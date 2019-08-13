Содержание:
- Фразы прощания для повседневных ситуаций
- Наиболее распространенные фразы прощания с переводом на английский язык
- Официальное прощание на английском
- Прощание в письме
- Прощание на английском языке для детей
- Самые популярные прощания
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Тема прощания на английском языке не менее важна, чем приветствие или умение поддерживать беседу в целом. Сегодня поговорим о том, какие фразы прощания выбирать в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь: неофициальная встреча, повседневный разговор со знакомым или деловая переписка.
Вы получите ответы на самые часто задаваемые вопросы изучающих язык:
- как сказать «пока» на английском языке и не показаться грубым, если беседа утомила вас;
- как не чувствовать себя неловко, когда необходимо закончить разговор;
- чем заменить банальное «Good bye» и одновременно дать понять человеку, что вы с удовольствием продолжите беседу в другой раз;
- как правильно попрощаться в письме на английском языке и пр.
Фразы прощания для повседневных ситуаций
Делимся наиболее подходящими примерами вежливого прощания. Где они могут вам пригодиться?
- При общении с соседями;
- с коллегами после ланча;
- на различных конференциях;
- на встрече со старым другом;
- на вечеринке или в баре;
- случайная встреча со знакомым в магазине или на мероприятии.
Наиболее распространенные фразы прощания с переводом на английский язык
Берегите себя. Take care.
Самая простая альтернатива фразе Good bye. Можете использовать ее как в живой беседе, так и в email переписке. Используйте в разговоре с теми, с кем вы встречаетесь реже, чем с коллегами по работе или близкими друзьями.
Увидимся/Продолжим разговор позднее. I`ll see you soon/We`ll talk again soon.
Пожалуй, лучший вариант сказать «пока» тому, с кем вы точно знаете, что увидитесь в самое ближайшее время.
Всего вам наилучшего. Have a good one.
Более неформальный вариант фразы Have a good day (Хорошего вам дня). Подходит для бытового общения с близкими людьми.
Рад был встрече/Рад разговору. Good seeing you/Good talking with you.
Фраза подойдет для прощания с тем, с кем вы совершенно случайно встретились где-нибудь на парковке у супермаркета. Не используйте ее с теми, с кем общаетесь постоянно.
Пока. Bye.
Коротко и просто. Такое прощание отлично подойдет для завершения беседы.
Увидимся позже! Later/See you later/Catch you later.
Так вы можете попрощаться с близким другом или членом семьи, с которым вскоре увидитесь.
Увидимся! See ya!
Сленговый вариант предыдущей фразы (для друзей и семьи).
Мне надо бежать. I gotta run/I gotta take off/I gotta split/I gotta head out.
Обратите внимание, что слово gotta – это сленговая форма got to.
Используйте данные фразы при прощании, если вы спешите. Синоним формального прощания I have to get going. I've go to _____.
Я ушел/убежал! I`m off!/I`m outta here!
Outta – out+off. Неформальный вариант прощания, например, с коллегой в конце рабочего дня или когда вы покидаете дружескую вечеринку.
Официальное прощание на английском
Следующие примеры прощания подойдут для официальных разговоров:
- когда вы покидаете рабочее собрание;
- заканчиваете рабочее интервью;
- прощаетесь с коллегами старше по должности в конце рабочего дня;
- общаетесь с различными категориями клиентов (новые, вип, недовольные и пр.);
- заканчиваете беседу с людьми старше себя.
В подобных ситуациях следует выбирать более формальный тон, чтобы показать свое уважение. Используйте следующие примеры прощаний:
Хорошего дня! Have a good day!
Пожелать кому-нибудь хорошего дня или вечера – всегда очень добрый жест. Такого рода прощание подойдет и для личной беседы, и для телефонного разговора, и для email переписки.
С вами приятно беседовать. Но я должен идти…. It was wonderful to talk to you. I must be going. I've got to ____.
Если вы переписываетесь с кем-то в чате или разговариваете по телефону, данная фраза послужит очень вежливой формой прощания. Все мы чем-то заняты и вынуждены переключаться с одного дела на другое, поэтому такая форма будет наиболее уместна и вежлива.
Выражение I've got to – простой способ объяснить причину окончания разговора:
- I`ve got to join a conference call in 5 minutes. Я должен присоединиться к конференции через 5 минут.
- I've got to pick up kids from school. Мне надо забрать детей из школы.
- I've got to share this information with my boss. Мне необходимо донести эту информацию до босса.
Вы можете назвать любую причину, но важно, чтобы она была правдивой!
Было здорово пообщаться с вами. С нетерпением буду ждать следующей встречи (или разговора). It was great to talk with you. I look forward to seeing you again soon (or talking with you again soon).
Вместо банального Good bye используйте данное выражение, чтобы закончить разговор на позитивной ноте. Может употребляться как в беседе тет-а-тет, так и в телефонном разговоре.
Прощание в письме
Правильно закончить письмо и попрощаться очень важно, так как вы закрепляете таким образом впечатление о себе. Не попрощавшись вы рискуете показаться непрофессиональным и грубым. Исключением можно назвать всего пару ситуаций: когда вы постоянно в течение дня ведете переписку с кем-то или когда это ваш близкий друг или родственник. В остальных случаях в деловом письме всегда необходимо прощаться.
Примеры вежливого прощания в письме:
С уважением. Kind regards/Regards.
Теплые пожелания. Warm regards. (Стоит употреблять, когда вы уже знакомы с собеседником.)
Следующими фразы прощания вы можете употреблять, когда уже знакомы, общаетесь регулярно, но письмо все же остается рабочим:
С уважением. Best/Best regards/Warm regards.
Будьте здоровы. Cheers. Не бойтесь показаться фамильярным: подобного рода прощание очень распространено в английском обществе.
Хороших выходных! Have a great week end! Всем нравится ощущение окончания рабочей недели, поэтому попрощаться с коллегами таким образом будет как нельзя кстати.
Избегайте следующих фраз при прощании:
Искренне ваш. Yours truly/Yours faithfully. Может прозвучать слишком лично и интимно.
Благословен день/Благословенного дня. Have a blessed day. Неуместно упоминать религию в формате рабочей переписки.
Thanks/Thxs or Regards/Rgds. Нельзя использовать сокращения и аббревиатуры в деловой переписке.
Прощание на английском языке для детей
Прощание детей с учителем на английском языке можно отнести к любому формальному и вежливому прощанию. Вот несколько примеров:
До свидания, учитель. Good bye, teacher.
Спасибо за интересный урок. Thank you for an interesting lesson.
Хорошего дня!/Хороших выходных! Have a good day!/Have a good week end!
Если вы будете использовать в своей речи и письме предложенные варианты прощаний, то обязательно будете чувствовать себя уверенно, с кем бы вы ни вели беседу: с серьезным боссом или давним коллегой.
Самые популярые прощания
Наиболее распространенные формы прощаний в английском языке
|
Bye/Good bye
|
Пока/до свидания
|
See you soon/See you later
|
Увидимся/Увидимся позже
|
Take care/Take of yourself
|
Берегите себя
|
Let's keep in touch
|
Будем на связи/На связи
|
Best regards/Warm regards/Kind regards
|
С наилучшими пожеланиями
|
It was great to talk to you
|
Было приятно побеседовать
|
Have a good day
|
Хорошего дня
Удачи в практике!
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