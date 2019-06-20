Содержание:
- Уровни знания английского языка CEFRL
- Таблица уровней английского языка и их описание
- Уровни British Council
- Beginner
- Elementary
- Pre-intermediate
- Intermediate
- Upper-intermediate
- Advanced
- Fluent
Если вы ступили на сложный, но интересный путь изучения английского языка, то должны знать, что качество владения иностранным языком, в частности английским, оценивается общеевропейской компетенцией (CEFRL – The Common European Framework of Reference for Languages). Система CEFRL разграничивает и определяет навыки устной и письменной речи, способность выражать свою мысль и понимать чужую по соответствующим уровням.
Классификация CEFRL – международная, была основана советом Европы в самом конце 90-х гг. Однако, существует еще одна: British Council. Последняя принадлежит Британскому совету, и своей миссией помимо содействия в изучении языка провозглашает также установление межкультурной коммуникации.
Простым языком: благодаря данным системам любому преподавателю не составит труда определить уровень знания английского языка ученика, а вам это пригодится, если:
- вы планируете учиться или работать за границей;
- подаете заявку на зарубежный грант;
- хотите сравнить свой английский с уровнем Cambridge, IELTS, Aptis (различные экзамены на знание языка).
Уровни знания английского языка CEFRL
Сегодня в системе CEFRL существует 3 уровня владения английским языком, каждый из которых подразделяется еще на 2:
A. Начальный уровень: сумеете запросто добраться до вокзала.
B. Средний уровень (самостоятельное владение): не просто доберетесь до вокзала, но и поболтаете с попутчиками.
C. Высший уровень (свободное владение): при желании сможете написать целую статью, как добраться до вокзала, со ссылками на оригинальные источники, передав все эмоции и смысловые оттенки.
Владение английским языком определяется следующими параметрами:
- speaking (умение говорить): монологическая и диалогическая речь;
- reading (чтение);
- listening (аудирование);
- writing (письмо);
- grammar (грамматика);
- vocabulary (словарный запас).
А чтобы вам было проще понимать, каким уровнем общеевропейской компетенции вы владеете, и какие конкретно знания, умения и навыки приобретаются на каждом этапе изучения языка, мы занесли всю информацию в таблицу с подробным описанием каждого уровня.
Существует также базовый уровень, называется А0. Он не занесен в таблицу, потому что о владении языком на данном этапе говорить рано: английскую речь вы не воспринимаете, слов из песни тоже не поймете. Но не все так печально: вы уже знаете, как выглядят буквы английского алфавита, догадываетесь, что где-то существуют времена Present, Past и Future, сможете представиться «My name is Maria» или обсудить погоду «The weather is fine».
Таблица уровней английского языка и их описание
|
А
|
В
|
С
|
А1
|
А2
|
В1
|
В2
|
С1
|
С2
|
Умение говорить
|
|
Если в разговоре вы забыли слово или просто не знаете его, у вас уже не возникает желания развернуться и убежать: вы пытаетесь подобрать синоним и находите его.
О себе вы уже можете рассказать чуть более, чем, как зовут вашу кошку: и про семью, и про работу, и про хобби, и про жизненные взгляды.
|
Теперь вам доступно не только краткое или полное описание своей жизни, но и способность описать свои внутренние переживания, чувства и эмоции, разбавляя рассказ красочной, насколько это возможно в английском, лексикой.
В спорах вы можете аргументировать свою точку зрения, употребляя большое количество эпитетов.
|
Вы бегло и совершенно спокойно общаетесь на любые темы.
|
Умеете поддержать разговор на любую тему, выразить одну и ту же мысль разными способами, быстро реагируете на вопросы собеседника. Вы уже думаете на английском.
|
«Уровень бог». Уровень носителя языка, без каких-либо языковых барьеров.
|
Чтение
|
Умеете читать не только адаптированный под уровень текст, но и небольшие вывески, объявления.
|
Читаете адаптированную литературу, которая соответствует уровню. Вы частично понимаете смысл некоторых песен, заметок в газетах и журналах.
|
Вы почти постигли дзен и можете читать современную литературу, даже ту, над которой еще не успели потрудиться переводчики.
|
Читаете неадаптированную литературу, публикации в сети и периодике, понимаете сокращения.
|
Толкиен, Хемингуэй, Брэдбери в оригинале теперь для вас, как Winnie-The-Pooh and All, All для уровня Elementary.
|
Абсолютно любая литература: от художественной, ни разу не адаптированной и не переведенной, из самой недоступной библиотеки мира до узконаправленных статей, далеких от вашей специализации.
|
Аудирование
|
|
Понимаете небыструю речь, некоторые книги и даже фильмы.
|
Смело включаете BBC, CNN или Euronews и с удовольствием успеваете за речью диктора. Носителей языка без явно выраженных дефектов речи вы тоже понимаете.
|
Вам доступен английский юмор, вы легко воспринимаете речь носителя на слух даже по телефону. При просмотре фильма или сериала с легкостью отказываетесь от субтитров.
Правда, есть риск разлюбить половину своего плейлиста: вы осознаете, что большинство зарубежных песен спеты на манер «Два кусочека колбаски».
|
Без особых трудностей, легко и с улыбкой пройдете собеседование по телефону. Субтитры остались далеко в прошлом.
|
Понимаете все, что слышите.
|
Письмо
|
То, что вы умеете воспроизводить вслух, вы можете написать. Сможете заполнить анкету.
|
Сможете написать несложное письмо с описанием чего-либо или сочинение о себе, вести переписку на бытовом уровне.
|
Пишете без ошибок не односложными предложениями. Можете браться за перевод небольшой заметки или статьи не узкой тематики.
|
Не сбиваясь излагаете свои мысли. Можете писать серьезные деловые письма, эссе – легко!
|
Напишете любой опус на профессиональную тематику. Отчеты, деловая переписка, узкоспециализированные статьи.
|
Эссе, статьи, сочинения на любую заданную тему, даже если эта тема – не ваша. Любой объем и сложность.
|
Грамматика
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|
Грамматика на уровне разговорной практики и сложных текстов.
|
Словарный запас
|
До 1500 слов и фраз.
|
До 2000 слов. На этом уровне вы уже можете самостоятельно лепить прилагательные из существительных, замечая однокоренные слова.
|
Около 3000 слов. Вы можете общаться как с друзьями на свободные темы, так и с партнерами по бизнесу – на более серьезные.
|
Около 4000 слов. Вы свободно употребляете в своей речи сленг, идиомы.
|
Около 6000 слов и выражений.
|
От 6500 слов и выше. Вы fluent speaker.
Уровни British Council
С классификацией British Council вы можете столкнуться при изучении языка по учебникам, выпущенным в университетах Кембридж и Оксфорд. Здесь существует уже 7 уровней:
- Beginner;
- Elementary;
- Pre-intermediate;
- Intermediate;
- Upper-intermediate;
- Advanced;
- Fluent.
Beginner
Уровень Beginner соответствует А0:
- словарный запас не более 1000 слов;
- озвучить вы сможете только свое имя и город, в котором живете;
- речь носителя языка кажется инопланетной;
- но узнаёте буквы алфавита.
Elementary
Соответствует А1:
- вы понимаете и используете повседневные фразы, сможете удовлетворить насущные потребности (узнать дорогу, например);
- можете рассказать о себе, отвечать на общие вопросы, задавать их же;
- воспринимаете английскую речь на слух, при условии что собеседник говорит со скоростью 10-15 слов/мин.
Pre-intermediate
Соответствует А2, бывает также на стыке A2/B1:
- понимаете те слова и выражения, которые могут иметь к вам какое-то отношение и знакомы: о семье, работе или путешествиях;
- вам не сложно понять смысл рекламы и указателей;
- читаете и пересказываете несложные тексты опять же на повседневную тематику.
Intermediate
Соответствует В1:
- читаете адаптированную литературу;
- сможете выдержать диалог с носителем языка и узнать дорогу, если потребуется;
- напишете текст с распространенными предложениями на темы, которые вам знакомы и интересны;
- можете обосновать свое мнение, описать какой-то опыт или событие из жизни;
- понимаете, о чем говорят в кино и передачах и пишут в заметках.
Upper-intermediate
Соответствует В2:
- воспринимаете основные моменты сложных текстов на темы, в которые вовлечены и не очень;
- можете участвовать в дискуссиях на узкоспециализированные темы;
- читаете без словаря в руках и можете подготовить пересказ;
- без труда поддерживаете диалог с носителем языка;
- с легкостью подготовите текст на любую актуальную тему.
Advanced
Соответствует C1:
- обладаете широчайшими познаниями в лексике и воспринимаете любой текст, даже если в нем заложен скрытый смысл;
- свободно говорите без запинок и поиска нужного слова;
- с легкостью напишете любой текст, структурированный, подробный и четкий;
- ваша речь грамотна и искрометна.
Fluent
Соответствует C2:
- понимаете практически все, с чем сталкиваетесь в речи и письме;
- обобщаете информацию, полученную из разных источников, устных или письменных, и можете последовательно и понятно ее изложить;
- думаете и рассуждаете вы уже на английском, свободно выражаете свои мысли;
- способны различить оттенки эмоций и заложенный смысл даже в самых сложных ситуациях.
Определить свой уровень легко! Достаточно пройти тест.
А дальше вы либо с сумасшедшим энтузиазмом начинаете путь english speaker, либо с упоением продолжаете повышать уровень.
Welcome!
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