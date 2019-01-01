Учеба, работа, экзамены
Статьи об экзаменах по английскому и об учебе и работе в Великобритании и США
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Экзамен IELTS
Из статьи вы узнаете, что такое экзамен IELTS и для чего он нужен. Вы познакомитесь со структурой теста и получите ответы на популярные вопросы об IELTS.
8 минут
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Уровень Upper-Intermediate
Статья посвящена уровню английского языка Upper-Intermediate, или В2. Узнайте все об этой ступени: описание, необходимый уровень знаний, примеры слов и выражений.
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Уровень английского языка Intermediate
Уровень английского Intermediate — это среднее знание языка, или ступень В1 по системе CEFR. Студенты этого уровня свободно говорят и пишут на английском
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Уровень английского языка Pre-Intermediate
Уровень английского языка Pre-Intermediate — это подготовительная, «почти средняя» ступень, которая в системе CEFR обозначается кодом А2.
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Уровень английского Elementary
Уровень английского языка Elementary — это вторая базовая ступень изучения языка. В системе CEFR он обозначен кодом А1, как и Beginner.
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Уровень Beginner
Уровень английского Beginner — это первая ступень изучения языка. На этом этапе вы учитесь понимать и использовать повседневные выражения и очень простые фразы.