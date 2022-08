Идиома: to be as pleased as Punch - быть очень радостным

История возникновения: господин Панч (он же Панчинелло) - один из героев итальянской кукольной комедии, который отличался завидной жизнерадостностью и оптимизмом. Представления с участием Панча показывались уже в 16 веке и имели

невероятный успех. В 17 веке представление добралось и до Великобритании. Очень быстро шоу стало популярным, а выражение “радостный как Панч” вошло в широкий обиход.

Интересно: В середине 20 века в Британии появилось новое кукольное представление - “Панч и Джуди”. В этой версии господин Панч был жестоким и самодовольным.

Чарльз Диккенс в своих произведениях использует измененный вариант выражения, где Панч не только очень рад, но и чем-то горд. Например, в романе “Тяжелые времена”: когда Сисси приняли в школу, ее отец был доволен как Панч.

Пример:

Well, I'm pleased as punch to see you all here - Я очень рад вас всех тут видеть

You'd have been pleased as punch - Ты был бы очень рад