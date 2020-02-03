Содержание: История создания IELTS Зачем сдавать IELTS Структура экзамена IELTS Listening (Аудирование) Reading (Чтение) Writing (Письменная часть) Speaking (Устная часть) Сколько стоит экзамен IELTS Система оценки и расшифровка результатов IELTS Баллы и уровень Сертификат Где сдавать экзамен IELTS Объективность результатов экзамена Популярные вопросы

IELTS это международный экзамен на знание английского языка для иностранцев (the International English Language Testing System). Носители языка его не сдают. IELTS проверяет уровень владения английским и присваивает кандидату баллы от 0 (полное незнание языка) до 9 (продвинутый пользователь).

IELTS тест предлагается в двух вариантах:

Academic академический модуль; General Training общее знание языка.

Первый предполагает, что кандидат собирается поступить в университет или получить работу в определенной профессиональной сфере, где требуется английский язык. Этот вариант экзамена выявляет знания академического языка и оценивает готовность к обучению или работе в англоязычной среде.

General Training выбирают те, кто хочет получить среднее образование, его сдают для прохождения учебных программ или получения опыта работы за рубежом. Тест проверяет общее знание языка, способность понимать английскую речь и базовые навыки общения в различных ситуациях.

История создания IELTS

Первая версия экзамена была разработана в 1980-х годах. Создателями проекта были Британский Совет и подразделение экзаменационного совета Кембриджского университета. У экзамена было 6 вариантов, посвященных разным областям науки, и один общий вариант для кандидатов с высшим образованием. Проверялись навыки чтения, аудирования и устной речи. Число желающих пройти тестирование увеличивалось, за 5 лет оно выросло с 4000 до 10 000, но организация и система проведения экзамена были несовершенны.

В 1989 году к Британскому и Кембриджскому совету присоединилась Австралия со своей международной программой развития австралийских колледжей и университетов. Экзамен получил имя IELTS. Тогда же была разработана структура, которая с тех пор не менялась: четыре модуля (чтение, аудирование, письменная и устная части) в двух вариантах (общая и академическая подготовка). Разделы Speaking и Listening не отличались. Модули Writing и Reading в академическом экзамене были посвящены дисциплинам, необходимым кандидату для предполагаемого курса обучения. У этих модулей было три направления: наука и технологии, естественные и гуманитарные науки. Экзамен быстро приобрел популярность. К 1995 году в мире насчитывалось 210 центров тестирования, и больше 40 000 студентов ежегодно сдавали IELTS.

Структуру экзамена пересматривали в 1995 и 2001 годах. В 2005 году впервые был проведен IELTS в цифровом формате. В 2015 году была введена новая версия экзамена IELTS Life Skills Test. Это значительно упрощенный вариант для уровней А1–В1. Тест длится не больше 22 минут и оценивает только навыки устной речи и аудирования.

В России первый центр тестирования IELTS открылся в Москве в 2005 году.

Зачем сдавать IELTS

Международный экзамен IELTS обычно сдают для обучения, карьеры или эмиграции. Результаты экзамена доказывают, что кандидат владеет языком на уровне, достаточном, чтобы жить, учиться и работать в англоязычной стране. IELTS нужен для иммиграции в Канаду, США, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию. В университетах некоторых неанглоязычных стран проводятся курсы и лекции на английском языке. В этом случае также могут потребоваться результаты IELTS.

Любой желающий может сдать IELTS для проверки знаний и получения сертификата, не имея цели уехать в другую страну.

Структура экзамена IELTS

IELTS состоит из четырех компонентов для оценки четырех языковых навыков: аудирования, чтения, письма и устной речи. Общая продолжительность

теста 2 часа 45 минут. Обычно все четыре части IELTS сдаются в один день, без перерывов. Однако устную часть иногда переносят на другой день. Ее могут провести за неделю до или в течение недели после экзамена.

Listening (Аудирование)

На модуль аудирования отведено 30 минут. Он состоит из 4 секций, в которые входит 40 вопросов. Вам предстоит прослушать четыре аудиозаписи и записать ответы на ряд вопросов. Этот модуль проверяет способность понимать основной смысл высказывания, улавливать подробную фактическую информацию, умение понимать мнение выступающего и цель сказанного.

Раздел аудирования состоит из четырех разделов:

Диалог на повседневную социальную тему (например, организация путешествия или бронирование жилья); Монолог в повседневном социальном контексте (например, организация питания во время конференции); Беседа между максимум четырьмя людьми в образовательном или учебном контексте (например, обсуждение задания между преподавателем университета и студентом или планирование исследовательского проекта 3-4 студентами); Монолог на академическую тему (например, университетская лекция).

Каждая запись воспроизводится только один раз.

Reading (Чтение)

Эта часть длится 60 минут и состоит из 40 вопросов, предназначенных для проверки широкого спектра навыков чтения: понимание основного смысла прочитанного, умение выделить основную мысль и проблему текста, понимание логики рассуждения, умение распознавать цель и мнение автора.

Задания раздела Reading отличаются в академическом и общем модуле экзамена. IELTS Academic Reading test включает в себя три объемных неадаптированных текста из книг, научных журналов и газет. Тематика может быть разной: история, наука, проблемы экологии и т.д. IELTS General Training Reading test включает в себя отрывки из книг и журналов, относящиеся к повседневной жизни и работе в англоязычной среде.

Writing (Письменная часть)

Письменный тест состоит из двух блоков и длится 60 минут. Задания для академического и общего экзамена отличаются.

В первом задании IELTS Academic Writing обычно предлагается график или таблица. Представленную в ней информацию нужно объяснить своими словами, обобщить и сделать выводы. Во втором задании требуется написать эссе на заданную тему: рассуждение в ответ на представленное мнение, высказывание своей точки зрения на проблему и т.п. Оба текста должны быть написаны в официальном стиле.

В первом задании IELTS General необходимо написать письмо с просьбой разъяснить представленную ситуацию или получить дополнительную информацию. Письмо может быть личным или официальным. Второе задание также предполагает написание эссе на заданную тему, но оно может быть написано в более свободном стиле, чем академическое сочинение.

Speaking (Устная часть)

Последняя часть экзамена очное интервью, предназначенное для оценки вашей способности говорить на английском языке и понимать собеседника. Оно длится не больше 15 минут. Все ответы записываются.

Устная часть состоит из трех этапов. Сначала экзаменатор задает вам общие вопросы о вас и вашей семье, друзьях, увлечениях и работе. На втором этапе вам предлагают карточку, на которой написана определенная тема. У вас будет одна минута на подготовку и две на произнесение небольшой речи на заданную тему. На третьем этапе экзаменатор задает дополнительные вопросы по теме вашего монолога, чтобы дать вам возможность высказаться и более подробно остановиться на важных идеях.

Сколько стоит экзамен IELTS

Экзамен IELTS обычно стоит около $ 225 (14 000 рублей). В некоторых центрах цена может быть выше или ниже. Точная сумма становится известна после выбора страны, города и центра для прохождения экзамена. Отдельно придется заплатить за курсы подготовки к IELTS, если они понадобятся.

Система оценки и расшифровка результатов IELTS

Каждый раздел IELTS оценивается от 0 до 9 баллов. Результаты суммируются, и вычисляется среднее арифметическое. Получившееся число и будет итоговой отметкой.

Результаты экзамена расшифровываются следующим образом:

Балл Расшифровка Комментарий 0 Did not attempt the test Экзамен не сдан, или испытуемый не приступал к выполнению заданий. 1 Non-user Экзаменуемый не владеет английским языком. 2 Intermittent user Испытуемый с трудом понимает устный и письменный английский язык. 3 Extremely limited user Кандидат улавливает только общий смысл, способен общаться только в хорошо известных ему ситуациях. 4 Limited user Испытуемый может общаться только в пределах знакомых ситуаций, испытывает проблемы в понимании и формулировке мыслей, использует только простой язык. 5 Modest user Испытуемый уверенно чувствует себя в знакомых ситуациях, но допускает большое количество ошибок. 6 Competent user Кандидат совершает ошибки, но в целом неплохо владеет языком. В знакомых ситуациях тестируемый использует достаточно сложные конструкции, понимает и может ответить на сложные вопросы. 7 Good user Тестируемый владеет языком, в том числе сложным, на хорошем уровне, но совершает ошибки. Может испытывать трудности в понимании и формулировании мыслей. 8 Very good user Кандидат владеет языком в полном объеме, в том числе знает сложную лексику. Возможны несистематические ошибки в речи и письме, недопонимание в малознакомых ситуациях. 9 Expert user Экзаменуемый свободно владеет языком, использует разнообразную лексику и сложную грамматику, говорит и пишет правильно, ориентируется во всех заданных ситуациях.

Для каждого раздела существуют свои критерии оценки. Например, в письменной части оценивается четыре ключевых аспекта: раскрытие темы, логика и связность изложения, лексический запас, разнообразие и правильное использование грамматических конструкций. Каждому аспекту присваивается оценка, которая составляет 25% от итоговой.

В устной части экзаменатор также оценивает четыре аспекта: беглость речи и ее связность, словарный запас, произношение и уровень грамматики. Высокий балл за беглость и связность означает, что оратор способен говорить на английском без затруднений и неловких пауз, логично выстраивая фразы и связывая их между собой. Оценка лексического запаса включает в себя способность говорящего использовать слова правильно (в соответствующем контексте) и точно (с верным значением). Также проверяющий обратит внимание на разнообразие слов и фраз. Произношение должно быть правильным и четким, с верным ритмом и интонацией. Оценка грамматики складывается не только из отсутствия грамматических ошибок. Важно продемонстрировать экзаменатору умение строить сложные предложения, использовать времена и разнообразные конструкции.

В частях, посвященных чтению и аудированию, по одному баллу дается за каждый правильный ответ.

Баллы и уровень

Максимальный балл, который можно получить на IELTS 9. Кандидатам, которые набрали минимальный балл (0-1), придется пересдавать экзамен. Это можно сделать до 4 раз за месяц (до 48 за год).

Ниже приведена шкала баллов и соответствие оценок уровню языка:

Баллы Уровень знания языка 3,5 и ниже A1 (Elementary) 4.0-4.5 A2 (Pre-Intermediate) 5.0-5.5 B1 (Intermediate) 6.0-6.5 B2 (Upper-Intermediate) 7.0-7.5 C1 (Advanced) 8.0-9.0 C2 (Proficiency)

Чем лучше результат IELTS, тем больше вероятность получения визы, поступления в университет или на работу. Проходной балл в разных учебных заведениях может отличаться, но редко опускается ниже 5,5-6.

Сертификат

После прохождения теста выдается сертификат международного образца. В нем полностью отражены результаты экзамена: оценки за каждый из четырех модулей и общий балл. Кроме того, документ содержит фотографию кандидата и его персональные данные. Сертификат IELTS действует 2 года.

Где сдавать экзамен IELTS

Сертифицированные центры IELTS работают в 140 странах. В России их около 70. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Воронеже, Мурманске и других городах.

Объективность результатов экзамена

Организаторы IELTS серьезно относятся к справедливости экзамена и заботятся о беспристрастности оценки. Задания и критерии оценивания одинаковы для всех тестируемых независимо от их национальной и религиозной принадлежности, пола, возраста и состояния здоровья.

Тест IELTS обеспечивает достоверную и точную оценку языковых навыков (аудирования, чтения, письма и говорения) и ориентирован на оценку практических коммуникативных способностей. Экзаменаторы понимают и принимают все стандартные разновидности английского языка, включая американский, британский и австралийский. Тестовые вопросы составляются с учетом разных культур.

Работа центров тестирования постоянно проверяется, а экзаменаторы проходят обучение и работают по четко определенным критериям. Честность и безопасность экзамена также достигается за счет строгой проверки личности тестируемого и создания уникальных вариантов заданий. Кандидат никогда не будет проходить один и тот же тест дважды.

Если испытуемый считает, что его оценка несправедлива, он может потребовать провести апелляцию.

Популярные вопросы

Q.: Сколько раз можно пересдавать IELTS?

A.: Количество попыток практически не ограничено, экзамен можно сдавать до 48 раз за год.

Q.: Сколько длится IELTS?

A.: Общая продолжительность экзамена 2 часа 45 минут.

Q.: Сколько лет действителен сертификат о сдаче IELTS?

A.: Срок действия сертификата 2 года.

Q.: Сколько нужно заплатить за IELTS?

A.: В 2020 году стоимость экзамена составляет 14 000 рублей (225 долларов).

Q.: Сколько времени потребуется на подготовку к IELTS?

A.: Все зависит от того, насколько хорошо вы знаете язык. Можно подготовиться за 1-2 месяца, а можно потратить годы. Если у вас высокий уровень английского, нужно просто изучить структуру экзамена и сосредоточиться на примерах заданий. Если же ваш уровень ниже Intermediate, времени потребуется больше. В этом случае нужно улучшать языковые навыки, пополнять словарный запас и повышать общий уровень знаний. Изучите образцы тестов IELTS, проанализируйте ошибки и трудности, а затем начинайте работу над слабыми сторонами.

Q.: Объем эссе в письменной части влияет на баллы?

A.: Очень важен минимальный объем: 150 слов в первом задании и 250 во втором. Если вы напишете меньше, то потеряете баллы. Превышение объема не обеспечит более высокую оценку. Важно, чтобы вы раскрыли тему, выстроили связное повествование и использовали разнообразную грамматику и лексику.

Q.: Сложно ли сдать IELTS?

A.: IELTS не сложнее любого другого экзамена, но требует тщательной подготовки.

Q.: На IELTS нужно использовать американский или британский английский?

A.: Сосредоточьтесь на том, чтобы говорить четко, грамматически правильно и в естественном темпе. Важно, чтобы экзаменатор мог вас понять. Менять устоявшееся британское или американское произношение только ради IELTS не стоит.

Q.: Я недоволен своей оценкой за устную часть экзамена. Как ее пересдать?

A.: Если вы хотите улучшить оценку по одному разделу IELTS, вам придется пересдать экзамен полностью.

Q.: Почерк влияет на оценку?

A.: Экзаменатор не оценивает ваш почерк, однако может снизить баллы, если не разберет написанное. Поэтому старайтесь писать аккуратно и разборчиво.

Q.: Где найти список сертифицированных центров IELTS?

A.: Полный список есть на официальном сайте.

Q.: Когда объявляют результаты?

A.: Результаты становятся известны в течение 13 дней после проведения теста (Life Skills в течение 7 дней). Вы сможете посмотреть отчет на сайте центра, а затем получите сертификат, подтверждающий ваши баллы. Документ выдается в экзаменационном центре лично или высылается по почте. Результаты теста не сообщаются по электронной почте или по телефону.