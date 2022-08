Даже у тех, кто изучает английский язык не первый год, нередко возникает проблема с лексической базой.

Бедный словарный запас создаст массу проблем, как при ведении бизнес-переговоров, так и при общении на бытовые темы. Части тела - важный топик, которому следует уделить должное внимание.

Знание названий основных частей человеческого тела - значительно облегчит общение и позволит найти выход из сложных ситуаций при общении с англоговорящими собеседниками, например объяснить врачу за границей, что и почему болит, когда стало плохо, какие симптомы были первыми.

Вся лексическая база по данной теме является весьма объемной - более 200 слов (если включать названия костей и органов, расположенных внутри человеческого тела), но на практике, если речь не идет о медицинских работниках в обиходе, более чем достаточно применения 2-3 десятков слов.

Называем части тела правильно

Вот как правильно писать и произносить основные части человеческого тела:

Body [‘bɔdɪ], [бади] — тело. You have a fit body - У тебя подтянутое тело. Shoulder — [‘ʃəuldə], [шаулдэ] — плечо. It would be easier if you will put your arm on my shoulder - Будет проще, если ты положишь руку мне на плечо. Arm — [ɑːm], [аам] — рука (от плеча и до кончиков пальцев). You have strong arms - У тебя сильные руки. Hand — [hænd], [хэнд] — рука (кисть). They went arm to arm - Они ушли рука об руку. Elbow — [‘elbəu], [элбоу] — локоть. I hit my elbow hard - A сильно ударился локтем. Chest — [ʧest], [чест] — грудная клетка. Defence of chest is an important target during the fight - Защита груди - важная задача в бою. Stomach — [‘stʌmək], [стамак] — живот, желудок. I got a disease - my stomach hurts - Я заболел - у меня болит живот. Back — [bæk], [бэк] — спина. First step - put your hands on your back - Первым шагом - положите руки себе на спину. Thigh — [θaɪ], [саи] — бедро. When playing hockey last time he hit his thigh - Играя последний раз в хоккей он ударился бедром. Leg — [leg], [лэг] — нога. The player hot the ball with his leg with all possible force - Игрок изо всех сил ударил по мячу ногой! Knee — [niː], [нии] — колено. Hits with knees are forbidden - Удары коленями запрещены. Calf (calves) — [kɑːf], [kɑːvz], [кааф], [каавз] — икра (икроножная мышца). You have to train extremely hard to make your calfs grow - Вы должны очень усиленно тренироваться, чтобы накачать икры. Foot (feet) — [fut], [fiːt], [фут], [фит] — ступня (ступни). Today Andy decided to come on foot - Сегодня Энди решил пойти пешком. Ankle — [‘æŋkl], [энкл] — лодыжка. The rock struck his ankle and broke it - Камень ударил по его лодыжке и сломал её. Heel — [hiːl], [хиил] — пятка. The player demonstrated his agility kicking the ball шер his heel - Игрок продемонстрировал ловкость ударив по мячу пяткой. Finger — [fingə], [фингэ] — палец руки. He put his finger on the trigger and was ready to shoot at any time - Он положил палец на курок и был готов стрелять в любой момент. Fist -[fist], [фист] — кулак. He smash his fist down on the table - “Never, I said!” - Он ударил кулаком по столу “Никогда, я сказал!” Neck — [nek], [нэк] — шея. Her slender neck was so graceful and fragile - Ее тонкая шея была такой изящной и хрупкой. Palm — [pɑːm], [паам] — ладонь. “I give up”, he said, and raised his palms up - “Я сдаюсь” - сказал он и поднял ладони вверх. Toe — [təʊ], [тоу] — палец на ноге. I hit my toe hard - Я сильно ударил палец на ноге. Waist — [weist], [веист] — талия. During the dance, my hands were on her waist - Во время танца мои руки были на ее талии. Face — [feɪs], [фейс] — лицо. His face expressed fatigue and the seal - Его лицо выражало усталость и печаль.

Устойчивые лексические конструкции и идиомы

Далеко не всегда названия частей тел в английском языке используются в прямом значении.

Английский язык - как ни один другой богат на разнообразные идиоматические выражения. Вот некоторые из них, касающиеся рассматриваемой тематики:

- To have egg on one’s face (informal).

Дословный перевод звучит, как “иметь на лице яйцо”, но фактически это словосочетание означает смущение или стыд из-за чего-либо. Происхождение идиомы артистическое - после неудачных перфомансов выступающих могли действительно забросать яйцами.



- To get cold shoulder - дословно “иметь холодное плечо”, правильное значение - холодное, равнодушное отношение.

Это выражение имеет прямое историческое значение. В Великобритании дорогим и ожидаемым гостям обычно предлагали в качестве горячего угощения лопатку (плечо) молодого барашка. Незванным же гостям доставалось холодное блюдо, что и послужило причиной возникновения такой идиомы.



- Let your hair down - распустить волосы, а точнее “расслабиться”.

Эти слова рождены сложными многоярусными и зачастую в прямом смысле тяжелыми прически дам в высшем обществе Великобритании. Распустить волосы в 17-19 веке буквально означало расслабиться.



- To live from hand to mouth - “жить от руки до рта” - или с трудом сводить концы с концами.

Этому выражению мы обязаны периоду великой депрессии в Соединенных Штатах Америки. В те годы многие люди не имели работы, а следовательно средств к существованию и питались всем, что оказывалось в руках и годилось в пищу.



- To wear one’s heart on one’s sleeve - носить сердце на рукаве - “открыто выражать чувства”.

Выражение пошло из средневековья, когда рыцари носили на рукавах украшения (платки или ленты для волос), принадлежащие их возлюбленным. Это являлось открытым выражением чувств к предмету своего поклонения и породило данную идиому.



- To break a leg - пожелание удачи.

Дословно - break a leg означает “поклониться”. Артисты, успешно проводящие спектакли во время аплодисментов публики кланялись и пожелание “break a leg” - означало успешного выступления, то есть удачи.



- Eye candy - конфетка для глаз - так обычно характеризуют людей с яркой внешностью, но бедным внутренним миром, как бесполезное лакомство в красивой упаковке.



- Back to the wall - стоять спиной к стене, а точнее быть загнанным в угол.

Данная идиома имеет простое объяснение, поскольку пошла от людей военных профессий, оказавшихся во время боевых операций загнанными в угол, а порой в прямом смысле слова стоящих спиной к стене.

Как проще запомнить названия частей тела на английском?

Существует несколько простых и эффективных методов заучивания новой лексики - это могут быть карточки со словами, или картинками, рукописный словарь.

Но самым удачным решением будет составление небольшого топика с описанием своей собственной внешности и в частности частей тела.