Содержание:
- Виды заимствований
- Словообразование англицизмов в современном русском языке
- Заимствования в профессиональной сфере
- Новому миру – новая лексика
- Таблица прижившихся иностранных слов
Родной язык погибает. Иностранные слова засорили русскую речь. Правда это или нет? Давайте поговорим сегодня об англицизмах в русском языке, о том, почему они появляются в нашем великом и могучем. Как относиться к словам, заимствованным из английского в русский: со смирением принимать или яростно бороться?
Задачка для мозгов:
Эти люди не лузеры, они хипстеры и дики. Они носят только бренды, общаются с помощью месседжей, без труда распознают фейк. Они всегда онлайн, у них лайфхаки на все случаи жизни. Они пранкуют, спойлерят, питаются стрит фудом. Главное для них – быть в тренде.
Кто эти люди?
Конечно, – это современное молодое поколение. Тот пласт общества, который активно экспериментирует с языком, с удовольствием пользуются новыми словами, пришедшими из английского языка.
Интересный факт: иностранные слова, в частности английские, в русский язык приходили и успешно приживались с глубокой древности. Сегодня трудно поверить, но «князь», «шлем», «кровать», «лошадь», «плита» и многие другие – когда-то тоже были иностранными.
В те же времена, а это начало XIX в., и начало зарождаться движение ярых противников «иностранщины» во главе с Г.Р. Державиным (русский поэт эпохи Просвещения) и А.С.Шишковым (писатель и литературовед). Они предлагали заменить «калоши» на «мокроступы», «лабиринт» на «блуждалище», а «индивидуальность» на «яйность». Как вы понимаете, ничего у них не вышло. Так и сегодня очень невелика вероятность, что гаджеты, брифы, коворкинги и иже с ними куда-то исчезнут.
Так вот: чтобы ваши родители, бабушки или дедушки больше не ворчали и не просили вас изъясняться понятно и по-русски, объясните им, что новые слова в языке – это абсолютная норма. И вот лишь несколько причин, почему:
- Возникшая потребность в наименовании новой вещи или явления, которые до настоящего момента в нашей культуре отсутствовали. Такие слова бывает даже трудно объяснить, проще показать, о чем идет речь. Имейте в виду, играть с родственниками преклонных лет в «Крокодила» и загадывать подобные слова будет непросто. Но интересно.
Примеры:
Кайтинг (от англ. kite – воздушный змей) – катание по воде с помощью тяги, создаваемой воздушным змеем.
Зорбинг (от англ. zorb) – спуск с горы или передвижение по воде в прозрачном шаре «зорбе».
- Необходимость разграничить оттенки значения, содержательно близкие, но все же разные понятия.
Примеры:
Эйчар (от англ. HR [human resources] – человеческие ресурсы) – специалист, который занимается подбором, адаптацией и мотивацией персонала.
«Но зачем? Ведь есть же кадровый работник!?» – спросите вы. Но эйчар и кадровик – это не одно и то же. Кадровик – это специалист по кадровому делопроизводству, человек, который знает закон и умеет правильно оформить документы. Чувствуете разницу?
- Языковая мода. Да, и спорить тут бесполезно: английский язык сегодня является очень модным, престижным, востребованным.
В свое время, в XVIII в., слово «парикмахер» заменило «цирюльника» и «брадобрея», потому что в моду вошел немецкий язык. А сегодня уже многие из вас идут не в «парикмахерскую», а в «барбершоп» (от англ. barber shop – магазин парикмахеров [дословно]). Ну потому что так моднее.
Сюда же можно отнести новое слово «мейнстрим» (от англ. mainstream – основной поток) – преобладающее направление в какой-либо области, массовые тенденции. Зачем слово «мейнстрим» русскому языку? Да потому, что сегодня уже недостаточно придерживаться генеральной линии или основного течения, недостаточно попасть в струю, – обязательно быть в мейнстриме.
Виды заимствований
Наверняка, вы даже не подозреваете, сколько на самом деле русских слов, заимствованных из английского. Например, банальное и широко распространенное слово «клевый» – тоже англицизм. Оно образовано от английского слова «clever» (умный). Неожиданно, правда?
Разные источники делят заимствованные слова на разное количество групп. Мы разделим на основные 5:
- Прямые (или фоно заимствования). Это те слова, которые совпадают в русском звучании с английским написанием. Например: weekend – уикенд, teenager – тинейджер, boyfriend – бойфренд.
- Экзотизмы. Предметы или явления, которые не имеют собственного названия в русском языке: cheeseburger – чизбургер, iphone – айфон, pampers – памперс.
- Гибриды. Часть слова (чаще всего – это корень) здесь будет английская, а часть – русская: creative – креативный, творческий, club – клубиться, тусоваться.
- Профессионализмы. Слова, которые используются в узкоспециализированных профессиональных областях: leasing – лизинг, coworking – коворкинг, сотрудничество, brief – бриф, инструкция.
- Варваризмы. Чаще всего это междометия, которые мы используем в повседневной речи, давно забыв, что они – пришлые: ok – окей, wow – вау, easy – изи.
Словообразование англицизмов в современном русском языке
Как распознать «шпиона»? У заимствованных слов из английского языка есть ряд признаков, по которым их можно узнать:
- окончание «ing»: тренинг (training), трекинг (tracking), роуминг (roaming);
- суффиксы «ment», «ist», «epl»/«er», «able», «opl»/«or»: энтертейнмент (entertainment), лоббист (lobbyist), аутсайдер (outsider), респектабельный (respectable), инвестор (investor).
Заимствования в профессиональной сфере
Каждый день вы приходите офис, садитесь за компьютер, один документ печатаете на принтере, а другой – копируете. Затем с коллегами устраиваете кофе брейк и ведете дискуссию на тему «Как помочь ребенку социализироваться в детском саду?».
Заметьте, почти каждое второе слово в предыдущем абзаце – англицизм. Офис, компьютер, документ, принтер, коллега, социализация, дискуссия и т.д. – слова, давно ставшие привычными.
Так что если вас до сих пор нервно потряхивает от «брифинга», «нетворкинга», «андеррайтинга» и им подобных, остается только одно: смириться и плыть по течению. Пройдет время, какие-то новые слова исчезнут, так и не прижившись, а какие-то – останутся, и уже не будут так сильно резать слух. Ведь все мы привыкли к «калошам», а не «мокроступам».
Еще мы собрали для вас (не без помощи молодого поколения, конечно) некоторые из самых популярных и неожиданных англицизмов. И если вы хотите быть частью мейнстрима (помните, в начале статьи?), можете смело использовать наиболее понравившиеся:
- овердофига – (англ. «over») очень много;
- сорян – (англ. sorry) прости;
- чилить – (chill) расслабляться;
- зачекиниться – (check in) отметиться;
- хелпушка – (help) шпаргалка;
- фидбэк – (feedback) – отзыв на что-то, отдача;
- камингаут – (coming out) признать принадлежность к сексуальному меньшинству (выйти из сумрака);
- флэшбэк – (flashback) воспоминание, возврат в прошлое.
Новому миру – новая лексика
Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Не заблуждайтесь на тему того, что русский язык деградирует с появлением в нем заимствованных слов. Это в корне неверно. Ни одна волна заимствований – ни французская, ни немецкая, ни голландская – не привела к порче русского языка. Напротив – способствовала ее развитию.
Кроме того, русский язык благодаря огромному количеству суффиксов и приставок дарит любому заимствованию совершенно новую жизнь. Если в английском просто to google, то у нас – погуглить, загуглить, нагуглить и т.д.
Еще одним аргументом в пользу англицизмов будет то, что далеко не каждому из них можно подобрать аналог в русском языке. Например, «харассмент» гораздо шире, чем просто «домогательство», а «креативный» – не всегда «творческий».
Интересный факт
Стоить отметить, что некоторые публичные личности используют совсем не те иностранные слова (точнее – употребляют кажущееся им иностранным слово там, где его можно заменить русским): бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко почему-то очень любит слово «алармизм» – паника, а пресс-секретарь Д. Песков – большой любитель прилагательного «субстантивный». Так он назвал переговоры Путина и Меркель, Путина и Трампа (говорил «Субстантивных контактов между ними не было»).
Таблица прижившихся иностранных слов
Не сопротивляйтесь новым иностранным словам в русском языке. Это развитие, это обогащение, это добавляет красок в речь. Ведь если иностранное слово прижилось, значит, это кому-нибудь нужно.
|Быт
|
hand made
|
хэнд мейд
|
jeans
|
джинсы
|
baby
|
дитя, детка
|
week end
|
уик энд
|
shoes
|
шузы, туфли
|
lunch
|
ланч
|
branch
|
бранч
|
shaker
|
шейкер
|
toaster
|
тостер
|Электроника
|
printer
|
принтер
|
browser
|
браузер
|
scaner
|
сканер
|
netbook
|
нетбук
|
user
|
юзер
|Спорт
|
diving
|
дайвинг
|
bowling
|
боулинг
|
biker
|
байкер
|
snowboard
|
сноуборд
|
match
|
матч
|
timeout
|
таймаут
|
playmaker
|
плеймейкер, нападающий
|Профессии
|
broker
|
брокер
|
security
|
секьюрити
|
providor
|
провайдер
|
realtor
|
риэлтор
|
producer
|
продюсер
|
designer
|
дизайнер
|
animator
|
аниматор
|
merchandiser
|
мерчендайзер
|
copywriter
|
копирайтер
|
auditor
|
аудитор
|
broker
|
брокер
|Массовая культура
|
remake
|
ремейк
|
image
|
имидж, образ
|
poster
|
постер, плакат
|
hit
|
хит
|
talk show
|
ток шоу
|
present
|
презент, подарок
|
superstar
|
супер стар, супер звезда
|
fashionable
|
фешенебельный, модный
|
meeting
|
митинг, собрание
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