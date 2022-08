Содержание: Как выбрать ступень изучения языка Что должен знать уровень Elementary Reading (чтение) Writing (письмо) Vocabulary (лексика) Grammar (грамматика) Listening (аудирование) Speaking (говорение) Примеры грамматических конструкций уровня Elementary

Вы уже знаете названия и основные характеристики уровней английского языка. В этой статье поговорим об Elementary level.

Определение Уровень английского языка Elementary — это вторая базовая ступень изучения языка. В системе CEFR он обозначен кодом А1, как и Beginner.

Несмотря на одинаковое обозначение, Beginner и Elementary — разные уровни знания английского. Первый означает, что вы изучаете язык с нуля: не знаете алфавита и простейших слов, не понимаете грамматику, не можете читать и говорить. На Elementary вы обладаете элементарными знаниями: умеете строить предложения, можете представиться и кратко рассказать о своем возрасте, работе и увлечениях, понимаете несложные тексты.

Как выбрать ступень изучения языка

Многие стремятся начать изучение с нуля, но это решение не всегда верно. Если вы уже сталкивались с английским, хотя бы в школе или на курсах N лет назад, стоит уточнить свой уровень владения языком. Ответьте себе на вопросы:

знаете ли вы алфавит

можете ли читать

обладаете ли минимальным словарным запасом

умеете ли представляться

понимаете ли простые фразы вроде Hello, my name is…

можете ли строить простейшие предложения.

Каждое ваше «да» значит, что в группе Beginner вы быстро заскучаете, и лучше выбрать Elementary. Чтобы точно узнать свой уровень английского, пройдите тест по ссылке.

Что должен знать уровень Elementary

Студенты этой ступени способны читать короткие адаптированные тексты и писать простые предложения, вести диалог на базовые темы, рассказывать о себе. Вы понимаете собеседника, если он использует простые слова и конструкции. Ниже мы подробнее рассмотрим, что нужно знать на уровне Elementary.

Reading (чтение)

Вы уже знаете алфавит и основные правила чтения, читаете адаптированную литературу (например, сказки и детские книги). Также вы можете понимать новости и объявления без узкоспециальных слов и выражений.

Writing (письмо)

Вы способны заполнить анкету с основными личными сведениями, подписать открытку и написать рассказ о себе, своей семье, увлечениях и предпочтениях. На этом уровне учатся составлять простые письма из 10-15 предложений.

Vocabulary (лексика)

Словарный запас для уровня Elementary составляет 1000-1500 слов и устойчивых выражений. Основные лексические темы этой ступени:

Я и моя семья, описание человека

Путешествия по миру, города, национальности

Увлечения и предпочтения (что нравится или не нравится)

Работа и профессии, распорядок дня

Праздники и выходные

Погода

Еда и напитки

Занятия спортом

Музыка, книги и фильмы

Домашний интерьер и мебель

Транспорт

Студент Elementary знает и умеет использовать часто употребляемые слова и фразы, может составить короткий рассказ или поддержать беседу на перечисленные выше темы.

Grammar (грамматика)

Ученики ступени Elementary знакомы с простейшими грамматическими конструкциями, умеют различать части речи и разбираются в особенностях времен группы Simple. Темы постепенно усложняются:

Построение вопросов с помощью специальных слов what, which, where, when, who, why, how

Предлоги времени on, at, in

Конструкция be going to

Present Continuous для выражения будущего времени

Повелительное наклонение

Модальные глаголы

Наречия частотности и образа действия

Местоимения

Притяжательные прилагательные

Степени сравнения прилагательных

На ступени Elementary вы умеете строить предложения в будущем и прошедшем времени, можете говорить о своих планах и намерениях, знаете три формы неправильных глаголов, умеете задавать специальные вопросы.

Listening (аудирование)

Владение английским языком на уровне Elementary позволяет понимать медленную и четкую речь носителей языка, слушать адаптированные аудиозаписи и отвечать на вопросы по прослушанному материалу.

Speaking (говорение)

Вы знаете правила чтения и произношения слов, можете рассказать о себе и своем доме, описать внешность человека, поделиться планами и рассказать, как прошли выходные. Вы уверенно чувствуете себя в простых бытовых ситуациях: можете спросить и объяснить дорогу, пообщаться с персоналом магазина или отеля, ответить на несложные вопросы.

Комплекс этих знаний позволит вам перейти на следующую ступень — А2.

Примеры грамматических конструкций уровня Elementary

Present, Past и Future Simple:

My brother works at school.

I was there last year.

We will go to the theater tomorrow.

Конструкция be going to:

I am going to read that book.

He is going to sleep.

Kate is going to be an actress.

My friends are going to buy this house.

Wh-questions:

What is your favourite colour?

When did he come?

Where are you going?

Who is your new friend?

Why are you sad?

How are you?

Степени сравнения прилагательных:

John is young. His brother is younger than me. Emily is the youngest in our team.

This house is old. This house is older than that one. This is the oldest house of all.

This movie is interesting. This book is more interesting than the movie. It's the most interesting book in the world.

Повелительное наклонение

Open the door, please.

Please bring me some water.

Please don’t be angry with me.

Don’t talk so loudly, please.