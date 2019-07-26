Идиома: Indian summer - “бабье лето”

История возникновения: Ошибочно полагать, что идиома связана с Индией, родом она из Северной Америки 18 века. В этот период континент активно колонизировали европейцы, сталкиваясь с коренным населением и изучая его. По наблюдениям белых переселенцев, осенью индейцы кочевали с запада на территорию современных центральных и восточных штатов, где после первых заморозков устанавливалась теплая погода.

На севере во время потепления индейцы начинали собирать урожай. Такая активность коренного населения в дни недолгого осеннего тепла и дала название периоду.

Интересно: Впервые словосочетание упоминается в 1778 году в «Письмах от американского фермера» Дж. Х. Сент-Джон-де-Кревекера. К 1850м годам фраза приняла идиоматический характер и уже широко использовалась в литературе.

В Англии существовали аналоги идиомы: “лето Святого Луки” и “лето Святого Мартина”, но в 19 веке они вышли из употребления.

Примеры:

Isn't this Indian summer great? - Отличное бабье лето, правда?

It seems our Indian summer is set to last a little while longer, so don't put away your hats and your sunscreen just yet - Похоже, бабье лето продлится дольше, чем предполагалось, так что не убирайте свои панамы и солнцезащитные кремы.