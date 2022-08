Уровень Pre-Intermediate

Продолжаем говорить об уровнях английского языка. В этой статье рассмотрим подробнее level Pre-Intermediate.

Содержание: Что должен знать Intermediate Reading (чтение) Writing (письмо) Vocabulary (лексика) Grammar (грамматика) Listening (аудирование) Speaking (говорение) Тест на определение уровня Примеры слов и выражений уровня Pre-Intermediate

Уровень английского языка Pre-Intermediate — это подготовительная, «почти средняя» ступень, которая в системе CEFR обозначается кодом А2. По-русски его часто называют предпороговым, или «уровнем ниже среднего». Переходя на него, вы уже можете говорить с иностранцами на повседневные темы, понимаете несложные тексты и разбираетесь в основах грамматики. На ступени А2 вы расширите словарный запас, познакомитесь с неизвестными раньше грамматическими конструкциями, получите новые знания и навыки письма, аудирования, чтения и разговорной речи.

Что должен знать Pre-Intermediate

Владение английским языком на уровне Pre-Intermediate предполагает расширение существующей базы знаний. Здесь повторяются многие темы ступени Elementary, но они усложняются и обогащаются новыми нюансами. Рассмотрим подробнее, что нужно знать студенту Pre-Intermediate.

Reading (чтение)

Тексты для чтения становятся сложнее и интереснее: теперь вы можете читать простую неадаптированную литературу, статьи в газетах и журналах. На предпороговой ступени вы читаете без словаря и учитесь понимать значение незнакомых слов из контекста.

Writing (письмо)

Вы можете написать личное письмо или эссе на свободную тему, описать изображение. Вы без труда заполняете личную информацию в любых анкетах и переписываетесь с носителями языка.

Vocabulary (лексика)

Лексический минимум ступени Pre-Intermediate охватывает следующие темы:

Семья и друзья

Внешность, черты характера и индивидуальность

Работа, профессия и рабочие места

Мероприятия

Предметы быта

Хобби, отдых

Привычки и образ жизни

Питание

Спорт и здоровье

Жизнь в городских условиях

Транспорт

Одежда и мода

Магазины и покупки

Климат и погода

Образование

Страхи

Животные

Мировые новости

Словарный запас студента Pre-Intermediate — 1500-2000 слов. Вы можете с помощью контекста понять, что значит незнакомое слово и объяснить его.

Grammar (грамматика)

Предпороговый уровень означает усложнение знакомой грамматики и более глубокое ее изучение. Необходимый уровень знаний включает следующие темы:

Настоящее и прошедшее время (Present и Past Simple, Continuous, Perfect)

Future Simple и другие конструкции для выражения будущего времени

Типы вопросов и порядок слов

Сравнительная и превосходная степени сравнения у прилагательных

Инфинитив и герундий, их различия и особенности использования

Модальные глаголы, их значения и употребление

Типы условных предложений

Предлоги места и времени

Страдательный (пассивный) залог

Прямая и косвенная речь

На Pre-Intermediate вы умеете говорить о настоящем, прошлом и будущем, понимаете, в каких случаях используется инфинитив, а в каких герундий, знаете особенности употребления модальных глаголов, можете переводить прямую речь в косвенную и строить предложения в страдательном залоге.

Listening (аудирование)

Знание английского языка на уровне Pre-Intermediate открывает вам новые возможности. Вы уже способны смотреть фильмы, сериалы или телешоу в оригинале с английскими субтитрами. Вы понимаете основную идею повседневной английской речи, даже если не знаете перевода отдельных слов.

Speaking (говорение)

Вы можете свободно разговаривать с носителем языка на знакомые темы, выражать свое мнение, согласие или несогласие с чем-либо, симпатии и антипатии. Ваша речь усложняется и обогащается новыми грамматическими конструкциями, фразовыми глаголами. Если вы не знаете или не помните какие-то слова, вы способны объяснить их значение или подобрать синоним.

Определите свой уровень

Если вы не уверены в своем уровне английского, рекомендуем пройти небольшой тест. Он поможет вам выявить слабые и сильные стороны и определить, на какой ступени учиться.

Примеры грамматических конструкций уровня Pre-Intermediate

Конструкция used to + Infinitive:

I used to smoke a lot, but I quit five years ago.

My sister used to have long hair but she cut it all off a month ago.

I didn’t use to like books but now I do.

Конструкция to be going to + Infinitive:

I'm going to move to the US.

Edward is going to be a writer.

My wife is going to visit her parents.

I'm not going to buy a new coat.

Are you going to stay?

Конструкция to be used to:

I am used to getting up early.

We are used to living in a big house.

Are you used to staying up late?

They aren’t used to the hot weather here.

Are you used to cold weather?

Active and Passive Voice:

I clean my flat every day. — My flat is cleaned every day.

They must turn off the lights. — The lights must be turned off.

The police caught the criminals. — The criminals were caught by the police.

Reported Speech:

She said, "I play the piano." — She said she played the piano.

He said, "I like baseball." — He said he liked baseball.

"I enjoy skiing." — He told me he enjoyed skiing.

"I've read that book." — He said he had read that book.