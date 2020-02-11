Содержание: Как празднуют день святого Валентина в Великобритании Открытки и подарки Поверья Символ дня святого Валентина в Англии

Истоки дня святого Валентина уходят корнями в дохристианские времена. История полна легенд. Согласно одной из них, воинственный римский император Клавдий II запретил своим воинам вступать в брак. Он полагал, что семья отвлекает от службы и мешает мужчине стать хорошим воином. Тогда христианский священник по имени Валентин стал тайно венчать влюбленных. Когда императору Клавдию сообщили об этих церемониях, Валентина отправили в тюрьму и приговорили к казни. Существует красивая легенда о том, что перед смертью священник исцелил слепую девушку – дочь своего тюремщика. В ночь перед казнью, 14 февраля 270 года, он написал ей прощальное письмо с подписью «твой Валентин».

Другая, менее романтичная история гласит, что Валентин помогал христианам бежать из Рима во время гонений. Его пытали, чтобы заставить его отречься от своей веры, а когда он отказался, забили до смерти и обезглавили. Мученик погиб 14 февраля 270 (по другим данным – 273) года.

День всех влюбленных также связан с языческим праздником плодородия и начала весны, который отмечался 15 февраля. По традиции в этот день в специальную урну помещались имена всех девушек, достигших брачного возраста. Молодые мужчины вытягивали имена, и таким образом составлялись пары. Во время римской оккупации эта традиция пришла в Британию. После обращения в христианство праздник был перенесен на один день и стал отмечаться 14 февраля. Традиция «брачной лотереи» сохраняется в некоторых местах до сих пор, пусть и в шутливом варианте.

Как празднуют день святого Валентина в Великобритании

День всех влюбленных в Англии не считается официальным праздником, это обычный рабочий день. Однако многие британцы отмечают его. В этот день любящие пары устраивают романтический ужин или идут вместе в кино. Кроме того, британцы поздравляют не только своих возлюбленных, но и всех, кого любят: родителей, родственников и друзей.

Открытки и подарки

Традиционный подарок на день святого Валентина в Англии – выпечка и сладости. Это может быть сделанный своими руками торт в форме сердца или коробка шоколадных конфет. Мужчины дарят своим возлюбленным цветы и мягкие игрушки, а также читают романтические стихи или поют песни.

Особенная традиция праздника – открытки-валентинки, которые влюбленные дарят друг другу. Обычно это карточки в форме сердца с трогательным посланием. Иногда признания в любви публикуют в местных журналах и газетах. В день святого Валентина вы можете отправить анонимную открытку тому, кого тайно любите, или получить такую от неизвестного обожателя.

Послания в V-day могут быть романтичными и возвышенными, а могут отличаться иронией. Сейчас модно дарить своим любимым валентинки с подобными надписями:

There's no one else I'd rather annoy. Нет никого другого, кого мне бы так нравилось раздражать. I hate you the least. Я ненавижу тебя меньше всех. I love you more than pizza. Я люблю тебя больше, чем пиццу. I want to grow old and disgusting with you! Я хочу стать старым и противным вместе с тобой! You're the sweatpants of my life. Cozy, warm and the only thing I want after a long day. Ты как мои треники. Уютный, теплый, и единственное, чего я хочу после долгого дня. You are hotter than Brad Pitt, George Clooney and Johnny Depp put together. By the way, have you seen my glasses? Ты горячее, чем Брэд Питт, Джордж Клуни и Джонни Депп вместе взятые. Кстати, ты не видел мои очки?

Цветы – не просто подарок на день святого Валентина, это символ привязанности, нежности и любви. Чаще всего в этот день люди дарят розы. Большое значение придается цвету: алые преподносят возлюбленной, желтые или розовые – родственникам и друзьям. Важно и количество: один цветок означает любовь, а дюжина – благодарность.

Поверья

В день Валентина было принято обращать внимание на птиц. Считалось, что если женщина заметит малиновку, то выйдет замуж за моряка. Если она увидит воробья, то выйдет замуж за бедняка, но будет счастлива. Пролетевший над головой щегол сулил богатого мужа.

Узнать имя будущего супруга можно было с помощью яблока. Девушка загадывала несколько мужских имен и крутила стебель яблока. Имя мужа – то, которое было произнесено, когда стебель сломался. Также по яблокам узнавали возможное количество детей: для этого плод разрезали пополам и считали найденные внутри семена.

Символ дня святого Валентина в Англии

Основные атрибуты праздника – сердца, купидоны, попугаи-неразлучники и голуби, кружевные ленты и оборки.

Когда-то сердце считалось центром всех человеческих чувств, отдать сердце означало отдать все. Голубь – символ чистоты, мира и любви. Люди верили, что эта птица снится к счастью, а желания, высказанные при появлении первого голубя весной, обязательно исполнятся.

Неслучайно использование роз и фиалок в известном стихотворении (Roses are red, violets are blue...). Розы – символ любви, фиалки – верности. Легенда гласит, что фиалки росли за окном тюрьмы, где был заключен Валентин. Аметист – камень фиалкового цвета – считается счастливым для влюбленных.

Кружева, оборки и ленты издавна ассоциировались с понятием романтики. Во времена рыцарей прекрасные дамы дарили своим возлюбленным платки или шарфы. Для воина было честью поднять вышитый кружевом носовой платок, который обронила леди. Некоторые женщины специально роняли свои платки в присутствии понравившихся им мужчин. Позже лентами и кружевами стали украшать открытки и подарки на день влюбленных.