Идиома: It’s all Greek - что-то совершенно непонятное

История возникновения: как и многие другие идиомы, фраза стала известна благодаря Шекспиру.

У любой нации есть представление о каком-нибудь языке, как об особенно непонятном.

Это может быть связано с особенностями грамматики, произношения или системыначертания буквенных символов.

В трагедии Шекспира “Юлий Цезарь”, написанной в 1599 году, таким языком для персонажей-римлян становится греческий:



CASSIUS: Did Cicero say any thing?

CASCA: Ay, he spoke Greek.

CASSIUS: To what effect?

CASCA: Nay, an I tell you that, I’ll ne’er look you i’ the face

again: but those that understood him smiled at one another and

shook their heads; but for mine own part, it was Greek to me.

Интересно: в русском, как и французском, аналогом стала “китайская грамота”, витальянском - арабский язык, в голландском - латынь, в английском - голландский. В самом греческом, кстати, в той же идиоме упоминаются турецкий и китайский языки.

Пример:

Looks like it’s all Greek to her - Похоже, для нее это все китайская грамота.

Can you make sense of these instructions? It’s all Greek to me! - Ты понимаешь, о

чем речь в этих инструкциях? Это же просто китайская грамота.