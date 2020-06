Одним из самых сложных разделов грамматики английского языка остается употребление времен глагола. В русском языке мы привыкли всего к 3 временам, в то время как в английском их 12.

Кажется, что это много, но если разобраться, как они организованы, то и запомнить их будет просто.

Все времена в английском языке можно разделить по двум главным признакам: это время и способ действия глагола.

По времени это будет привычная для нас классификация: прошедшее, настоящее, будущее. Для того, чтобы лучше понять второй признак, уточним, что действия могут быть: процессом («Я гуляю в рубашке от Гоши Рубчинского прямо сейчас») или фактом («Я люблю носить рубашки от Гоши Рубчинского»).

Итак, по способу действия выделяется четыре группы, которые мы характеризуем:

Времена группы Simple (Простое) – действия, которые являются фактом.

Пример: Я зарабатываю на жизнь фрилансом - I earn my living with working freelance

Времена группы Continuous (Длительное) – действия, которые являются процессом и длятся некоторое время.

Пример: Я занимаюсь работой по фрилансу в данный момент - I am working freelance at the moment

Времена группы Perfect (Совершённое) - действия, которые были процессом, но по завершении стали фактом. Опытные преподаватели говорят про это так: действия, у которых есть видимый результат.

Пример: Я занимаюсь фрилансом и уже смог накопить на доширак - I am a freelance worker and I have already accumulated enough money for “Doshirak”

Времена группы Perfect Continuous (Длительное-Совершённое) – действия, которые являлись длительным процессом, но завершились и стали фактом.

Пример: Я занимаюсь фрилансом уже 5 лет, так что у меня хорошее портфолио - I have been working freelance for five years so I’ve got a good portfolio

Наглядно систему времен можно представить в виде такой таблицы

Simple (Простое) Continuous (Длительное) Perfect (Совершённое) Perfect Continuous (Длительное-совершённое) Past (Прошедшее) Past Simple Прошедшее Простое Past Continuous Прошедшее Длительное Past Perfect Прошедшее Совершенное Past Perfect Continuous Прошедшее Длительное-совершенное Present (Настоящее) Present Simple Настоящее Простое Present Continuous Настоящее Длительное Present Perfect Настоящее Совершенное Present Perfect Continuous Настоящее Длительное-Совершенное Future (Будущее) Future Simple Будущее Простое Future Continuous Будущее Длительное Future Perfect Будущее Совершенное Future Perfect Continuous Будущее Длительное-Совершенное

Также у каждого времени есть своя формула – в нее входит вспомогательный глагол и смысловой глагол.

Формулы, как правило, советуют заучивать, однако в них есть своя система, в рамках которой их проще запоминать.

У каждой группы времен есть свой фиксированный вспомогательный глагол и определенная форма для смыслового глагола.

Вспомогательные глаголы

У времен группы Simple – это глагол to do (делать).

Вспомогательный глагол в этой группе времен употребляем только в настоящем и прошедшем, и только в отрицательных и вопросительных предложениях, в утвердительных изменяется только окончание смыслового. В будущем он опускается, так как его функции выполняет постоянный для Future Tense глагол will.

У времен группы Continuous – это глагол to be (быть).

(быть). У времен группы Perfect – это глагол have (иметь).

(иметь). У времен группы Perfect Continuous – это глагольная форма have been.

Вспомогательные глаголы постоянны, но их форма может меняться в зависимости от времени.

Вспомогательный глагол группы Simple do в настоящем времени имеет формы: do – для 1,2 лица ед.ч и мн.ч. (I - я, you - ты, we - мы, they - они) и does – для 3 лица ед.ч. (it – оно, he - он, she - она). В прошедшем времени имеет форму did для всех лиц.

в настоящем времени имеет формы: do – для 1,2 лица ед.ч и мн.ч. (I - я, you - ты, we - мы, they - они) и – для 3 лица ед.ч. (it – оно, he - он, she - она). В прошедшем времени имеет форму для всех лиц. Вспомогательный глагол группы Continuous to be в настоящем времени имеет формы: am – ед.ч., 1 лица (I), is – ед.ч., для 3 лица (it, he, she), are – мн.ч, (we, you, they).

В прошедшем времени имеет формы: was – для лиц ед.ч. (I, he, she, it), were – для лиц мн.ч. (you, we, they).

Вспомогательный глагол группы Perfect в настоящем времени имеет формы: have – для 1, 2 лица ед.ч (I, you) и лиц мн.ч. (we, you), has – для 3 лица, ед.ч. (it, he, she). В прошедшем времени имеет форму had для всех лиц.

– для 1, 2 лица ед.ч (I, you) и лиц мн.ч. (we, you), – для 3 лица, ед.ч. (it, he, she). В прошедшем времени имеет форму для всех лиц. Вспомогательный глагол группы Perfect Continuous в настоящем времени имеет формы: have been – для 1, 2 лица ед.ч (I, you) и лиц мн.ч. (we, you), has been – для 3 лица, ед.ч. (it, he, she). В прошедшем времени имеет форму had been для всех лиц.

Смысловые глаголы

Смысловой глагол может быть каким угодно, его выбор зависит от того, какую мысль мы хотим выразить.

В грамматическом аспекте нас интересует именно его форма.

Сначала разберемся, какие бывают основные формы глагола.

Глагол может иметь:

Начальную форму (простой инфинитив) – ее обозначают как V1



Пример:

· неправильного глагола – (to) go (“идти”).

· правильного глагола – (to) vape (“вейпить”)



Прошедшую форму – ее обозначают как V2.



Пример:

· неправильного глагола – went (“шел, шла”).

· правильного глагола – vaped (“вейпил(а)).



Совершённую форму – ее обозначают как V3 и называется она Past Participle – как страдательное причастие в русском языке.



Пример:

· неправильного глагола – gone («пришедший(-ая)» - как причастие).

· правильного глагола – vaped (“вейпивший (-ая) - как причастие)



Герундий - это глагол + окончание «ing», ее обозначают как Ving - как действительное причастие в русском языке.



Пример:

· неправильного глагола – going ( «идущий(-ая)» - как причастие).

· правильного глагола – vaping (вейпящий(-ая)» - как причастие)

Для каждой группы времен характерна своя

конкретная форма смыслового глагола

Во временах группы Simple – это: V1 – в настоящем и будущем времени и V2 – в прошедшем времени.

В Present Simple (Простом Настоящем) в утвердительных предложениях, как уже было сказано выше, опускается вспомогательный глагол и к смысловому прибавляется окончание -s/-es (Vs), если подлежащим является третье лицо единственного числа (it - оно, he - он, she - она).





Во временах группы Continuous – это Ving. Во временах группы Perfect – это V3. Во временах группы Perfect Continuous – это также Ving.

Если резюмировать, то таблица формул времен английского языка выглядит так:

Simple (do+V1/V2) Continuous (be+Ving) Perfect (have+V3) Perfect Continuous (have been+Ving) Past +V2 -,? did+V1 was\were+Ving had+V3 had been+Ving Present + Vs\V1 -,? do\does+V1 am\is\are+Ving have\has+V3 have\has been+Ving Future Will+v1 Will+be+Ving will+have+V3 will have been Ving

Такой системный подход очень упрощает понимание времен.

Как видите, у англоговорящих людей своя философия того, как нужно описывать действия, что при этом учитывать и какие вспомогательные и смысловые глаголы сочетать.

А нам всем остается только принять и простить.