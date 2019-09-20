Тема «Описание внешности человека» может показаться вам несерьезной и, возможно, детской, но пропустить ее нельзя. В процессе общения на английском языке у вас будут возникать ситуации, требующие описать, как выглядит тот или иной человек. Эту тему не обходят стороной и на экзаменах TOEFL, IELTS и пр.

А вдруг вы захотите разместить свой анкету на международном сайте знакомств? Тут-то вам и пригодятся навыки описания внешности пусть даже и самого себя.

Предлагаем вам разбор черт лица, комплекции и роста человека с соответствующими прилагательными. Вы также можете употреблять с ними обстоятельства меры: достаточно – enough/rather/quite, слишком – too, очень – very.

Общее впечатление

Описание внешности в английском языке следует начинать с описания общего впечатления о человеке. Чаще всего этому предшествует вопросы:

  • What does he/she look like? – Как он/она выглядит?
  • How could you describe your/his/her appearance? – Как вы опишете ваш/его/ее внешний вид?
  • How do you look like? – Как вы выглядите?
  • How would you describe yourself? – Как вы опишете себя?

Общее впечатление, которое производит человек, всегда либо положительное, либо отрицательное:

  • She is pretty – Она хорошенькая;
  • He is ugly/unattractive – Он некрасивый/непривлекательный;
  • He is handsome – Он красавец ( прилагательное handsome употребляется только в отношении мужского пола);
  • Mary is delightful and stunning – Мэри восхитительна и сногсшибательна.

 

Как описать лицо

Прежде чем начать описание черт лица, освежите в памяти необходимую лексику:

  • hair – волосы;
  • temple – висок;
  • ear – ухо;
  • earlobe – мочка уха;
  • cheek – щека;
  • jaw – челюсть;
  • chin – подбородок;
  • forehead – лоб;
  • eyebrow – бровь;
  • eye – глаз;
  • nose – нос;
  • nostril – ноздря;
  • mouth – рот;
  • lip – губа.

Вы можете начать описание внешности с чего угодно: форма лица, глаз, носа, губ – в любой последовательности.

 

Глаза

Когда говорим о глазах человека, имеем в виду не только цвет, но и форму, «посадку», сам взгляд. Используйте следующую лексику:

Слово

Перевод

brown

карие

hazel

светло-карие

blue

голубые

grey

серые

amber

янтарные

green

зеленые

pale

светлые

dark

темные

close-set eyes

близко посаженные глаза

wide-set eyes

широко расставленные глаза

deep-set eyes

глубоко посаженные глаза

sunken eyes

запавшие глаза

streaming eyes

слезящиеся глаза

 

Волосы

Описывая волосы, чаще всего мы имеем в виду длину, цвет, густоту, прическу.

Слово

Перевод

sparse

жидкие

splendid

пышные

thin

редкие

short

короткие

long

длинные

straight

прямые

wavy

волнистые

curly

кудрявые

thick

густые

shock of hair

шапка волос

parting

пробор

centre parting

прямой пробор

side parting

пробор сбоку

bald head

лысая голова

 

Черты и форма лица

О чертах и форме лица рассказываем при помощи следующих прилагательных:

Слово

Перевод

clear-cut features

четкие черты лица

delicate features

тонкие черты лица

indistinct features

размытые черты лица

striking features

впечатляющие черты лица

coarse features

грубые черты лица

vague features

неопределенные черты лица

soft features

нежные черты лица

sharp features

острые черты лица

regular features

правильные черты лица

irregular features

неправильные черты лица

round

круглое лицо

oval

овальное

fair

светлый цвет лица

olive

оливковый

florid

румяный, цветущий

pale

бледный

swarthy

смуглый

sunburn

загоревший

pale

бледный

pasty

болезненный

 

Описание кожи

Чтобы ваш рассказ о внешности человека не совсем уж походил на составление фоторобота, разбавьте его лексикой, описывающей кожу человека. Тут можно упомянуть и про веснушки, и про загар, и даже про морщинки.

Слово

Перевод

wrinkles

морщины

freckles

веснушки

pimples

прыщи

smooth skin

чистая, гладкая кожа

amber

янтарный

fair

светлый

paper- thin

очень тонкий

sensitive

чувствительный

pale

бледный

rough

грубый

tanned

загоревший

yellowish

желтоватый

 

Описание роста

С описания лица переходим к росту человека.

Слово

Перевод

tall

высокий

very tall

очень высокий

quite tall

довольно высокий

short

низкий

average height

средний рост

five feet tall

пять футов ростом

 

Описание комплекции

Телосложение человека – тема очень деликатная, однако, существуют реальные ситуации, когда вам пригодится знание подобной лексики. Например, когда вы путешествуете по чужой стране и в местном магазине с сумасшедшими скидками решили приобрести обновки для членов своей семьи. Тут-то вам и понадобится описать комплекцию: худощавый или с избыточным весом, широкоплечий, пузатый и пр.

Обращайте внимание на то, что говорить: «He is fat» («Он толстый»), – не рекомендуется. Это грубо. Замените на прилагательные plump или overweight.

Слово

Перевод

large

крупный

small

небольшой

powerful

мощный

slight

хрупкий

heave

тяжелый

slim

стройный

solid

плотный

delicate

хрупкий

spare

сухощавый

stocky

коренастый

sturdy

крепкий

 

Описание красоты

Все мы знаем, что русский язык богат на эпитеты и синонимы к этим эпитетам, но и в английском языке при описании внешней привлекательности есть где развернуться. Особенно если вы говорите о девушке/женщине потрясающих внешних данных.

Слово

Перевод

beautiful

красивый

pretty

милая, прелестная, хорошенькая (о женщине)

handsome

красивый, статный (о мужчине)

good-looking

привлекательный

charming

очаровательный, прелестный

lovely

милый, привлекательный

gorgeous

великолепный, эффектный

stunning

сногсшибательный

delightful

восхитительный

neat

опрятный

 

Примеры описания внешности

Рассмотрим несколько примеров с описанием внешности человека. Представьте себе две ситуации:

    1. Молодой человек встретил на улице прекрасную незнакомку, с которой постеснялся познакомиться, и теперь разыскивает ее посредством социальных сетей.
    2. Розыск преступника.

Searching for a woman of my dream

I'm looking for a beautiful young girl that I have met near the supermarket IKEA on the 15th of June last Sunday. She is tall, slim and well-built. She has tanned skin and long dark hair. Her eyes are deep blue. This stunning girl has a memorable face with snub nose and dimples on her cheeks. She was wearing a little black dress and a red jacket.
If you know her, please write me as soon as possible!

В поисках женщины своей мечты

Я ищу красивую девушку, которую встретил у гипермаркета ИКЕА 15-го июня в субботу. Она высокая, стройная и хорошо сложена. У нее загорелая кожа и темные волосы. Глаза – глубокого синего цвета. У этой сногсшибательной девушки запоминающееся лицо с курносым носиком и ямочками на щеках. Была одета в маленькое черное платье и красный жакет.
Если вы знакомы с ней, пожалуйста, напишите мне как можно скорее!

Wanted

Name: John Smith
Age: mid-thirties
Height: short
Built: skinny, round-shouldered
Hair: dark, going bald, but neatly combed
Eyes: green, almond shaped
General characteristics: ugly face with scarred skin, humped nose
If you saw him, call 911.

Разыскивается

Имя: Джон Смит
Возраст: средних лет, 34-36
Рост: невысокий
Телосложение: худой, сутулый
Волосы: темные, лысеющий, но аккуратно причесанный
Глаза: зеленые, миндалевидные
Общая характеристика: некрасивое лицо с кожей, покрытой шрамами, нос с горбинкой.
Если вы видели его, позвоните 911.

 

Пополнив свой словарный запас новой лексикой, вы без труда сможете описать внешность любого человека. Главное, будьте деликатны!

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