Содержание: Фразы прощания для повседневных ситуаций Наиболее распространенные фразы прощания с переводом на английский язык Официальное прощание на английском Прощание в письме Прощание на английском языке для детей Самые популярные прощания

Тема прощания на английском языке не менее важна, чем приветствие или умение поддерживать беседу в целом. Сегодня поговорим о том, какие фразы прощания выбирать в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь: неофициальная встреча, повседневный разговор со знакомым или деловая переписка.

Вы получите ответы на самые часто задаваемые вопросы изучающих язык:

как сказать «пока» на английском языке и не показаться грубым, если беседа утомила вас;

как не чувствовать себя неловко, когда необходимо закончить разговор;

чем заменить банальное «Good bye» и одновременно дать понять человеку, что вы с удовольствием продолжите беседу в другой раз;

как правильно попрощаться в письме на английском языке и пр.

Фразы прощания для повседневных ситуаций

Делимся наиболее подходящими примерами вежливого прощания. Где они могут вам пригодиться?

При общении с соседями;

с коллегами после ланча;

на различных конференциях;

на встрече со старым другом;

на вечеринке или в баре;

случайная встреча со знакомым в магазине или на мероприятии.

Наиболее распространенные фразы прощания с переводом на английский язык

Берегите себя. Take care.

Самая простая альтернатива фразе Good bye. Можете использовать ее как в живой беседе, так и в email переписке. Используйте в разговоре с теми, с кем вы встречаетесь реже, чем с коллегами по работе или близкими друзьями.

Увидимся/Продолжим разговор позднее. I`ll see you soon/We`ll talk again soon.

Пожалуй, лучший вариант сказать «пока» тому, с кем вы точно знаете, что увидитесь в самое ближайшее время.

Всего вам наилучшего. Have a good one.

Более неформальный вариант фразы Have a good day (Хорошего вам дня). Подходит для бытового общения с близкими людьми.

Рад был встрече/Рад разговору. Good seeing you/Good talking with you.

Фраза подойдет для прощания с тем, с кем вы совершенно случайно встретились где-нибудь на парковке у супермаркета. Не используйте ее с теми, с кем общаетесь постоянно.

Пока. Bye.

Коротко и просто. Такое прощание отлично подойдет для завершения беседы.

Увидимся позже! Later/See you later/Catch you later.

Так вы можете попрощаться с близким другом или членом семьи, с которым вскоре увидитесь.

Увидимся! See ya!

Сленговый вариант предыдущей фразы (для друзей и семьи).

Мне надо бежать. I gotta run/I gotta take off/I gotta split/I gotta head out.

Обратите внимание, что слово gotta – это сленговая форма got to.

Используйте данные фразы при прощании, если вы спешите. Синоним формального прощания I have to get going. I've go to _____.

Я ушел/убежал! I`m off!/I`m outta here!

Outta – out+off. Неформальный вариант прощания, например, с коллегой в конце рабочего дня или когда вы покидаете дружескую вечеринку.

Официальное прощание на английском

Следующие примеры прощания подойдут для официальных разговоров:

когда вы покидаете рабочее собрание;

заканчиваете рабочее интервью;

прощаетесь с коллегами старше по должности в конце рабочего дня;

общаетесь с различными категориями клиентов (новые, вип, недовольные и пр.);

заканчиваете беседу с людьми старше себя.

В подобных ситуациях следует выбирать более формальный тон, чтобы показать свое уважение. Используйте следующие примеры прощаний:

Хорошего дня! Have a good day!

Пожелать кому-нибудь хорошего дня или вечера – всегда очень добрый жест. Такого рода прощание подойдет и для личной беседы, и для телефонного разговора, и для email переписки.

С вами приятно беседовать. Но я должен идти…. It was wonderful to talk to you. I must be going. I've got to ____.

Если вы переписываетесь с кем-то в чате или разговариваете по телефону, данная фраза послужит очень вежливой формой прощания. Все мы чем-то заняты и вынуждены переключаться с одного дела на другое, поэтому такая форма будет наиболее уместна и вежлива.

Выражение I've got to – простой способ объяснить причину окончания разговора:

I`ve got to join a conference call in 5 minutes . Я должен присоединиться к конференции через 5 минут.

. Я должен присоединиться к конференции через 5 минут. I've got to pick up kids from school . Мне надо забрать детей из школы.

. Мне надо забрать детей из школы. I've got to share this information with my boss. Мне необходимо донести эту информацию до босса.

Вы можете назвать любую причину, но важно, чтобы она была правдивой!

Было здорово пообщаться с вами. С нетерпением буду ждать следующей встречи (или разговора). It was great to talk with you. I look forward to seeing you again soon (or talking with you again soon).

Вместо банального Good bye используйте данное выражение, чтобы закончить разговор на позитивной ноте. Может употребляться как в беседе тет-а-тет, так и в телефонном разговоре.

Прощание в письме

Правильно закончить письмо и попрощаться очень важно, так как вы закрепляете таким образом впечатление о себе. Не попрощавшись вы рискуете показаться непрофессиональным и грубым. Исключением можно назвать всего пару ситуаций: когда вы постоянно в течение дня ведете переписку с кем-то или когда это ваш близкий друг или родственник. В остальных случаях в деловом письме всегда необходимо прощаться.

Примеры вежливого прощания в письме:

С уважением. Kind regards/Regards.

Теплые пожелания. Warm regards. (Стоит употреблять, когда вы уже знакомы с собеседником.)

Следующими фразы прощания вы можете употреблять, когда уже знакомы, общаетесь регулярно, но письмо все же остается рабочим:

С уважением. Best/Best regards/Warm regards.

Будьте здоровы. Cheers. Не бойтесь показаться фамильярным: подобного рода прощание очень распространено в английском обществе.

Хороших выходных! Have a great week end! Всем нравится ощущение окончания рабочей недели, поэтому попрощаться с коллегами таким образом будет как нельзя кстати.

Избегайте следующих фраз при прощании:

Искренне ваш. Yours truly/Yours faithfully. Может прозвучать слишком лично и интимно.

Благословен день/Благословенного дня. Have a blessed day. Неуместно упоминать религию в формате рабочей переписки.

Thanks/Thxs or Regards/Rgds. Нельзя использовать сокращения и аббревиатуры в деловой переписке.

Прощание на английском языке для детей

Прощание детей с учителем на английском языке можно отнести к любому формальному и вежливому прощанию. Вот несколько примеров:

До свидания, учитель. Good bye, teacher.

Спасибо за интересный урок. Thank you for an interesting lesson.

Хорошего дня!/Хороших выходных! Have a good day!/Have a good week end!

Если вы будете использовать в своей речи и письме предложенные варианты прощаний, то обязательно будете чувствовать себя уверенно, с кем бы вы ни вели беседу: с серьезным боссом или давним коллегой.

Самые популярые прощания

Наиболее распространенные формы прощаний в английском языке

Bye/Good bye Пока/до свидания See you soon/See you later Увидимся/Увидимся позже Take care/Take of yourself Берегите себя Let's keep in touch Будем на связи/На связи Best regards/Warm regards/Kind regards С наилучшими пожеланиями It was great to talk to you Было приятно побеседовать Have a good day Хорошего дня

Удачи в практике!