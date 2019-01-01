Как празднуют Новый год в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии: традиции и обычаи, о которых интересно узнать

Новый год - это праздник, с которым связано много приятных традиций. В каждой стране есть свой уникальный колорит, благодаря котор...