Украшение дома в канун рождественских и новогодних праздников это, пожалуй, одно из самых приятных и долгожданных мероприятий, поэтому особенно интересно познакомиться с новыми словами и выражениями, связанными с этой темой.

Начнём с того, без чего не обходиться ни одно Рождество и Новый год, с ёлки!

Ёлка по-английски будет: fir tree (пихта, ель, ёлка), spruce (ель, хвойное дерево) или pine tree (хвойное дерево, сосна, сосновое дерево).

Но, надо сказать, что это общее понятие и включает в себя деревья, растущие в лесу.

Если же речь идёт именно о Рождественской (Новогодней ёлке), то это Christmas tree.

После приобретения праздничный символ нужно установить: to put up Christmas tree.

А после установки, как известно, ёлку принято наряжать, для того, чтобы выразить это действие на английском отлично подойдёт фраза: to decorate Christmas tree.

Как правило наряжать ёлку начинают с верхушки.

Любое украшение (decoration), находящееся наверху ёлки, называют Christmas tree topper, а ёлочные игрушки в целом - Christmas ornaments или tree ornaments.

На самый верх ели можно повесить, к примеру, звезду (a star), колокольчики (bells) или другие украшения.

Для обрамления дерева очень часто используют: ёлочные фонарики (flashlights), гирлянду (garland) и мишуру (tinsel).

Ну а на самих веточках могут красоваться украшения в виде: свечек (candles), стеклянных шариков (glass balls) и других игрушек (toys).

Нередко можно увидеть ёлки, декорированные ленточкой (ribbon), леденцами из карамели с корицей и мятой в форме тросточки (candy cane), а также, рождественскими носками (Christmas stockings).

Некоторые дополняют ёлочные украшения игрушками со своими инициалами или фотографиями, называется это: personalized Christmas ornaments.

Под ёлку иногда ставят коробочки с подарками (boxes with gifts), обёрнутыми в красивую упаковочную бумагу (wrapping paper), игрушки в форме хлопушек (Christmas cracker), которые носят исключительно декоративный характер.

Как только ёлка наряжена, время приступать к украшению своего дома, чтобы атмосфера Рождественского чуда (Christmas miracle) и Новогоднего волшебства (New Year’s magic) заполнила окружающее пространство.

На дверь можно повесить праздничный бант (bow), колокольчики (bells) или специальный рождественский венок (Christmas wreath).

Часто на окна приклеивают разнообразные рождественские и новогодние наклейки (Christmas window stickers), которые создают праздничное настроение и уют.

На стол или тумбочку можно поставить открытки с поздравлениями (Christmas cards), которые будут напоминать о приближающихся праздниках.

На стол можно постелить специальную новогоднюю скатерть (holiday tablecloth).Некоторые комнаты украшают искусственным снегом (artificial snow).

Ну а на газонах, перед загородными домами, хорошо будут смотреться декоративные фигурки северных оленей, тянущих сани (reindeer and sleigh), такого рода украшения называют lawn figures или Christmas yard/lawn decorations.

И даже почтовый ящик можно декорировать бантом или любыми другими украшениями (decoration for the mailbox).

Процесс подготовки своего жилища к праздникам всегда носит творческий характер, но вне всяких сомнений, это всегда приятные хлопоты, которых каждый год ты ждёшь с неимоверным детским восторгом.

Если ваш дом уже готов к празднику, то самое время подумать над желаниями, которые предстоит загадать.