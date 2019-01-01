Идиомы на английском языке
Еженедельный разбор одной идиомы английского с примерами употребления
2 минуты
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Идиома недели. Queen Anne's dead
Анна Стюарт правила Англией, Шотландией и Ирландией, а затем Соединенным Королевством с 1702 по 1717 год. Всю жизнь Анна страдала от проблем со здоровьем
2 минуты
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Идиома недели. Put up your dukes
Такое значение появилось из-за рифмованного сленга кокни, где duke of Yorks (герцог Йоркский) - это forks (вилки), то есть пальцы.
2 минуты
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Идиома недели. Fiddling while Rome burns
Летом 64 года в Риме произошел Великий пожар, который за 6 дней почти уничтожил город
2 минуты
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Идиома недели. It’s all Greek
Как и многие другие идиомы, фраза стала известна благодаря Шекспиру
2 минуты
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Идиома недели. To be as pleased as Punch
Господин Панч (он же Панчинелло) - один из героев итальянской кукольной комедии, который отличался завидной жизнерадостностью и оп...
2 минуты
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Идиома недели. To be on cloud nine
В широкий обиход выражение вошло в 1950-х годах после выпуска радио-драмы “Джонни Доллар”. Главный герой, частный детектив, часто ...
2 минуты
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Идиома недели. Caught red handed
Впервые идиома встречается еще в 15 веке в шотландском судопроизводстве. “Красные руки” здесь буквально означают руки, обагренные ...
2 минуты
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Идиома недели. Indian summer
Ошибочно полагать, что идиома связана с Индией, родом она из Северной Америки 18 века. В этот период континент активно колонизиров...
2 минуты
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Идиома недели. Back to the salt mines
Фраза связана с практикой отправления заключенных на каторжные работы в соляные шахты. Такие наказания были особенно распространены в Польше и России
2 минуты
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Идиома недели. Between the Devil and the deep blue sea
В начале XVII века у моряков “дьяволом” назвалась доска, прикрепленная к борту судна и служившая опорой для орудий. Иногда моряки ...
2 минуты
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Идиома недели. Cotton-picking
Ручной сбор хлопка и извлечение волокон из семян - очень тяжелая работа. В 18 веке для того, что произвести всего один тюк, требовалось около 600 человекочасов ручного труда.
1 минута
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Идиома недели. A pig in a poke
Эта фраза стала популярной еще в 16 веке из-за нечестной деятельности рыночных торговцев.
1 минута
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Идиома недели. To be in seventh heaven
Самая вероятная версия происхождения идиомы отсылает нас к трактату Аристотеля “О небе”, состоящему из 4 частей.
2 минуты
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Идиома недели. In the bag
Фраза возникла в начале 20 века в Америке благодаря бейсбольному клубу «Сан-Франциско Джайентс» - неоднократному победителю мировой серии. В 1916 году команда выиграла 26 игр подряд.