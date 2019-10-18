Идиома: Put up your dukes - поднять (выставить) кулаки (то есть встать в боевую стойку)
История возникновения: Такое значение появилось из-за рифмованного сленга кокни,
где duke of Yorks (герцог Йоркский) - это forks (вилки), то есть пальцы. На первый
взгляд, нет никакой связи, но уже с 18ого века слово “forks” используется как сленговое
название для пальцев или рук.
Так что фраза “put up your dukes” - своего рода словесный призыв начать драку.
Интересно: первое упоминание идиомы обнаружено в “Словаре сленга, грубых и
вульгарных слов” от 1874 года авторства Джона Хоттена.
Пример:
- Stop playing that lovely song and put up your dukes! - Заканчивай с этой песней и
поднимай кулаки!
- Put up your dukes and we'll see who doesn't want to fight who - Ну-ка, поднимай
свои кулаки, и мы еще посмотрим, кто тут с кем не хочет драться.
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