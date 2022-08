Изучение иностранного языка предполагает пополнение словарного запаса.

Есть множество способов увеличить свой тезаурус.

Например, читая текст учебника или художественное произведение, вы обращаете внимание на новые слова, фразовые глаголы, идиоматические выражения.

Что вы делаете с ними дальше?

В учебнике есть раздел словарных упражнений на закрепление лексики, выполняя которые, вы запоминаете новые слова и фразы. Встречая новые слова в художественном или публицистическом тексте, вы можете выписать их в свой словарик или на карточки и далее использовать их в своих устных или письменных высказываниях.



Так, автор данной статьи еще в студенческие годы придумала для себя весьма оригинальный способ – сочинение стихов с новыми словами.

Этот навык пригодился в будущем, когда нужно было сочинять стихи для своих учеников и коллег.

Но есть и другой способ пополнения словарного запаса – работа со словарем (на бумажном носителе или электронном).

При этом лучше всего воспользоваться тематическим подходом.

То есть, вы выбираете слова с привязкой к какой-либо теме.



Предположим, тема «Город» / Town.

Мы возьмем слова, относящиеся к этой теме: town, city, street, lane, highway, park, building, house и посмотрим на основное значение слов, их переносное значение и возможные идиоматические выражения, включающие эти слова.

City

Итак, начнем. Слово «city» означает «большой, крупный город»:

- We spent three days in New York exploring this beautiful city.

Написание слова «city» с заглавной буквы и употребление его с определенным артиклем указывает на деловой центр Лондона, в котором находятся известные финансовые организации и офисы крупных компаний – the City ( сокращенный вариант the City of London):

- William works for a bank in the City and is said to be an efficient financial analyst.

Слово «city» употребляется в атрибутивной функции, образуя следующие словосочетания:

с ity administration – городская администрация

city council – городской совет, муниципалитет

city hall – здание городского совета, ратуша

city desk – отдел местных новостей в СМИ

city centre – центр города

city dweller – городской житель

city slicker – житель большого города

city break – поездка в большой город, тур выходного дня

city fathers – члены муниципалитета

Добавим к этому списку несколько поговорок и идиом:

You can't fight city hall. – Невозможно сражаться с бюрократией.

Cement city – кладбище

She is old enough to end up in cement city.

Fat city – хорошая жизнь, как сыр в масле

They live in fat city after their rich uncle’s death.

Cardboard city – место обитания бездомных

The cardboard city is growing in size as the local government does not attend to the situation.

Town

А теперь обратимся к слову «town», которое обозначает «небольшой город», «городок», «административный центр»:

- The hotel was five miles from the nearest town.

Если слово «town» употребляется в тексте и в речи без определенного артикля, то оно означает «центр города», «центр деловой части города»:

- In the afternoon George drove back to town.

Но есть и другой вариант – слово «town» употребляется с определенным артиклем и пишется с заглавной буквы, когда используется вместо названия города Окленд (штат Калифорния):

- We will cross the bridge and go to The Town to buy some food.

Кстати, употребление слова «city» с заглавной буквы и с определенным артиклем (The City) соответствует названию города Сан Франциско в американской культуре:

- All we did last weekend was stay in The City and unwind.

Существительное «town» с определенным артиклем может обозначать людей, живущих в конкретном городе:

- The town takes pride in its history.

Давайте посмотрим на ряд словосочетаний, в которых слово «town» употребляется в функции определения:

town board – городской округ

town board – городской округ

town bill - местный вексель

town bull - человек, кочующий из дома в дом

Интересными представляются словосочетания, в которых два существительных, соединенных союзом «and», и одно из них слово «town»:

Town and gown – горожане и студенты, жители Оксфорда или Кембриджа.

– горожане и студенты, жители Оксфорда или Кембриджа. The disputes between town and gown are usually resolved by a special committee .

Town and tower – заселенное место, населенный пункт.

И наконец, идиоматические выражения со словом «town»:

(go) Out on the town – развлекаться в городе :

We are going out on the town. Would you like to come?





Go to town – оторваться по полной:

They went to town on Sandra and Pete's wedding.

They went to town on Sandra and Pete’s wedding.

Второе значение этого выражения: делать что-то без оглядки, быстро и умело работать:

Our team really went to town on the New Year decorations.





Paint the town red – пуститься в разгул, устроить попойку:

We want to have a good time and paint the town red on Sunday.

Итак, мы вспомнили основные и переносные значения слов «city» и «town», узнали идиоматические выражения с этими словами.

Ну а теперь проверим себя, выполнив небольшой тест.

Complete the sentences using the words «city» or «town» in the sentences below:

Is Jessica out of ____? That was a small ____ and tower. He is a well-known lawyer and works in the ___. I have passed all my exams and now we can go to ____. ______ is concerned about the environmental problems in the area. When they were young and lived on campus, they would paint ____ red. Excuse me. Could you tell me the way to the ____hall?