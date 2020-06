Грамматика

знакомы с временами группы Continuous;

умеете задавать специальные вопросы (what/where/when/why);

знакомы с артиклями a/an, the и формами глагола to be;

различаете числительные, исчисляемые и неисчисляемые;

знакомы с наречиями (always/often и пр), обстоятельствами (fast/quickly и пр.), с притяжательным падежом (mine/yours и пр.), степенями сравнения (better/the best);

не боитесь герундия (I like reading).

знаете времена Present/Past Continuous и Past Perfect;

знакомы с Passive Voice и Reported Speech;

почти на «ты» перешли с инфинитивом, модальными глаголами и герундием;

освоили правила употребления артиклей.

знаете все бесчисленные времена глагола, кроме Perfect Continuous, но догадываетесь, что и это не так уж страшно;

можете использовать разные формы выражения Future;

знаете все 3 типа условных предложений;

используете конструкции used to/to be used to doing.

различаете стили языка: формальный и неформальный;

знаете все времена;

употребляете Passive Voice;

легко преобразуете прямую речь в косвенную;

знаете модальные глаголы may/must/can и пр.

фразообразование на уровне носителя языка;

используете инверсию в различных формах;

в речи употребляете сложные слова-связки и вводные конструкции.