“I.e.” и “e.g.” – две аббревиатуры, которые многие люди путают в письменных сообщениях на английском языке, а также при переводе. Поэтому стоит разобраться в их происхождении, значении и употреблении, ну и, конечно, правильном пунктуационном оформлении.

I.e. означает «в сущности», « по существу», «в основном», «в общем», «то есть», «другими словами». Аббревиатура происходит от латинского “id est” (“that is” в английском языке).

E.g. означает «например» и происходит от латинского “exempli gratia” (“for example” в английском языке).

Каким же образом запомнить их и не делать ошибки при написании текста на английском языке? У носителей английского языка есть один хороший совет. Аббревиатура i.e. начинается с буквы “I”, а означает выражение “In Essence” или “In other words.” И хотя оба выражения не являются точным переводом с латинского, они, тем не менее, передают общий смысл, что и позволяет сделать выбор в пользу “i.e.”. Чтобы запомнить, в каких случая нужно писать “e.g.”, можно опять прибегнуть к ассоциативному примеру – “Example Given”. Можно также провести ассоциацию с самим словом “Example”, которое начинается на букву “e”.

Давайте посмотрим, каким образом обе аббревиатуры употребляются в письменной речи.

Мы помним, что “i.e.” означает “in essence” или “in other words”, поэтому мы используем эту аббревиатуру для уточнения или конкретизации содержания того, что было сказано ранее. Например,

The coat is made up of synthetic materials (i.e., not leather or suede). – Пальто сшито из синтетических материалов (то есть, не из кожи или замши). В этом предложением мы уточняем и конкретизируем, какие материалы не использовались для пошива пальто.

“E.g.” означает “for example”, и мы используем эту аббревиатуру, чтобы проиллюстрировать предложение примерами. Например,

I like citrus fruit (e.g., oranges, lemons, grapefruits). – Я люблю цитрусовые (например, апельсины, лимоны, грейпфруты).

Vegetables (e.g., broccoli, carrots and radishes) are good for you. – Тебя полезны овощи (например, брокколи, морковь и редис). В обоих предложениях приведены примеры, соотносящиеся с указанными тематическими группами – «фрукты» и «овощи».

Стоит сказать несколько слов о пунктуационном оформлении аббревиатур. Во-первых, ставьте точку после каждой буквы - “i.e.” и “e.g.” Во-вторых, после аббревиатур как правило ставится запятая. Иногда возникает вопрос о необходимости использовать курсив. На практике к курсиву прибегают крайне редко, хотя оба выражения пришли из латинского языка, не претерпев никаких изменений. Следует также соблюдать ряд стилевых особенностей. В текстах официального стиля аббревиатуры стоит брать в скобки. Например,

I also enjoy citrus soda (e.g., Mountain Dew, Mello Yellow). – Мне также нравятся прохладительные напитки из цитрусовых (например, «Горная Роса», «Желтый Меллоу»). Точно также были оформлены все предыдущие примеры. Для сообщений, относящихся к неофициальному стилю, есть несколько способов оформления аббревиатур. Перед аббревиатурой ставится запятая, или тире. Например,

I also enjoy citrus soda, e.g., Mountain Dew, Mello Yellow.

I also enjoy citrus soda - e.g., Mountain Dew, Mello Yellow.

It happened in August, i.e., two months ago.

Познакомившись с советами носителей языка, вы вряд ли будете впредь сомневаться при выборе аббревиатур “i.e.” и “e.g.”. И, возможно, поделитесь опытом с друзьями или коллегами.