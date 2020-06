Скажу честно, я считаю, что нет ничего проще английской грамматики. Трудности с грамматикой - чаще всего естественный результат того, что с самого начала не сформировалась точная и однозначная система значений: будь то построение и употребление времен, артикли, страдательный залог или косвенная речь.

Данная статья, прежде всего, адресована тем, кому так или иначе приходится самостоятельно разбираться в премудростях английской грамматики.

Не боясь, что меня могут упрекнуть в примитивизме, я попытаюсь не научным языком рассказать о грамматике английского языка.

Tenses Forms (Временные формы глаголов)

Я не ставлю своей целью объяснить формы построения времен. Другими словами, здесь Вы не найдете таблиц построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Для этого достаточно открыть любой грамматический справочник.

Речь пойдет о понимании того, как пользоваться английскими временами, которые, на первый взгляд, кажутся такими не похожими на русские. Структурно, может быть, и нет. Однако, присмотревшись поближе, Вы без труда найдете много общего, поймете, что точно так же выразили бы свою мысль по-русски.

О чем общаются друг с другом англичане, американцы и другие носители английского языка. О четырех вещах:

о регулярном;

о том, что в процессе;

о результатах;

и о том, что, к сожалению, хоть уже и принесло какие-то результаты, но окончания действия пока не видно.

И самое главное - все эти четыре ситуации могут произойти и в настоящем, и в прошлом и в будущем. Попытаемся переложить слова песни на русский способ отношения к жизни:

Simple - "все просто, без затей" - регулярные, повседневные действия в настоящем, прошлом и будущем:

Present - "обычно завтракаю" - I usually have breakfast;

- "обычно завтракаю" - I usually have breakfast; Past - "когда учился в школе, всегда завтракал в 7 утра" - When I was at school, I always had breakfast at 7 am;

- "когда учился в школе, всегда завтракал в 7 утра" - When I was at school, I always had breakfast at 7 am; Future - " в отпуске буду спать до 9" - I will sleep until 9 am when I am on holiday. Регулярно? Очень даже!

Continuous - процессы, "все течет, изменяется" - какой-нибудь процесс:

Present - "сейчас рассказываю Вам о том, что английский выучить легко"- I am telling you now that English is easy to learn;

- "сейчас рассказываю Вам о том, что английский выучить легко"- I am telling you now that English is easy to learn; Past - "вчера пыталась объяснить это студентам на семинаре с 5 до 7 вчера"- I was trying to explain this to my students since 5 to 7 pm yesterday;

- "вчера пыталась объяснить это студентам на семинаре с 5 до 7 вчера"- I was trying to explain this to my students since 5 to 7 pm yesterday; Future - "с 26 по 28 сентября буду делать тоже самое на конференции где-нибудь в Воронеже"- I will be doing the same thing at the conference in Voronezh from 26 to 28 September.

Perfect - "все готово" - результаты:

Present - "только что получила письмо от своих коллег", "недавно закончила писать статью"- I have just got an e-mail from my colleagues/ I have finished writing this article recently. Когда начала? На самом деле не имеет значения, ведь здесь важен результат. Важно не "когда", а "уже", только что, совсем недавно, и вот, пожалуйста, результат;

- "только что получила письмо от своих коллег", "недавно закончила писать статью"- I have just got an e-mail from my colleagues/ I have finished writing this article recently. Когда начала? На самом деле не имеет значения, ведь здесь важен результат. Важно не "когда", а "уже", только что, совсем недавно, и вот, пожалуйста, результат; Past - "успела сделать что-то одно до того, как случилось что-то другое, или к определенному времени". Давайте что-нибудь из бытового: "успела приготовить ужин до того, как семья вернулась с работы";

- "успела сделать что-то одно до того, как случилось что-то другое, или к определенному времени". Давайте что-нибудь из бытового: "успела приготовить ужин до того, как семья вернулась с работы"; Future - "успею сделать что-то одно, до того, как случится что-то другое, или к определенному времени". Из личного: "надеюсь, что закончу эту книгу к концу лета".

Perfect Continuous - "молодцы, отличный результат, но продолжаем работать дальше" - если же результаты получены, а действие или проект не закончены, то варианты будут такими:

Present - "я учу английский уже 3 года" (для оптимистов скажу, что процесс изучения языка бесконечен, всегда есть следующий этап даже при хороших результатах);

- "я учу английский уже 3 года" (для оптимистов скажу, что процесс изучения языка бесконечен, всегда есть следующий этап даже при хороших результатах); Past - такая вариация в устной речи встречается редко, но ведь мы не только говорим, но и пишем... Пример для размышлений: "Вы простояли в очереди два часа, прежде, чем Вас приняли";

- такая вариация в устной речи встречается редко, но ведь мы не только говорим, но и пишем... Пример для размышлений: "Вы простояли в очереди два часа, прежде, чем Вас приняли"; Future- этот случай - просто раритет, но, наверняка, и на Ваш век придется когда-нибудь его употребить. А в принципе ситуация не так сложна "Вы простоите в очереди два часа, прежде, чем Вас примут".

Таким образом, нам останется только заучить эти сценарии и постепенно научиться ими ловко "жонглировать".

Артикли (The Article)

Однажды в университете один преподаватель сказала мне: "Не переживай, ты никогда не будешь знать, как правильно употреблять артикли, сколько бы правил ты ни выучила. Даже лучшие из нас (имея в виду себя и других преподавателей, разумеется) постоянно попадают впросак, когда дело касается артиклей. Грамотно пользоваться артиклями могут только носители языка. Но поскольку делают они это интуитивно, то, в общем, вряд ли смогут толком объяснить, как это у них получается". Тогда она привела пример об университетской профессуре, которая отправилась в Германию на стажировку, где благополучно завалила первый же тест по грамматике. Он, к слову, был как раз по теме "Артикли".

"Ну что же, значит, не судьба" - подумала я.

Но шутка, которую на следующий день рассказал уже другой преподаватель, заставила меня передумать и все-таки разобраться с артиклями.

Дело было так. Один молодой человек обратился к прохожему в Гайд Парке, чтобы уточнить, который час. На английском все это звучало приблизительно так:

- Excuse me, sir. Can you tell me what is ___time? (пропущен определенный артикль)

- Well, sir, it's a very philosophic question…- ответил ему прохожий.

Мораль сей басни такова - без артиклей все слова (объекты и субъекты) превращаются в пустышку, фикцию, слова-призраки или "философские размышления".

Итак, появился повод всерьез задуматься об артиклях:

Основная задача артикля - показать "определенность" или "неопределенность" предмета, человека; сказать, что он "известный" или так себе, "какой-то". Отсюда, кстати, и названия артиклей- "indefinite article" (неопределенный артикль), "definite article" (определенный артикль). В русском языке артиклей нет. Это факт. Но факт также и то, что и нам не безразлично, о каком предмете или человеке мы говорим. Если он не знаком нашему собеседнику, мы обязательно отметим это в своей речи. К примеру, скажем "одна женщина", "какой-то человек". Или же, наоборот, укажем, что сейчас говорим о нашем общем знакомом/-ой - "эта знакомая", "тот преподаватель". Именно это и делают артикли. Маленькие, короткие слова, которые, к тому же и не имею перевода, несут такую внушительную смысловую нагрузку (вспомните, прохожего из нашего анекдота). И последнее, но, как говорят англичане, "not the least" - артикли "a" и "the" не являются единственным и множественным числом друг друга, у них в этой жизни совсем другие роли (см. п.1). Что касается числа, то подход следующий: единственное число множественное число a/an употребляется

a car употребляется

cars the употребляется

the car употребляется

the cars

Согласование времен (The Sequence of Tenses)

Эта тема вызывает почти животный страх у тех, кто учит английский язык, о ней много пишут на форумах, а самое главное, всячески избегают использовать ее в речи.

Могу Вас обрадовать - согласование нужно не всегда, причем не потому, что согласование - это прерогатива книжной речи.

Что же все-таки согласование? Что или кого мы согласовываем?

Согласование происходит в том случае, если:

предложение состоит из двух частей: главной и зависимой (главное и придаточное предложение); главная часть стоит в прошедшем времени, как правило, в Past Simple.

Другими словами, мы согласовываем зависимую часть с главной. Подгоняем ее под главную, смотрим на зависимую часть с позиции главной...

Согласование не происходит, если:

главная часть стоит в настоящем времени - He says he's going to be late; главная часть стоит в прошедшем времени, но зависимая часть выражает факт, универсальный факт, неизменную истину, "universal truth", как пишут в английской грамматике.

По поводу п. 2 приведу такой пример. Так, в одном из эпизодов любовного признания в фильме "Bridget Johns's Diary. Edge of Reason", герой Колина Фирта в очередной раз произносит "I love you". А героиня Рене Зельвегер, как и всякая уважающая себя девушка, делает вид, что не расслышала и просит повторить еще раз. После очередной, теперь уже третьей попытки, Фирт выкрикивает "I said I love you".

Как видим, главная часть предложения "I said" стоит в прошедшем времени, что по правилу требует сделать согласование. В результате могло получиться что-то вроде "I said I loved you".

Однако этого не произошло. Почему? Надо полагать, что герой Фирта любил не только в тот момент, когда сказал об этом, а любил вообще.

Но вернемся к согласованию по правилу. Итак:

Главное предложение Зависимое (придаточное) предложение Past Simple: действие произошло одновременно с действием в главном предложении действие произошло раньше действия в главном предложении действие произойдет после действия в главном предложении Past Simple Past Perfect Would + infinitive He said he loved Italian music he had been to Italy many times before he would go to Italy this summer We knew we could rely on them they had never let us down before they would support us in all troubles

То, что в грамматике изучают по теме "Reported Speech", является лишь одним из вариантов согласования времен. На мой взгляд, достаточно понимать последовательность сочетания времен, которая показана в таблице выше.

Страдательный залог (The Passive Voice)

Должна признаться, что английское название этой темы мне нравится больше. Сразу становится понятно, что кто-то или что-то находится в пассивном, т.е. в подчиненном положении, что над ним кто-то или что-то выполняет какое-то действие.

Например, "Поэма "Руслан и Людмила" была написана Пушкиным или "Салат был приготовлен из овощей, сыра, маслин и т.д.".

"Была написана" и "приготовлен" формы страдательного залога в русском языке. Поэму написали, а салат приготовили. Кто? Может быть, и мы с Вами (по крайней мере, салат), но по предложению этого не понять. И это не суть важно, цель не в этом. Всегда ли нужно знать, кто именно выполнил это действие? Конечно, любопытно знать, что месье Оливье совсем иначе готовил свой знаменитый салат, чем мы с Вами, однако, рассказывая рецепт салата своей дочери, мать, скорее всего, скажет "Для салата необходимы...".

Хотелось бы (не дословно) процитировать одного итальянского лингвиста-позитивиста: "Язык существует для человека, а не человек для языка, мы сами создаем свою речь, сами выбираем способы, формы, слова для выражения своих мыслей, главное, быть точным, чтобы форма и содержание совпадали".

Поэтому можно дать скорее подсказки, в каких ситуация страдательный залог будет более уместным:

Устная речь: деловое общение (презентации, описание графиков, любая аналитика), повседневное общение (констатация фактов, например, рассказывая, когда был построен Кремль, или из чего приготовлено блюдо, которое очень хочет заказать Ваш иностранный гость, но согласно старинной русской традиции, меню на английском языке в кафе не оказалось). Письменная речь: аналогично, но в любом случае всегда добавить оттенок почтительности и уважения к получателю письма.

Существует еще одно затруднение, с которым сталкиваешься при изучении данной темы - построение форм.

Чаще всего приходится запоминать весь список форм по разным временам, но в этом не будет необходимости, если запомнить одну вещь (при условии, что Вы, конечно, хорошо помните, как образуются времена): поставьте глагол to be в нужном Вам времени.

Всегда непросто с формами Continuous и Perfect, они дольше других запоминаются.

Решение: поставьте глагол to be в форме Continuous, как сделали бы то же самое, например, с глаголом to come или to make- I am coming, I am making, I am being и т.д.:

Изменяемая часть Неизменяемая часть am being

is being

are being

was being

were being made

forced

given

Или Perfect:

Изменяемая часть Неизменяемая часть have been

has been

had been made

forced

given

Вот, пожалуй, и все по теме страдательный залог и о подводных камнях английской грамматики.

А вообще-то никаких подводных камней нет, есть те, кто не умеет или боится плавать!