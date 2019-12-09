Считается, что Новый год в Англии менее важен, чем Рождество, но это не совсем так. Рождество – религиозный праздник, который обычно проводят в кругу семьи. Новый год – праздник светский, и мероприятия этого дня отличаются от рождественских. Из статьи вы узнаете, как отмечают Новый год в Великобритании.

Содержание:

Новогодние даты История праздника Традиции и обычаи Праздничный стол

Новогодние даты

31 декабря – канун Нового года. Официально это не праздничный день: люди ходят на работу, магазины открыты, большинство компаний работает в обычном режиме. Новый год в Великобритании встречают 1 января. Это государственный праздник: большинство магазинов и предприятий закрыто, почти не ходит общественный транспорт. По всей стране проходят праздничные мероприятия, англичане устраивают вечеринки, обмениваются подарками и запускают фейерверки.

История праздника

Празднование Нового года в Великобритании тесно связано с обычаями и культурой британского народа. Символика перехода от старого года к новому существует с языческих времен и частично сохранилась и в наши дни.

Кельты праздновали Новый год в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда заканчивался сбор урожая. Праздник назывался Самайн (Samhain). Традиционно в это время жгли костры: по поверьям, свет и жизнь происходили из смерти и тьмы. Существовал обычай прыгать через костер и проводить рядом с ним скот: так происходило очищение огнем. Древние кельты почитали ель как магическое дерево и обитель лесного божества: это дерево вечнозеленое, то есть бессмертное. Люди собирались вокруг самой старой ели и приносили жертву, чтобы лесной дух был к ним благосклонен. Внутренности жертвенных животных развешивали на ветках дерева, и именно они стали прообразом современных елочных украшений. С приходом христианства жертвоприношения запретили, и люди заменили внутренности шарами и гирляндами.

В Шотландии Новый год с древности был известен как Хогманай (Hogmanay). В этот период были приняты шумные празднества: люди много ели и пили, посещали и принимали соседей, жгли костры. Когда в XVII веке пуританский орден запретил Рождество в Великобритании, шотландцы сохранили традицию праздновать Хогманай. Считается, что именно благодаря запрету Рождества стали популярны новогодние вечеринки. Даже несмотря на частичную отмену запрета, шотландцы продолжали отмечать Новый год. Рождество стало государственным праздником в Шотландии только в 1958 году – значительно позже, чем во всей Великобритании.

Хогманай отмечают в Шотландии и сейчас. В отличие от остальной части Великобритании, праздник длится не один, а три дня, начиная с 31 декабря и заканчивая 2 января. Особенно крупные мероприятия по случаю Хогманая проходят в столице Шотландии. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая масштабная новогодняя вечеринка в мире состоялась в Эдинбурге в 1997 году. В ней участвовало примерно 400 000 человек.

Новый год впервые был отпразднован 1 января в Риме в 153 году до нашей эры. В Великобритании это произошло намного позже: даже когда все католические страны перешли на Григорианский календарь, протестантская Англия оставалась верна себе. Переход состоялся только в 1752 году, и тогда же была официально определена дата празднования Нового года – 1 января.

Традиции и обычаи

В Великобритании богатые традиции празднования Нового года. Люди устраивают и посещают новогодние вечеринки, собираются большими компаниями в пабах или даже на улице. Когда часы бьют полночь, все обнимаются, желают друг другу счастливого Нового года и пьют шампанское. Во многих городах запускаются и транслируются фейерверки. Самый крупный проходит в Лондонском Сити: тысячи людей собираются на берегах Темзы, чтобы увидеть двенадцатиминутное световое шоу. Оно начинается сразу после того, как куранты пробьют полночь.

Лондонский Новогодний парад

Традиционно в Лондоне проходит Новогодний парад, который называют самым масштабным в мире. Впервые он был устроен в 1987 году для сбора пожертвований в пользу местных благотворительных организаций. С тех пор лондонский Новогодний парад проводится каждый год. Он начинается на улице Пикадилли и проходит по всем крупным улицам и площадям города. Это шумное и красочное зрелище: среди участников шествия вы можете увидеть танцоров, акробатов, музыкантов, спортивных болельщиков. Тысячи людей выстраиваются, чтобы посмотреть парад. Некоторые части маршрута доступны только зрителям с билетами. Парад транслируется по английскому телевидению.

Auld Lang Syne

Незадолго до полуночи в канун Нового года люди поют традиционную шотландскую песню под названием Auld Lang Syne. Во время исполнения первого куплета и припева все держатся за руки. На втором куплете поющие скрещивают руки перед собой и отдают правую руку человеку слева, а левую – человеку справа.

Песня Auld Lang Syne известна с древности, но первым записал ее слова шотландский поэт Роберт Бернс в 1788 году. Он взял слова старой баллады, передававшиеся из уст в уста, и дополнил их своими стихами. Песня в версии Бернса вскоре распространилась по всей Шотландии и стала традиционной для Хогманая. Уезжая из страны, шотландцы увозили обычаи с собой. Так, канадский музыкант Гай Ломбардо впервые услышал эту балладу в своем родном городе Онтарио – ее исполняли шотландские иммигранты. В начале XX века новогодние концерты Гая и его группы были очень популярными, и именно с них началась мировая слава песни Auld Lang Syne. Впервые они исполнили ее в 1929 году, как и положено, за несколько минут до полуночи.

Фразу «Auld Lang Syne» можно перевести как «давным-давно», «давние времена» или «ради старых времен». Песня провозглашает тост за прошедшие дни и старую дружбу. На русский язык балладу переводили С.Я. Маршак и Е. Д. Фельдман.

Новогодние зароки

Люди часто принимают решение изменить свою жизнь с наступлением нового года. Новогодние зароки (New Year’s resolutions) – это те обещания, которые дает себе каждый человек накануне праздника. Самые распространенные зароки: похудеть, бросить курить, пойти в спортзал, заработать определенную сумму, получить повышение или сменить работу, начать больше читать, выучить иностранный язык. Часто обещания пишут в специальных разделах ежедневника или в красивых блокнотах. В предновогодний период становятся популярными статьи о том, как правильно составлять список обещаний, чтобы выполнить их.

First-Footing

В Шотландии и некоторых других частях Великобритании существует старое суеверие: первый человек, который войдет в дом в новом году, принесет удачу и счастье на весь год. Эта традиция называется First-Foot, а человек – first footer, или «первый вошедший». Лучше всего, если первым в дом войдет темноволосый мужчина. Он должен принести с собой уголь, соль, хлеб и виски: эти дары символизируют тепло, богатство, пищу и крепкое здоровье. Светловолосый и особенно рыжий первый гость – предвестник неудач и бедствий.

Тайный Санта

Одна из самых популярных забав на новогодние праздники в Великобритании – Тайный Санта (Secret Santa). Эта игра предполагает тайный обмен подарками между членами семьи, друзьями или коллегами. Правила просты: имена участников записывают на небольших листах бумаги, кладут в шляпу или коробку и перемешивают. Затем каждый человек вытягивает одну бумажку, но не разворачивает ее при всех. Тому, чье имя на ней написано, он должен приготовить подарок. Тайный Санта пишет на подарке имя получателя, но не указывает свое. Все свертки помещают под елку. В назначенное время, обычно на вечеринке, участники игры собираются вместе, каждый находит свой подарок. Все пытаются угадать, кто был их Тайным Сантой.

Йоркширские кролики

В Йоркшире за несколько секунд до полуночи принято провожать уходящий год словами «black rabbits, black rabbits, black rabbits». Первыми словами в новом году должны стать «white rabbits, white rabbits, white rabbits». В некоторых частях Англии звать кроликов принято в начале каждого месяца, а не только в новогоднюю ночь. Считается, что это принесет удачу.

Праздничный стол

Британский новогодний ужин обычно состоит из одного главного мясного блюда и множества закусок: сыров, лепешек, канапе. В качестве главного подается жареный гусь или индейка с гарниром из картофеля и брюссельской капусты. На столе обязательно будет пудинг, мясной и сладкий пирог. Традиционный английский новогодний напиток – пунш, который состоит из алкоголя и чая с лимоном, сахаром и специями.