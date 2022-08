Продолжаем подробно рассматривать каждый уровень владения английским языком. Сегодня остановимся на Level Intermediate.

Содержание:

Что должен знать Intermediate Reading (чтение) Writing (письмо) Vocabulary (лексика) Grammar (грамматика) Listening (аудирование) Speaking (говорение) Определение уровня владения Примеры слов и выражений уровня Intermediate

Уровень английского Intermediate — это среднее знание языка, или ступень В1 по системе CEFR. Студенты этого уровня свободно говорят и пишут на английском, одинаково хорошо используют и бытовую, и специальную лексику. Intermediate level позволяет поступать в вузы России и начинать подготовку к международным экзаменам. С ним повышается и шанс получить работу: во многие компании требуются сотрудники со свободным английским.

Что должен знать Intermediate

Владение английским языком на уровне Intermediate означает, что вы свободно говорите и хорошо понимаете собеседников в бытовых ситуациях, на работе и в учебном заведении. Вы способны задавать вопросы и отвечать на них, создавать связный текст. Вам не нужна помощь переводчика во время путешествия. Вашего словарного запаса достаточно, чтобы рассказать о событиях, эмоциях, переживаниях, поделиться планами.

Рассмотрим подробнее необходимый уровень знаний.

Reading (чтение)

Студент способен понять основные идеи сложного текста, даже если в нем встречаются незнакомые слова. На этом этапе вы понимаете тексты, содержащие специальную лексику (например, связанную с вашей работой или хобби). Вы можете читать англоязычную литературу со словарем, понимать основное содержание новостных заметок и статей на знакомые темы.

Writing (письмо)

На уровне Intermediate вы способны написать личное письмо, поделиться эмоциями и переживаниями. Вы также можете писать простые деловые письма, заполнять официальные бумаги. Вы умеете использовать официально-деловой и разговорный стили в английском языке и понимаете разницу между ними.

Vocabulary (лексика)

Студенту на уровне Intermediate нужно знать лексику на следующие темы:

Семья и личность

Внешний вид и характер

Работа и профессия

Бизнес и деньги

Образование

Транспорт и путешествия

Природа, окружающая среда, экология

СМИ

Кино

Искусство

Поход по магазинам

Стиль жизни

Проблемы и успех

Преступность и преступники

Словарный запас расширяется до 2000-3000 слов. На уровне Intermediate вы должны уметь свободно общаться с коллегами и бизнес-партнерами, использовать специальную лексику, а также обогащать речь идиомами.

Grammar (грамматика)

Средний уровень английского языка включает в себя повторение базовой грамматики и углубление знаний. Вы должны разбираться в следующих темах:

Все времена глаголов (Present, Past, Future)

Модальные глаголы

Особенности использования инфинитива и герундия

Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных

Определенный и неопределенный артикль (a/an, the)

Использование слов, определяющих количество (some/any, a few/a little, much/many/a lot of)

Три типа условных предложений (1st, 2nd and 3rd Conditionals)

Придаточные определительные и их типы (defining/non-defining relative clauses)

Перевод прямой речи в косвенную

Действительный и страдательный залог

Использование фразовых глаголов

На ступени Intermediate рассматриваются те аспекты грамматики, которые раньше не затрагивались или освещались поверхностно.

Listening (аудирование)

Средний уровень означает, что вы понимаете основной смысл неадаптированной речи, даже не зная перевода всех звучащих слов. Вы смотрите телешоу, сериалы и фильмы в оригинале, при этом вам не всегда требуются субтитры. На этом уровне вы должны понимать на слух речь иностранцев, разбираться в разных акцентах.

Speaking (говорение)

Вы свободно и выразительно говорите на английском языке, у вас хорошее произношение и обширный словарный запас. Вы знаете особенности английской интонации, делаете уместные логические паузы в речи, правильно расставляете ударения.

Определение уровня владения

Для тех, кто сомневается в своих знаниях, мы приготовили тест на определение уровня. Пройти его можно по этой ссылке.

Примеры слов и выражений уровня Intermediate

Тема «Транспорт и путешествия»

to go on a trip (journey) to… — отправиться в поездку (путешествие) куда-либо

to travel abroad by plane — путешествовать за границу на самолете

to board the plane — садиться в самолет

plane ticket — билет на самолет

to get the boarding pass — получить посадочный талон

to take off — взлетать

route — маршрут

destination — место назначения

tourist attractions — достопримечательности

Тема «Преступность и преступники»

the judge's bench — судейская скамья

the jury box — скамья присяжных

the dock — скамья подсудимых

the witness’ stand — свидетельская трибуна

probation — условный срок

to place an offender on probation — приговорить осужденного к испытательному сроку

to be eligible for parole — иметь право на условно-досрочное освобождение

to impose a sentence on smb — вынести приговор

to detain a person — задержать

detention — заключение под стражу

to go before the court — предстать перед судом

Тема «Природа, окружающая среда, экология»

environment — окружающая среда

to protect the environment — защищать окружающую среду

pollution — загрязнение

land/air/water pollution — загрязнение земли, воздуха, воды

environmental problems — проблемы экологии

human influence — антропогенное воздействие

destruction of ozone layer — разрушение озонового слоя

to prevent an ecological disaster — предотвратить экологическую катастрофу

to recycle waste — перерабатывать мусор

to reuse — использовать повторно