Продолжаем разговор об уровнях знания английского языка, и сегодня рассмотрим level Upper-Intermediate.

Содержание:

Что должен знать Upper-Intermediate Reading (чтение) Writing (письмо) Vocabulary (лексика) Grammar (грамматика) Listening (аудирование) Speaking (говорение) Определение уровня владения Примеры слов и выражений уровня Upper-Intermediate

Upper-Intermediate уровень английского — это уровень выше среднего. В системе CEFR ему соответствует обозначение B2. Переход на Upper-Intermediate означает, что вы преодолели средний уровень английского языка и готовы к дальнейшему углублению знаний. Вы уже способны самостоятельно работать в англоязычной среде, учиться за рубежом и сдавать международные экзамены. Ваш словарный запас не ограничивается лексикой на бытовые и повседневные темы: вы уверенно ведете беседу на разные темы, в том числе профессиональные, можете писать деловые письма, читать большинство книг в оригинале.

Что должен знать Upper-Intermediate

Рассмотрим необходимый уровень знаний для студента Upper-Intermediate.

Reading (чтение)

Вы способны читать неадаптированную литературу в оригинале, понимать содержание газетных и журнальных статей, новостных заметок, улавливать общий смысл некоторых технических и научных текстов.

Writing (письмо)

Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate позволяет писать эссе на разные темы, составлять письма друзьям и деловым партнерам. Вы грамотно пишете, используете разнообразные грамматические конструкции и умеете правильно расставлять знаки препинания.

Vocabulary (лексика)

Активный словарный запас студента Upper-Intermediate составляет 3000-4000 слов и выражений. К ранее изученным темам добавляются новые:

Черты характера

Образование

Работа и бизнес

Дом и жилье

Искусство и литература, кино и музыка

Физическая география

Проблемы экологии

Здоровье, медицина и технологии

Наука и техника

Компьютеры, связь и интернет

Социальные сети

Пресса и средства массовой информации

Политика и общественные институты

Деньги и финансовое планирование

Преступность и суды

Для вас не составляет труда объяснить значение слова, описать предмет или человека, выразить эмоции, дать комментарий проблемной ситуации или обсудить профессиональные вопросы. Вы свободно используете разнообразную лексику и понимаете значение идиом.

Grammar (грамматика)

Курс Upper-Intermediate включает в себя обязательное повторение грамматики и расширение знаний. Более подробно изучаются следующие темы:

Условные предложения (2nd and 3rd conditionals)

Сослагательное наклонение (The subjunctive)

Инверсия в английском предложении

Сложное дополнение (Complex Object)

Причастные обороты (Participle clauses)

Страдательный залог (Passive voice)

Определенные, неопределенные и нулевые артикли

Модальные глаголы

Способы выражения будущего времени

Фразовые глаголы (Phrasal verbs)

Студенту Upper-Intermediate нужно знать все изученные ранее основы грамматики и уметь использовать разнообразные конструкции на письме и в речи.

Listening (аудирование)

Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate позволяет понимать речь носителей языка, разбирать тексты песен, слушать новости и подкасты на разнообразные темы, различать на слух особенности произношения иностранцев. Вы знаете достаточно, чтобы смотреть фильмы, ток-шоу и сериалы в оригинале.

Speaking (говорение)

Вы свободно говорите на английском, ваша речь достаточно богата и разнообразна. Вы правильно строите предложения и избегаете обрывочных фраз, можете вести как официальную, так и неофициальную беседу.

Определите уровень английского

Чтобы узнать, соответствуют ли ваши знания уровню Upper-Intermediate, пройдите небольшой тест.

Примеры слов и выражений уровня Upper-Intermediate

Здоровье

a bruise - синяк

a sore throat - боль в горле

to catch a cold - подхватить простуду

to be injured - получить травму

to have a bad rash - покрыться сыпью

to be allergic to something - иметь аллергию на что-либо

to damage one's health - навредить здоровью

to feel drowsy - чувствовать сонливость

hospital ward - больничная палата

Дом и жилье

detached house - особняк

semi-detached house - двухквартирный дом

mansion - дом

palace - дворец

castle - замок

bungalow - бунгало

houseboat - плавучий дом

flat - квартира

spacious house - просторный дом

cosy - уютный

Образование

professor - профессор

dean - декан

school/academic year - учебный год

discussion session - семинарское занятие

to give a lecture - читать лекцию

to earn a credit - получить зачет

to confer a degree - присвоить степень

to cheat in exams - жульничать на экзаменах

to retake an exam - пересдавать экзамен