Как празднуют день святого Валентина в Великобритании

There's no one else I'd rather annoy. Нет никого другого, кого мне бы так нравилось раздражать.

I hate you the least. Я ненавижу тебя меньше всех.

I love you more than pizza. Я люблю тебя больше, чем пиццу.

I want to grow old and disgusting with you! Я хочу стать старым и противным вместе с тобой!

You're the sweatpants of my life. Cozy, warm and the only thing I want after a long day. Ты как мои треники. Уютный, теплый, и единственное, чего я хочу после долгого дня.