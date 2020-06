1. Сослагательность -- очень трудное для овладения явление английского языка. Так что есть смысл, прежде чем переводить тему на язык примеров, несколько порассуждать об особенностях этого явления. Сослагательность трудна по нескольким причинам.

Во-первых, потому что в русском языке она присутствует в весьма урезанном виде: добавление частицы "бы" "если бы я только знал это" плюс еще несколько разбросанных там-сям деталей. В английском, как и во всех ведущих европейских языках -- это огромное монументальное сооружение. Это и предположение, это и передача чужого мнения, не только с уничижительной приставкой "якобы", как в русском, но и стилистически вполне нейтральная, это и неопределенное высказывание, это и модальность и, наверное, еще многое другое. Причем грамматически эти нюансы выражены весьма слабо, а то и вообще не обозначены. Поэтому слишком добросовестные попытки педагогов разжевать ситуацию нелепы и бесполезны. Нужно просто уяснить себе: сослагательность -- это есть сослагательность, а указывать в конкретном случае, что она обозначает, можно лишь уяснив себе все оттенки обстоятельств, которые этот случай образуют. Грамматика здесь бессильна. Кто не поверит, что так может быть, я укажу на категорию вида в русском языке: нет никаких четких правил его употребления, и однако мы, русские, безошибочно употребляем где надо совершенный, а где надо несовершенный вид.

Во-вторых, единой грамматической категории "сослагательность" англичане не выработали в отличие от тех же французов, где хотя и два с половиной десятка времен, зато четко понятно, где сослагательное наклонение, а где нет. Английскую сослагательность, чтобы обозреть ее, приходится буквально по крохам выковыривать из разных грамматических явлений.

2. Вникнем еще поподробнее в детали сослагательности, чтобы не заплутать в лабиринте английских форм

а) временной характер

В отличие от русского языка сослагательность в английском носит пусть и не всегда однозначно определимый, но временной характер. Допустим, вы говорите, по-русски "я бы смог это сделать". Это может значит маркировать две совершенно разные ситуации во временном плане. "Мог, а почему тогда не сделал" либо "раз мог, так и делай: тебе и карты в руки". То есть между прошедшим и настоящим/будущим в русском никаких грамматических отличий нет, в английском же они есть. Без знания дополнительных обстоятельств англичанин уже по одной форме твоего заявления поймет, либо ты мог, но не сделал, либо ты только собираешься делать.

б) реальный и нереальный условный период

Это очень трудный вопрос на котором всякому, изучающему английский (французский, немецкий) язык, необходимо заострить пристальное внимание. Ибо в русском ничего подобного нет, даже намеков. Вот две фразы: "если бы Василий был с нами, мы бы могли накатить по пять капель" и "если бы Ленин был с нами, ему следовало бы задать парочку вопросов". Первую фразу можно отнести к реальному периоду, потому что Василий вполне мог бы быть с нами, если бы случайные обстоятельства не помешали ему. Вторую -- к нереальному, ибо Ленин никак не мог быть с нами, ибо уже умер давно. Однако реальность предположения в русском мы можем оценить только из знания всех обстоятельств: кто такой этот Василий и почему его с нами нет, а кто такой Ленин. Грамматически оба этих предложения совершенно идентичны. В английском же они выражаются разными грамматическими формами: "Если бы Джон был с нами..." Мы не знаем, ни кто такой этот Джон, ни почему его с нами нет, но уже по строению фразы мы понимаем: наше высказывание относится к области реальных предположений или беспочвенных фантазий

в) субъективность

Сослагательность является только мнением говорящего. Он один знает реальный или нереальный условный период носит его высказывание (разумеется, даже и не думая о грамматических дефинициях), к будущему или прошедшему времени он его относит. Для кого-то Ленин и сейчас живее всех живых, и он для "если бы Ленин был с нами.." употребит реальный период, а для кого-то Василий такой известный раздолбай, что кроме как в нереальном периоде о нем ничего говорить нельзя. Не ситуация для читателя определяет употребление той или иной грамматической конструкции, а наоборот в зависимости от употребленного мы и оцениваем ситуацию. Поэтому так нелепы всякие объяснения типа "здесь употреблен оборот, потому что..", словно педагог прошарил фонариком в мозгах говорящего/пишущего и понял, что у того там было в его чуланчике мыслей. Еще нелепее задания: поставьте в предложении глагол в правильном форме. А поставить в правильной форме можно и так, и этак и вообще каким-то третьим образом. Главное знать, а что при этом говорящий хочет сказать.

3. Вот так долго запрягали, а теперь быстро поехали. В основном сослагательность выражается глаголами shall/will (shoul/would) либо shall/will (shoul/would) have.

Shall/will -- реальный период настоящего/будущего времени (которые как и в случае модальных глаголов, для сослагательного идентичны), shall/will have -- нереальный

Should/would -- реальный период прошедшего времени (которые как и в случае модальных глаголов, для сослагательного идентичны), should/would have -- нереальный.

Вот и все. А теперь тонкости:

а) should/would может употребляться как для прошедшего, так и настоящего/будущего и сам Соломон не разберет, в каких случаях так, а в каких так. Так что разбираться нужно по конкретной ситуации

б) никто эти глаголы не освобождал от несения службы по их основному месту приписки: выражения разных времен -- будущего в прошедшем, прошедшего в будущем и др. И на лбу у них не написано, когда они сослагательные, а когда нет, так что разбираться опять приходится по месту. Но хуже, что они порой совмещают свою основную и вспомогательную работу

It would have pleased you to have known Virgil, Horace, Tibullus, Ovid, Livy, and many more, whose names will be illustrious to all generations -- "[если бы тебе раньше времени не пришли кранты], ты мог бы знать (нереальный период в прошлом, мог бы, на поскольку ты умер, это невозможно) Вергилия и др, чьи имена будут прославлены (реальный период в будущем) в веках".

Как видно из примера реальный период в будущем может практически рассматриваться как будущее время. Сослагательность состоит лишь в том, что говорящий не может знать, будут ли эти имена в будущем знамениты, то есть это всего лишь его предположение, хотя и высказанное с уверенностью.

Еще несколько примеров, которые, впрочем, совершенно непоказательны: чтобы оценить, что именно выражается сослагательностью в том или ином случае, необходимо вникнуть в смысл всей ситуации, одним предложением которую не передашь:

shall/will

Yet to these writers she will owe as much of her glory as she did to those heroes -- "Да пусть этими писателями наш город будет так же славен, как он был славен перечисленными тобой героями". Здесь сослагательность видна из необычного порядка слов: дополнение вынесено на первое место

It is difficult for a man to speak long of himself without vanity; therefore, I shall be short. It may be thought an instance of vanity that I pretend at all to write my life; but this Narrative shall contain little more than the History of my Writings -- Человеку, который долго говорит о себе, трудно избежать тщеславия; поэтому я буду краток. Можно усмотреть признак тщеславия уже в самом замысле — описать свою жизнь, но это описание будет содержать мало чего иного, кроме истории моих сочинений

Первый shall совершенно очевидным образом модальный глагол, выражающий долженствование, второй -- сослагательный, указывающий на мнение автора.

shall/will have

What weighs upon thee--I know it well--is the sense of thine utter nothingness!... The names of great men hover before my eyes like a secret reproach, and this grand impassive nature tells me that tomorrow I shall have disappeared, butterfly that I am, without having lived. что тебя тяготит -- я это хорошо знаю -- это чувство крайнего твоего ничтожества!.. Имена великих людей парят перед моим внутренним взором как тайный упрек, и это великая бесстрастная натура говорит мне, что завтра я непременно исчезну, бабочка, каковая я и есть, как будто и не жил.

The religion, too, which Jesus professed must be disentangled from the religion which has taken Jesus for its object. And when at last we are able to point out the state of consciousness which is the primitive cell, the principle of the eternal gospel, we shall have reached our goal, for in it is the "punctum saliens" of pure religion. Также религия, которую прокламировал Иисус, должна быть освобождена от религии, которая принимает исторического Христа за свой объект. И когда мы наконец способны указать на такое состояние сознание, которое дает как бы базовую ячейку, принцип вечного евангелия, мы должны достичь своей цели, ибо здесь принцип чистой религии.

без комментариев, совершенно однозначный случай сослагательности настоящего/будущего (неуверенное предположение) -- нереальный период. Данный пример как раз любопытен таким свойством сослагательности как субъективность. Конечно, мы все умрем -- это и козе понятно, какая же тут сослагательность? Но так может рассуждать только атеист. Автор же этого пассажа -- швейцарский писатель Амиель -- человек очень религиозный, верующий в будущую жизнь, так что переводчик, мне кажется, погорячился поставив "непременно"

И не забывайте, что shall/will have может быть не только цельным выражением, но и сочетанием shall/will со вполне самостоятельным have:

This first judgment is, besides, indiscriminate and severe. I shall have to modify it later -- Это первое суждение, впрочем, несправедливо и сурово. Я постараюсь позднее модифицировать его

But if the scientific conception of nature proves incapable of bringing harmony and peace to man, what will happen? Despair is not a durable situation. We shall have to build a moral city without God, without an immortality of the soul, without hope Но если концепция науки оказывается неспособной принести гармонию и мир человеку (предполагается, отрицая загробную жизнь), что будет? Отчаяние не может длится долго. Мы должны будем построитьморальный город без бога, без вечности души, без надежды

Не думайте, что я пропагандирую подобную хрень: я просто показываю, как глагол shall может сочетаться с глаголом have, в данном случае с оборотом have to = must.

should/would

I have suffered very little pain from my disorder; and what is more strange, have, notwithstanding the great decline of my person, never suffered a moment’s abatement of my spirits; insomuch, that were I to name the period of my life, which I should most choose to pass over again, I might be tempted to point to this later period Я очень мало страдал от своей болезни, и, что еще любопытнее, несмотря на сильное истощение организма, мое душевное равновесие ни на минуту не покидало меня, так что если бы мне надо было назвать какую-нибудь пору моей жизни, которую я хотел бы пережить снова, то я указал бы на последнюю

Здесь мы имеем дело с классическим примером употребления should в реальном периоде прошедшего времени

Anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright propaganda it contains much that a full-time politician would considerirrelevant -- "Всякий, кто возьмет на себя труд просмотреть мои работы, увидит, что даже если это прямая пропаганда, они содержат много такого, что профессиональные политики посчитают в неадеквате".

Время совершенно очевидно настоящее/прошедшее. Will здесь показывает абсолютно реальный период would также реальный, но меньшей степенью вероятности: за всякого автор ручается, за политика не совсем.

After expressing these views I suppose I should not offer any suggestions at all with regard to ‘The Best Hundred Books,’ but I hope you will allow me the pleasure of being inconsistent -- "Высказывая подобные намерения, я думаю, мне не стоило бы вносить свою лепту в пошлое занятие под названием "100 лучших книг", но я надеюсь, вы позволите мне быть чуточку непоследовательным"

should not offer -- нереальный настоящее/будущее, к сожалению, нужно вчитаться в этот отрывок, чтобы это было ясно: "не следовало, а он вносит" -- значит нереальный, after expressing -- по окончанию -ing видно, что речь идет о настоящем, иначе было бы after having expressed(обратите на коварство этого after:здесь оно значит не "после", а "по, в соответствии, в согласии с"); will allow -- настоящий реальный без вопросов.

should/would have

Marcus Cato, I revere both your life and your death; but the last did no good to your country, and the former would have done more if you could have mitigated a little the sternness of your virtue -- "Марк, я преклоняю колена перед твоей жизнью и смертью. Но смерть не принесла никакой пользы нашей родине, а жизнь могла бы бы длиться дольше (но не длилась), если бы ты поумерил немного ригоризм своей добродетели"

Следующий абзац следует прочитать исключительно на русском языке, чтобы уяснить ситуацию, а потом будет понятно, что would означает здесь реальный период в будущем/настоящем времени, а should have -- нереальный в прошедшем, ибо она говорит о событии, которого не должно было быть, но которое тем не менее состояловь:

Clearly such a chapter, which after a year or two would lose its interest for any ordinary reader, must ruin the book. A critic whom I respect read me a lecture about it. ‘Why did you put in all that stuff?' he said. ‘You've turned what might have been a good book into journalism.' What he said was true, but I could not have done otherwise. I happened to know, what very few people in England had been allowed to know (??), that innocent men were being falsely accused. If I had not been angry about that I should never have written the book Ясно, что такая глава, потеряя через годик-другой весь свой интерес для рядового читателя, просто рушит книгу. Очень уважаемый мною критик даже прочел мне на этот счет целую лекцию. "Зачем ты всунул сюда всю эту дребедень?" -- сказал он. -- "Ты предал то, что могло бы быть хорошей книгой в журнализм". Я с ним был согласен, но иначе я не мог поступить. Мне случилось узнать, как некоторые здесь в Англии были введены в заблуждение насчет фальшиво обвиненных людей. Если бы я не обозлился по этому поводу, книга никогда не была бы написана.

4. Все же крохи сослагательности в английском разбросаны в разных местах. Я попытался их собрать, и вот что из этого получилось. При этом нужно обратить внимание, к облегчению читающих на английском, что эти признаки чаще всего корешуются между собой по принципу "мы с Тамарой ходим парой", а то и тройкой -- этаким любовно-грамматическим треугольником. Так что, когда одолеют в сослагательности грамматического явления нелегкие сомнения, обращай внимание, а какой-нибудь альтернативный признак тут поблизости не затесался, и чаще да, вот он и бремя с сердца скатится, сомненье далеко, и сразу становится так легко, легко.

а) реликты сослагательности

Сослагательное время когда-то в английском было, но оно исчезло. Однако, как это часто бывает в языке, грамматические явления не исчезают в нем совсем, а оставляют к путанице его изучающих обломки исчезнувших форм. Не стоит пренебрегать этими обломками, какими бы малочисленными и немощными они ни были. Одним из таких обломков является употребление сослагательного наклонения чаще всего для 3-го лица единственного числа и иногда для 1-го числа в том же единственном числе. Особенно наглядно это видно на глаголе to be: говорят, а чаще пишут, ибо говорить так уже давно никто не говорит be вместо am или is и were вместо was.

Данный пример мы уже приводили, но приводим еще раз для иллюстрации на этот раз рассматриваемого сейчас правила:

I have suffered very little pain from my disorder; and what is more strange, have, notwithstanding the great decline of my person, never suffered a moment’s abatement of my spirits; insomuch, that were I to name the period of my life, which I should most choose to pass over again, I might be tempted to point to this later period Я очень мало страдал от своей болезни, и, что еще любопытнее, несмотря на сильное истощение организма, мое душевное равновесие ни на минуту не покидало меня, так что если бы мне надо было назвать какую-нибудь пору моей жизни, которую я хотел бы пережить снова, то я указал бы на последнюю

Впрочем, если вы любитель Шекспира, писателей XVII-XVIII веков, вы с подобными примерами встертитесь на каждом шагу:

And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me -- "Если я воспарю к небесам, я потяну за собой всех людей"

Kiss the Son, lest he be angry -- "поцелуй сына, чтобы он не злился"

I am constant to my purpose; they follow the king's pleasure: if his fitness speaks, mine is ready; now or whensoever, provided I be so able as now -- "я постоянен в своих намерениях. Они живчиком бегут за королевскими пожеланиями. Стоит тому их высказать, а я уже в готовности номер один. Сейчас и в любой момент, если, конечно, я буду при своих силах, как теперь"

If, once a widow, ever I be wife! -- "о! чтобы оказавшись во вдовах, я снова стала женой!" Да такому ни в жизнь не бывать

Но встречается и в современном языке, особенно когда речи хотят придать торжественность:

they need to be opposed whether they be Christian/Moslem/White/Black/Asian -- "им надо противостоять, будь они христианами или др".

а порой и безо всякой торжественности (пример, правда, взят из частной переписки нач XIX века)

Everything has been arranged, with Shelley showing unusual thoughtfulness by insisting that he be given precise details of the availability of doctors in the vicinity -- "Все было улажено с Шелли, странно озабоченного тем, чтобы ему дали точную информацию, есть ли доктора поблизости"

Также реликт сослагательного наклонения встречается в 3 лице ед числа, но только в 3 лице, и только единственного числа, и только настоящего времени, когда глагол теряет окончание -s:

So as he begins a new and exciting chapter of life, I do hope that he know just how proud of him we all are -- "Теперь, когда он начинает новую и волнительную главу жизни, я питаю большие надежды, чтобы он знал, как все мы горды им"

ср:

He shows at the beginning of the play that he knows right from wrong -- "он показывает в начале пьесы, что он умеет различать добро от зла" таким образом that за которым глагол следует без окончания -s, следует переводить как "чтобы", а если с этим окончанием, то "что"

Twere (=it were) best he speak no harm of Brutus here -- "лучше ему здесь не говорить гадостей о Бруте"

ср:

Affection makes him false. He speaks not true -- "страсть делает его фальшивым. Он говорит неправильно"

Cousin Charley insisted that he go down to the water's brink and wash the mud from his body -- "кузин Чарли настаивал на том, чтобы спуститьсяк самой воде и смыть грязь с тела"

ср:

He goes close to her and lowers his voice -- "он подходит к ней ближе и понижает голос"

Два неприятных замечания:

а) в других лицах и временах данный признак сослагательности никак не выражен

б) но и в 3-м лице ед числа его планомерно добивают, и ставят окончание -s, там где по другим признакам сослагательность очевидна:

Then the next thing is that he goes on the expedition to join Gordon up the country -- "далее нужно было, чтобы он присоединился к экспедиции в глубь страны"

5. б) союзы (as if, unless, lest)

Это более надежный признак. Есть союзы, которые всегда свидетельствуют о сослагательности, в какой бы форме глагол не стоял. Это как раз союзы, перечисленные в скобках и ряд других:

The vessels is full of water, and yet you see the water goes in and runs out as if it were empty -- "сосуды наполнены водой и однако вы видите, что вода вливается и выливается, как будто они пустые"

though our subject be so great, yet I mean to pass away from all those who are seniors among us -- "хотя наш предмет и весьма серьезен, я вовсе не намерен, адресоваться к продвинутой части нашей аудитории"

Есть такие, которые могут как вводить, так и не вводить сослагательное наклонение. При этом они переводятся по разному. С союзом that мы это уже продемонстрировали в предыдущем примере. Аналогично союз if нужно переводить "если", если наклонение не сослагательное (реальный период) и "если бы", если сослагательное (нереальный период):

He had read much, if one considers his long life -- "если мы оценим продолжительность его жизни, то он читал много"

He was wont to say that if he had read as much as other men, he should have known no more than other men -- "Он любил говорить, что если бы он читал столь же много, как и другие, ему навряд ли удалось знать намного больше, чем обыкновенному начитанному человеку". На сослагательность в данном примере, кроме союза, указывает и форма should have known.

Также и с некоторыми другими союзами

в) странное расположение слов (инверсия подлежащего и сказуемого)

В английском на первом месте всегда подлежащее, на втором -- сказуемое. Но это в утвердительных предложениях, в вопросительных же они меняются порядком. Если все же сказуемое стоит на первом месте, а предложение явно утвердительное, подозревайте его в злом умысле сослагательности. И опять к уже отработанному примеру:

I have suffered very little pain from my disorder; and what is more strange, have, notwithstanding the great decline of my person, never suffered a moment’s abatement of my spirits; insomuch, that were I to name the period of my life, which I should most choose to pass over again, I might be tempted to point to this later period Я очень мало страдал от своей болезни, и, что еще любопытнее, несмотря на сильное истощение организма, мое душевное равновесие ни на минуту не покидало меня, так что если бы мне надо было назвать какую-нибудь пору моей жизни, которую я хотел бы пережить снова, то я указал бы на последнюю

Как видим сослагательность часто вопит о себе не единственным способом, а набором признаков.

г) если в одном из предложений, главном или придаточном, есть разные could have, would/should have и др.

смело относите всю конструкцию к сослагательному наклонению:

He was wont to say that if he had read as much as other men, he should have known no more than other men -- "Он любил говорить, что если бы он читал столь же много, как и другие, ему навряд ли удалось бы знать намного больше, чем обыкновенному начитанному человеку"

д) придаточные после разных там I presume, I think, I take (в смыле "я полагаю"), I undestand, I confess и др оценочных вводных предложений. Опять начнем с отработанного примера:

After expressing these views I suppose I should not offer any suggestions at all with regard to ‘The Best Hundred Books,’ but I hope you will allow me the pleasure of being inconsistent -- Высказывая подобные намерения, я думаю, мне не стоило бы вносить свою лепту в пошлое занятие под названием "100 лучших книг", но я надеюсь, вы позволите мне быть чуточку непоследовательным

M. Edmond Scherer has recently stated that the English read far more poetry than any other European nation. We sincerely hope this may be true -- "один мистер недавно утверждал, что англичане читают намного больше поэзии, чем жители какой-либо др европейской страны. Мы искренне надеемся, что это так"

I have heard Sir Jonas Moore (and others) say that it was a great pity he had not begun the study of the mathematics sooner, for such a working head would have made great advancement in it -- "Я слышал, что некоторые, в частности сэр Джон Мор, сожалели, что Гоббс слишком поздно взялся за математику, иначе он мог бы достичь в ней больших высот".

В данном предложении сослагательность подчеркивается двумя признаками: оценочным предложением (it was a great pity) и сослагательным наклонением (would have made)

6. Но часто в качестве сослагательного употребляются и другие формы, например, прошедшее время. Причем узреть сослагательность можно только из общего смысла

Corneille loved; he made verses for his mistress, became a poet, composed Melite and afterwards his other celebrated works. The discreet Corneille hadelse remained a lawyer -- "Корнель любил. Он писал стихи для своей любовницы, стал поэтом, составив 'Мелиту', а потом еще ряд известных работ. [Не будь этого] скромный Корнель навсегда бы остался адвоктом".

Никаким правилом невозможно понять, почему loved, made, composed здесь простое прошедшее, а had remained -- сослагательное, да еще прошедшее в прошедшем. Только догадаться. Именно "неправильное", а точнее нерегулярное употребление глагольной формы и указывает на сослагательность. Из чего следует, что часто, чтобы уловить сослагательность, нужно очень хорошо освоиться с регулярным употреблением глагола, чтобы оценить именно отклонение от нормы и навострить на этом глаз.

Еще один пример такого же рода:

one may say of him, that where he errs, he errs so ingeniously, that one had rather err with him than hit the mark with Clavius -- "можно сказать о нем, что если он заблаждался, то делал это настолько остроумно, что лучше было заблуждаться с ним, чем быть того же мнения, что и Клавиус"

had err вместо had erred -- совершенно неправильная форма, просто заставляющая насторожиться. Правда, пример взят из текста XVII века

Знание сослагательности самой собой не придет, тем более ее скорее нужно не знать, а чувствовать. Интуиция, вкус и опыт здесь играют бОльшую роль, чем грамматическая образованность. Поэтому нужно больше читать и вникать в прочитанное.