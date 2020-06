Лето. Отпуск. Вы собираетесь посетить одну или несколько зарубежных стран. Куплены билеты, забронированы номера в отелях, экскурсии. Часто в спешке сборов и приготовлений мы забываем о самом важном – а на каком языке мы будем общаться в отеле, в ресторанах, в магазинах, да и просто на улице?

Как показывает опыт автора статьи, часто посещающего страны Балтии, даже в них все большее предпочтение отдается английскому языку, особенно если вы общаетесь с молодыми людьми моложе 30 лет. К ним относятся работники отелей, ресторанов, центров сервисного обслуживания (автору пришлось чинить айпад в Литве) и т.д.

Поэтому добрый совет опытного путешественника: если ваш уровень английского ниже Intermediate, стоит вспомнить тот минимум, который вам пригодится для общения в самых разных ситуациях. С чего начать? Со списка возможных тем и ситуаций общения. Я бы предложила следующий минимум:

1. Отель

2. В городе

3. В кафе/ ресторане

4. В магазине

5. В больнице

Конечно, список можно расширить, но начать лучше с базовых ситуаций.

Итак, ОТЕЛЬ.

При регистрации (check in) спросите администратора (receptionist), на каком языке вам лучше общаться, ведь за дни пребывания в гостинице у вас могут возникнуть различные проблемы, просьбы, пожелания. Определившись с языком, вам предстоит заполнить форму (registration form). Вот список полезных и часто употребляемых фраз:

I (we) have a reservation at your hotel. – У меня ( у нас) забронирован номер в вашем отеле.

May I have your name(s), please? - Назовите ваше имя ( ваши имена).

Could you fill in this form, please? – Заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

May I see your ID, please? – Можно мне ваше удостоверение личности (паспорт)?

Could you put your signature here? – Распишитесь вот здесь, пожалуйста.

Your room number is 106. – Ваш номер 106.

Here is the key to your room. – Вот ключ от номера.

Enjoy your stay! – Хорошего пребывания в отеле!

Находясь в отеле, вы можете столкнуться с рядом проблем, о которых вы сообщите администратору:

The air conditioner doesn’t work. – Кондиционер не работает.

The batteries in the TV remote control are flat. – Батарейки в пульте дистанционного управления сели.

The wi-fi is too slow. – Слишком медленно работает wi-fi.

The key card does not work. - Карточка-ключ не работает.

The room is too noisy. Can we have another room? – В номере шумно. Можно нам другой номер?

Или же у вас есть просьбы, с которыми вы хотели бы обратиться к администратору:

Do I have to pay now or can I pay when I check out? - Я оплачиваю сейчас или можно оплатить при убытии?

Do you have a vegetarian menu? – Есть ли в меню вегетарианские блюда?

What floor is the swimming pool on? – На каком этаже бассейн?

Could I have an extra towel (pillow) in my room? – Можно мне получить еще одно полотенце (подушку) в номер?

Could you book me a taxi to the train station for 8:30 tomorrow morning? – Вы не могли бы заказать мне такси до железнодорожного вокзала на 8:30 завтра утром?

ГОРОД

Устроились в отеле, а теперь можно и погулять, походить по городу, посмотреть достопримечательности. В отеле вам скорее всего дадут карту города, но иногда туристам все равно приходится обращаться к прохожим:

How do I get to the tube station? – Как мне добраться до станции метро?

Where is the nearest bus stop? – Где ближайшая автобуcная остановка?

Could you tell me the way to the Museum of Fine Arts? - Скажите, пожалуйста, как пройти к музею изобразительных искусств?

Is there a café near here? – Здесь поблизости есть кафе?

What’s the best way to the flower market? – Как лучше всего пройти к цветочному рынку?

Can I walk? – Можно добраться пешком?

I am looking for the History Museum. Is this the right way? – Я ищу Музей истории. Я правильно иду?

Если у вас при себе есть карта города, можно попросить прохожего показать месторасположение объекта на карте:

Can you show it on the map?

Если вы что-то не поняли из объяснения прохожего, попросите повторить предложение или фразу:

Sorry, can you repeat that? Could you repeat that, please? - Извините, вы не могли бы повторить это?

Did you say “turn right”? – Вы сказали «поверните направо»?

Если вы едете в транспорте, то поинтересуйтесь, где вам выходить:

We’re going to Central Park. Where do we get off? – Мы едем в Центральный Парк. Где нам выходить?

Когда вам объясняют, как пройти, вы можете услышать следующие фразы:

Take the first right. – Сделайте первый поворот направо.

Keep going until you reach the square. – Продолжайте идти, пока не дойдете до площади.

Go left. – Идите налево.

Go through the town centre. – Пройдите через центр города.

Go straight on. – Идите все время прямо.

Cross the bridge. – Перейдите через мост.

You can’t miss it. – Вы не можете его не заметить.

РЕСТОРАН/ КАФЕ

Погуляли по городу, теперь можно сходить в ресторан или кафе. В кафе вы можете сесть за любой столик, если на нем не стоит табличка с указанием того, что он зарезервирован. Итак, вы сели, изучили меню и к вам подходит официант или владелец заведения:

Good afternoon. May I take your order? - Добрый день. Я могу принять ваш заказ?

Yes, I’ll have the chicken with vegetables. – Да, я возьму курицу с овощами.

And my wife will have the spaghetti and vegetable salad. – А моя жена возьмет спагетти и овощной салат.

What would you like to drink? - Что вы будете пить?

A cup of latte, please. – Латте, пожалуйста.

My wife will have mineral water. – А жене минеральную воду.

Still or sparkling? – Без газа или с газом?

Still, please. – Без газа, пожалуйста.

Иногда посетители жалуются на качество еды или ее качество. Также, официант может допустить ошибку, принимая ваш заказ. Как можно высказать свое недовольство?

Sorry to bother you, but the chicken id quite cold. – Извините, что беспокою вас, но курица холодная.

Can you warm it up for me? – Не могли бы вы ее подогреть?

Sorry, but this is not what I ordered. – Извините, но это не то, что я заказывал.

После того как вы поели, попросите счет:

Could we have the bill, please? - Можно нам счет?

Here it is. – Вот, пожалуйста.

Поблагодарите официанта или владельца кафе, если он вас обслуживал.

А теперь настало время для шоппинга. Отправляемся за покупками.

В МАГАЗИНЕ

Если магазин небольшой, то непременно поздоровайтесь с продавцом или владельцем магазина (часто за прилавком именно собственник бизнеса). Далее ваш разговор может продолжаться по следующему сценарию:

How can I help you? – Чем могу вам помочь?

May I help you? – Могу я вам помочь?

I am looking for ( a T-shirt, a blouse, a shirt, a pair of jeans) - Я ищу (футболку, блузку, рубашку, джинсы)

I am trying to find… - Я пытаюсь найти…

What size? – Размер?

Will you try it on? – Будете мерить?

Where is the fitting/ changing room? – Где примерочная?

Вещь, которую вы хотели бы приобрести, может подойти или не подойти вам. Как об этом сказать?

The shirt’s a bit too tight on me / The jeans are a bit loose on me. - Сорочка слишком узка/ Джинсы свободно сидят на мне.

Have you got a bigger/ smaller size? - У вас есть размер побольше/ поменьше?

I like the style but I don’t like the colour. Have you got it (them) in white? – Мне нравится стиль, но не нравится цвет. У вас есть он/она/ они белого цвета?

Is it (Are they) on sale? – Он/она/ они в распродаже?

Если вы решили покупать вещь, поинтересуйтесь, принимаются ли к оплате банковские карты:

Do you take credit cards?

Если собираетесь платить наличными:

Can I pay in cash?

Совершив покупку, сохраняйте кассовый чек (receipt) на случай, если придется вернуть вещь в магазин и попросить вернуть деньги (get a refund).

И последняя точка на пути нашего лингвистического путешествия – больница. Никто из нас, к сожалению, не застрахован от болезней и травм. Поэтому следует знать некоторые фразы и слова, чтобы описать свое состояние и ответить на вопросы медперсонала.

У ВРАЧА





Начнем с возможных жалоб обратившегося за медицинской помощью:

I’ve got a headache. – У меня болит голова.

I have a bad toothache. – У меня сильная зубная боль.

I have a stomachache. – У меня болит живот.

I have an earache. – У меня болит ухо.

I have a twisted wrist/ ankle. – У меня растяжение мышц запястья (голеностопного сустава).

It hurts. – Больно.

I feel sick. – Меня тошнит.

I have a fever. – У меня высокая температура.

I vomit after meals. – У меня рвота после приема пищи.

I have diarrhea. – У меня жидкий стул.

Какие вопросы может задать врач и о чем он вас известит?

What are your complaints? What’s the matter?

Have you taken your temperature? – Вы измеряли температуру?

I’ll take your blood pressure. – Я померяю ваше артериальное давление.

Let me feel your pulse. – Я пощупаю пульс.

How long have you had these symptoms? – Как долго у вас эти симптомы?

Open wide. – Откройте широко рот.

They will do an x-ray on your shoulder. – Вам сделают рентгенографию плеча.

A blood test will be performed. – Будет сделан анализ крови.

I’ll give you a prescription. – Я выпишу вам рецепт.

Итак, ваш словарный багаж собран, поэтому вы можете отправляться в путешествие и чувствовать себя вполне уверенно!