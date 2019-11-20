Продолжаем разговор об уровнях знания английского языка, и сегодня рассмотрим level Upper-Intermediate.
Содержание:
- Что должен знать Upper-Intermediate
- Reading (чтение)
- Writing (письмо)
- Vocabulary (лексика)
- Grammar (грамматика)
- Listening (аудирование)
- Speaking (говорение)
- Определение уровня владения
- Примеры слов и выражений уровня Upper-Intermediate
Upper-Intermediate уровень английского — это уровень выше среднего. В системе CEFR ему соответствует обозначение B2. Переход на Upper-Intermediate означает, что вы преодолели средний уровень английского языка и готовы к дальнейшему углублению знаний. Вы уже способны самостоятельно работать в англоязычной среде, учиться за рубежом и сдавать международные экзамены. Ваш словарный запас не ограничивается лексикой на бытовые и повседневные темы: вы уверенно ведете беседу на разные темы, в том числе профессиональные, можете писать деловые письма, читать большинство книг в оригинале.
Что должен знать Upper-Intermediate
Рассмотрим необходимый уровень знаний для студента Upper-Intermediate.
Reading (чтение)
Вы способны читать неадаптированную литературу в оригинале, понимать содержание газетных и журнальных статей, новостных заметок, улавливать общий смысл некоторых технических и научных текстов.
Writing (письмо)
Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate позволяет писать эссе на разные темы, составлять письма друзьям и деловым партнерам. Вы грамотно пишете, используете разнообразные грамматические конструкции и умеете правильно расставлять знаки препинания.
Vocabulary (лексика)
Активный словарный запас студента Upper-Intermediate составляет 3000-4000 слов и выражений. К ранее изученным темам добавляются новые:
- Черты характера
- Образование
- Работа и бизнес
- Дом и жилье
- Искусство и литература, кино и музыка
- Физическая география
- Проблемы экологии
- Здоровье, медицина и технологии
- Наука и техника
- Компьютеры, связь и интернет
- Социальные сети
- Пресса и средства массовой информации
- Политика и общественные институты
- Деньги и финансовое планирование
- Преступность и суды
Для вас не составляет труда объяснить значение слова, описать предмет или человека, выразить эмоции, дать комментарий проблемной ситуации или обсудить профессиональные вопросы. Вы свободно используете разнообразную лексику и понимаете значение идиом.
Grammar (грамматика)
Курс Upper-Intermediate включает в себя обязательное повторение грамматики и расширение знаний. Более подробно изучаются следующие темы:
- Условные предложения (2nd and 3rd conditionals)
- Сослагательное наклонение (The subjunctive)
- Инверсия в английском предложении
- Сложное дополнение (Complex Object)
- Причастные обороты (Participle clauses)
- Страдательный залог (Passive voice)
- Определенные, неопределенные и нулевые артикли
- Модальные глаголы
- Способы выражения будущего времени
- Фразовые глаголы (Phrasal verbs)
Студенту Upper-Intermediate нужно знать все изученные ранее основы грамматики и уметь использовать разнообразные конструкции на письме и в речи.
Listening (аудирование)
Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate позволяет понимать речь носителей языка, разбирать тексты песен, слушать новости и подкасты на разнообразные темы, различать на слух особенности произношения иностранцев. Вы знаете достаточно, чтобы смотреть фильмы, ток-шоу и сериалы в оригинале.
Speaking (говорение)
Вы свободно говорите на английском, ваша речь достаточно богата и разнообразна. Вы правильно строите предложения и избегаете обрывочных фраз, можете вести как официальную, так и неофициальную беседу.
Определите уровень английского
Чтобы узнать, соответствуют ли ваши знания уровню Upper-Intermediate, пройдите небольшой тест.
Примеры слов и выражений уровня Upper-Intermediate
- Здоровье
a bruise - синяк
a sore throat - боль в горле
to catch a cold - подхватить простуду
to be injured - получить травму
to have a bad rash - покрыться сыпью
to be allergic to something - иметь аллергию на что-либо
to damage one's health - навредить здоровью
to feel drowsy - чувствовать сонливость
hospital ward - больничная палата
- Дом и жилье
detached house - особняк
semi-detached house - двухквартирный дом
mansion - дом
palace - дворец
castle - замок
bungalow - бунгало
houseboat - плавучий дом
flat - квартира
spacious house - просторный дом
cosy - уютный
- Образование
professor - профессор
dean - декан
school/academic year - учебный год
discussion session - семинарское занятие
to give a lecture - читать лекцию
to earn a credit - получить зачет
to confer a degree - присвоить степень
to cheat in exams - жульничать на экзаменах
to retake an exam - пересдавать экзамен
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