Идиома: Fiddling while Rome burns - ничего не предпринимать, развлекаться во время беды; аналог: пировать во время чумы.

История возникновения: Летом 64 года в Риме произошел Великий пожар, который за 6 дней почти уничтожил город. За несколько дней до событий правящий император Нерон уехал из Рима в Анций. В исторических трудах Светония утверждается, что Нерон сам был инициатором пожара, и во дворах города видели поджигателей с факелами. Когда императору доложили о поджоге, он выехал в сторону Рима и наблюдал с безопасного расстояния. При этом, согласно легендам, Нерон был одет в театральный костюм и играл на лире.

Другой историк, Тацит, писал, что как только Нерон узнал о пожаре, он сразу отправился в Рим и организовал команды для спасения города и населения. Позже в поджоге обвинили христиан, которые были подвергнуты массовым гонениям.

Интересно: Великий пожар стал одним из центральным событий романа “Камо грядеши” Генрика Сенкевича. В романе также утверждается, что пожар случился по воле императора.

Пример:

Climate change is upon us, and our leaders just fiddle while Rome burns - Изменение климата происходит на наших глазах, а наши лидеры ничего не предпринимают.

It’s like he’s just fiddling away while Rome burns - Он как будто вообще ничего не делает, пока ситуация становится все хуже.