Содержание: Уровни знания английского языка CEFRL Таблица уровней английского языка и их описание Уровни British Council Beginner Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper-intermediate Advanced Fluent

Если вы ступили на сложный, но интересный путь изучения английского языка, то должны знать, что качество владения иностранным языком, в частности английским, оценивается общеевропейской компетенцией (CEFRL – The Common European Framework of Reference for Languages). Система CEFRL разграничивает и определяет навыки устной и письменной речи, способность выражать свою мысль и понимать чужую по соответствующим уровням.

Классификация CEFRL – международная, была основана советом Европы в самом конце 90-х гг. Однако, существует еще одна: British Council. Последняя принадлежит Британскому совету, и своей миссией помимо содействия в изучении языка провозглашает также установление межкультурной коммуникации.

Простым языком: благодаря данным системам любому преподавателю не составит труда определить уровень знания английского языка ученика, а вам это пригодится, если:

вы планируете учиться или работать за границей;

подаете заявку на зарубежный грант;

хотите сравнить свой английский с уровнем Cambridge, IELTS, Aptis (различные экзамены на знание языка).

Уровни знания английского языка CEFRL

Сегодня в системе CEFRL существует 3 уровня владения английским языком, каждый из которых подразделяется еще на 2:

A. Начальный уровень: сумеете запросто добраться до вокзала.

B. Средний уровень (самостоятельное владение): не просто доберетесь до вокзала, но и поболтаете с попутчиками.

C. Высший уровень (свободное владение): при желании сможете написать целую статью, как добраться до вокзала, со ссылками на оригинальные источники, передав все эмоции и смысловые оттенки.

Владение английским языком определяется следующими параметрами:

speaking (умение говорить): монологическая и диалогическая речь;

reading (чтение);

listening (аудирование);

writing (письмо);

grammar (грамматика);

vocabulary (словарный запас).

А чтобы вам было проще понимать, каким уровнем общеевропейской компетенции вы владеете, и какие конкретно знания, умения и навыки приобретаются на каждом этапе изучения языка, мы занесли всю информацию в таблицу с подробным описанием каждого уровня.

Существует также базовый уровень, называется А0. Он не занесен в таблицу, потому что о владении языком на данном этапе говорить рано: английскую речь вы не воспринимаете, слов из песни тоже не поймете. Но не все так печально: вы уже знаете, как выглядят буквы английского алфавита, догадываетесь, что где-то существуют времена Present, Past и Future, сможете представиться «My name is Maria» или обсудить погоду «The weather is fine».

Таблица уровней английского языка и их описание

А В С А1 А2 В1 В2 С1 С2 Умение говорить в состоянии рассказать о себе и своей семье, об увлечениях общими фразами;

способны поддержать обывательский диалог в ресторане, гостинице или магазине Если в разговоре вы забыли слово или просто не знаете его, у вас уже не возникает желания развернуться и убежать: вы пытаетесь подобрать синоним и находите его.

О себе вы уже можете рассказать чуть более, чем, как зовут вашу кошку: и про семью, и про работу, и про хобби, и про жизненные взгляды. Теперь вам доступно не только краткое или полное описание своей жизни, но и способность описать свои внутренние переживания, чувства и эмоции, разбавляя рассказ красочной, насколько это возможно в английском, лексикой.

В спорах вы можете аргументировать свою точку зрения, употребляя большое количество эпитетов. Вы бегло и совершенно спокойно общаетесь на любые темы. Умеете поддержать разговор на любую тему, выразить одну и ту же мысль разными способами, быстро реагируете на вопросы собеседника. Вы уже думаете на английском.



«Уровень бог». Уровень носителя языка, без каких-либо языковых барьеров. Чтение Умеете читать не только адаптированный под уровень текст, но и небольшие вывески, объявления. Читаете адаптированную литературу, которая соответствует уровню. Вы частично понимаете смысл некоторых песен, заметок в газетах и журналах. Вы почти постигли дзен и можете читать современную литературу, даже ту, над которой еще не успели потрудиться переводчики. Читаете неадаптированную литературу, публикации в сети и периодике, понимаете сокращения. Толкиен, Хемингуэй, Брэдбери в оригинале теперь для вас, как Winnie-The-Pooh and All, All для уровня Elementary. Абсолютно любая литература: от художественной, ни разу не адаптированной и не переведенной, из самой недоступной библиотеки мира до узконаправленных статей, далеких от вашей специализации. Аудирование в прослушанном тексте вы улавливаете знакомые слова;

сможете понять что-то из речи носителя языка, при условии что он говорит не очень быстро. Понимаете небыструю речь, некоторые книги и даже фильмы. Смело включаете BBC, CNN или Euronews и с удовольствием успеваете за речью диктора. Носителей языка без явно выраженных дефектов речи вы тоже понимаете. Вам доступен английский юмор, вы легко воспринимаете речь носителя на слух даже по телефону. При просмотре фильма или сериала с легкостью отказываетесь от субтитров.

Правда, есть риск разлюбить половину своего плейлиста: вы осознаете, что большинство зарубежных песен спеты на манер «Два кусочека колбаски». Без особых трудностей, легко и с улыбкой пройдете собеседование по телефону. Субтитры остались далеко в прошлом. Понимаете все, что слышите. Письмо То, что вы умеете воспроизводить вслух, вы можете написать. Сможете заполнить анкету. Сможете написать несложное письмо с описанием чего-либо или сочинение о себе, вести переписку на бытовом уровне. Пишете без ошибок не односложными предложениями. Можете браться за перевод небольшой заметки или статьи не узкой тематики. Не сбиваясь излагаете свои мысли. Можете писать серьезные деловые письма, эссе – легко! Напишете любой опус на профессиональную тематику. Отчеты, деловая переписка, узкоспециализированные статьи. Эссе, статьи, сочинения на любую заданную тему, даже если эта тема – не ваша. Любой объем и сложность. Грамматика знакомы с временами группы Continuous;

умеете задавать специальные вопросы (what/where/when/why);

знакомы с артиклями a/an, the и формами глагола to be;

различаете числительные, исчисляемые и неисчисляемые;

знакомы с наречиями (always/often и пр), обстоятельствами (fast/quickly и пр.), с притяжательным падежом (mine/yours и пр.), степенями сравнения (better/the best);

не боитесь герундия (I like reading). знаете времена Present/Past Continuous и Past Perfect;

знакомы с Passive Voice и Reported Speech;

почти на «ты» перешли с инфинитивом, модальными глаголами и герундием;

освоили правила употребления артиклей. знаете все бесчисленные времена глагола, кроме Perfect Continuous, но догадываетесь, что и это не так уж страшно;

можете использовать разные формы выражения Future;

знаете все 3 типа условных предложений;

используете конструкции used to/to be used to doing. различаете стили языка: формальный и неформальный;

знаете все времена;

употребляете Passive Voice;

легко преобразуете прямую речь в косвенную;

знаете модальные глаголы may/must/can и пр. фразообразование на уровне носителя языка;

используете инверсию в различных формах;

в речи употребляете сложные слова-связки и вводные конструкции. Грамматика на уровне разговорной практики и сложных текстов. Словарный запас До 1500 слов и фраз. До 2000 слов. На этом уровне вы уже можете самостоятельно лепить прилагательные из существительных, замечая однокоренные слова. Около 3000 слов. Вы можете общаться как с друзьями на свободные темы, так и с партнерами по бизнесу – на более серьезные. Около 4000 слов. Вы свободно употребляете в своей речи сленг, идиомы. Около 6000 слов и выражений. От 6500 слов и выше. Вы fluent speaker.

Уровни British Council

С классификацией British Council вы можете столкнуться при изучении языка по учебникам, выпущенным в университетах Кембридж и Оксфорд. Здесь существует уже 7 уровней:

Beginner;

Elementary;

Pre-intermediate;

Intermediate;

Upper-intermediate;

Advanced;

Fluent.

Beginner

Уровень Beginner соответствует А0:

словарный запас не более 1000 слов;

озвучить вы сможете только свое имя и город, в котором живете;

речь носителя языка кажется инопланетной;

но узнаёте буквы алфавита.

Elementary

Соответствует А1:

вы понимаете и используете повседневные фразы, сможете удовлетворить насущные потребности (узнать дорогу, например);

можете рассказать о себе, отвечать на общие вопросы, задавать их же;

воспринимаете английскую речь на слух, при условии что собеседник говорит со скоростью 10-15 слов/мин.

Pre-intermediate

Соответствует А2, бывает также на стыке A2/B1:

понимаете те слова и выражения, которые могут иметь к вам какое-то отношение и знакомы: о семье, работе или путешествиях;

вам не сложно понять смысл рекламы и указателей;

читаете и пересказываете несложные тексты опять же на повседневную тематику.

Intermediate

Соответствует В1:

читаете адаптированную литературу;

сможете выдержать диалог с носителем языка и узнать дорогу, если потребуется;

напишете текст с распространенными предложениями на темы, которые вам знакомы и интересны;

можете обосновать свое мнение, описать какой-то опыт или событие из жизни;

понимаете, о чем говорят в кино и передачах и пишут в заметках.

Upper-intermediate

Соответствует В2:

воспринимаете основные моменты сложных текстов на темы, в которые вовлечены и не очень;

можете участвовать в дискуссиях на узкоспециализированные темы;

читаете без словаря в руках и можете подготовить пересказ;

без труда поддерживаете диалог с носителем языка;

с легкостью подготовите текст на любую актуальную тему.

Advanced

Соответствует C1:

обладаете широчайшими познаниями в лексике и воспринимаете любой текст, даже если в нем заложен скрытый смысл;

свободно говорите без запинок и поиска нужного слова;

с легкостью напишете любой текст, структурированный, подробный и четкий;

ваша речь грамотна и искрометна.

Fluent

Соответствует C2:

понимаете практически все, с чем сталкиваетесь в речи и письме;

обобщаете информацию, полученную из разных источников, устных или письменных, и можете последовательно и понятно ее изложить;

думаете и рассуждаете вы уже на английском, свободно выражаете свои мысли;

способны различить оттенки эмоций и заложенный смысл даже в самых сложных ситуациях.

Определить свой уровень легко! Достаточно пройти тест.



А дальше вы либо с сумасшедшим энтузиазмом начинаете путь english speaker, либо с упоением продолжаете повышать уровень.

Welcome!