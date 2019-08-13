Содержание:

  1. Фразы прощания для повседневных ситуаций
  2. Наиболее распространенные фразы прощания с переводом на английский язык
  3. Официальное прощание на английском
  4. Прощание в письме
  5. Прощание на английском языке для детей
  6. Самые популярные прощания

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Тема прощания на английском языке не менее важна, чем приветствие или умение поддерживать беседу в целом. Сегодня поговорим о том, какие фразы прощания выбирать в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь: неофициальная встреча, повседневный разговор со знакомым или деловая переписка. 

Вы получите ответы на самые часто задаваемые вопросы изучающих язык:

  • как сказать «пока» на английском языке и не показаться грубым, если беседа утомила вас;
  • как не чувствовать себя неловко, когда необходимо закончить разговор;
  • чем заменить банальное «Good bye» и одновременно дать понять человеку, что вы с удовольствием продолжите беседу в другой раз;
  • как правильно попрощаться в письме на английском языке и пр.

Фразы прощания для повседневных ситуаций

Делимся наиболее подходящими примерами вежливого прощания. Где они могут вам пригодиться?

  • При общении с соседями;
  • с коллегами после ланча;
  • на различных конференциях;
  • на встрече со старым другом;
  • на вечеринке или в баре;
  • случайная встреча со знакомым в магазине или на мероприятии.

Наиболее распространенные фразы прощания с переводом на английский язык

Берегите себя. Take care.

Самая простая альтернатива фразе Good bye. Можете использовать ее как в живой беседе, так и в email переписке. Используйте в разговоре с теми, с кем вы встречаетесь реже, чем с коллегами по работе или близкими друзьями.

 

Увидимся/Продолжим разговор позднее. I`ll see you soon/We`ll talk again soon

Пожалуй, лучший вариант сказать «пока» тому, с кем вы точно знаете, что увидитесь в самое ближайшее время.

 

Всего вам наилучшего. Have a good one

Более неформальный вариант фразы Have a good day (Хорошего вам дня). Подходит для бытового общения с близкими людьми.

 

Рад был встрече/Рад разговору. Good seeing you/Good talking with you.

Фраза подойдет для прощания с тем, с кем вы совершенно случайно встретились где-нибудь на парковке у супермаркета. Не используйте ее с теми, с кем общаетесь постоянно.

 

Пока. Bye.

Коротко и просто. Такое прощание отлично подойдет для завершения беседы.

 

Увидимся позже! Later/See you later/Catch you later.

Так вы можете попрощаться с близким другом или членом семьи, с которым вскоре увидитесь.

 

Увидимся! See ya! 

Сленговый вариант предыдущей фразы (для друзей и семьи).

 

Мне надо бежать. I gotta run/I gotta take off/I gotta split/I gotta head out.

Обратите внимание, что слово gotta – это сленговая форма got to.

Используйте данные фразы при прощании, если вы спешите. Синоним формального прощания I have to get going. I've go to _____.

 

Я ушел/убежал! I`m off!/I`m outta here!

Outtaout+off. Неформальный вариант прощания, например, с коллегой в конце рабочего дня или когда вы покидаете дружескую вечеринку.

Официальное прощание на английском

Следующие примеры прощания подойдут для официальных разговоров:

  • когда вы покидаете рабочее собрание;
  • заканчиваете рабочее интервью;
  • прощаетесь с коллегами старше по должности в конце рабочего дня;
  • общаетесь с различными категориями клиентов (новые, вип, недовольные и пр.);
  • заканчиваете беседу с людьми старше себя.

 

В подобных ситуациях следует выбирать более формальный тон, чтобы показать свое уважение. Используйте следующие примеры прощаний:

Хорошего дня! Have a good day!

Пожелать кому-нибудь хорошего дня или вечера – всегда очень добрый жест. Такого рода прощание подойдет и для личной беседы, и для телефонного разговора, и для email переписки.

 

С вами приятно беседовать. Но я должен идти…. It was wonderful to talk to you. I must be going. I've got to ____.

Если вы переписываетесь с кем-то в чате или разговариваете по телефону, данная фраза послужит очень вежливой формой прощания. Все мы чем-то заняты и вынуждены переключаться с одного дела на другое, поэтому такая форма будет наиболее уместна и вежлива.

 

Выражение I've got to – простой способ объяснить причину окончания разговора:

  • I`ve got to join a conference call in 5 minutes. Я должен присоединиться к конференции через 5 минут.
  • I've got to pick up kids from school. Мне надо забрать детей из школы.
  • I've got to share this information with my boss. Мне необходимо донести эту информацию до босса.

Вы можете назвать любую причину, но важно, чтобы она была правдивой!

 

Было здорово пообщаться с вами. С нетерпением буду ждать следующей встречи (или разговора). It was great to talk with you. I look forward to seeing you again soon (or talking with you again soon).

Вместо банального Good bye используйте данное выражение, чтобы закончить разговор на позитивной ноте. Может употребляться как в беседе тет-а-тет, так и в телефонном разговоре. 

 

Прощание в письме

Правильно закончить письмо и попрощаться очень важно, так как вы закрепляете таким образом впечатление о себе. Не попрощавшись вы рискуете показаться непрофессиональным и грубым. Исключением можно назвать всего пару ситуаций: когда вы постоянно в течение дня ведете переписку с кем-то или когда это ваш близкий друг или родственник. В остальных случаях в деловом письме всегда необходимо прощаться.

 

Примеры вежливого прощания в письме:

С уважением. Kind regards/Regards.

Теплые пожелания. Warm regards. (Стоит употреблять, когда вы уже знакомы с собеседником.)

 

Следующими фразы прощания вы можете употреблять, когда уже знакомы, общаетесь регулярно, но письмо все же остается рабочим:

С уважением. Best/Best regards/Warm regards.

Будьте здоровы. Cheers. Не бойтесь показаться фамильярным: подобного рода прощание очень распространено в английском обществе.

Хороших выходных! Have a great week end! Всем нравится ощущение окончания рабочей недели, поэтому попрощаться с коллегами таким образом будет как нельзя кстати.

 

Избегайте следующих фраз при прощании:

Искренне ваш. Yours truly/Yours faithfully. Может прозвучать слишком лично и интимно.

Благословен день/Благословенного дня. Have a blessed day. Неуместно упоминать религию в формате рабочей переписки.

Thanks/Thxs or Regards/Rgds. Нельзя использовать сокращения и аббревиатуры в деловой переписке.

 

Прощание на английском языке для детей

Прощание детей с учителем на английском языке можно отнести к любому формальному и вежливому прощанию. Вот несколько примеров:

До свидания, учитель. Good bye, teacher.

Спасибо за интересный урок. Thank you for an interesting lesson.

Хорошего дня!/Хороших выходных! Have a good day!/Have a good week end!

Если вы будете использовать в своей речи и письме предложенные варианты прощаний, то обязательно будете чувствовать себя уверенно, с кем бы вы ни вели беседу: с серьезным боссом или давним коллегой.

Самые популярые прощания

Наиболее распространенные формы прощаний в английском языке

Bye/Good bye

Пока/до свидания

See you soon/See you later

Увидимся/Увидимся позже

Take care/Take of yourself

Берегите себя

Let's keep in touch

Будем на связи/На связи

Best regards/Warm regards/Kind regards

С наилучшими пожеланиями

It was great to talk to you

Было приятно побеседовать

Have a good day

Хорошего дня
Удачи в практике!

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