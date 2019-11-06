Содержание: Виды заимствований Словообразование англицизмов в современном русском языке Заимствования в профессиональной сфере Новому миру – новая лексика Таблица прижившихся иностранных слов

Родной язык погибает. Иностранные слова засорили русскую речь. Правда это или нет? Давайте поговорим сегодня об англицизмах в русском языке, о том, почему они появляются в нашем великом и могучем. Как относиться к словам, заимствованным из английского в русский: со смирением принимать или яростно бороться?

Задачка для мозгов: Эти люди не лузеры, они хипстеры и дики. Они носят только бренды, общаются с помощью месседжей, без труда распознают фейк. Они всегда онлайн, у них лайфхаки на все случаи жизни. Они пранкуют, спойлерят, питаются стрит фудом. Главное для них – быть в тренде. Кто эти люди? Конечно, – это современное молодое поколение. Тот пласт общества, который активно экспериментирует с языком, с удовольствием пользуются новыми словами, пришедшими из английского языка.

Интересный факт: иностранные слова, в частности английские, в русский язык приходили и успешно приживались с глубокой древности. Сегодня трудно поверить, но «князь», «шлем», «кровать», «лошадь», «плита» и многие другие – когда-то тоже были иностранными.

В те же времена, а это начало XIX в., и начало зарождаться движение ярых противников «иностранщины» во главе с Г.Р. Державиным (русский поэт эпохи Просвещения) и А.С.Шишковым (писатель и литературовед). Они предлагали заменить «калоши» на «мокроступы», «лабиринт» на «блуждалище», а «индивидуальность» на «яйность». Как вы понимаете, ничего у них не вышло. Так и сегодня очень невелика вероятность, что гаджеты, брифы, коворкинги и иже с ними куда-то исчезнут.

Так вот: чтобы ваши родители, бабушки или дедушки больше не ворчали и не просили вас изъясняться понятно и по-русски, объясните им, что новые слова в языке – это абсолютная норма. И вот лишь несколько причин, почему:

Возникшая потребность в наименовании новой вещи или явления, которые до настоящего момента в нашей культуре отсутствовали. Такие слова бывает даже трудно объяснить, проще показать, о чем идет речь. Имейте в виду, играть с родственниками преклонных лет в «Крокодила» и загадывать подобные слова будет непросто. Но интересно.

Примеры:

Кайтинг (от англ. kite – воздушный змей) – катание по воде с помощью тяги, создаваемой воздушным змеем.

Зорбинг (от англ. zorb) – спуск с горы или передвижение по воде в прозрачном шаре «зорбе». Необходимость разграничить оттенки значения, содержательно близкие, но все же разные понятия.

Примеры:

Эйчар (от англ. HR [human resources] – человеческие ресурсы) – специалист, который занимается подбором, адаптацией и мотивацией персонала.

«Но зачем? Ведь есть же кадровый работник!?» – спросите вы. Но эйчар и кадровик – это не одно и то же. Кадровик – это специалист по кадровому делопроизводству, человек, который знает закон и умеет правильно оформить документы. Чувствуете разницу? Языковая мода. Да, и спорить тут бесполезно: английский язык сегодня является очень модным, престижным, востребованным.

В свое время, в XVIII в., слово «парикмахер» заменило «цирюльника» и «брадобрея», потому что в моду вошел немецкий язык. А сегодня уже многие из вас идут не в «парикмахерскую», а в «барбершоп» (от англ. barber shop – магазин парикмахеров [дословно]). Ну потому что так моднее.

Сюда же можно отнести новое слово «мейнстрим» (от англ. mainstream – основной поток) – преобладающее направление в какой-либо области, массовые тенденции. Зачем слово «мейнстрим» русскому языку? Да потому, что сегодня уже недостаточно придерживаться генеральной линии или основного течения, недостаточно попасть в струю, – обязательно быть в мейнстриме.

Виды заимствований

Наверняка, вы даже не подозреваете, сколько на самом деле русских слов, заимствованных из английского. Например, банальное и широко распространенное слово «клевый» – тоже англицизм. Оно образовано от английского слова «clever» (умный). Неожиданно, правда?

Разные источники делят заимствованные слова на разное количество групп. Мы разделим на основные 5:

Прямые (или фоно заимствования). Это те слова, которые совпадают в русском звучании с английским написанием. Например: weekend – уикенд, teenager – тинейджер, boyfriend – бойфренд. Экзотизмы. Предметы или явления, которые не имеют собственного названия в русском языке: cheeseburger – чизбургер, iphone – айфон, pampers – памперс. Гибриды. Часть слова (чаще всего – это корень) здесь будет английская, а часть – русская: creative – креативный, творческий, club – клубиться, тусоваться. Профессионализмы. Слова, которые используются в узкоспециализированных профессиональных областях: leasing – лизинг, coworking – коворкинг, сотрудничество, brief – бриф, инструкция. Варваризмы. Чаще всего это междометия, которые мы используем в повседневной речи, давно забыв, что они – пришлые: ok – окей, wow – вау, easy – изи.

Словообразование англицизмов в современном русском языке

Как распознать «шпиона»? У заимствованных слов из английского языка есть ряд признаков, по которым их можно узнать:

окончание «ing»: трен инг (train ing ), трек инг (track ing ), роуминг (roam ing );

(train ), трек (track ), роуминг (roam ); суффиксы «ment», «ist», «epl»/«er», «able», «opl»/«or»: энтертейнмент (entertainment), лоббист (lobbyist), аутсайдер (outsider), респектабельный (respectable), инвестор (investor).

Заимствования в профессиональной сфере

Каждый день вы приходите офис, садитесь за компьютер, один документ печатаете на принтере, а другой – копируете. Затем с коллегами устраиваете кофе брейк и ведете дискуссию на тему «Как помочь ребенку социализироваться в детском саду?».

Заметьте, почти каждое второе слово в предыдущем абзаце – англицизм. Офис, компьютер, документ, принтер, коллега, социализация, дискуссия и т.д. – слова, давно ставшие привычными.

Так что если вас до сих пор нервно потряхивает от «брифинга», «нетворкинга», «андеррайтинга» и им подобных, остается только одно: смириться и плыть по течению. Пройдет время, какие-то новые слова исчезнут, так и не прижившись, а какие-то – останутся, и уже не будут так сильно резать слух. Ведь все мы привыкли к «калошам», а не «мокроступам».

Еще мы собрали для вас (не без помощи молодого поколения, конечно) некоторые из самых популярных и неожиданных англицизмов. И если вы хотите быть частью мейнстрима (помните, в начале статьи?), можете смело использовать наиболее понравившиеся:

овердофига – (англ. «over») очень много;

– (англ. «over») очень много; сорян – (англ. sorry) прости;

– (англ. sorry) прости; чилить – (chill) расслабляться;

– (chill) расслабляться; зачекиниться – (check in) отметиться;

– (check in) отметиться; хелпушка – (help) шпаргалка;

– (help) шпаргалка; фидбэк – (feedback) – отзыв на что-то, отдача;

– (feedback) – отзыв на что-то, отдача; камингаут – (coming out) признать принадлежность к сексуальному меньшинству (выйти из сумрака);

– (coming out) признать принадлежность к сексуальному меньшинству (выйти из сумрака); флэшбэк – (flashback) воспоминание, возврат в прошлое.

Новому миру – новая лексика

Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Не заблуждайтесь на тему того, что русский язык деградирует с появлением в нем заимствованных слов. Это в корне неверно. Ни одна волна заимствований – ни французская, ни немецкая, ни голландская – не привела к порче русского языка. Напротив – способствовала ее развитию.

Кроме того, русский язык благодаря огромному количеству суффиксов и приставок дарит любому заимствованию совершенно новую жизнь. Если в английском просто to google, то у нас – погуглить, загуглить, нагуглить и т.д.

Еще одним аргументом в пользу англицизмов будет то, что далеко не каждому из них можно подобрать аналог в русском языке. Например, «харассмент» гораздо шире, чем просто «домогательство», а «креативный» – не всегда «творческий».

Интересный факт

Стоить отметить, что некоторые публичные личности используют совсем не те иностранные слова (точнее – употребляют кажущееся им иностранным слово там, где его можно заменить русским): бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко почему-то очень любит слово «алармизм» – паника, а пресс-секретарь Д. Песков – большой любитель прилагательного «субстантивный». Так он назвал переговоры Путина и Меркель, Путина и Трампа (говорил «Субстантивных контактов между ними не было»).

Таблица прижившихся иностранных слов

Не сопротивляйтесь новым иностранным словам в русском языке. Это развитие, это обогащение, это добавляет красок в речь. Ведь если иностранное слово прижилось, значит, это кому-нибудь нужно.

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