Вводные слова – особая речевая конструкция, которая придает высказываниям выразительности и эмоциональную окраску. С их помощью говорящий выражает свое мнение. Еще одна функция вводных конструкций – связь одного предложения с другим.

Вводные слова в английском языке используются повсеместно, и пригодятся в любой ситуации – написании личного письма, сочинения, при пересказе или во время презентации.

Важно запомнить, что в английском, так же как и в русском языке, вводные слова выделяются на письме запятыми. Например:

In addition (также), in other words (другими словами), finally (наконец-то), however (так или иначе), therefore (по этой причине), nonetheless (все же), also (притом), otherwise (в других случаях), instead (вместо), by the way (rстати), luckily (к счастью), predictably (как и ожидалось) и другие вводные слова обособляются запятыми.