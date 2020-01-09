Содержание: Для письма Для заключения Для эссе Для говорения Для сочинения Для презентации Для пересказа

Вводные слова – особая речевая конструкция, которая придает высказываниям выразительности и эмоциональную окраску. С их помощью говорящий выражает свое мнение. Еще одна функция вводных конструкций – связь одного предложения с другим.

Вводные слова в английском языке используются повсеместно, и пригодятся в любой ситуации – написании личного письма, сочинения, при пересказе или во время презентации.

Нужны ли запятые?

Важно запомнить, что в английском, так же как и в русском языке, вводные слова выделяются на письме запятыми. Например:

By the way, you forgot about your promise – Кстати, ты забыл о своем обещании;

To tell the truth, I was not expecting that. – Часто говоря, я не ожидал этого.

In addition (также), in other words (другими словами), finally (наконец-то), however (так или иначе), therefore (по этой причине), nonetheless (все же), also (притом), otherwise (в других случаях), instead (вместо), by the way (rстати), luckily (к счастью), predictably (как и ожидалось) и другие вводные слова обособляются запятыми.

Для большей надежности советуем сверяться со словарями и справочниками, потому как в английском, как и в других языках, имеют место быть исключения, которые могут встречаться повсеместно.

Для письма

Для написания писем существуют целые вводные клише, запомнив которые можно легко составить личное сообщение. Как правило, в письмах используются простые фразы:

It was great to get your letter…. – Очень приятно получить от тебя письмо…

Thanks for your letter. It was great/lovely to hear from you. – Спасибо за твое письмо. Это очень приятно/мило с твоей стороны.

Sorry for not writing earlier but I’ve… - Извини, что не смог написать раньше, но…

I thought I’d better write and tell you about…. – Я подумал(а), что было бы неплохо написать тебе и рассказать о…

With reference to your letter of 8 June, I ... – Ссылаясь на Ваше письмо от 8 июня, я…

We/I recently wrote to you about ... – Мы/я недавно писал(и) Вам о…

After having seen your advertisement in ... , I would like ... – После того как я ознакомился с вашим рекламным материалом в…, я бы хотел…

При выборе вводных враз для письма всегда стоит учитывать его характер, так как сообщение может быть формальным (для партнеров по бизнесу) или неформальным (для друзей).

Так же в процессе повествования могут понадобиться простые слова-связки. Как и в русском языке, на письме они выделяются запятыми.

Actually, … — Вообще-то, …

Anyway, … — Во всяком случае, …

As for (study), … — Что касается (учебы),

By the way, … — Кстати, …

Luckily, … — К счастью, …

Predictably, … — Как и ожидалось, …

So, … — Итак, …

Unluckily, … — К несчастью, …

Well, … — Ну,…

You know, … — Знаешь ли, …

Для заключения

Чтобы плавно завершить письмо, не обрывая его, используются заключительные фразы:

Please give/send my regards (love) to your…. – Передавай от меня привет своим…

And write and tell me your plans for…. – Напиши мне и расскажи о своих планах

Write back soon! – Жду скорого ответа!

If you want to know anything else, just drop me a line. – Если хочешь узнать что-то еще, просто напиши мне.

We look forward to a successful working relationship in the future. – Мы рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество.

Мы рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество. Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. – Если Вам потребуется дополнительная информация, можете смело обращаться по любому вопросу ко мне.

Если Вам потребуется дополнительная информация, можете смело обращаться по любому вопросу ко мне. I would appreciate your immediate attention to this matter. – Я буду признателен, если вы как можно скорее уделите внимание этому вопросу.

Для эссе

Эссе – высказывание собственного мнения относительно обсуждаемой темы, поэтому для написания потребуются более формальные фразы:

I would like to start by considering the facts - Начнем с рассмотрения фактов

Let us consider - Рассмотрим

It is generally agreed that - Общепризнанно, что

Firstly…, secondly…, thirdly…, - Во-первых, во-вторых, в-третьих

One argument in support of (my opinion) is - Один из аргументов для подтверждения (моего мнения)

I need to talk a few words about – Я должен сказать пару слов о…

First and foremost - В первую очередь

It is true (clear) that - Это правда (ясно), что

According to (author) – согласно словам (автора)

Referring to the views of …- ссылаясь на точку зрения (мнение) …

It is undeniable that - Нельзя отрицать, что

It is a well-known fact that - Хорошо известно, что

It is (very) clear from these observations that - Из этих наблюдений (абсолютно) ясно, что

If on the one hand it can be said that ... the same is not true for - И если с одной стороны, можно сказать, что ... , то же самое нельзя сказать о ... .

On the other hand - С другой стороны

Для говорения

Без вводных слов даже повседневная речь может стать «сухой», поэтому, чтобы оживить свою речь на английском, используем следующие конструкции:

Also – также

As far as I know – насколько я знаю

At least – по крайней мере

By the way – кстати

However / nevertheless – однако

In addition / moreover – кроме того

In any case / anyway – в любом случае

In fact / at all – вообще

To put it another way – другими словами

Indeed – действительно

It goes without saying – само собой разумеется

Meanwhile– тем временем, пока

Of course – конечно

It is possible/ possibly– возможно

So then / now– итак

So to speak – так сказать

Therefore – по этой причине

To cut it short – короче говоря

To tell the truth – честно говоря

Для сочинения

Написание сочинения чаще всего пригождается в учебе и на экзаменах. Для того, чтобы ваша письменная работа была понятной, нужно ее правильно структурировать. В этом помогут простые вводные фразы.

firstly, secondly, thirdly, finally – Во-первых, во-вторых, в-третьих, в итоге

on the one hand….. on the other hand – С одной стороны, с другой стороны

in theory … in reality – В теории … на практике

both… and…. – и…и

not only … but also – не только … но и

up to a point – в какой-то степени

by no means / not at all – ни в коем случае

compared to / in comparison with – по сравнению с

similarly – таким же образом

as well as – также

unlike; in contrast to / with sth. – в отличие от

as far as … is concerned – если речь идёт о…

as regards; regarding – что качается…

on the whole – в целом

in general / generally speaking – в общем

such as / including – такие как

except; with the exception of – исключая

as / since – так как

Для презентации

Для того, чтобы выступление перед англоязычной публикой прошло успешно, нужно предварительно подготовить речь.

Let me briefly introduce myself. My name is (…) and I am delighted to be here today to talk to you about… - Позвольте мне коротко представиться. Меня зовут (…) и я рад сегодня рассказать вам о…

I want to make you a short presentation about… - Я хочу представить небольшую презентацию о…

The purpose of this presentation is… - Цель этой презентации…

My objective today is… - Сегодняшняя тема…

I’ll start with…/First, I will talk about… - Я начну с…/Сперва я расскажу о…

…then I will look at… - затем рассмотрим…

…next…- далее

and finally… - и в итоге, в конце…

I think everybody has heard about…, but hardly anyone knows a lot about it. – Я думаю, что все слышали о…, но мало кто знает об этом.

That’s all I have to say about… - Это все, о чем я хотел рассказать

Let’s summarize briefly what we have looked at. – Давайте подведем краткий итог того, что мы рассмотрели.

Turning our attention now to… - Обратим внимание на…

A good example of this is… - Хорошим примером этого является…

To give you an example,… - Чтобы привести пример…

I’d like to expand on this aspect/problem/point. – Мне бы хотелось более детально рассмотреть этот аспект/проблему/ точку зрения.

This relates to what I was saying earlier – Это относиться к тому, что было сказано ранее

Thank you all for listening. It was a pleasure being here today. – Спасибо вам большое за внимание. Было приятно выступить перед вами.

Well, that’s it from me. Thanks very much. – Итак, на этом я закончу. Большое спасибо.

Подробнее о том, как составить презентацию на английском, читайте тут.

Для пересказа

Иногда в разговоре может возникнуть необходимость пересказать ту или иную ситуацию, рассказать о содержании фильма/книги, передать суть текста и пр. Для этого пригодится другая лексика для пересказа на английском.

The story/text is about – В этой истории/тексте говориться о…

At the beginning of (the book) the author tells (describes, points out) – В начале (книги) автор говорит (описывает, указывает);

The story begins with… – Рассказ начинается с…

The scene is laid in… – Действие происходит в…

The action moves on to – Действие переходит к…

The text/article elucidates (highlights) one of the issues about… – Рассказ/статья разъясняет (освещает) один из вопросов о…

The author describes (narrates) – Автор описывает (повествует)

The main theme/topic (issue) of the text is – Основная тема (вопрос) текста – это

To conclude / summarize – В заключении

At the end the author sums it all up by saying… – В конце автор подводит итог, говоря…

Вспомогательная лексика для описания:

to retell - пересказывать

to quote - цитировать

to recite – декларировать, читать вслух

description - описание

to recapitulate – резюмировать, напоминать

events – событие

action – действие

the main character – главный герой

narrator – рассказчик

Next,… Then,… After that,… - затем, далее

Для разговора

Чтобы начать, поддержать или закончить разговор на английском нужно знать несколько универсальных фраз.

What’s up? – Как дела?

It was nice chatting with you – Было приятно поболтать с тобой

Do you have any idea…? – Есть какие-нибудь идеи?

I’m not really sure. – Я не совсем уверен

It doesn’t make any difference to me. – Для меня это не имеет никакой разницы

That’s for sure. – Это точно.

I’m sorry I didn’t hear what you said – Извини, я не расслышал, что ты сказал

Would you help me? – Ты бы мог мне помочь?

I’m really grateful – Я очень благодарен

I don’t know. What do you think? – Я не знаю. А что ты думаешь об этом?

Has that ever happened to you? – Это когда-то уже случалось с тобой?

That reminds me … - Это напомнило мне о…

…by the way,… - кстати…

…before I forget…- пока я не забыл

…if you see that I mean – если ты понимаешь, что я имею ввиду

Для монолога

Let me start by saying (a few words about)... – Я хотел бы начать (парой слов о том)…

I'd like to begin with/by... – Я хочу начать с…

Next I'd like to point out... – Далее я хотел бы отметить…

Another important argument... – Другой важный аргумент – это…

Apart from that,... – Помимо этого…

The basic question is... – Основной вопрос заключается в

more or less – более или менее

In other words... – Другими словами

As you can see from... – Как это можно понять из…

.. for example – Возьмем … в качестве примера

This quotation shows that – Цитата говорит о то, что…

I would like to stress that – Мне бы хотелось подчеркнуть, что…

So, to come to the end – Итак, приходя к завершению…