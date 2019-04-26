Времена глагола - штука, кажется, загадочная. Но мы для вас подготовили практическую инструкцию, чтобы сразу было понятно, что к чему. За дело!
«Алиса сейчас сидит в кафе в центре Лондона и что-то печатает на
Она часто бывает здесь по утрам: покупает кофе перед работой и иногда завтракает.
И вот, она уже допила латте, доела фалафель и уже вернулась к работе над статьей.
Она – лингвист, изучает английский язык уже давно и отлично на нем говорит».
Думаю, вы заметили, что каждое из этих предложений написано в настоящем времени.
Но и при этом – каждое выражает его по-разному:
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В первом – речь идет о настоящем длительном сиюминутном действии;
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Во втором – о некой привычке, часто повторяющемся действии;
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В третьем – глаголы стоят в прошедшем времени, но контекст ситуации все еще относится к настоящему времени с характерной завершенностью действия (и у него даже есть результат).
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В четвертом – сюда вошли характеристики первого и третьего предложения: оно и достаточно длительное – «изучает язык уже давно», завершенное и у него есть результат – «отлично на нем говорит».
Если бы мы переводили этот текст на английский язык, для каждого предложения мы бы использовали настоящее время разных групп:
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Present Continuous – Длительное настоящее: для действий в момент разговора, точных планов на ближайшее будущее (день, неделя, месяц), динамически меняющихся ситуаций (то есть, которые изменяются в данный момент) или для выражения раздражения чем-то.
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Present Simple – Простое настоящее: для фактов и постоянных состояний; описаний законов природы, чувств и эмоций; привычек и действий по расписанию; в спортивном комментировании, отзывах и рецензиях.
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Present Perfect – Совершенное настоящее: действие связано с прошлым, началось раньше и продолжается до сих пор ИЛИ только что завершилось, и ему есть результат (видимый в настоящем).
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Present Perfect Continuous – Совершенное Длительное настоящее: известно, что действие началось давно (и может, даже известно насколько), и длится до сих пор ИЛИ только что завершилось и есть результат (видимый в настоящем).
Особое внимание здесь стоит уделить вспомогательным глаголам: в настоящем времени у разных лиц они разные. Таблица ниже поможет вам не запутаться в них.
|
|
Pr. Continuous
|
Pr. Simple
|
Pr. Perfect
|
Pr. Pefrect Continuous
|
I
|
am
|
do
|
have
|
You, We, They
|
are
|
It, He, She
|
is
|
does*
|
has
|
*Примечание: в утвердительных предложениях Present Simple вспомогательный глагол опускается, так что в этом случае просто прибавляем окончание -s к смысловому глаголу.
Наиболее часто задаваемый вопрос: как же определить время и не ошибиться? Два простых совета:
1) Смотрите на маркеры – особые слова, которые указывают на момент действия, его способ и обстоятельства.
2) Самое простое – это представить себе предлагаемую ситуацию. Так вы будете чётче понимать контекст ситуации.
Итак, переведем этот текст!
1) Алиса сейчас сидит в кафе в центре Лондона и что-то печатает на ноутбуке. - Alice is sitting in the café in London’s centre now and typing something on her laptop.
2) Она часто бывает здесь по утрам: покупает кофе перед работой и иногда завтракает. – She often appears here in mornings, buys coffee before work and has breakfast sometimes.
3) И вот, она уже допила латте, доела фалафель и уже вернулась к работе над статьей. – And now, she has already drunk her latte, eaten falafel and returned to working on the article.
4) Она – лингвист, изучает английский язык уже давно и отлично на нем говорит. – She is a linguist, she has been learning English for a long time so she speaks it perfectly.
Прошедшее время
«За окном шел дождь.
В конце рабочего дня Алиса вошла в кабинет шефа и положила ему на стол заявление об увольнении.
Она уже решила уволиться.
Она проработала здесь 5 лет и устала от этого места и этих людей».
Хоть текст написан весь в прошедшем времени, каждое предложение все же говорит нам о разном прошлом.
- Первое предложение описывает нам погодное условие: некое действие, которое непрерывно длилось в прошлом.
- Второе – это описание конкретного действия. Обратите внимание, что достоверно известно время действия – «в конце рабочего дня».
- В третьем предложении мы говорим о предпрошедшем прошлом - это такие действия, которые предшествуют тем, которые мы описываем в обычном прошлом. Здесь пример предпрошедшего прошлого – это «уже решила» - Алиса приняла решение, а затем пришла увольняться.
- В четвертом предложении мы говорим об очень долгом действии, которое теперь завершилось и у него есть результат, видимый в прошлом (так как только на тот момент своей жизни Алиса была уставшей)
Каждое из этих предложений отображает принцип применения какого-либо из времен.
Past Continuous – Длительное прошлое, используется для описаний природы и погоды; для длительных действий, с известным моментом действий, либо прерывающихся коротким; для нескольких параллельных длительных действий,
Past Simple – Простое прошлое для коротких действий с известным моментом действия; последовательно сменяющих друг друга действий; исчезнувших привычек и состояний.
Past Perfect – Совершенное прошлое, для действий «предпрошедшего прошлого» и для завершенных действий, результат которых носит тот же характер.
Past Perfect Continuous – Длительное совершенное прошлое, действия длятся долгое время в прошлом (есть указание на длительность – это может быть ясно из контекста или какой-либо фразы), но завершились и имеют результат, видимый в прошлом.
Определить время действия безошибочно помогут контекст ситуации и маркеры: они могут указывать на длительность или завершенность действия, либо иные условия и обстоятельства.
Переведем наш текст!
«За окном шел дождь. – It was raining in front of the window.
В конце рабочего дня Алиса вошла в кабинет своего шефа и положила ему на стол заявление об увольнении. – At the end of the workday Alice walked in her chef’s office and put the resignation letter on his table.
Она уже решила уволиться. – She had already decided to resign.
Она проработала здесь 5 лет и устала от этого места и этих людей. – She had been working here for five years and she was tired of that place and those people.
Будущее время
«Алиса уверена, что теперь все будет хорошо.
Через неделю, в это же время она уже будет на своей новой работе: работать со студентами в университете.
И уже к этой пятнице она получит последнюю зарплату с предыдущего места работы.
А все следующие выходные она будет искать новое жилье.»
Хотя каждое предложение и написано в будущем времени, оно везде представлено по-разному. Обратите внимание, что речь идет не о том, насколько точны эти планы на будущее, а о том, какими эти будут.
- В первом оно выражено через уверенность нашей Алисы. Это некая установка на будущее.
- Во втором случае мы говорим о действии, которое продлится некоторое время в будущем. Мы можем не знать, сколько оно продлится, но указан момент времени, когда оно уже будет в процессе.
- В третьем предложении мы видим будущее действие, ограниченное во времени: к указанному моменту оно уже завершится и будет иметь результат, видимый в будущем.
- Четвертое предложение сочетает в себе и длительность, и результативность (все выходные уйдут на поиски жилья, но в итоге Алисе будет, где жить).
Итак, как мы видим, эти предложения отражают определенные принципы того, какими будут действия. Им соответствуют такие группы времен:
Future Simple – для предсказаний, основанных на логике; решений, принятых в момент речи; обещаний, предупреждений, угроз, просьб, предложений и событий, наступление которых не зависит от нашей воли (закономерные – наступление нового года, приход зимы; все, связанное с временным аспектом)
Future Continuous – для действий с точным моментом времени; планов, связанных с бытом или повседневной жизнью; для вежливых вопросов о планах другого человека.
Future Perfect – для действий, которые завершатся к точно указанному моменту времени, и результат будет виден в будущем.
Future Perfect Continuous – для таких действий, которые продлятся некоторое время, но завершатся к определенному моменту и их результат будет виден в будущем.
Ориентируйтесь на маркеры и контекст ситуации – они помогут понять, какое время вам нужно использовать!
«Алиса уверена, что теперь все будет хорошо. – Alice is sure that it will be good now.
Через неделю, в это же время она уже будет на своей новой работе: работать со студентами в университете. – This time next week Alice will be working with students at the university as a new work.
И уже к этой пятнице она получит последнюю зарплату с предыдущего места работы. – And she will have got her last salary from the previous place of work by this Friday.
Все следующие выходные она будет искать новое жилье. - She will have been looking for a new dwelling for all the next weekends».
Вот видите, не так страшны те времена, как нам о них в школе рассказывали. Стоит приложить немного усилий, и ребус с участием английских глагольных времен будет разгадан. Удачи!
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