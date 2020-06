Тема Conditionals сложна способом подачи и фактором многолетнего запугивания. Но, оказывается, это просто.

Зная всего 3 секрета и соблюдая 2 условия, можно с лёгкостью освоить эту тему.

Забыть о страхе перед условными предложениями

Разочарование школьных лет и самостоятельных занятий – условные предложения в английском языке.

Это предложения с IF (если), построенные по принципу учёта времени, образа действия и менталитета носителей английского языка.

Видовременных форм (ВВФ) активного залога 12, пассивного - 8.

Если к этому добавить Conditionals, возникают сомнения в актуальности использования такого обширного диапазона.

Но всё же они необходимы и выражают нюансы, которые не предлагает использование ВВФ.

Что необходимо знать для уверенной практики?

Всего 3 секрета: алгоритм, менталитет, опора на родной язык. Для лёгкого вхождения в тему есть два условия: знание видо - временных форм и желание.

1. Мозг любит алгоритмы: быстрый переход на нужный алгоритм обеспечит максимальный уровень достижения цели речевого высказывания.

Как этого достичь? Понять принципы работы системы времён.

Почему не учить? Знания – сила только в случае, если их использовать на практике.

Что они такое без навыка? Балласт. В бизнесе — неликвидность. Годами люди копят знания, зная всё об условных предложениях в английском, а результата нет.

Навык – гарантия уверенного говорения. А навык достигается путём осознанного многократного использования алгоритма.

2. При чём здесь менталитет? Язык – отражение внутреннего портрета этноса.

Понимая это, можно осознать ключевые моменты в усвоении данной темы и забыть о долгих и безуспешных попытках освоить трудный для понимания контент.

Ментальность – мощный опыт многих поколений. Каждый народ жил в определённых условиях, а потому сформировал собственное восприятие действительности и отношение к ней. Всё это постепенно вошло в язык.

Понимая, почему говорят ТАК, а не иначе, получим эффективный метод быстрого безболезненного достижения результата.

3. Родной язык – сокровищница, не имеющая достаточно поклонников.

Английский язык имеет гораздо больше общего с русским, чем кажется: заимствования, корни слов и т.д. Проходя по улице, видишь знакомые вывески.

Делая заказ, неосознанно используешь иностранное название блюда – мы просто не замечаем, сколько УЖЕ знаем.

Поиск точек соприкосновения и разительных отличий позволяет задействовать мощный инструмент, предоставленный природой, абсолютно бесплатный и скрывающий массу тайн.

Стоит разглядеть их и воспользоваться.

Главная ошибка того, кто хочет быстро понять тему и заговорить – это размытое представление её границ.

Они конкретны, как и английский: чёткая структура и отсутствие разночтений.

Первое, что необходимо сделать – обозначить структурное наполнение темы: ВВФ (сколько, для каких целей, и в каких случаях использовать).

5 типов условных предложений

Никаких терминов. Специально для тех, кто любит научный подход и строгость в изучении темы, названия даны в конце статьи.

Для оптимизации скорости следует разделить все типы на три части: реальность, обещание (будущее), сожаление (прошлое).

Такое деление условно, конкретизирует и упрощает когнитивный процесс усвоения темы. Итак, если можно вставить в контекст слово «when» вместо «if» - работает «реальность».

Реальность.

Самое приятное: из пяти видов условных предложений английского языка схема одного уже заложена в русском языке.

Предложения типа «Если я читаю, то смотрю телевизор», есть и в русском языке. Здесь сказуемое и там, и там совпадает по времени.

IF может заменяться словом «когда», которое по значению равно «в случае».

Используются в случае упоминания: закономерности, совета и логичного вывода. В этом случае нет ни обещания, ни сожаления – в отличие от «будущего» и «бы».

Всегда при использовании «If» есть возможность заменить его на «when».

Если я учу английский, то говорю на нём. Present Simple If I learn English, (so) I speak it.

Если я сейчас пою, то ты ошибаешься. Present Continuous If I am singing now, (so) you are wrong. Если она съела суп, то может поесть мороженое. Present Perfect If she has eaten soup, (so) she can eat ice-cream. Если она (ещё) ест суп, то не может поесть мороженое. (не получит, ей нельзя) Present Perfect Continuous If she has been eaten soup,

(so) she can`t eat ice-cream.

По этому алгоритму образуются все формы «реальности», соответствующие цели логики, закономерности, или совета.

Схема показывает, что все они отнесены к реальному, настоящему условию.

Путаница будет, если не усвоены ВВФ, так как здесь обязательно нужно учитывать структуру предложений разного вида и времени.

Обещание

В таких предложениях время не совпадает. Всё дело в менталитете.

Англичане прагматики, они так и говорят: Если муж открывает собственный бизнес, то будет богат.

Русские говорят: Если муж откроет собственный бизнес, то будет богат.

Не правда ли, интересное наблюдение?

If my husband runs his own business, he will be rich. Если мой муж откроет собственное дело, он будет богат.

If they sleep, I will stay at home.

я останусь дома.

Present Simple

Если они заснут,

If they are sleeping when we come, Present Continuous Если они будут спать, когда мы придём, If they have slept by when we come, Present Perfect Если они уснут к тому времени, когда мы придём,

If they have been sleeping when we come, Present Perfect Continuous Если они (всё ещё) будут спать, когда мы придём,

Во всех предложениях такого типа в части с «If» может стоять любое настоящее.

Вторая часть остаётся всегда одинаковой, с «will». Главное условие: после «If» не ставить «will».

Сожаление.

Маркер – частица «бы». В английском она представлена модальным глаголом «would».

Часть предложения с «If» всегда стоит простом прошедшем времени, а вторая часть с «would» с глаголом без «to». Простой и внятный алгоритм помогает быстро усвоить правило.

If they helped me, I would always answer. Нереальное условие в настоящем they would have a prize.

I would always have a chance to pay them back. we would never be enemies.

Значение таких предложений всегда связано с условием, которое невыполнимо на данный момент и не зависит от желания говорящего.

Трудности могут появиться с использованием глагола «to be»: If I were in your shoes … .

Многие не понимают, зачем ставится глагол во множественном числе.

Дело в том, что со времён короля N у англичан принято говорить «вы» из уважения.

Есть слово «ты», но оно не используется.

Ну, а так как местоимений 2 лица всего два, то в обоих случаях ставят «were», а не «was».

If they had helped me, I would have always answered. Нереальное условие в прошлом

they would have had a prize.

I would always have had a chance to pay them back. we would have never been enemies.

Расшифровка названий условных предложений

Реальность. - Zero сonditional. Нулевой тип. Относятся все предложения настоящего времени с «If».

Обещание. - First conditional. Первый тип. Реального условия.

Сожаление. - Second and third conditional. Второй и третий тип. Нереального условия.



Существует также Mixed сonditional, который даёт сочетания 2 и 3 типа.

В части с условием говорят о прошедшем времени, в части с «would» – о настоящем. If they had helped me, we would be friends now.



Примечание: вопросительные и отрицательные формы строятся по общей модели.



Условные предложения английского языка - достижимая цель.

Способ строить сложные предложения, внести больше конкретики в разговор и лучше понять собеседника.

Усвоив хотя бы одну структуру и используя в речи не откладывая, вы поймёте, насколько это просто.