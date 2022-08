Тема «Описание внешности человека» может показаться вам несерьезной и, возможно, детской, но пропустить ее нельзя. В процессе общения на английском языке у вас будут возникать ситуации, требующие описать, как выглядит тот или иной человек. Эту тему не обходят стороной и на экзаменах TOEFL, IELTS и пр.

А вдруг вы захотите разместить свой анкету на международном сайте знакомств? Тут-то вам и пригодятся навыки описания внешности пусть даже и самого себя.

Предлагаем вам разбор черт лица, комплекции и роста человека с соответствующими прилагательными. Вы также можете употреблять с ними обстоятельства меры: достаточно – enough/rather/quite, слишком – too, очень – very.

Общее впечатление

Описание внешности в английском языке следует начинать с описания общего впечатления о человеке. Чаще всего этому предшествует вопросы:

What does he/she look like? – Как он/она выглядит?

How could you describe your/his/her appearance? – Как вы опишете ваш/его/ее внешний вид?

How do you look like? – Как вы выглядите?

How would you describe yourself? – Как вы опишете себя?

Общее впечатление, которое производит человек, всегда либо положительное, либо отрицательное:

She is pretty – Она хорошенькая;

He is ugly/unattractive – Он некрасивый/непривлекательный;

He is handsome – Он красавец (прилагательное handsome употребляется только в отношении мужского пола);

– Он красавец ( прилагательное handsome употребляется только в отношении мужского пола); Mary is delightful and stunning – Мэри восхитительна и сногсшибательна.

Как описать лицо

Прежде чем начать описание черт лица, освежите в памяти необходимую лексику:

hair – волосы;

temple – висок;

ear – ухо;

earlobe – мочка уха;

cheek – щека;

jaw – челюсть;

chin – подбородок;

forehead – лоб;

eyebrow – бровь;

eye – глаз;

nose – нос;

nostril – ноздря;

mouth – рот;

lip – губа.

Вы можете начать описание внешности с чего угодно: форма лица, глаз, носа, губ – в любой последовательности.

Глаза

Когда говорим о глазах человека, имеем в виду не только цвет, но и форму, «посадку», сам взгляд. Используйте следующую лексику:

Слово Перевод brown карие hazel светло-карие blue голубые grey серые amber янтарные green зеленые pale светлые dark темные close-set eyes близко посаженные глаза wide-set eyes широко расставленные глаза deep-set eyes глубоко посаженные глаза sunken eyes запавшие глаза streaming eyes слезящиеся глаза

Волосы

Описывая волосы, чаще всего мы имеем в виду длину, цвет, густоту, прическу.

Слово Перевод sparse жидкие splendid пышные thin редкие short короткие long длинные straight прямые wavy волнистые curly кудрявые thick густые shock of hair шапка волос parting пробор centre parting прямой пробор side parting пробор сбоку bald head лысая голова

Черты и форма лица

О чертах и форме лица рассказываем при помощи следующих прилагательных:

Слово Перевод clear-cut features четкие черты лица delicate features тонкие черты лица indistinct features размытые черты лица striking features впечатляющие черты лица coarse features грубые черты лица vague features неопределенные черты лица soft features нежные черты лица sharp features острые черты лица regular features правильные черты лица irregular features неправильные черты лица round круглое лицо oval овальное fair светлый цвет лица olive оливковый florid румяный, цветущий pale бледный swarthy смуглый sunburn загоревший pale бледный pasty болезненный

Описание кожи

Чтобы ваш рассказ о внешности человека не совсем уж походил на составление фоторобота, разбавьте его лексикой, описывающей кожу человека. Тут можно упомянуть и про веснушки, и про загар, и даже про морщинки.

Слово Перевод wrinkles морщины freckles веснушки pimples прыщи smooth skin чистая, гладкая кожа amber янтарный fair светлый paper- thin очень тонкий sensitive чувствительный pale бледный rough грубый tanned загоревший yellowish желтоватый

Описание роста

С описания лица переходим к росту человека.

Слово Перевод tall высокий very tall очень высокий quite tall довольно высокий short низкий average height средний рост five feet tall пять футов ростом

Описание комплекции

Телосложение человека – тема очень деликатная, однако, существуют реальные ситуации, когда вам пригодится знание подобной лексики. Например, когда вы путешествуете по чужой стране и в местном магазине с сумасшедшими скидками решили приобрести обновки для членов своей семьи. Тут-то вам и понадобится описать комплекцию: худощавый или с избыточным весом, широкоплечий, пузатый и пр.

Обращайте внимание на то, что говорить: «He is fat» («Он толстый»), – не рекомендуется. Это грубо. Замените на прилагательные plump или overweight.

Слово Перевод large крупный small небольшой powerful мощный slight хрупкий heave тяжелый slim стройный solid плотный delicate хрупкий spare сухощавый stocky коренастый sturdy крепкий

Описание красоты

Все мы знаем, что русский язык богат на эпитеты и синонимы к этим эпитетам, но и в английском языке при описании внешней привлекательности есть где развернуться. Особенно если вы говорите о девушке/женщине потрясающих внешних данных.

Слово Перевод beautiful красивый pretty милая, прелестная, хорошенькая (о женщине) handsome красивый, статный (о мужчине) good-looking привлекательный charming очаровательный, прелестный lovely милый, привлекательный gorgeous великолепный, эффектный stunning сногсшибательный delightful восхитительный neat опрятный

Примеры описания внешности

Рассмотрим несколько примеров с описанием внешности человека. Представьте себе две ситуации:

Молодой человек встретил на улице прекрасную незнакомку, с которой постеснялся познакомиться, и теперь разыскивает ее посредством социальных сетей. Розыск преступника.

Searching for a woman of my dream

I'm looking for a beautiful young girl that I have met near the supermarket IKEA on the 15th of June last Sunday. She is tall, slim and well-built. She has tanned skin and long dark hair. Her eyes are deep blue. This stunning girl has a memorable face with snub nose and dimples on her cheeks. She was wearing a little black dress and a red jacket.

If you know her, please write me as soon as possible!

В поисках женщины своей мечты

Я ищу красивую девушку, которую встретил у гипермаркета ИКЕА 15-го июня в субботу. Она высокая, стройная и хорошо сложена. У нее загорелая кожа и темные волосы. Глаза – глубокого синего цвета. У этой сногсшибательной девушки запоминающееся лицо с курносым носиком и ямочками на щеках. Была одета в маленькое черное платье и красный жакет.

Если вы знакомы с ней, пожалуйста, напишите мне как можно скорее!

Wanted



Name: John Smith

Age: mid-thirties

Height: short

Built: skinny, round-shouldered

Hair: dark, going bald, but neatly combed

Eyes: green, almond shaped

General characteristics: ugly face with scarred skin, humped nose

If you saw him, call 911.



Разыскивается



Имя: Джон Смит

Возраст: средних лет, 34-36

Рост: невысокий

Телосложение: худой, сутулый

Волосы: темные, лысеющий, но аккуратно причесанный

Глаза: зеленые, миндалевидные

Общая характеристика: некрасивое лицо с кожей, покрытой шрамами, нос с горбинкой.

Если вы видели его, позвоните 911.

Пополнив свой словарный запас новой лексикой, вы без труда сможете описать внешность любого человека. Главное, будьте деликатны!