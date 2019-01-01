О Великобритании и США
Традиции, праздники и многое другое
10 минут
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50 смешных и странных законов США
США известна не только блокбастерами и кока-колой, но и странными, а порой до смешного абсурдными законами, которые есть в каждом штате.
8 минут
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День святого Валентина в Великобритании
Как празднуют день святого Валентина в Великобритании: исторические истоки праздника и его языческая составляющая, традиционные подарки, древние поверья и символы дня влюбленных.
5 минут
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Украшаем дом к Рождеству и Новому году: полезная лексика
Украшение дома в канун рождественских и новогодних праздников это, пожалуй, одно из самых приятных и долгожданных мероприятий, поэ...
29 минут
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Поздравление с Новым годом и Рождеством на английском языке
Поздравление с Новым годом и Рождеством на английском языке. Готовитесь к новогодним и рождественским праздникам? Самое время найти приятные пожелания для праздничных писем и открыток.
11 минут
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Как празднуют Новый год в Великобритании
Как празднуют Новый год в Великобритании: история праздника, традиции и обычаи, распространенные суеверия, новогодние зароки и любимые блюда британцев
7 минут
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Как и когда отмечают Новый год в Австралии
Как и когда отмечают Новый год в Австралии: что наряжают вместо елки, как одевается и на чем передвигается Санта, из чего австралийские дети делают снеговиков?
30 минут
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Новогодние песни на английском
В англоязычной культуре существует большое множество не только рождественских, но и новогодних музыкальных композиций. Многие из них известны во всем мире
12 минут
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Как празднуют Рождество в США
Как празднуют Рождество в США: история происхождения праздника, рождественские обычаи американцев, символы Рождества, традиционные блюда и напитки
15 минут
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Как празднуют Рождество в Великобритании
Как празднуют Рождество в Великобритании: история происхождения праздника, рождественские обычаи британцев, символы Рождества, традиционные блюда и напитки
15 минут
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Хэллоуин в англоязычном мире
В этой статье самая подробная информация о праздновании Хэллоуина в англоязычных странах
7 минут
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Американский и британский английский
В чем разница между американским и британским английским? Фонетические, грамматические и лексические особенности. Какой вариант языка лучше учить?
7 минут
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Как говорить по-английски как настоящие американцы?
Не секрет, что британский и американский английский различаются. Это проявляется как в лексике, так и в орфографии и произношении....
7 минут
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Scottish English. Самобытный. Гордый. Твой
Шотландия всегда гордилась своей “неанглискостью”. Вместо скучных английских равнин её украшают суровые горы, вместо озёр — lochs ...
5 минут
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Ирландский английский
Преимущественно Ирландия ассоциируется с Гиннесом, хулиганами и лепреконами. Но не так все просто. Эта своенравная страна настольк...
6 минут
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Канадский английский
О, Канада, загадочная страна! Задайте себе вопрос, что вы знаете о канадцах, помимо того, что эти гордые сыны севера рубят лес, иг...
8 минут
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Американский английский
В прошлом Великобритания была могущественной державой, метрополией со множеством колоний по всему свету. Сегодня эта страна утрати...
5 минут
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Английские личные имена и их сокращения
Английские имена личные – это тема, постоянно преподносящая сюрпризы. Стоит обратить внимание на то, как современные англоязычные ...
7 минут
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Как празднуют День рождения в Британии и США
Да простят меня заранее битломаны, но самой популярной песней в мире является вовсе не «Yesterday». Ежедневно во всех уголках Земл...
8 минут
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New Year's Eve and New Year's Day
Рождество в Англии – это переплетение устоявшихся вековых национальных традиций, примет и всего того, что в современном мире связы...
6 минут
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Valentine’s Day
День святого Валентина – самый нежный и романтичный день для всех: влюбленных или только мечтающих о любви. День, наполненный позд...
10 минут
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St. Patrick's Day
В отличие от жителей других стран Объединенного Королевства, ирландцы отмечают день Святого Патрика, потому что это день покровите...
9 минут
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Groundhog Day (День сурка)
Среди многочисленных народных праздников США и Канады особое внимание заслуживает День сурка. Традиционно его отмечают 2 февраля. ...
9 минут
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Сочельник в Англии
Почти год назад судьба забросила меня в Туманный Альбион. Была середина декабря и Лондон готовился к Рождеству (Christmas, X-mas)...
6 минут
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Как празднуют Новый год в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии: традиции и обычаи, о которых интересно узнать
Новый год - это праздник, с которым связано много приятных традиций. В каждой стране есть свой уникальный колорит, благодаря котор...
5 минут
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Самые известные ВУЗы Великобритании
Человек, получивший высшее образование, может смело именовать себя Homo educandus – человек образованный. Особенностью данного вид...
5 минут
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Английский юмор
Чувство юмора является индивидуальной характеристикой человека. Оно либо есть, либо напрочь отсутствует. Вместе с тем, национальны...
7 минут
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О США и американцах
Соединенные Штаты Америки – удивительная страна, не похожая ни на какую другую. Здесь смешались почти все культуры и национальност...
7 минут
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ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ ЗАВИДУЮТ БРИТАНЦАМ?
Говорят, что все познается в сравнении. Поэтому, если вы хотите узнать что-то новое о жителях Туманного Альбиона и о жизни в Соеди...
12 минут
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Штрихи к портрету американской школы. Часть 2
В этой школе, как и во многих других, существует сложная и гибкая система выбора изучаемых дисциплин, courses. В предлагаемом спис...
4 минуты
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Old Wives’ Tales
В англо-говорящих странах тоже есть свои приметы. В США они называются Old Wives’ Tales или, если перевести на русский язык, «бабу...
5 минут
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Biscuit vs. cookie: спор через Атлантический океан
Иногда разница между словами, которые употребляются в обеих странах, настолько тонкая, что ошибок в употреблении не избежать. В ка...
5 минут
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Jack O'Lantern & Halloween
Собираетесь ли вы отмечать Halloween? Все чаще и чаще мы слышим положительный ответ. Казалось, еще совсем недавно “канун всех свят...
4 минуты
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New Year Traditions
В Англии, буквально помешанной на традициях и обычаях, существует огромное количество вышеупомянутых - в связи с Новым годом и Рож...
4 минуты
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SAINT DAVID'S DAY - Национальный праздник Уэльса
Святой Давид - покровитель Уэльса. Традиционный праздник, посвященный святому, отмечают в день его смерти, 1 марта. В наши дни эт...
6 минут
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Mother's Day
Mother's Day в Англии похож на 8 Марта в России. Его корни уходят в викторианские времена, когда дети с довольно раннего возраста ...
11 минут
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Католическое Рождество
В ночь с 24 на 25 декабря католический мир, а также протестанты и лютеране отмечают Рождество Христа. Это особая дата для верующих...
8 минут
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Штрихи к портрету американской школы. Часть 1
Наверное, для каждого русского школа настолько плотно ассоциируется с известным и понятным миром, что кажется, будто американец, г...
5 минут
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Лига Плюща
Так сложилось, что американские ВУЗы стали главными соперниками английских образовательных гигантов Оксфорда и Кембриджа в борьбе ...
2 минуты
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Чайные традиции Великобритании
С молоком или без, в пять часов, только листовой, какой бы ни был, чай в Англии — король. Думаю, с этим никто и не спорит. А еще а...
7 минут
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Об Англии и англичанах
Англия – явление уникальное. Прежде всего, потому, что страна не имеет определенного названия. Несомненно, все мы знаем, что Англи...
8 минут
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Различия между австралийским и британским английским
Несмотря на то, что в Великобритании и в Австралии, по сути, говорят на одном и том же языке, австралийский английский имеет свои ...
4 минуты
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Как поздравить с Новым годом и Рождеством на английском языке?
До Рождества остается меньше двух недель, а вы не поздравили своих иностранных друзей или коллег? Давайте займемся этим вместе.
3 минуты
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Рождественские песни на английском языке
За несколько дней до Рождества в домах, в концертных залах, на площадях больших и малых городов Европы, Северной и Южной Америки, ...
1 минута
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Английский язык по английски
Как ни странно, подобный вопрос возникает у многих начинающих изучение английского языка. Мы спешим сообщить, что "английский язык" по-английски пишется как "English language".