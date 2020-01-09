Содержание:

  1. Для письма
  2. Для заключения
  3. Для эссе
  4. Для говорения
  5. Для сочинения
  6. Для презентации
  7. Для пересказа

Вводные слова – особая речевая конструкция, которая придает высказываниям выразительности и эмоциональную окраску. С их помощью говорящий выражает свое мнение.  Еще одна функция вводных конструкций – связь одного предложения с другим.

Вводные слова в английском языке используются повсеместно, и пригодятся в любой ситуации – написании личного письма, сочинения, при пересказе или во время презентации.

Нужны ли запятые?

Важно запомнить, что в английском, так же как и в русском языке, вводные слова выделяются на письме запятыми. Например:

  • By the way, you forgot about your promise – Кстати, ты забыл о своем обещании;
  • To tell the truth, I was not expecting that. – Часто говоря, я не ожидал этого.

In addition (также), in other words (другими словами), finally (наконец-то), however (так или иначе), therefore (по этой причине), nonetheless (все же), also (притом), otherwise (в других случаях), instead (вместо), by the way (rстати), luckily (к счастью), predictably (как и ожидалось) и другие вводные слова обособляются запятыми.

Для большей надежности советуем сверяться со словарями и справочниками, потому как в английском, как и в других языках, имеют место быть исключения, которые могут встречаться повсеместно.

Для письма

Для написания писем существуют целые вводные клише, запомнив которые можно легко составить личное сообщение. Как правило, в письмах используются простые фразы:

  • It was great to get your letter…. – Очень приятно получить от тебя письмо…
  • Thanks for your letter. It was great/lovely to hear from you. – Спасибо за твое письмо. Это очень приятно/мило с твоей стороны.
  • Sorry for not writing earlier but I’ve… - Извини, что не смог написать раньше, но…
  • I thought I’d better write and tell you about…. – Я подумал(а), что было бы неплохо написать тебе и рассказать о…
  • With reference to your letter of 8 June, I ... – Ссылаясь на Ваше письмо от 8 июня, я…
  • We/I recently wrote to you about ... – Мы/я недавно писал(и) Вам о…
  • After having seen your advertisement in ... , I would like ... – После того как я ознакомился с вашим рекламным материалом в…, я бы хотел…

При выборе вводных враз для письма всегда стоит учитывать его характер, так как сообщение может быть формальным (для партнеров по бизнесу) или неформальным (для друзей).

Так же в процессе повествования могут понадобиться простые слова-связки. Как и в русском языке, на письме они выделяются запятыми.

  • Actually, … — Вообще-то, …
  • Anyway, … — Во всяком случае, …
  • As for (study), … — Что касается (учебы),
  • By the way, … — Кстати, …
  • Luckily, … — К счастью, …
  • Predictably, … — Как и ожидалось, …
  • So, … — Итак, …
  • Unluckily, … — К несчастью, …
  • Well, … — Ну,…
  • You know, … — Знаешь ли, …

Для заключения

Чтобы плавно завершить письмо, не обрывая его, используются заключительные фразы:

  • Please give/send my regards (love) to your…. – Передавай от меня привет своим…
  • And write and tell me your plans for…. – Напиши мне и расскажи о своих планах
  • Write back soon! – Жду скорого ответа!
  • If you want to know anything else, just drop me a line. – Если хочешь узнать что-то еще, просто напиши мне.
  • We look forward to a successful working relationship in the future.Мы рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество.
  • Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.Если Вам потребуется дополнительная информация, можете смело обращаться по любому вопросу ко мне.
  • I would appreciate your immediate attention to this matter. – Я буду признателен, если вы как можно скорее уделите внимание этому вопросу.

Для эссе

Эссе – высказывание собственного мнения относительно обсуждаемой темы, поэтому для написания потребуются более формальные фразы:

  • I would like to start by considering the facts - Начнем с рассмотрения фактов
  • Let us consider - Рассмотрим
  • It is generally agreed that - Общепризнанно, что
  • Firstly…, secondly…, thirdly…, - Во-первых, во-вторых, в-третьих
  • One argument in support of (my opinion) is - Один из аргументов для подтверждения (моего мнения)
  • I need to talk a few words about – Я должен сказать пару слов о…
  • First and foremost - В первую очередь
  • It is true (clear) that - Это правда (ясно), что
  • According to (author) – согласно словам (автора)
  • Referring to the views of …- ссылаясь на точку зрения (мнение) …
  • It is undeniable that - Нельзя отрицать, что
  • It is a well-known fact that - Хорошо известно, что
  • It is (very) clear from these observations that - Из этих наблюдений (абсолютно) ясно, что
  • If on the one hand it can be said that ... the same is not true for - И если с одной стороны, можно сказать, что ... , то же самое нельзя сказать о ... .
  • On the other hand - С другой стороны

Для говорения

Без вводных слов даже повседневная речь может стать «сухой», поэтому, чтобы оживить свою речь на английском, используем следующие конструкции:

  • Also – также
  • As far as I know – насколько я знаю
  • At least – по крайней мере
  • By the way – кстати
  • However / nevertheless – однако
  • In addition / moreover – кроме того
  • In any case / anyway – в любом случае
  • In fact / at all – вообще
  • To put it another way – другими словами
  • Indeed – действительно
  • It goes without saying – само собой разумеется
  • Meanwhile– тем временем, пока
  • Of course – конечно
  • It is possible/ possibly– возможно
  • So then / now– итак
  • So to speak – так сказать
  • Therefore – по этой причине
  • To cut it short – короче говоря
  • To tell the truth – честно говоря

Для сочинения

Написание сочинения чаще всего пригождается в учебе и на экзаменах. Для того, чтобы ваша письменная работа была понятной, нужно ее правильно структурировать. В этом помогут простые вводные фразы.

  • firstly, secondly, thirdly, finally – Во-первых, во-вторых, в-третьих, в итоге
  • on the one hand….. on the other hand – С одной стороны, с другой стороны
  • in theory … in reality – В теории … на практике
  • both… and…. – и…и
  • not only … but also – не только … но и
  • up to a point – в какой-то степени
  • by no means / not at all – ни в коем случае
  • compared to / in comparison with – по сравнению с
  • similarly – таким же образом
  • as well as – также
  • unlike; in contrast to / with sth. – в отличие от
  • as far as … is concerned – если речь идёт о…
  • as regards; regarding – что качается…
  • on the whole – в целом
  • in general / generally speaking – в общем
  • such as / including – такие как
  • except; with the exception of – исключая
  • as / since – так как

Для презентации

Для того, чтобы выступление перед англоязычной публикой прошло успешно, нужно предварительно подготовить речь.

  • Let me briefly introduce myself. My name is (…) and I am delighted to be here today to talk to you about… - Позвольте мне коротко представиться. Меня зовут (…) и я рад сегодня рассказать вам о…
  • I want to make you a short presentation about… - Я хочу представить небольшую презентацию о…
  • The purpose of this presentation is… - Цель этой презентации…
  • My objective today is… - Сегодняшняя тема…
  • I’ll start with…/First, I will talk about… - Я начну с…/Сперва я расскажу о…

…then I will look at… - затем рассмотрим…

…next…- далее

and finally… - и в итоге, в конце…

  • I think everybody has heard about…, but hardly anyone knows a lot about it. – Я думаю, что все слышали о…, но мало кто знает об этом.
  • That’s all I have to say about… - Это все, о чем я хотел рассказать
  • Let’s summarize briefly what we have looked at. – Давайте подведем краткий итог того, что мы рассмотрели.
  • Turning our attention now to… - Обратим внимание на…
  • A good example of this is… - Хорошим примером этого является…
  • To give you an example,… - Чтобы привести пример…
  • I’d like to expand on this aspect/problem/point. – Мне бы хотелось более детально рассмотреть этот аспект/проблему/ точку зрения.
  • This relates to what I was saying earlier – Это относиться к тому, что было сказано ранее
  • Thank you all for listening. It was a pleasure being here today. – Спасибо вам большое за внимание. Было приятно выступить перед вами.
  • Well, that’s it from me. Thanks very much. – Итак, на этом я закончу. Большое спасибо.

Подробнее о том, как составить презентацию на английском, читайте тут.

Для пересказа

Иногда в разговоре может возникнуть необходимость пересказать ту или иную ситуацию, рассказать о содержании фильма/книги, передать суть текста и пр. Для этого пригодится другая лексика для пересказа на английском.

  • The story/text is about – В этой истории/тексте говориться о…
  • At the beginning of (the book) the author tells (describes, points out) – В начале (книги) автор говорит (описывает, указывает);
  • The story begins with… – Рассказ начинается с…
  • The scene is laid in… – Действие происходит в…
  • The action moves on to – Действие переходит к…
  • The text/article elucidates (highlights) one of the issues about… – Рассказ/статья разъясняет (освещает) один из вопросов о…
  • The author describes (narrates) – Автор описывает (повествует)
  • The main theme/topic (issue) of the text is – Основная тема (вопрос) текста – это
  • To conclude / summarize – В заключении
  • At the end the author sums it all up by saying… – В конце автор подводит итог, говоря…

Вспомогательная лексика для описания:

  • to retell - пересказывать
  • to quote - цитировать
  • to recite – декларировать, читать вслух
  • description - описание
  • to recapitulate – резюмировать, напоминать
  • events – событие
  • action – действие
  • the main character – главный герой
  • narrator – рассказчик
  • Next,… Then,… After that,… - затем, далее

Для разговора

Чтобы начать, поддержать или закончить разговор на английском нужно знать несколько универсальных фраз.

  • What’s up? – Как дела?
  • It was nice chatting with you – Было приятно поболтать с тобой
  • Do you have any idea…? – Есть какие-нибудь идеи?
  • I’m not really sure. – Я не совсем уверен
  • It doesn’t make any difference to me. – Для меня это не имеет никакой разницы
  • That’s for sure. – Это точно.
  • I’m sorry I didn’t hear what you said – Извини, я не расслышал, что ты сказал
  • Would you help me? – Ты бы мог мне помочь?
  • I’m really grateful – Я очень благодарен
  • I don’t know. What do you think? – Я не знаю. А что ты думаешь об этом?
  • Has that ever happened to you? – Это когда-то уже случалось с тобой?
  • That reminds me … - Это напомнило мне о…
  • …by the way,… - кстати…
  • …before I forget…- пока я не забыл
  • …if you see that I mean – если ты понимаешь, что я имею ввиду

Для монолога

  • Let me start by saying (a few words about)... – Я хотел бы начать (парой слов о том)…
  • I'd like to begin with/by... – Я хочу начать с…
  • Next I'd like to point out... – Далее я хотел бы отметить…
  • Another important argument... – Другой важный аргумент – это…
  • Apart from that,... – Помимо этого…
  • The basic question is... – Основной вопрос заключается в
  • more or less – более или менее
  • In other words... – Другими словами
  • As you can see from... – Как это можно понять из…
  • .. for example – Возьмем … в качестве примера
  • This quotation shows that – Цитата говорит о то, что…
  • I would like to stress that – Мне бы хотелось подчеркнуть, что…
  • So, to come to the end – Итак, приходя к завершению…

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