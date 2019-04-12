Тема Conditionals сложна способом подачи и фактором многолетнего запугивания. Но, оказывается, это просто.
Зная всего 3 секрета и соблюдая 2 условия, можно с лёгкостью освоить эту тему.
Забыть о страхе перед условными предложениями
Разочарование школьных лет и самостоятельных занятий – условные предложения в английском языке.
Это предложения с IF (если), построенные по принципу учёта времени, образа действия и менталитета носителей английского языка.
Видовременных форм (ВВФ) активного залога 12, пассивного - 8.
Если к этому добавить Conditionals, возникают сомнения в актуальности использования такого обширного диапазона.
Но всё же они необходимы и выражают нюансы, которые не предлагает использование ВВФ.
Что необходимо знать для уверенной практики?
Всего 3 секрета: алгоритм, менталитет, опора на родной язык. Для лёгкого вхождения в тему есть два условия: знание видо - временных форм и желание.
1. Мозг любит алгоритмы: быстрый переход на нужный алгоритм обеспечит максимальный уровень достижения цели речевого высказывания.
Как этого достичь? Понять принципы работы системы времён.
Почему не учить? Знания – сила только в случае, если их использовать на практике.
Что они такое без навыка? Балласт. В бизнесе — неликвидность. Годами люди копят знания, зная всё об условных предложениях в английском, а результата нет.
Навык – гарантия уверенного говорения. А навык достигается путём осознанного многократного использования алгоритма.
2. При чём здесь менталитет? Язык – отражение внутреннего портрета этноса.
Понимая это, можно осознать ключевые моменты в усвоении данной темы и забыть о долгих и безуспешных попытках освоить трудный для понимания контент.
Ментальность – мощный опыт многих поколений. Каждый народ жил в определённых условиях, а потому сформировал собственное восприятие действительности и отношение к ней. Всё это постепенно вошло в язык.
Понимая, почему говорят ТАК, а не иначе, получим эффективный метод быстрого безболезненного достижения результата.
3. Родной язык – сокровищница, не имеющая достаточно поклонников.
Английский язык имеет гораздо больше общего с русским, чем кажется: заимствования, корни слов и т.д. Проходя по улице, видишь знакомые вывески.
Делая заказ, неосознанно используешь иностранное название блюда – мы просто не замечаем, сколько УЖЕ знаем.
Поиск точек соприкосновения и разительных отличий позволяет задействовать мощный инструмент, предоставленный природой, абсолютно бесплатный и скрывающий массу тайн.
Стоит разглядеть их и воспользоваться.
Главная ошибка того, кто хочет быстро понять тему и заговорить – это размытое представление её границ.
Они конкретны, как и английский: чёткая структура и отсутствие разночтений.
Первое, что необходимо сделать – обозначить структурное наполнение темы: ВВФ (сколько, для каких целей, и в каких случаях использовать).
5 типов условных предложений
Никаких терминов. Специально для тех, кто любит научный подход и строгость в изучении темы, названия даны в конце статьи.
Для оптимизации скорости следует разделить все типы на три части: реальность, обещание (будущее), сожаление (прошлое).
Такое деление условно, конкретизирует и упрощает когнитивный процесс усвоения темы. Итак, если можно вставить в контекст слово «when» вместо «if» - работает «реальность».
Реальность.
Самое приятное: из пяти видов условных предложений английского языка схема одного уже заложена в русском языке.
Предложения типа «Если я читаю, то смотрю телевизор», есть и в русском языке. Здесь сказуемое и там, и там совпадает по времени.
IF может заменяться словом «когда», которое по значению равно «в случае».
Используются в случае упоминания: закономерности, совета и логичного вывода. В этом случае нет ни обещания, ни сожаления – в отличие от «будущего» и «бы».
Всегда при использовании «If» есть возможность заменить его на «when».
|Если я учу английский,
|то говорю на нём.
|Present Simple
|If I learn English,
|(so) I speak it.
|
Если я сейчас пою,
|то ты ошибаешься.
|Present Continuous
|If I am singing now,
|(so) you are wrong.
|
Если она съела суп,
|
то может поесть мороженое.
|Present Perfect
|If she has eaten soup,
|(so) she can eat ice-cream.
|Если она (ещё) ест суп,
|то не может поесть мороженое. (не получит, ей нельзя)
|Present Perfect Continuous
|If she has been eaten soup,
|
(so) she can`t eat ice-cream.
По этому алгоритму образуются все формы «реальности», соответствующие цели логики, закономерности, или совета.
Схема показывает, что все они отнесены к реальному, настоящему условию.
Путаница будет, если не усвоены ВВФ, так как здесь обязательно нужно учитывать структуру предложений разного вида и времени.
Обещание
В таких предложениях время не совпадает. Всё дело в менталитете.
Англичане прагматики, они так и говорят: Если муж открывает собственный бизнес, то будет богат.
Русские говорят: Если муж откроет собственный бизнес, то будет богат.
Не правда ли, интересное наблюдение?
|If my husband runs his own business,
|he will be rich.
|Если мой муж откроет собственное дело,
|он будет богат.
|If they sleep,
|I will stay at home.
я останусь дома.
|
Present Simple
|
Если они заснут,
|
If they are sleeping when we come,
|Present Continuous
|Если они будут спать, когда мы придём,
|If they have slept by when we come,
|Present Perfect
|Если они уснут к тому времени, когда мы придём,
|
If they have been sleeping when we come,
|Present Perfect Continuous
|
Если они (всё ещё) будут спать, когда мы придём,
Во всех предложениях такого типа в части с «If» может стоять любое настоящее.
Вторая часть остаётся всегда одинаковой, с «will». Главное условие: после «If» не ставить «will».
Сожаление.
Маркер – частица «бы». В английском она представлена модальным глаголом «would».
Часть предложения с «If» всегда стоит простом прошедшем времени, а вторая часть с «would» с глаголом без «to». Простой и внятный алгоритм помогает быстро усвоить правило.
|If they helped me,
|I would always answer.
|Нереальное условие в настоящем
|they would have a prize.
|
I would always have a chance to pay them back.
|we would never be enemies.
Значение таких предложений всегда связано с условием, которое невыполнимо на данный момент и не зависит от желания говорящего.
Трудности могут появиться с использованием глагола «to be»: If I were in your shoes … .
Многие не понимают, зачем ставится глагол во множественном числе.
Дело в том, что со времён короля N у англичан принято говорить «вы» из уважения.
Есть слово «ты», но оно не используется.
Ну, а так как местоимений 2 лица всего два, то в обоих случаях ставят «were», а не «was».
|If they had helped me,
|I would have always answered.
|Нереальное условие в прошлом
|
they would have had a prize.
|
|we would have never been enemies.
Расшифровка названий условных предложений
Реальность. - Zero сonditional. Нулевой тип. Относятся все предложения настоящего времени с «If».
Обещание. - First conditional. Первый тип. Реального условия.
Сожаление. - Second and third conditional. Второй и третий тип. Нереального условия.
Существует также Mixed сonditional, который даёт сочетания 2 и 3 типа.
В части с условием говорят о прошедшем времени, в части с «would» – о настоящем. If they had helped me, we would be friends now.
Примечание: вопросительные и отрицательные формы строятся по общей модели.
Условные предложения английского языка - достижимая цель.
Способ строить сложные предложения, внести больше конкретики в разговор и лучше понять собеседника.
Усвоив хотя бы одну структуру и используя в речи не откладывая, вы поймёте, насколько это просто.
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!