Знание правил этикета, чувство такта, понимание уместности и необходимости высказывания или комментария – все это о воспитанном человеке. В какой бы стране вы ни находились, в каком бы кругу людей ни общались, важно при любых обстоятельствах оставаться человеком с высокой культурой общения. В частности, если вы гость страны, в которой с трепетом относятся к данной культуре. В особенности к культуре приветствия.

Королевство Великобритании и Северной Ирландии всегда славилось своими традициями и щепетильным отношением к ним. Культура приветствия тут в особом почете.

Прежде чем вступить с кем-то в разговор и поприветствовать, вы должны абсолютно четко понимать степень формальности дальнейшей беседы:

официальная;

нейтральная;

неформальная.

Вы должны знать, что говорить и как отвечать при встрече в зависимости от того, с кем разговариваете – с друзьями или с незнакомым человеком.

Эта статья поможет разобраться в хитросплетениях диалогов на английском языке. Мы приведем различные примеры фраз приветствия с переводом, расскажем, как могут звучать современные диалоги в чате и по телефону (например, сленг).

Вы также узнаете, как звучат слова приветствия в разное время суток: утром, днем или вечером.

По началу, возможно, вам будет казаться, что нереально запомнить столько вариантов приветствий, но скоро будете с легкостью определять, какой тон необходимо выбрать при разговоре и какие фразы употребить. Вы научитесь приветствовать англоязычных друзей оригинально и необычно, научитесь употреблять простые разговорные фразы, красиво и уверенно вести диалог. Вам уже не будет казаться, что ваши приветствия звучат сухо и обезличенно.

Приветствие в письме

Начнем с приветствия в письме. Ранее в одной из статей мы уже говорили подробно, о том, как правильно составлять письмо на английском языке. Сегодня еще раз обсудим детали письменного обращения к адресату, ведь для наших англоговорящих друзей, родственников или коллег по бизнесу культура вежливого приветствия очень важна.

Обращаем внимание, что сейчас речь идет о неформальном или нейтральном обращении, о принципах приветствия в деловой переписке мы поговорим чуть позже.

Здесь не употребляются такие официальные обращения, как: Sir, Mister, Mrs или Miss. Можно начать письмо со следующих приветственных фраз:

Hello/Hi – Привет, … .

– Привет, … . Greetings – Приветствую, … .

– Приветствую, … . Hello my dear Ann – Здравствуй, моя дорогая Анна, … .

– Здравствуй, моя дорогая Анна, … . Dearest friend – Дражайший друг, … .

– Дражайший друг, … . Dear Alice – Дорогая Алиса, … .

Также вы можете приветствовать человека просто по имени.

Официальное приветствие

Встречается достаточно много ситуаций, когда необходимо знание формального и делового языка:

бизнес-встречи и переговоры;

рабочее интервью;

общение с топ-менеджерами крупных мировых компаний;

неожиданная встреча с президентом своей компании (когда вы, возможно, не знакомы лично, но не поприветствовать этого человека вы не имеете права);

оказать дань уважения людям преклонных лет;

обращение к человеку, которого вы знаете поверхностно;

встреча с новыми коллегами по бизнесу;

общение с новыми клиентами, вип клиентами, недовольными клиентами в официальной переписке и пр.

Ситуаций на самом деле может быть гораздо больше. Важно понять, в какой именно из них вам следует соблюдать субординацию и выбрать правильный тон.

Главное правило: если вы плохо знаете человека, если это не близкий друг или родственник – всегда выбирайте официальное приветствие, чтобы не ставить никого в неловкое положение. Выбирая подобный тон, вы показываете собеседнику ваше уважение, даете понять, что осознаете важность встречи/события.

Используйте следующие примеры приветствий:

Good morning/Good afternoon/Good evening – Доброе утро/день/вечер.

Такое приветствие считается самой распространенной формой обращения. Подходит для общения с коллегами, клиентами, новыми соседями, бизнес партнерами и пр.

Good morning, everyone. I hope you are doing well this morning – Доброе утро всем. Надеюсь, у вас все в порядке.

Так вы можете приветствовать группу людей, например, на собрании.

Чтобы выразить особое почтение используйте фразу: Good morning, Mr Smith – Доброе утро, мистер Смит. Если вы хорошо знакомы, используйте имя вместо фамилии.

Hello. How do you do? – Здравствуйте. Как ваши дела?

Формально обращение к тому, кого вы встречаете впервые, в рабочем процессе или на деловом ужине.

Nice to meet you/Pleased to meet you – Рад встрече.

Также подойдет при первом знакомстве в деловой обстановке.

How have you been doing? How have you been? – Как у вас обстоят дела?

Более уважительный, простой и вежливый вариант неформальной фразы How are you? Будет уместным в ситуации, когда вы долгое время не встречали человека.

Приветствие в деловой переписке

В деловой переписке очень важно выдерживать официальный тон, не злоупотреблять сложными конструкциями: чем проще вы изъясняетесь, тем лучше. В письме не должно быть длинных абзацев и фамильярных обращений.

В приветствии не следует употреблять такие обращения, как: Dear, Dearest и пр.

В деловом письме рекомендуем заранее узнать, к кому вы обращаетесь: к мужчине или женщине. В зависимости от этого выбирайте соответствующее обращение: Mr или Ms.

Диалоги приветствия на английском языке

Предлагаем несколько вариантов диалогов приветствия:

При формальном общении:

G ood morning! You must be Ann?

You must be Ann? Yes, good morning. I`m sorry, a nd your name is?

My name is Alex. Very nice to meet you. Welcome to Madrid!

Thank you.

How are you today?

Very well, thank you. And yourself?

I`m good. Thanks for asking.

Доброе утро! Вы, должно быть, Анна?

Доброе утро, да. Прошу прощения, а как ваше имя?

Меня зовут Алекс. ОЧень рад встрече с вами. Добро пожаловать в Мадрид!

Спасибо.

Как ваши дела?

Отлично, спасибо. А ваши?

Я в порядке. Спасибо, что спрашиваете.

Выделенные фрагменты диалога – показатель именно формально общения: welcome to вместо welcome, very nice to meet you вместо nice to meet you, thank you вместо thanks.

При нейтральном общении (например, при общении с коллегой):

Hello!

Hello! Are you Ann?

Yes, that's right. What`s your name?

Alice. Nice to meet you . How are you?

. How are you? Fine, thanks . And you?

. And you? I`m good, thanks.

Здравствуй!

Здравствуй! Ты/вы Анна?

Да, верно. А как ваше имя?

Элис. Рада встрече. Как ваши дела?

Отлично, спасибо. Ваши?

Я в порядке, благодарю.

Выделенные слова и фразы здесь указывают на нейтральный тон беседы.

При неформальном общении:

Hi!

Hey! Ann?

Ye. Your name?

Alice. Good to meet you.

You, too.

How are you doing?

Ye, not bad. You?

Pretty good.

Привет!

Привет! Анна?

Да-а. Твое имя?

Элис. Приятно познакомиться.

Мне тоже.

Как твои дела?

Да, не плохо. Твои?

Довольно хорошо.

Обратите внимание на выделенный текст: слова указывают на неформальный, дружеский стиль приветствия.

Приветствие на английском языке для детей

Приветствие учителя на уроке – это всегда исключительно формальный тон.

Hello, boys and girls/Hello, pupils.

Hello, teacher.

Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

Sit down, please.

Здравствуйте, мальчики и девочки/Здравствуйте, дети.

Здравствуйте, учитель.

Рад вас всех видеть.

Рады видеть вас тоже.

Садитесь, пожалуйста.

Приветствие при знакомстве

Чтобы выбрать правильную фразу при знакомстве с человеком, вы должны понимать, какой характер носит встреча: деловой и официальный или неформальный. В зависимости от ситуации строить предложения.

Good afternoon! You must be John? Добрый день! Вы должно быть Джон? (официальное приветствие)

Hello! Are you Peter? Здравствуйте! Вы, должно быть, Питер? (нейтральное приветствие)

Hi! Alex? Привет! Алекс, верно?

Вежливое приветствие

Вежливое приветствие уместно в любой ситуации: при встрече с коллегами или руководителем на совещании, при обращении к пожилым родственникам, при знакомстве с новым коллегой или партнером по бизнесу.

Чтобы показать свое уважительное отношение, используйте следующие фразы:



Hello! How are you?/How are you doing?How is it going? Здравствуй! Как твои дела?

Doing well! And how have you been? Отлично! Как у тебя?

Great! How about you? Отлично! А как насчет тебя?

Do you remember when was the last time we saw each other? Ты помнишь, когда мы виделись в последний раз?

Сленговое приветствие

Приветствия подобного рода всегда неформальны, используются при общении с очень близкими друзьями, членами семьи, с коллегами, с которыми работаете бок о бок достаточно продолжительное время.

Также важно понимать, что сленг может изменяться в зависимости от страны и города, в которых вы находитесь. Обязательно изучитt сленговые словечки, которые будет действительно уместно употребить там, куда вы направляетесь. Например, фраза G`Day (Добрый день) широко используется в Австралии. Однако, если вы употребите ее где-нибудь в США, – вас не поймут.

И что интересно: будьте готовы, что после вашего приветствия с использованием сленговых словечек, могут последовать объятия. Да, носители языка примут вас за своего и таким образом проявят глубочайшую симпатию. Конечно, мы говорим о неформальной обстановке.

Итак, наиболее распространенные сленговые приветствия:

Hey/Hey there/Hey man/Hey there everyone – Привет/Привет, друг/Привет, всем.

Yo – Привет (используется только в кругу друзей, не применительно к учителям, родственникам, даже если у вас близкие и доверительные отношения).

Howdy – Как твои дела? (используется в зависимости от региона, будьте внимательны).

What`s up? What's new? – Что нового?

Where have you been hiding? – Где ты пропадал?

Wotcha? – Привет! (можно использовать при встрече с другом, с которым не виделись сто лет и готовы прыгнуть на него от радости).

Hiya! – Привет! (можно услышать преимущественно на севере Англии).

How do? – Как дела?

Ayup! – Привет! (можно услышать подобное приветствие от продавца или бармена в заведении).

Приветствие на конференции

Приветствие на конференции можно отнести к любому из формальных приветствий:

Good morning. Pleased to meet you – Доброе утро. Рад встрече.

Good afternoon. I`m John Smith with Y.Company – Добрый день. Я Джон Смит из компании Y.

Nice to meet you, Mr Smith – Рад встрече, мистер Смит.

Приветствие гостя

Приветствие гостя можно отнести как к формальному, так и неформальному общению. Все зависит от обстоятельств:

гостя, приехавшего на рабочую встречу приветствуют словами : Good morning! You must be Jane? My name is Vanessa. Very nice to meet you. Welcome to Moscow! Доброе утро! Вы, должно быть, Джейн? Рада встрече и добро пожаловать в Москву!

Доброе утро! Вы, должно быть, Джейн? Рада встрече и добро пожаловать в Москву! если вы приветствуете гостя в своем доме и обстановка располагает к расслабленной беседе, можно использовать следующие фразы: Hello, dear Keisha! Nice to see you again! Welcome! – Привет, моя дорогая Кейша! Рада видеть тебя! Добро пожаловать!

Как видите, тема приветствия в английском языке обширна и требует тщательного изучения. Надеемся, статья поможет вам освоить все виды обращений, и вы без страха попасть в неловкое положение будете использовать как формальные фразы, так и сленг.