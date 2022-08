Идиома: to be on cloud nine - быть очень счастливым, быть на седьмом небе



История возникновения: 1896 год был Международным годом облаков.

Именно в этом году ученые-метеорологи Хильдебранд Хильдебрандссон и Ральф Эберкромби создали международную Комиссию по облакам.

Итогом ее работы стал иллюстрированный атлас, в котором излагалась новая классификация облаков, всего их было выделено десять типов.

Под номером девять уверенно расположились кучево-дождевые облака, самые высокие.

Поэтому “быть на девятом облаке” значит быть на самом верху.

В широкий обиход выражение вошло в 1950-х годах после выпуска радио-драмы “Джонни Доллар”.

Главный герой, частный детектив, часто терял сознание, и каждый раз его переносили на девятое облако, где он и приходил в себя.

Интересно: У группы «The Temptations» есть песня “Девятое облако”, которая была записана в 1969 году:

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=tp1MRAUw4Uk)



Пример:

We were on cloud nine - Мы были очень счастливы.

I guarantee you, within half an hour, you'll be on cloud nine - Я тебе обещаю, через полчаса ты будешь просто на седьмом небе.