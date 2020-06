Сегодня в России у многих появилась привычка учить английский язык по нескольку лет. А происходит это оттого, что сначала человек хочет вспомнить и улучшить свой английский времен школы или института. А потом, через два-три месяца, у него начинает пропадать мотивация и желание делать это. Как правило, все ссылаются на нехватку времени и некие трудности английского языка. Затем, когда мотивация появляется вновь (чаще в виде рабочей потребности), попытка наконец-то выучить язык повторяется. А так как с прошлого раза ученик ушел не далеко, то он вновь сталкивается с азами классического изучения языка, то есть с временами. А какие времена обычно изучаются в самом начале? Это – «многострадальные» Present Indefinite и Present Continuous. Вот и не верится «бедным ученикам», что они когда-нибудь поймут, как использовать эти времена. Знали бы они, сколько преподавателей ненавидят эти Презенты и Континиусы, так как годами долбят их с нерадивыми учениками, не имея возможности продвинуться в грамматике дальше!

Самое интересное, что взрослые ученики в теории прекрасно понимают, когда используются эти «несчастные» времена группы Present. Они, по своей невнимательности, просто путаются в грамматических формах. Вроде бы они что-то говорят по-английски, но как только дело доходит до грамматических упражнений типа «раскройте скобки», или, еще хуже, свободного письма – беги за валерьянкой. Эмоции в сторону, рассмотрим все заново.

Present Indefinite

Оказывается, главная проблема здесь – это сосуществование глагола TO BE и ДРУГИХ глаголов. Причем, несмотря на все уговоры преподавателя, и TO BE и ДРУГИЕ глаголы продолжают использоваться вместе.

Что мы имеем: многие упорно продолжает использовать вспомогательные глаголы DO(ES) c TO BE, или приплюсовывают к ДРУГИМ глаголам AM, IS, ARE (даже, что приятно, согласованные с подлежащим). Встречаются и другие перверсии.

Where does her home? He is likes ice-cream. Do you are French? Etc.

Давайте разберемся. Вы наверняка обращали внимание на то, как смешно строят свои фразы на русском пришельцы из англо-говорящих стран.

Я есть очень грустный. Мы есть рады быть здесь. Я очень любить вашу страну.

Это наглядно показывает аналитическую структуру английского языка. Предложения строятся как машинки из конструктора Лего. Порядок слов в предложениях строго фиксирован.

В русском же языке все намного сложнее. Порядок слов весьма свободный, а окончания выражают всю грамматику.

TO BE (am, is, are) – глагол особенный, так как он активно участвует в образовании некоторых времен, пассивных конструкций и др.

Я доктор. Ему 20 лет. Они счастливы.

I am a doctor. He is 20. They are happy.

Просто при переводе, на первых порах, мысленно проговаривайте по-русски и вставляйте по-английски глагол «есть» в английские предложения, где он является единственным глаголом, разумеется.

Но не забывайте, что множеству иностранцев «двоечников» как нечего делать сказать:

Я есть хотеть посетить ваша страна.

Мы есть плехо говорить по-русски.

И если вы это переведете, то мы опять вернемся к: He is likes ice-cream.

Такому самостоятельному глаголу в Present Indefinite не нужны никакие вспомогательные глаголы.

Отрицание с TO BE строится путем простого прибавления к нему отрицательной частицы NOT.

He is not a good boy. We are not happy. I am not 25.

Вопросительно предложение строится просто путем переноса TO BE на первое или второе место с начала.

Am I a student? What is he? Where are they?

Все остальные ДРУГИЕ глаголы в этом времени живут по иным правилам.

То есть, в 3 лице единственного числа к глаголам прибавляется окончание E(S), отсюда же используются в отрицаниях и вопросах DO(ES), DO NOT (DON'T) – DOES NOT (DOESN’T).

Sveta likes to go to University on Sunday. I read Murzilka every morning.

Natasha does not ski in summer. We don’t expect the unexpected.

How often does he go to the hairdresser’s? Why do your neighbours hate heavy metal in the evening?

Отдельным смущающим моментом для учеников является употребление сокращенной формы глагола to be, а именно is. Почему-то они не всегда относятся к этому ‘s серьезно, не считая его элементом грамматики. Отсюда мы и имеем: My sister’s is a pupil. Что здесь можно сделать? Наверное, преподавателю не стоит на занятиях употреблять то полную, то краткую форму. Необходимо заострять внимание на этих моментах и делать простые упражнения на повторение.

Present Continuous

Present Continuous также вызывает массу трудностей, которые появляются лишь из-за того, что ученики просто скрещивают Present Continuous и Present Indefinite.

Давайте взглянем на самые распространенные ошибки:

А зачем он нам нужен, этот глагол-связка to be?

e.g. I playing the piano now

А нужен ли глагол-связка to be в вопросительных и отрицательных предложениях? Не проще ли воспользоваться Do и Does?

e.g. Do you reading a book? She does not going home.

Можно и без окончания –ing обойтись.

e.g. Are you do your homework? I am not listen to the radio.

Что мы хотели сказать данной статьей? Да лишь то, что эти два времени не требуют больше двух недель раздумий. Не нужно топтаться на месте. Нужно двигаться дальше. И прекратите думать, что английские времена – это главная сложность языка! Скорее всего, это придумал тот, кто раз пять приступал к постижению уровня Beginner. Времена – это несложная азбука английской грамматики. Трудности в каждом языке для каждого человека – понятия индивидуальные.