Тема «Описание внешности человека» может показаться вам несерьезной и, возможно, детской, но пропустить ее нельзя. В процессе общения на английском языке у вас будут возникать ситуации, требующие описать, как выглядит тот или иной человек. Эту тему не обходят стороной и на экзаменах TOEFL, IELTS и пр.
А вдруг вы захотите разместить свой анкету на международном сайте знакомств? Тут-то вам и пригодятся навыки описания внешности пусть даже и самого себя.
Предлагаем вам разбор черт лица, комплекции и роста человека с соответствующими прилагательными. Вы также можете употреблять с ними обстоятельства меры: достаточно – enough/rather/quite, слишком – too, очень – very.
Общее впечатление
Описание внешности в английском языке следует начинать с описания общего впечатления о человеке. Чаще всего этому предшествует вопросы:
- What does he/she look like? – Как он/она выглядит?
- How could you describe your/his/her appearance? – Как вы опишете ваш/его/ее внешний вид?
- How do you look like? – Как вы выглядите?
- How would you describe yourself? – Как вы опишете себя?
Общее впечатление, которое производит человек, всегда либо положительное, либо отрицательное:
- She is pretty – Она хорошенькая;
- He is ugly/unattractive – Он некрасивый/непривлекательный;
- He is handsome – Он красавец ( прилагательное handsome употребляется только в отношении мужского пола);
- Mary is delightful and stunning – Мэри восхитительна и сногсшибательна.
Как описать лицо
Прежде чем начать описание черт лица, освежите в памяти необходимую лексику:
- hair – волосы;
- temple – висок;
- ear – ухо;
- earlobe – мочка уха;
- cheek – щека;
- jaw – челюсть;
- chin – подбородок;
- forehead – лоб;
- eyebrow – бровь;
- eye – глаз;
- nose – нос;
- nostril – ноздря;
- mouth – рот;
- lip – губа.
Вы можете начать описание внешности с чего угодно: форма лица, глаз, носа, губ – в любой последовательности.
Глаза
Когда говорим о глазах человека, имеем в виду не только цвет, но и форму, «посадку», сам взгляд. Используйте следующую лексику:
|
Слово
|
Перевод
|
brown
|
карие
|
hazel
|
светло-карие
|
blue
|
голубые
|
grey
|
серые
|
amber
|
янтарные
|
green
|
зеленые
|
pale
|
светлые
|
dark
|
темные
|
close-set eyes
|
близко посаженные глаза
|
wide-set eyes
|
широко расставленные глаза
|
deep-set eyes
|
глубоко посаженные глаза
|
sunken eyes
|
запавшие глаза
|
streaming eyes
|
слезящиеся глаза
Волосы
Описывая волосы, чаще всего мы имеем в виду длину, цвет, густоту, прическу.
|
Слово
|
Перевод
|
sparse
|
жидкие
|
splendid
|
пышные
|
thin
|
редкие
|
short
|
короткие
|
long
|
длинные
|
straight
|
прямые
|
wavy
|
волнистые
|
curly
|
кудрявые
|
thick
|
густые
|
shock of hair
|
шапка волос
|
parting
|
пробор
|
centre parting
|
прямой пробор
|
side parting
|
пробор сбоку
|
bald head
|
лысая голова
Черты и форма лица
О чертах и форме лица рассказываем при помощи следующих прилагательных:
|
Слово
|
Перевод
|
clear-cut features
|
четкие черты лица
|
delicate features
|
тонкие черты лица
|
indistinct features
|
размытые черты лица
|
striking features
|
впечатляющие черты лица
|
coarse features
|
грубые черты лица
|
vague features
|
неопределенные черты лица
|
soft features
|
нежные черты лица
|
sharp features
|
острые черты лица
|
regular features
|
правильные черты лица
|
irregular features
|
неправильные черты лица
|
round
|
круглое лицо
|
oval
|
овальное
|
fair
|
светлый цвет лица
|
olive
|
оливковый
|
florid
|
румяный, цветущий
|
pale
|
бледный
|
swarthy
|
смуглый
|
sunburn
|
загоревший
|
pale
|
бледный
|
pasty
|
болезненный
Описание кожи
Чтобы ваш рассказ о внешности человека не совсем уж походил на составление фоторобота, разбавьте его лексикой, описывающей кожу человека. Тут можно упомянуть и про веснушки, и про загар, и даже про морщинки.
|
Слово
|
Перевод
|
wrinkles
|
морщины
|
freckles
|
веснушки
|
pimples
|
прыщи
|
smooth skin
|
чистая, гладкая кожа
|
amber
|
янтарный
|
fair
|
светлый
|
paper- thin
|
очень тонкий
|
sensitive
|
чувствительный
|
pale
|
бледный
|
rough
|
грубый
|
tanned
|
загоревший
|
yellowish
|
желтоватый
Описание роста
С описания лица переходим к росту человека.
|
Слово
|
Перевод
|
tall
|
высокий
|
very tall
|
очень высокий
|
quite tall
|
довольно высокий
|
short
|
низкий
|
average height
|
средний рост
|
five feet tall
|
пять футов ростом
Описание комплекции
Телосложение человека – тема очень деликатная, однако, существуют реальные ситуации, когда вам пригодится знание подобной лексики. Например, когда вы путешествуете по чужой стране и в местном магазине с сумасшедшими скидками решили приобрести обновки для членов своей семьи. Тут-то вам и понадобится описать комплекцию: худощавый или с избыточным весом, широкоплечий, пузатый и пр.
Обращайте внимание на то, что говорить: «He is fat» («Он толстый»), – не рекомендуется. Это грубо. Замените на прилагательные plump или overweight.
|
Слово
|
Перевод
|
large
|
крупный
|
small
|
небольшой
|
powerful
|
мощный
|
slight
|
хрупкий
|
heave
|
тяжелый
|
slim
|
стройный
|
solid
|
плотный
|
delicate
|
хрупкий
|
spare
|
сухощавый
|
stocky
|
коренастый
|
sturdy
|
крепкий
Описание красоты
Все мы знаем, что русский язык богат на эпитеты и синонимы к этим эпитетам, но и в английском языке при описании внешней привлекательности есть где развернуться. Особенно если вы говорите о девушке/женщине потрясающих внешних данных.
|
Слово
|
Перевод
|
beautiful
|
красивый
|
pretty
|
милая, прелестная, хорошенькая (о женщине)
|
handsome
|
красивый, статный (о мужчине)
|
good-looking
|
привлекательный
|
charming
|
очаровательный, прелестный
|
lovely
|
милый, привлекательный
|
gorgeous
|
великолепный, эффектный
|
stunning
|
сногсшибательный
|
delightful
|
восхитительный
|
neat
|
опрятный
Примеры описания внешности
Рассмотрим несколько примеров с описанием внешности человека. Представьте себе две ситуации:
- Молодой человек встретил на улице прекрасную незнакомку, с которой постеснялся познакомиться, и теперь разыскивает ее посредством социальных сетей.
- Розыск преступника.
Searching for a woman of my dream
I'm looking for a beautiful young girl that I have met near the supermarket IKEA on the 15th of June last Sunday. She is tall, slim and well-built. She has tanned skin and long dark hair. Her eyes are deep blue. This stunning girl has a memorable face with snub nose and dimples on her cheeks. She was wearing a little black dress and a red jacket.
If you know her, please write me as soon as possible!
В поисках женщины своей мечты
Я ищу красивую девушку, которую встретил у гипермаркета ИКЕА 15-го июня в субботу. Она высокая, стройная и хорошо сложена. У нее загорелая кожа и темные волосы. Глаза – глубокого синего цвета. У этой сногсшибательной девушки запоминающееся лицо с курносым носиком и ямочками на щеках. Была одета в маленькое черное платье и красный жакет.
Если вы знакомы с ней, пожалуйста, напишите мне как можно скорее!
Wanted
Name: John Smith
Age: mid-thirties
Height: short
Built: skinny, round-shouldered
Hair: dark, going bald, but neatly combed
Eyes: green, almond shaped
General characteristics: ugly face with scarred skin, humped nose
If you saw him, call 911.
Разыскивается
Имя: Джон Смит
Возраст: средних лет, 34-36
Рост: невысокий
Телосложение: худой, сутулый
Волосы: темные, лысеющий, но аккуратно причесанный
Глаза: зеленые, миндалевидные
Общая характеристика: некрасивое лицо с кожей, покрытой шрамами, нос с горбинкой.
Если вы видели его, позвоните 911.
Пополнив свой словарный запас новой лексикой, вы без труда сможете описать внешность любого человека. Главное, будьте деликатны!
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