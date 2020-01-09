Содержание:
- Для письма
- Для заключения
- Для эссе
- Для говорения
- Для сочинения
- Для презентации
- Для пересказа
Вводные слова – особая речевая конструкция, которая придает высказываниям выразительности и эмоциональную окраску. С их помощью говорящий выражает свое мнение. Еще одна функция вводных конструкций – связь одного предложения с другим.
Вводные слова в английском языке используются повсеместно, и пригодятся в любой ситуации – написании личного письма, сочинения, при пересказе или во время презентации.
Нужны ли запятые?
Важно запомнить, что в английском, так же как и в русском языке, вводные слова выделяются на письме запятыми. Например:
- By the way, you forgot about your promise – Кстати, ты забыл о своем обещании;
- To tell the truth, I was not expecting that. – Часто говоря, я не ожидал этого.
In addition (также), in other words (другими словами), finally (наконец-то), however (так или иначе), therefore (по этой причине), nonetheless (все же), also (притом), otherwise (в других случаях), instead (вместо), by the way (rстати), luckily (к счастью), predictably (как и ожидалось) и другие вводные слова обособляются запятыми.
Для большей надежности советуем сверяться со словарями и справочниками, потому как в английском, как и в других языках, имеют место быть исключения, которые могут встречаться повсеместно.
Для письма
Для написания писем существуют целые вводные клише, запомнив которые можно легко составить личное сообщение. Как правило, в письмах используются простые фразы:
- It was great to get your letter…. – Очень приятно получить от тебя письмо…
- Thanks for your letter. It was great/lovely to hear from you. – Спасибо за твое письмо. Это очень приятно/мило с твоей стороны.
- Sorry for not writing earlier but I’ve… - Извини, что не смог написать раньше, но…
- I thought I’d better write and tell you about…. – Я подумал(а), что было бы неплохо написать тебе и рассказать о…
- With reference to your letter of 8 June, I ... – Ссылаясь на Ваше письмо от 8 июня, я…
- We/I recently wrote to you about ... – Мы/я недавно писал(и) Вам о…
- After having seen your advertisement in ... , I would like ... – После того как я ознакомился с вашим рекламным материалом в…, я бы хотел…
При выборе вводных враз для письма всегда стоит учитывать его характер, так как сообщение может быть формальным (для партнеров по бизнесу) или неформальным (для друзей).
Так же в процессе повествования могут понадобиться простые слова-связки. Как и в русском языке, на письме они выделяются запятыми.
- Actually, … — Вообще-то, …
- Anyway, … — Во всяком случае, …
- As for (study), … — Что касается (учебы),
- By the way, … — Кстати, …
- Luckily, … — К счастью, …
- Predictably, … — Как и ожидалось, …
- So, … — Итак, …
- Unluckily, … — К несчастью, …
- Well, … — Ну,…
- You know, … — Знаешь ли, …
Для заключения
Чтобы плавно завершить письмо, не обрывая его, используются заключительные фразы:
- Please give/send my regards (love) to your…. – Передавай от меня привет своим…
- And write and tell me your plans for…. – Напиши мне и расскажи о своих планах
- Write back soon! – Жду скорого ответа!
- If you want to know anything else, just drop me a line. – Если хочешь узнать что-то еще, просто напиши мне.
- We look forward to a successful working relationship in the future. – Мы рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество.
- Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. – Если Вам потребуется дополнительная информация, можете смело обращаться по любому вопросу ко мне.
- I would appreciate your immediate attention to this matter. – Я буду признателен, если вы как можно скорее уделите внимание этому вопросу.
Для эссе
Эссе – высказывание собственного мнения относительно обсуждаемой темы, поэтому для написания потребуются более формальные фразы:
- I would like to start by considering the facts - Начнем с рассмотрения фактов
- Let us consider - Рассмотрим
- It is generally agreed that - Общепризнанно, что
- Firstly…, secondly…, thirdly…, - Во-первых, во-вторых, в-третьих
- One argument in support of (my opinion) is - Один из аргументов для подтверждения (моего мнения)
- I need to talk a few words about – Я должен сказать пару слов о…
- First and foremost - В первую очередь
- It is true (clear) that - Это правда (ясно), что
- According to (author) – согласно словам (автора)
- Referring to the views of …- ссылаясь на точку зрения (мнение) …
- It is undeniable that - Нельзя отрицать, что
- It is a well-known fact that - Хорошо известно, что
- It is (very) clear from these observations that - Из этих наблюдений (абсолютно) ясно, что
- If on the one hand it can be said that ... the same is not true for - И если с одной стороны, можно сказать, что ... , то же самое нельзя сказать о ... .
- On the other hand - С другой стороны
Для говорения
Без вводных слов даже повседневная речь может стать «сухой», поэтому, чтобы оживить свою речь на английском, используем следующие конструкции:
- Also – также
- As far as I know – насколько я знаю
- At least – по крайней мере
- By the way – кстати
- However / nevertheless – однако
- In addition / moreover – кроме того
- In any case / anyway – в любом случае
- In fact / at all – вообще
- To put it another way – другими словами
- Indeed – действительно
- It goes without saying – само собой разумеется
- Meanwhile– тем временем, пока
- Of course – конечно
- It is possible/ possibly– возможно
- So then / now– итак
- So to speak – так сказать
- Therefore – по этой причине
- To cut it short – короче говоря
- To tell the truth – честно говоря
Для сочинения
Написание сочинения чаще всего пригождается в учебе и на экзаменах. Для того, чтобы ваша письменная работа была понятной, нужно ее правильно структурировать. В этом помогут простые вводные фразы.
- firstly, secondly, thirdly, finally – Во-первых, во-вторых, в-третьих, в итоге
- on the one hand….. on the other hand – С одной стороны, с другой стороны
- in theory … in reality – В теории … на практике
- both… and…. – и…и
- not only … but also – не только … но и
- up to a point – в какой-то степени
- by no means / not at all – ни в коем случае
- compared to / in comparison with – по сравнению с
- similarly – таким же образом
- as well as – также
- unlike; in contrast to / with sth. – в отличие от
- as far as … is concerned – если речь идёт о…
- as regards; regarding – что качается…
- on the whole – в целом
- in general / generally speaking – в общем
- such as / including – такие как
- except; with the exception of – исключая
- as / since – так как
Для презентации
Для того, чтобы выступление перед англоязычной публикой прошло успешно, нужно предварительно подготовить речь.
- Let me briefly introduce myself. My name is (…) and I am delighted to be here today to talk to you about… - Позвольте мне коротко представиться. Меня зовут (…) и я рад сегодня рассказать вам о…
- I want to make you a short presentation about… - Я хочу представить небольшую презентацию о…
- The purpose of this presentation is… - Цель этой презентации…
- My objective today is… - Сегодняшняя тема…
- I’ll start with…/First, I will talk about… - Я начну с…/Сперва я расскажу о…
…then I will look at… - затем рассмотрим…
…next…- далее
and finally… - и в итоге, в конце…
- I think everybody has heard about…, but hardly anyone knows a lot about it. – Я думаю, что все слышали о…, но мало кто знает об этом.
- That’s all I have to say about… - Это все, о чем я хотел рассказать
- Let’s summarize briefly what we have looked at. – Давайте подведем краткий итог того, что мы рассмотрели.
- Turning our attention now to… - Обратим внимание на…
- A good example of this is… - Хорошим примером этого является…
- To give you an example,… - Чтобы привести пример…
- I’d like to expand on this aspect/problem/point. – Мне бы хотелось более детально рассмотреть этот аспект/проблему/ точку зрения.
- This relates to what I was saying earlier – Это относиться к тому, что было сказано ранее
- Thank you all for listening. It was a pleasure being here today. – Спасибо вам большое за внимание. Было приятно выступить перед вами.
- Well, that’s it from me. Thanks very much. – Итак, на этом я закончу. Большое спасибо.
Подробнее о том, как составить презентацию на английском, читайте тут.
Для пересказа
Иногда в разговоре может возникнуть необходимость пересказать ту или иную ситуацию, рассказать о содержании фильма/книги, передать суть текста и пр. Для этого пригодится другая лексика для пересказа на английском.
- The story/text is about – В этой истории/тексте говориться о…
- At the beginning of (the book) the author tells (describes, points out) – В начале (книги) автор говорит (описывает, указывает);
- The story begins with… – Рассказ начинается с…
- The scene is laid in… – Действие происходит в…
- The action moves on to – Действие переходит к…
- The text/article elucidates (highlights) one of the issues about… – Рассказ/статья разъясняет (освещает) один из вопросов о…
- The author describes (narrates) – Автор описывает (повествует)
- The main theme/topic (issue) of the text is – Основная тема (вопрос) текста – это
- To conclude / summarize – В заключении
- At the end the author sums it all up by saying… – В конце автор подводит итог, говоря…
Вспомогательная лексика для описания:
- to retell - пересказывать
- to quote - цитировать
- to recite – декларировать, читать вслух
- description - описание
- to recapitulate – резюмировать, напоминать
- events – событие
- action – действие
- the main character – главный герой
- narrator – рассказчик
- Next,… Then,… After that,… - затем, далее
Для разговора
Чтобы начать, поддержать или закончить разговор на английском нужно знать несколько универсальных фраз.
- What’s up? – Как дела?
- It was nice chatting with you – Было приятно поболтать с тобой
- Do you have any idea…? – Есть какие-нибудь идеи?
- I’m not really sure. – Я не совсем уверен
- It doesn’t make any difference to me. – Для меня это не имеет никакой разницы
- That’s for sure. – Это точно.
- I’m sorry I didn’t hear what you said – Извини, я не расслышал, что ты сказал
- Would you help me? – Ты бы мог мне помочь?
- I’m really grateful – Я очень благодарен
- I don’t know. What do you think? – Я не знаю. А что ты думаешь об этом?
- Has that ever happened to you? – Это когда-то уже случалось с тобой?
- That reminds me … - Это напомнило мне о…
- …by the way,… - кстати…
- …before I forget…- пока я не забыл
- …if you see that I mean – если ты понимаешь, что я имею ввиду
Для монолога
- Let me start by saying (a few words about)... – Я хотел бы начать (парой слов о том)…
- I'd like to begin with/by... – Я хочу начать с…
- Next I'd like to point out... – Далее я хотел бы отметить…
- Another important argument... – Другой важный аргумент – это…
- Apart from that,... – Помимо этого…
- The basic question is... – Основной вопрос заключается в
- more or less – более или менее
- In other words... – Другими словами
- As you can see from... – Как это можно понять из…
- .. for example – Возьмем … в качестве примера
- This quotation shows that – Цитата говорит о то, что…
- I would like to stress that – Мне бы хотелось подчеркнуть, что…
- So, to come to the end – Итак, приходя к завершению…
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