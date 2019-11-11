Уровень Pre-Intermediate
Продолжаем говорить об уровнях английского языка. В этой статье рассмотрим подробнее level Pre-Intermediate.
Содержание:
- Что должен знать Intermediate
- Reading (чтение)
- Writing (письмо)
- Vocabulary (лексика)
- Grammar (грамматика)
- Listening (аудирование)
- Speaking (говорение)
- Тест на определение уровня
- Примеры слов и выражений уровня Pre-Intermediate
Уровень английского языка Pre-Intermediate — это подготовительная, «почти средняя» ступень, которая в системе CEFR обозначается кодом А2. По-русски его часто называют предпороговым, или «уровнем ниже среднего». Переходя на него, вы уже можете говорить с иностранцами на повседневные темы, понимаете несложные тексты и разбираетесь в основах грамматики. На ступени А2 вы расширите словарный запас, познакомитесь с неизвестными раньше грамматическими конструкциями, получите новые знания и навыки письма, аудирования, чтения и разговорной речи.
Что должен знать Pre-Intermediate
Владение английским языком на уровне Pre-Intermediate предполагает расширение существующей базы знаний. Здесь повторяются многие темы ступени Elementary, но они усложняются и обогащаются новыми нюансами. Рассмотрим подробнее, что нужно знать студенту Pre-Intermediate.
Reading (чтение)
Тексты для чтения становятся сложнее и интереснее: теперь вы можете читать простую неадаптированную литературу, статьи в газетах и журналах. На предпороговой ступени вы читаете без словаря и учитесь понимать значение незнакомых слов из контекста.
Writing (письмо)
Вы можете написать личное письмо или эссе на свободную тему, описать изображение. Вы без труда заполняете личную информацию в любых анкетах и переписываетесь с носителями языка.
Vocabulary (лексика)
Лексический минимум ступени Pre-Intermediate охватывает следующие темы:
- Семья и друзья
- Внешность, черты характера и индивидуальность
- Работа, профессия и рабочие места
- Мероприятия
- Предметы быта
- Хобби, отдых
- Привычки и образ жизни
- Питание
- Спорт и здоровье
- Жизнь в городских условиях
- Транспорт
- Одежда и мода
- Магазины и покупки
- Климат и погода
- Образование
- Страхи
- Животные
- Мировые новости
Словарный запас студента Pre-Intermediate — 1500-2000 слов. Вы можете с помощью контекста понять, что значит незнакомое слово и объяснить его.
Grammar (грамматика)
Предпороговый уровень означает усложнение знакомой грамматики и более глубокое ее изучение. Необходимый уровень знаний включает следующие темы:
- Настоящее и прошедшее время (Present и Past Simple, Continuous, Perfect)
- Future Simple и другие конструкции для выражения будущего времени
- Типы вопросов и порядок слов
- Сравнительная и превосходная степени сравнения у прилагательных
- Инфинитив и герундий, их различия и особенности использования
- Модальные глаголы, их значения и употребление
- Типы условных предложений
- Предлоги места и времени
- Страдательный (пассивный) залог
- Прямая и косвенная речь
На Pre-Intermediate вы умеете говорить о настоящем, прошлом и будущем, понимаете, в каких случаях используется инфинитив, а в каких герундий, знаете особенности употребления модальных глаголов, можете переводить прямую речь в косвенную и строить предложения в страдательном залоге.
Listening (аудирование)
Знание английского языка на уровне Pre-Intermediate открывает вам новые возможности. Вы уже способны смотреть фильмы, сериалы или телешоу в оригинале с английскими субтитрами. Вы понимаете основную идею повседневной английской речи, даже если не знаете перевода отдельных слов.
Speaking (говорение)
Вы можете свободно разговаривать с носителем языка на знакомые темы, выражать свое мнение, согласие или несогласие с чем-либо, симпатии и антипатии. Ваша речь усложняется и обогащается новыми грамматическими конструкциями, фразовыми глаголами. Если вы не знаете или не помните какие-то слова, вы способны объяснить их значение или подобрать синоним.
Определите свой уровень
Если вы не уверены в своем уровне английского, рекомендуем пройти небольшой тест. Он поможет вам выявить слабые и сильные стороны и определить, на какой ступени учиться.
Примеры грамматических конструкций уровня Pre-Intermediate
- Конструкция used to + Infinitive:
I used to smoke a lot, but I quit five years ago.
My sister used to have long hair but she cut it all off a month ago.
I didn’t use to like books but now I do.
- Конструкция to be going to + Infinitive:
I'm going to move to the US.
Edward is going to be a writer.
My wife is going to visit her parents.
I'm not going to buy a new coat.
Are you going to stay?
- Конструкция to be used to:
I am used to getting up early.
We are used to living in a big house.
Are you used to staying up late?
They aren’t used to the hot weather here.
Are you used to cold weather?
- Active and Passive Voice:
I clean my flat every day. — My flat is cleaned every day.
They must turn off the lights. — The lights must be turned off.
The police caught the criminals. — The criminals were caught by the police.
- Reported Speech:
She said, "I play the piano." — She said she played the piano.
He said, "I like baseball." — He said he liked baseball.
"I enjoy skiing." — He told me he enjoyed skiing.
"I've read that book." — He said he had read that book.
Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!