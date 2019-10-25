Идиома: Queen Anne's dead - устаревшая, неактуальная новость.

История возникновения: Анна Стюарт правила Англией, Шотландией и Ирландией, а затем Соединенным Королевством с 1702 по 1717 год. Всю жизнь Анна страдала от проблем со здоровьем. Королева перенесла 17 беременностей: 12 из них закончились выкидышем, а те пятеро детей, что были рождены, скончались в раннем детстве.

Так, у Анны не осталось наследников. Согласно “Акту о престолонаследии”, преемницей трона была объявлена принцесса София из Ганноверской династии, ближайшая по крови и вероисповеданию родственница. Такое решение грозило стране гражданской войной между Стюартами и Ганноверами. Но София умерла раньше Анны на 2 года, и наследником престола стал ее сын - Георг.

Смерть королевы Анны долго не разглашалась, чтобы устранить угрозу внутреннего раскола. Только после прибытия Георга в Великобританию и его коронации всенародно объявили о смерти королевы. Но к этому моменту новость уже облетела всю страну.

Интересно: с именем Анна в английском связана также пословица “when Queen Anne was alive”, которая имеет значение “в давние времена”. Самый близкий аналог в русском языке - “при царе Горохе”.

Примеры:

Will nothing persuade him that Queen Anne is dead? - Неужели ничего не

переубедит его, что это старо как мир?

переубедит его, что это старо как мир? Queen Anne's dead! - Вот так открытие Америки!