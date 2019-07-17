Идиома: back to the salt mines - приступать (возвращаться) к трудной, неприятной, опасной работе

История возникновения: фраза связана с практикой отправления заключенных на каторжные работы в соляные шахты. Такие наказания были особенно распространены в Польше и России. Кроме того, часто добыча соли становилась единственным вариантом заработка для свободных людей, живших неподалеку от рудников.

Такая работа была связана со значительным риском для здоровья: шахтеры страдали от заболеваний легких и дыхательных путей, обезвоживания, перепадов давления и загазованности. Все это усугубляло и без того тяжелые условия жизни и труда у работников шахт.

Интересно: Добыча соли часто описывалась в периодических изданиях XIX-XX вв, таких как National Geographic и Harper’s New Monthly Magazine.

Примеры:

Well, here you are, back to the salt mines - Ну, вот, вы вернулись к этой каторжной работе.

I'm not excited to get back to the salt mines on Monday - Я не в восторге от того, что в понедельник снова придется возвращаться на эту каторгу.