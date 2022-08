Oh the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we’ve no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn’t show signs of stoppin’ And I’ve brought some corn for poppin’ The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I’ll hate goin’ out in the storm But if you’ll really hold me tight All the way home I’ll be warm The fire is slowly dyin’ And, my dear, we’re still goodbyin’ As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow He doesn't care if it's ten below He's just sittin' by the fire's cozy glow He don't care about the cold and the winds that blow He just says, "let it snow, let it snow, let it snow" (let it snow) "Ooh wee, " goes the storm Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turned low He just says, "let it snow, let it snow" (I don't care) The weather outside is frightful But that fire is, mmm, delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stoppin' And I've brought lots of corn for poppin' The lights are way down low So let it snow, let it snow, let it snow (let it snow) When we finally say goodnight How I'll hate goin' out in the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dyin' And, my dear, we're still goodbyin' As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow

Погода на улице ужасна, Но огонь в камине так восхитителен! И так как нам некуда пойти, Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег! Похоже, что снегопад и не прекратится И я принес немного кукурузы для поп-корна Огни потухают Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег! Когда мы целуемся на прощание, Как мне не хочется выходить в эту метель, Но если ты покрепче меня обнимешь, Всю дорогу домой мне будет тепло! Огонь постепенно затухает, А мы все еще прощаемся, Пока ты так сильно любишь меня, Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег! Ему не важно, что будет дальше, Он сидит у теплого камина, Ему не важно, что холодно и дует ветер, Он только повторяет: пусть идет снег, идет снег, идет снег! Пусть идет снег! Ооо метель не стихает Зачем беспокоиться об этом, когда ему тепло и хорошо? Его девушка рядом с ним и свет постепенно затухает, Он только повторяет: пусть идет снег, идет снег, идет снег! Мне неважно! Погода на улице ужасна, Но огонь в камине так восхитителен! И так как нам некуда пойти, Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег! Похоже, что снегопад и не прекратится И я принес немного кукурузы для поп-корна Огни потухают Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег! Когда мы, наконец, попрощаемся, Как неохотно я пойду в эту метель, Но если ты покрепче меня обнимешь, Всю дорогу домой мне будет тепло! Огонь постепенно затухает, А мы все еще прощаемся. Пока ты так сильно любишь меня, Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег!