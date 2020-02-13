США известна не только блокбастерами и кока-колой, но и странными, а порой до смешного абсурдными законами, которые есть в каждом штате. Сегодня мы поговорим о 50-ти таких смешных законах.

Законодательство существует, чтобы охранять безопасность и спокойствие граждан, но, определенно, иногда оно работает в ином направлении, а именно - смешить и сбивать с толку. Вы, например, знали, что в Алабаме запрещено ходить по улице с рожком мороженого в заднем кармане? Мы тоже. Давайте пройдемся по 50 штатам и их странным законам, которые в своем большинстве появились не просто так, а в рамках прецедентного права. То есть всегда был прецедент, благодаря которому появился тот или иной странный закон. Поехали!

Алабама

Тут вы не можете выдавать себя за представителя духовенства, иначе получите штраф в 500 долларов или даже тюремное заключение.

Аляска

В этом штате запрещено давать алкоголь лосю, а все потому что однажды лось выпил немного пива местной пивоварни и учинил небольшой беспорядок, что привело к возникновению такого закона.

Аризона

Здесь, чтобы накормить свинью мусорными отходами, нужно специальное разрешение. Чтобы кормить своих питомцев, его иметь необязательно.

Калифорния

Нельзя съесть (убить) лягушку, которая участвовала в турнире по прыжкам.

Колорадо

Жителям этого городка запрещено держать дома петухов и куриц, но зато можно завести не более трех индюшек.

Коннектикут

Тут запрещено держать городской архив в здании, в котором продаются алкогольные напитки.

Делавэр

Нельзя спать, лежать или притворяться спящем на скамейках, расположенных на тротуарах, да и вообще на любых скамейках.

Флорида

Оказывается, хозяин плохой собаки, которая вас покусала, будет нести за это ответственность только если на его заборе не было таблички “Осторожно! Злая собака!”

Джорджия

Хотите бороздить просторы океана на своей ложке более 30 дней? Вам нельзя. Такой закон есть в этом штате, хотя можно попросить продления, либо переехать в другой штат.

Гавайи

До 2014 года тут действовал закон, который запрещал человеку иметь перед собой более одного бокала алкогольного напитка. Закон отменили, когда поняли, что это заставляет людей пить быстрее, чтобы получить второй коктейль.

Айдахо

В одном из городов штата нельзя бросать снежки таким образом, который может навредить человеку или чьей-либо собственности.

Иллинойс

Никто не должен сжигать птичьи перья, шкуры или любые другие вещества животного происхождения в черте города, таков закон.

Индиана

Захотели сходить на рыбалку и поймать немного вкусной рыбки? Так вот, знайте, что тут запрещено ловить рыбу “огнестрельным оружием” и “голыми руками”.

Айова

Власти штата запрещают вам бросать камни, кирпичи, стрелять из лука в проезжающие автомобили, если у вас нет на это специального разрешения от городского совета.

Канзас

Если торговый автомат взял у вас монетку и не выдал никакой еды, его запрещено бить или пинать ногами, а также вскрывать, чтобы получить обратно свои деньги.

Кентукки

Здесь запрещено кидать в оратора яйца, помидоры или иные продукты и вещи. За нарушение закона можно получить до 1 года тюремного срока.

Луизиана

Вы не можете заказать товар или услугу для тех, кого предварительно не предупредили об этом. Например, нельзя отправить другу пиццу-сюрприз.

Мэн

Запрещено кататься на скейтборде или роликовых коньках по тротуарам, иначе вам грозит штраф в 10 долларов.

Мэриленд

В Мэриленде нельзя ругаться матом за рулем автомобиля - «возле любой улицы, тротуара или шоссе в пределах слышимости лиц, проходящих мимо».

Массачусетс

Вы не можете давать алкоголь больному пациенту, если он был госпитализирован по причине, связанной с распитием спиртных напитков.

Миннесота

Любители мяса, обратите внимание: в городке Сент-Клауд запрещено есть гамбургеры по воскресеньям.

Миссисипи

Если вы помешаете церковной службе в Миссисипи, вы можете получить самый настоящий гражданский арест.

Миссури

В городе Натчез категорически запрещено давать пиво слонам. Так что, если у вас появилась такая идея, то лучше отказаться от нее.

Монтана

В заведениях бильярдные столы должно стоять так, чтобы они были обязательно видны снаружи, через окна.

Небраска

В Небраске закон запрещает вам покупать коктейль, в котором смешаны ликер и пиво.

Невада

В Неваде один человек не может купить алкогольные напитки для более чем трех людей.

Нью-Гемпшир

В Нью-Гемпшире нельзя устраивать пикники на кладбищах. В принципе, довольно разумный запрет.

Нью-Джерси

Продавцам автомобилей запрещается открывать свои офисы для покупателей по воскресеньям.

Нью-Мехико

Власти штата запретили охотиться на кладбище. Тоже довольно понятный запрет.

Нью-Йорк

Если вы захотели сходить и попариться в баньке в черте города, то вам обязательно нужно позаботиться о заранее приобретенном "подходящем для помывки в бане костюме".

Северная Каролина

Хотите сыграть в лотерею? Не спешите - простое владение лотерейным билетом может подарить вам наказание в виде штрафа размером в 2000 долларов.

Северная Дакота

Здесь есть такой закон - власти разрешают вам стрелять на поражение по скачущему на лошади индейцу, если вы прячетесь в крытом фургоне.

Огайо

В Мэрионе, штат Огайо, запрещено есть пончик при ходьбе задом наперед.

Оклахома

Если вы являетесь Мэром этого города и вздумали бастовать, то не бастуйте - вам нельзя по закону.

Орегон

В этом штате власти запрещают держать дверь автомобиля открытой дольше, чем это по-настоящему вам нужно.

Пенсильвания

Гражданам штата запрещается спать в холодильниках на улице (рядом со многими мотелями стоят горизонтальные холодильники, которыми пользуются постояльцы).

Род-Айленд

Если вы захотели прокатиться на лошади и измерить ее скорость, то не стоит делать этого - на Род-Айленде запрещено устраивать скачки на автомобильных дорогах.

Южная Каролина

Если молодой человек пообещал девушке, что он на ней женится, то по закону штата он обязать исполнить свое обещание.

Южная Дакота

Здесь есть довольно странный закон, который звучит так: запрещается спать на территории завода по производству сыра.

Теннесси

Если вы когда-нибудь участвовали (дрались) в дуэли, то вам навсегда запрещено заниматься бизнесом или занимать государственный пост.

Техас

Нельзя выкидывать мусор из летящего самолета.

Юта

В Юте закон не разрешает вам ловить рыбу, сидя на лошади.

Вермонт

Если женщина решила носить вставные зубы, то она не может просто взять и сделать это - для начала ей нужно получить письменное разрешение у своего мужа.

Вирджиния

В одном из штатов запрещено держать скунса в качестве домашнего животного.

Вашингтон

Запрещается использоваться для примерки обуви рентгеновские аппараты.

Западная Верджиния

Если вы и ваша возлюбленная (возлюбленный) проживаете вместе и ведете распутный образ жизни, то не стоит. За такое нарушение можно получить до 1 года тюрьмы.

Висконсин

Закон одного из городов штата запрещает местным кошкам гулять на кладбищах.

Вайоминг

Запрещается законом плевать ступеньки местных школ в одном из городов штата.

Мы привели в пример лишь малую часть самых странных законов Америки, на самом деле, их гораздо больше. В каждом штате может быть аж 10 штук таких смешных законов, которые порой вызывают сильное недоумение.