Времена глагола - штука, кажется, загадочная. Но мы для вас подготовили практическую инструкцию, чтобы сразу было понятно, что к чему. За дело!

«Алиса сейчас сидит в кафе в центре Лондона и что-то печатает на

Она часто бывает здесь по утрам: покупает кофе перед работой и иногда завтракает.

И вот, она уже допила латте, доела фалафель и уже вернулась к работе над статьей.

Она – лингвист, изучает английский язык уже давно и отлично на нем говорит».

Думаю, вы заметили, что каждое из этих предложений написано в настоящем времени.

Но и при этом – каждое выражает его по-разному:

В первом – речь идет о настоящем длительном сиюминутном действии;

Во втором – о некой привычке, часто повторяющемся действии;

В третьем – глаголы стоят в прошедшем времени, но контекст ситуации все еще относится к настоящему времени с характерной завершенностью действия (и у него даже есть результат ).

В четвертом – сюда вошли характеристики первого и третьего предложения: оно и достаточно длительное – «изучает язык уже давно», завершенное и у него есть результат – «отлично на нем говорит».

Если бы мы переводили этот текст на английский язык, для каждого предложения мы бы использовали настоящее время разных групп:

Present Continuous – Длительное настоящее: для действий в момент разговора, точных планов на ближайшее будущее (день, неделя, месяц), динамически меняющихся ситуаций (то есть, которые изменяются в данный момент) или для выражения раздражения чем-то.

Present Simple – Простое настоящее: для фактов и постоянных состояний; описаний законов природы, чувств и эмоций; привычек и действий по расписанию; в спортивном комментировании, отзывах и рецензиях.

Present Perfect – Совершенное настоящее: действие связано с прошлым, началось раньше и продолжается до сих пор ИЛИ только что завершилось, и ему есть результат (видимый в настоящем).

Present Perfect Continuous – Совершенное Длительное настоящее: известно, что действие началось давно (и может, даже известно насколько), и длится до сих пор ИЛИ только что завершилось и есть результат (видимый в настоящем).

Особое внимание здесь стоит уделить вспомогательным глаголам: в настоящем времени у разных лиц они разные. Таблица ниже поможет вам не запутаться в них.

Pr. Continuous Pr. Simple Pr. Perfect Pr. Pefrect Continuous I am do have You, We, They are It, He, She is does* has

*Примечание: в утвердительных предложениях Present Simple вспомогательный глагол опускается, так что в этом случае просто прибавляем окончание -s к смысловому глаголу.

Наиболее часто задаваемый вопрос: как же определить время и не ошибиться? Два простых совета:

1) Смотрите на маркеры – особые слова, которые указывают на момент действия, его способ и обстоятельства.

2) Самое простое – это представить себе предлагаемую ситуацию. Так вы будете чётче понимать контекст ситуации.

Итак, переведем этот текст!

1) Алиса сейчас сидит в кафе в центре Лондона и что-то печатает на ноутбуке. - Alice is sitting in the café in London’s centre now and typing something on her laptop.

2) Она часто бывает здесь по утрам: покупает кофе перед работой и иногда завтракает. – She often appears here in mornings, buys coffee before work and has breakfast sometimes.

3) И вот, она уже допила латте, доела фалафель и уже вернулась к работе над статьей. – And now, she has already drunk her latte, eaten falafel and returned to working on the article.

4) Она – лингвист, изучает английский язык уже давно и отлично на нем говорит. – She is a linguist, she has been learning English for a long time so she speaks it perfectly.

Прошедшее время

«За окном шел дождь.

В конце рабочего дня Алиса вошла в кабинет шефа и положила ему на стол заявление об увольнении.

Она уже решила уволиться.

Она проработала здесь 5 лет и устала от этого места и этих людей».

Хоть текст написан весь в прошедшем времени, каждое предложение все же говорит нам о разном прошлом.

Первое предложение описывает нам погодное условие: некое действие, которое непрерывно длилось в прошлом .

. Второе – это описание конкретного действия . Обратите внимание, что достоверно известно время действия – «в конце рабочего дня».

. Обратите внимание, что достоверно действия – «в конце рабочего дня». В третьем предложении мы говорим о предпрошедшем прошлом - это такие действия, которые предшествуют тем, которые мы описываем в обычном прошлом. Здесь пример предпрошедшего прошлого – это «уже решила» - Алиса приняла решение, а затем пришла увольняться.

- это такие действия, которые предшествуют тем, которые мы описываем в обычном прошлом. Здесь пример предпрошедшего прошлого – это «уже решила» - Алиса приняла решение, а затем пришла увольняться. В четвертом предложении мы говорим об очень долгом действии, которое теперь завершилось и у него есть результат, видимый в прошлом (так как только на тот момент своей жизни Алиса была уставшей)

Каждое из этих предложений отображает принцип применения какого-либо из времен.

Past Continuous – Длительное прошлое, используется для описаний природы и погоды; для длительных действий, с известным моментом действий, либо прерывающихся коротким; для нескольких параллельных длительных действий,

Past Simple – Простое прошлое для коротких действий с известным моментом действия; последовательно сменяющих друг друга действий; исчезнувших привычек и состояний.

Past Perfect – Совершенное прошлое, для действий «предпрошедшего прошлого» и для завершенных действий, результат которых носит тот же характер.

Past Perfect Continuous – Длительное совершенное прошлое, действия длятся долгое время в прошлом (есть указание на длительность – это может быть ясно из контекста или какой-либо фразы), но завершились и имеют результат, видимый в прошлом.

Определить время действия безошибочно помогут контекст ситуации и маркеры: они могут указывать на длительность или завершенность действия, либо иные условия и обстоятельства.

Переведем наш текст!

«За окном шел дождь. – It was raining in front of the window.

В конце рабочего дня Алиса вошла в кабинет своего шефа и положила ему на стол заявление об увольнении. – At the end of the workday Alice walked in her chef’s office and put the resignation letter on his table.

Она уже решила уволиться. – She had already decided to resign.

Она проработала здесь 5 лет и устала от этого места и этих людей. – She had been working here for five years and she was tired of that place and those people.

Будущее время

«Алиса уверена, что теперь все будет хорошо.

Через неделю, в это же время она уже будет на своей новой работе: работать со студентами в университете.

И уже к этой пятнице она получит последнюю зарплату с предыдущего места работы.

А все следующие выходные она будет искать новое жилье.»

Хотя каждое предложение и написано в будущем времени, оно везде представлено по-разному. Обратите внимание, что речь идет не о том, насколько точны эти планы на будущее, а о том, какими эти будут.

В первом оно выражено через уверенность нашей Алисы. Это некая установка на будущее .

. Во втором случае мы говорим о действии, которое продлится некоторое время в будущем. Мы можем не знать, сколько оно продлится, но указан момент времени , когда оно уже будет в процессе.

в будущем. Мы можем не знать, сколько оно продлится, но , когда оно уже будет в процессе. В третьем предложении мы видим будущее действие, ограниченное во времени : к указанному моменту оно уже завершится и будет иметь результат, видимый в будущем .

: к указанному моменту оно уже и будет иметь . Четвертое предложение сочетает в себе и длительность, и результативность (все выходные уйдут на поиски жилья, но в итоге Алисе будет, где жить).

Итак, как мы видим, эти предложения отражают определенные принципы того, какими будут действия. Им соответствуют такие группы времен:

Future Simple – для предсказаний, основанных на логике; решений, принятых в момент речи; обещаний, предупреждений, угроз, просьб, предложений и событий, наступление которых не зависит от нашей воли (закономерные – наступление нового года, приход зимы; все, связанное с временным аспектом)

Future Continuous – для действий с точным моментом времени; планов, связанных с бытом или повседневной жизнью; для вежливых вопросов о планах другого человека.

Future Perfect – для действий, которые завершатся к точно указанному моменту времени, и результат будет виден в будущем.

Future Perfect Continuous – для таких действий, которые продлятся некоторое время, но завершатся к определенному моменту и их результат будет виден в будущем.

Ориентируйтесь на маркеры и контекст ситуации – они помогут понять, какое время вам нужно использовать!

«Алиса уверена, что теперь все будет хорошо. – Alice is sure that it will be good now.

Через неделю, в это же время она уже будет на своей новой работе: работать со студентами в университете. – This time next week Alice will be working with students at the university as a new work.

И уже к этой пятнице она получит последнюю зарплату с предыдущего места работы. – And she will have got her last salary from the previous place of work by this Friday.

Все следующие выходные она будет искать новое жилье. - She will have been looking for a new dwelling for all the next weekends».

Вот видите, не так страшны те времена, как нам о них в школе рассказывали. Стоит приложить немного усилий, и ребус с участием английских глагольных времен будет разгадан. Удачи!