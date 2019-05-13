Одним из самых сложных разделов грамматики английского языка остается употребление времен глагола. В русском языке мы привыкли всего к 3 временам, в то время как в английском их 12.
Кажется, что это много, но если разобраться, как они организованы, то и запомнить их будет просто.
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Все времена в английском языке можно разделить по двум главным признакам: это время и способ действия глагола.
По времени это будет привычная для нас классификация: прошедшее, настоящее, будущее. Для того, чтобы лучше понять второй признак, уточним, что действия могут быть: процессом («Я гуляю в рубашке от Гоши Рубчинского прямо сейчас») или фактом («Я люблю носить рубашки от Гоши Рубчинского»).
Итак, по способу действия выделяется четыре группы, которые мы характеризуем:
- Времена группы Simple (Простое) – действия, которые являются фактом.
Пример: Я зарабатываю на жизнь фрилансом - I earn my living with working freelance
- Времена группы Continuous (Длительное) – действия, которые являются процессом и длятся некоторое время.
Пример: Я занимаюсь работой по фрилансу в данный момент - I am working freelance at the moment
- Времена группы Perfect (Совершённое) - действия, которые были процессом, но по завершении стали фактом. Опытные преподаватели говорят про это так: действия, у которых есть видимый результат.
Пример: Я занимаюсь фрилансом и уже смог накопить на доширак - I am a freelance worker and I have already accumulated enough money for “Doshirak”
- Времена группы Perfect Continuous (Длительное-Совершённое) – действия, которые являлись длительным процессом, но завершились и стали фактом.
Пример: Я занимаюсь фрилансом уже 5 лет, так что у меня хорошее портфолио - I have been working freelance for five years so I’ve got a good portfolio
Наглядно систему времен можно представить в виде такой таблицы
|
|
Simple
(Простое)
|
Continuous
(Длительное)
|
Perfect
(Совершённое)
|
Perfect Continuous
(Длительное-совершённое)
|
Past
(Прошедшее)
|
Past Simple
Прошедшее Простое
|
Past Continuous Прошедшее Длительное
|
Past Perfect Прошедшее Совершенное
|
Past Perfect Continuous Прошедшее Длительное-совершенное
|
Present
(Настоящее)
|
Present Simple Настоящее Простое
|
Present Continuous Настоящее Длительное
|
Present Perfect Настоящее Совершенное
|
Present Perfect Continuous Настоящее Длительное-Совершенное
|
Future
(Будущее)
|
Future Simple Будущее Простое
|
Future Continuous Будущее Длительное
|
Future Perfect Будущее Совершенное
|
Future Perfect Continuous Будущее Длительное-Совершенное
Также у каждого времени есть своя формула – в нее входит вспомогательный глагол и смысловой глагол.
Формулы, как правило, советуют заучивать, однако в них есть своя система, в рамках которой их проще запоминать.
У каждой группы времен есть свой фиксированный вспомогательный глагол и определенная форма для смыслового глагола.
Вспомогательные глаголы
У времен группы Simple – это глагол to do (делать).
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Вспомогательный глагол в этой группе времен употребляем только в настоящем и прошедшем, и только в отрицательных и вопросительных предложениях, в утвердительных изменяется только окончание смыслового.
В будущем он опускается, так как его функции выполняет постоянный для Future Tense глагол will.
- У времен группы Continuous – это глагол to be (быть).
- У времен группы Perfect – это глагол have (иметь).
- У времен группы Perfect Continuous – это глагольная форма have been.
Вспомогательные глаголы постоянны, но их форма может меняться в зависимости от времени.
- Вспомогательный глагол группы Simple do в настоящем времени имеет формы: do – для 1,2 лица ед.ч и мн.ч. (I - я, you - ты, we - мы, they - они) и does – для 3 лица ед.ч. (it – оно, he - он, she - она). В прошедшем времени имеет форму did для всех лиц.
- Вспомогательный глагол группы Continuous to be в настоящем времени имеет формы: am – ед.ч., 1 лица (I), is – ед.ч., для 3 лица (it, he, she), are – мн.ч, (we, you, they).
В прошедшем времени имеет формы: was – для лиц ед.ч. (I, he, she, it), were – для лиц мн.ч. (you, we, they).
- Вспомогательный глагол группы Perfect в настоящем времени имеет формы: have – для 1, 2 лица ед.ч (I, you) и лиц мн.ч. (we, you), has – для 3 лица, ед.ч. (it, he, she). В прошедшем времени имеет форму had для всех лиц.
- Вспомогательный глагол группы Perfect Continuous в настоящем времени имеет формы: have been – для 1, 2 лица ед.ч (I, you) и лиц мн.ч. (we, you), has been – для 3 лица, ед.ч. (it, he, she). В прошедшем времени имеет форму had been для всех лиц.
Смысловые глаголы
Смысловой глагол может быть каким угодно, его выбор зависит от того, какую мысль мы хотим выразить.
В грамматическом аспекте нас интересует именно его форма.
Сначала разберемся, какие бывают основные формы глагола.
Глагол может иметь:
Начальную форму (простой инфинитив) – ее обозначают как V1
Пример:
· неправильного глагола – (to) go (“идти”).
· правильного глагола – (to) vape (“вейпить”)
Прошедшую форму – ее обозначают как V2.
Пример:
· неправильного глагола – went (“шел, шла”).
· правильного глагола – vaped (“вейпил(а)).
Совершённую форму – ее обозначают как V3 и называется она Past Participle – как страдательное причастие в русском языке.
Пример:
· неправильного глагола – gone («пришедший(-ая)» - как причастие).
· правильного глагола – vaped (“вейпивший (-ая) - как причастие)
Герундий - это глагол + окончание «ing», ее обозначают как Ving - как действительное причастие в русском языке.
Пример:
· неправильного глагола – going ( «идущий(-ая)» - как причастие).
· правильного глагола – vaping (вейпящий(-ая)» - как причастие)
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Для каждой группы времен характерна своя
Во временах группы Simple – это: V1 – в настоящем и будущем времени и V2 – в прошедшем времени.
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В Present Simple (Простом Настоящем) в утвердительных предложениях, как уже было сказано выше, опускается вспомогательный глагол и к смысловому прибавляется окончание -s/-es (Vs), если подлежащим является третье лицо единственного числа (it - оно, he - он, she - она).
Во временах группы Continuous – это Ving. Во временах группы Perfect – это V3. Во временах группы Perfect Continuous – это также Ving.
Если резюмировать, то таблица формул времен английского языка выглядит так:
|
|
Simple
(do+V1/V2)
|
Continuous
(be+Ving)
|
Perfect
(have+V3)
|
Perfect Continuous
(have been+Ving)
|
Past
|
+V2
-,? did+V1
|
was\were+Ving
|
had+V3
|
had been+Ving
|
Present
|
+ Vs\V1
-,? do\does+V1
|
am\is\are+Ving
|
have\has+V3
|
have\has been+Ving
|
Future
|
Will+v1
|
Will+be+Ving
|
will+have+V3
|
will have been Ving
Такой системный подход очень упрощает понимание времен.
Как видите, у англоговорящих людей своя философия того, как нужно описывать действия, что при этом учитывать и какие вспомогательные и смысловые глаголы сочетать.
А нам всем остается только принять и простить.
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