Идиома: Caught red handed - пойман с поличным/
История возникновения: Впервые идиома встречается еще в 15 веке в шотландском судопроизводстве.
“Красные руки” здесь буквально означают руки, обагренные кровью человека или животного.
Идиома получила свое распространение благодаря Вальтеру Скотту.
После того, как он упомянул ее в своем романе “Айвенго”, фраза вошла в общий обиход.
Интересно: Также существует ирландская легенда, согласно которой, когда двое людей боролись за право главенства над землями, должны были пересечь реку.
И тот, кто первый касался рукой берега, получал в свое правление земли.
И так, один из участников обеспечил себе победу, отрезав себе руку и бросив ее на землю.
С тех пор красная рука является символом провинции Ольстер.
Пример:
- So, he was caught red-handed? - Итак, он был пойман с поличным?
- If the police had arrived five minutes earlier, all the outlaws would have been caught
red-handed - Если бы полиция приехала на пять минут раньше, все преступники были
бы пойманы с поличным.
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