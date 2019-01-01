Лексика и словообразование
Образование слов в английском языке. Лексика
16 минут
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Вводные слова в английском языке
Вводные слова в английском языке: для письма, для заключения, для эссе, для говорения, для сочинения, для презентации, для пересказа, для разговора, для монолога.
15 минут
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Англицизмы или русские слова, заимствованные из английского
Родной язык погибает. Иностранные слова засорили русскую речь. Правда это или нет? Давайте поговорим сегодня об англицизмах в русском языке.
24 минут
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Описание внешности на английском языке
Как описать внешность человека, начиная с общего впечатления и заканчивая чертами лица и особенностями телосложения. Таблицы с прилагательными и примеры описаний внешности
11 минут
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Прощание на английском языке
Как правильно, вежливо и уместно попрощаться на английском языке: примеры фраз для официальных встреч, общения с друзьями, деловой переписки. Также о том, как прощаться не стоит
15 минут
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Приветствие на английском языке
В статье говорим об уместности приветствия на английском: как не попасть в неловкое положение, сказав руководителю Yo, а не Good a...
11 минут
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Мой Cловарный Запас: Сity and Town
Изучение иностранного языка предполагает пополнение словарного запаса. Есть множество способов увеличить свой тезаурус. Например, ...
8 минут
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Название частей тела на английском языке: транскрипция и перевод
Даже у тех, кто изучает английский язык не первый год, нередко возникает проблема с лексической базой. Бедный словарный запас созд...
21 минут
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Едем в отпуск с английским!
Лето. Отпуск. Вы собираетесь посетить одну или несколько зарубежных стран. Куплены билеты, забронированы номера в отелях, экскурси...
8 минут
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Polish или polish? Гетеронимы в английском
Почему эта Ницца (Nice) так мила (nice) по-английски? Такое явление как «heteronym'ы» может сбить с толку каждого изучающего англи...
9 минут
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Ложные друзья переводчика в английском
Ложные друзья переводчика — это слова, близкие по звучанию и написанию в разных языках, но имеющие различное значение. Происхожден...
7 минут
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Дом-2 на английском: сленг от семейства Кардашьян
Какое у нас в России самое популярное реалити-шоу на телевидении? Ну, конечно, же “Дом-2”. Но с чего вдруг я о нем заговорила? И какое отношение к нему имеет английский?
4 минуты
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5 английских архаизмов и их современные синонимы
Язык подвержен трансформациям. Быстро меняющиеся реалии жизни приводят к появлению новых слов, выражений, терминов и исчезновению ранее используемых.
11 минут
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Учить английский по Instagram. Без смс и регистрации
Разбор английских сокращений и аббревиатур, используемых в Инстаграме.
12 минут
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Гид по вселенной Марвел
Если вам давно уже хочется наверстать модные тенденции и погрузиться в супергеройский мир Marvel или MCU (Marvel Cinematic Univers...
7 минут
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Cockney Rhyming Slang
сли вы изучаете "чистый" или "правильный" английский, каким многие в России называют British English, то не удивляйтесь, если не п...
4 минуты
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Потому что в английском языке
"Потому что" – такое простое и часто употребляемое слово. Вообще-то, значение этого слова можно выразить и через такие фразы как: ...
5 минут
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Раз словечко, два словечко — будет… blend?!
Все мы знаем, что язык очень похож на живой организм: он зарождается, живет, постоянно меняется и даже умирает. И в течение жизни ...
5 минут
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Нет слов, одни эмоции!!!
Бывает, что во время разговора просто не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. Вы улыбаетесь, судорожно вспоминаете все подход...
6 минут
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Откуда появился сэндвич? Слова-эпонимы
Изучать происхождение слов всегда интересно. Выясняя, почему мы называем какой-либо предмет именно так, а не иначе, можно узнать м...
6 минут
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Как перевести играючи?
Игра слов – ярчайший стилистический прием, преображающий речь. Общаясь с иностранцами, порой так хочется покаламбурить, чтобы и он...
17 минут
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Слова одинаковые в русском, но разные в английском языке
Russian source: (Вы)расти, Translation: Grow up, Сomment: Данная глагольная фраза обозначает действие, выполняемое объектом по от...
8 минут
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Поговорим о погоде
Наверное, каждый второй иностранец, приезжающий в Великобританию, уверен в том, что англичане только и говорят, что о погоде. Одна...
7 минут
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ATB или "all the best"
Благодаря техническому прогрессу одним из самых распространенных видов коммуникации сегодня является общение с помощью так называе...
11 минут
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Эвфемизмы в английском языке, или как красиво поговорить о запретном
В русском языке стилистические приемы, которые имеют отношение к художественной образности и переносным значениям, именуются тропа...
8 минут
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«ВКУСНЫЕ» ИДИОМЫ
Наша статья в первую очередь адресована гурманам и всем тем, кто любит вкусно поесть, но также интересуется английским языком. Ведь одно другому не мешает?
5 минут
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Словообразование при помощи суффиксов – ent и – ant
По звучанию прилагательного или существительного нам сложно сразу определить на слух, какая именно гласная стоит перед сочетанием ...
4 минуты
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Юмор оксюморонов в английском языке или Microsoft Works
Хотя слово "оксюморон" не является "исконно" английским словом, того, что оно обозначает, просто невозможно (simply impossible) не...
13 минут
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РАБОТА: JOB? WORK? CAREER?
Пожалуй, все изучающие английский язык сталкивались с проблемой употребления существительных «job», «work», «career», соответствую...
5 минут
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"Дачные тропинки" английского языка
В каждом языке есть свои интересные особые "моменты", когда слова значат то одно, то другое. Для обозначения этого существуют спец...
6 минут
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Цветные идиомы
Идиома — присущий только данному языку и не переводимый на другие языки устойчивый оборот речи, значение которого не вытекает из с...
6 минут
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Конечно, surely, certainly, of course?
Загляните в англо-русский словарь и проверьте перевод слов surely, certainly, of course. Конечно, чем больше словарь, тем длиннее ...
5 минут
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О чем же в песне поется
Есть такие фразы в песнях, которые слышишь, даже поешь, и в них вроде ничего не смущает. Но однажды попадается на глаза напечатанн...
8 минут
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Негативный момент
Только на первый взгляд кажется, что любое выражение отрицания в языке неизменно связано с частицей «не». На самом деле в каждом ...
3 минуты
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Просим прощения
Используем мы эти фразы, часто не задумываясь. Но это наш родной русский язык, поэтому мы и не делаем ошибок. Речь идет об уместно...
12 минут
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Homophones
Слова, которые звучат одинаково, но значение и написание у них разное, называют омофонами. Русскому человеку трудно представить се...
16 минут
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Почему англичане называют лестницу яблоками?
Сленгом называется нестандартное использование слов в каком-либо языке и, иногда, образование новых слов или заимствование их из д...
6 минут
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Воля случая или немного об эпонимах
Практически любой язык необычайно богат различными функциональными элементами и интересными явлениями. Даже в не сильно перегружен...
7 минут
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Английский сленг 1920-ых
Сленг (англ. slang) — набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых различными группами людей (професс...
9 минут
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СЛОВА, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ
Если вы ведете обширную переписку на английском языке, или просто обмениваетесь письмами с зарубежными друзьями, вам необходимо ум...
7 минут
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Словарь английских заимствований: бизнес-термины
Бэк офису нужно придерживаться установленных дедлайнов, чтобы получить положительный фидбек от клиентов перед вами пусть и весьма ...
6 минут
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5 шагов на пути к новой лексике
Вы когда-нибудь задумывались, сколько слов нужно знать, чтобы говорить на английском свободно? Вопрос, согласитесь, не из лёгких. ...
4 минуты
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Многоликий суффикс -ish
Вы, наверняка, слышали и даже использовали английский суффикс -ish. Однако думаю, следует разобраться, правильно ли Вы его применя...
12 минут
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Игра слов-игрушка для профессионалов
Употребление и восприятие большинства стилистических приемов требуют от человека хорошего знания языка и некоторой степени образов...
6 минут
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«Подмасливаем» по-английски. Идиомы о еде с примерами
Идиоматические выражения делают нашу речь яркой и образной. Предлагаю вашему вниманию ряд английских наиболее употребительных идио...
9 минут
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Незаметные, но важные отличия
При изучении иностранного языка проводить параллели с родным языком необходимо, иначе многое понять будет сложно. Кажется, что оди...
12 минут
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Словообразование с помощью суффиксов able и ible
Многие слова оканчиваются на – able и – ible, и иногда трудно запомнить, какое именно написание является правильным. Эти суффиксы ...
3 минуты
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Чем отличается sickness от illness, и можно ли вылечить disease
В английском языке, в отличие от русского, для каждого рода заболеваний имеется свой термин. Мы можем назвать болезнью что угодно,...
9 минут
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Суффиксы и префиксы существительных в английском языке
Для расширения словарного запаса очень полезно знать наиболее употребительные суффиксы и префиксы существительных и те значения, к...
9 минут
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Неологизмы в английском языке
Неологизм – это слово, значение слова или словосочетания, появившиеся в языке. Из этого определения можно заключить, что неологизм...
8 минут
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Английский для дизайнеров
Сейчас не нужно объяснять, зачем дизайнеру требуется знание иностранных языков. Большинство ресурсов, программ, туториалов и полез...
5 минут
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Кокни
О чем речь: диалект кокни Что это: прикольный акцент и ещё более прикольный рифмованный сленг восточного Лондона, сформировавшийс...
17 минут
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Заклинания в Гарри Поттере
Почти все любят истории про Гарри Поттера. Читая их, можно совместить приятное с полезным: и подтянуть английский, и хорошо провес...