было бы was encouraged), что после того, что стряслось в среду он был относительно не уверен в себе"

Вот и вся система времен английского глагола. Однако нужно помнить:

мы не коснулись таких мощных пластов, как модальные глаголы и сослагательность, которые заслуживают отдельного разговора

в английском существует множество форм и выражений, которые несут определенную временную окраску. Например, would+инфинитив, который мы рассматривали как будущее в настоящем, может также означать повторяемость, привычность действий в прошлом:

Nothing that she would say, would have any influence. Her mother would talk of her views in the same intelligible tone. She would blush with shame and vexation -- "Ничего из того, что она обычно говорила, не имело никакого влияния. Ее мать постоянно говорила о своих видах все в том же понимающем тоне. Она при этом всю дорогу краснела от стыда и раздражения".

Как видите, те нюансы, для которых русский использует наречия, английский передает через глагольные формы. Отсюда их многообразие и трудность для понимания. Но не безнадежность.