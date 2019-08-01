Идиома: Caught red handed - пойман с поличным/

История возникновения: Впервые идиома встречается еще в 15 веке в шотландском судопроизводстве.

“Красные руки” здесь буквально означают руки, обагренные кровью человека или животного.

Идиома получила свое распространение благодаря Вальтеру Скотту.

После того, как он упомянул ее в своем романе “Айвенго”, фраза вошла в общий обиход.

Интересно: Также существует ирландская легенда, согласно которой, когда двое людей боролись за право главенства над землями, должны были пересечь реку.

И тот, кто первый касался рукой берега, получал в свое правление земли.

И так, один из участников обеспечил себе победу, отрезав себе руку и бросив ее на землю.

С тех пор красная рука является символом провинции Ольстер.

Пример:

So, he was caught red-handed? - Итак, он был пойман с поличным?

If the police had arrived five minutes earlier, all the outlaws would have been caught

red-handed - Если бы полиция приехала на пять минут раньше, все преступники были

бы пойманы с поличным.