As New Year is approaching, I want to take this as an opportunity to extend my heartfelt greetings for the season and appreciate you all for your accomplishments and achievements for last year. Last year has been a great year as far as achieving our targets are concerned. I thank one and all for your support and dedication and for the extra hours that you worked to achieve the goal and complete our project.

В преддверии Нового года я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свои сердечные поздравления и поблагодарить всех вас за ваши достижения в этом году. Прошлый год был отличным для достижения наших целей. Я благодарю всех и каждого за поддержку и преданность делу и за дополнительные часы, которые вы потратили на достижение цели и завершение нашего проекта.