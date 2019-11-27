Регионы по всей Англии празднуют Рождество по-разному. Свои особенные традиции и обычаи есть в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Помимо христиан, Англию населяет множество представителей самых разных конфессий, которые тоже отмечают Рождество, адаптируя его под свою культуру и веру.

Несмотря на многообразие традиций, классическое английское Рождество всегда ассоциируется у нас с омелой, нарядной елкой и развешанными по дому чулками для подарков. Посмотрим, как отмечают Рождество в Великобритании.

Содержание: Когда празднуют Рождество в Великобритании История Рождества в Великобритании Рождественские традиции в Великобритании Символы Рождества Как украшают дома в Великобритании на Рождество Что дарят на Рождество в Великобритании Что готовят на Рождество в Великобритании

Когда празднуют Рождество в Великобритании

Католическое Рождество отмечается в Соединенном Королевстве 25 декабря. Существует множество теорий относительно того, почему Рождество празднуется 25 декабря.

Согласно ранней христианской традиции, Мария получила от ангела весть, что она родит Спасителя, 25 марта (и в этот день католики празднуют Благовещение). Через девять месяцев после 25 марта наступает 25 декабря – день рождения Иисуса.

Некоторые связывают дату 25 декабря с зимним солнцестоянием и древнеримскими языческими праздниками середины зимы. С 17 по 23 декабря проходил Сатурналий, посвященный богу Сатурну. 25 декабря римляне праздновали день рождения непобедимого солнца (Dies Natalis Solis Invicti). Христиане верят, что Иисус есть свет миру, поэтому зимнее солнцестояние вполне может быть днем его рождения.

В большинстве православных церквей Рождество отмечается 7 января. Разница в датах связана с использованием разных календарей: Григорианского и Юлианского. Григорианский календарь был введен Папой Григорием XIII в 1582 году, чтобы скорректировать разницу между астрономическим и календарным годом. После смены календарей все даты сдвинулись на 10 дней: за 4 октября 1582 года сразу наступило 15 октября 1582. В наше время разница между старым и новым стилем составляет 13 суток.

Православная церковь не признала эту реформу и продолжила отмечать праздники по юлианскому календарю.

История Рождества в Великобритании

Факты о Рождестве тесно переплетены с вымыслом и легендами, христианскими и языческими преданиями.

Дохристианские истоки

На протяжении тысячелетий отмечалось зимнее солнцестояние – самый короткий день в году, когда язычники праздновали начало возрождения Солнца. Северные европейцы называли его Jul (в английском языке это слово Yule – Йоль), в Древнем Риме это были Dies Natalis Solis Invicti и Сатурналии.

Все эти языческие праздники включали в себя раздачу подарков, цветные огни, чтобы отогнать злых духов, праздничные блюда и украшенные деревья. Современная рождественская елка также восходит к поклонению священным деревьям: у друидов это был дуб, у египтян – пальма, у римлян – ель.

История Рождества в Англии началась в 597 году нашей эры с прибытием из Рима Святого Августина, который проповедовал христианскую доктрину и обращал язычников в новую веру. Постепенно языческие праздники уступили место христианским. Однако остался обычай дарить подарки, готовить пышные обеды и украшать деревья.

Запрет Рождества

В XVII веке к власти пришел Оливер Кромвель. Он осудил Рождество за его языческие корни и законодательно запретил «греховный праздник». Священнослужителям не разрешалось украшать храмы и читать рождественские проповеди. Все праздничные мероприятия отменялись, люди обязаны были работать, как в обычные дни. Нарушителям грозил штраф и даже тюрьма.

Запрет существовал почти 20 лет. Его отменил король Карл II, взошедший на престол в 1660 году.

Викторианская эпоха

В период правления королевы Виктории (1837-1901) праздник приобрел большую популярность и немыслимый раньше размах. Именно тогда появились многие традиции празднования Рождества, которые живы и по сей день.

В 1843 году были напечатаны первые рождественские открытки, в 1847 кондитер Том Смит выпустил хлопушки с конфетами и сюрпризами. Рождественская елка тоже обрела особую популярность в Викторианскую эпоху. В 1848 году в газете The Illustrated London News был опубликован рисунок, изображающий королевскую семью вокруг елки с подарками. Принц Альберт отправлял украшенные елки в школы и казармы. Вскоре традиция королевской семьи проникла во все слои общества. К 1880 году приходилось заранее проверять количество елок в пригородах Лондона: их могло не хватить всем желающим. Тогда же появились первые искусственные елки: их делали из гусиных перьев, прикрепленных к основе-«стволу».

Знаменитый роман Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» (1843) придал Рождеству новое значение: праздник стал восприниматься не только как религиозный, но и как семейный.

В Викторианскую эпоху снова стали популярны рождественские гимны. В журналах стали публиковать слова колядок, и люди могли исполнять их дома под фортепиано. В это время было написано много новых песен, в том числе Silent Night (созданная в 1818 году, она была переведена на английский язык только в 1863) и In the Bleak Midwinter (написана в 1872 году, стала колядкой в 1906 году).

Рождественские традиции в Великобритании

Рождество в Англии – государственный праздник. В этот день вся страна отдыхает, школы и большинство предприятий закрыты. Рождество в Великобритании празднуется обычно в кругу семьи – это время, когда близкие стремятся собраться вместе, как бы далеко друг от друга они ни находились. Люди, далекие от церкви, отмечают праздник Рождества как светский, а в религиозных семьях соблюдаются церковные традиции.

Адвент

Адвент – это подготовка к Рождеству, период, который начинается за 4 недели до праздника. Это время ожидания Рождества, время вспомнить об истинном значении этого праздника. Церковь готовится праздновать пришествие Христа в его воплощении, и все проповеди посвящены скорому рождению Иисуса. Христиане соблюдают рождественский пост: не едят мясо, молочные и некоторые другие продукты. Также это время, когда особенно важен пост духовный: церковь напоминает людям напоминают о большом значении христианских добродетелей, призывает отказаться от злословия, лжи и разврата.

Каждое из четырех воскресений Адвента посвящено определенной теме, которая раскрывается во время чтения Священного Писания на церковных службах или в домашнем кругу.

Важная традиция для христиан – свечи Адвента. Традиционно они расположены по кругу в венке из вечнозеленых ветвей, символизирующих вечность. В первое воскресенье зажигают фиолетовую свечу, посвященную Исайе и другим пророкам, которые предсказали пришествие Иисуса. Эта свеча символизирует ожидание грядущего Мессии. Во второе воскресенье Адвента зажигается еще одна фиолетовая свеча, которая символизирует любовь, веру и ясли Христа. В третье воскресенье зажигается розовая свеча – «Свеча пастухов». Она символизирует радость, а третье воскресенье Адвента называется Gaudete Sunday (от латинского слова gaudete – «радуйся»). В четвертое воскресенье Адвента зажигается «Ангельская Свеча», которая символизирует мир, а также представляет Иоанна Крестителя. В канун Рождества зажигается центральная свеча, называемая «Свеча Иисуса». Ее белый цвет олицетворяет чистоту, а сама она – символ Христа, который пришел, чтобы осветить мир.

Святки и Крещение

Святки, или 12 дней Рождества – это время от рождения Христа (25 декабря) до прибытия к нему волхвов (6 января, Богоявление). В эти дни люди устраивают застолья, ходят в гости к соседям и родственникам. В некоторых христианских культурах принято приносить дары только на 12-й день, в других – на все 12.

Богоявление празднуется через 12 дней после Рождества 6 января. В это время христиане вспоминают мудрецов, которые посетили Иисуса после его рождения. Праздник Крещения посвящен моменту, когда Иисус был крещен и стал рассказывать о Боге. Крещенский сочельник знаменует собой окончание рождественских праздников. В это время полагается снять рождественские украшения (хотя некоторые люди оставляют их до Сретения, которое отмечается 2 февраля).

Символы Рождества

Множество предметов ассоциируется у нас с Рождеством. Традиционные праздничные символы есть и в Британии: некоторые из них характерны только для этой страны, другие распространены по всему миру.

Колокольчики

Колокола, особенно церковные, издавна ассоциируются с Рождеством Христовым. Звон колоколов оповещает верующих о начале полуночной церковной службы; алтарные колокола звонят во время рождественской мессы. С середины XIX века с Рождеством стали ассоциироваться и веселые колокольчики из американской песни Jingle Bells.

Звезды и ангелы

Эти рождественские украшения связаны с христианской традицией. Звезды символизируют Вифлеемскую звезду, которая помогла мудрецам найти младенца Иисуса. Ангелы связаны со святыми, которые собрались в небе над Вифлеемом, чтобы объявить миру о рождении Иисуса.

Рождественская елка

Вечнозеленые деревья символизируют вечную жизнь, также считается, что благодаря своей треугольной форме ель представляет Святую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. Сейчас рождественские елки можно встретить в большинстве британских домов, вне зависимости от религии. Настоящие ели все чаще заменяют искусственными, чтобы не разрушать природу. Украшают елку свечами или гирляндами, сладостями и лентами. На вершину дерева обычно помещают ангела или звезду.

Омела

Обычай вешать омелу в доме восходит ко временам древних друидов, которые верили, что она приносит удачу и отгоняет злых духов. В скандинавской мифологии это растение символизировало любовь и дружбу. Считается, что оттуда пришел знаменитый обычай: любые два человека, встречающиеся под омелой, должны поцеловаться.

Рождественский дед

Британского Санта-Клауса обычно называют Father Christmas. Его история восходит к преданиям о Святом Николае, который помогал беднякам. Со временем его образ трансформировался в Деда Мороза – добродушного пожилого человека, который привозит детям подарки. Он путешествует по небу на санях, запряженных оленями, спускается в дом по дымоходу и оставляет свои дары в рождественских чулках или под елкой.

Рождественский чулок

Легенда о Святом Николае гласит, что когда-то он решил помочь бедняку и кинул в дымоход несколько золотых монет (в других вариантах говорят о целом мешке золота!). Монеты попали в носки, которые дочь бедняка повесила сушиться над камином. Эта история породила традицию вешать чулки над кроватью или камином и ждать чудесных даров.

Перед Рождеством дети пишут Санте письмо, в котором рассказывают о своих желаниях. В Рождество, пока малыши спят, приходит Санта и заполняет развешанные по всему дому чулки сладостями и подарками.

Как украшают дома в Великобритании на Рождество

Британцы известны своей любовью к рождественским украшениям. В доме принято ставить елку, развешивать чулки над каминами и кроватями, оформлять дверной проем омелой. Многие англичане украшают свое жилище не только изнутри, но и снаружи: в садах появляются фигуры оленей и Санта-Клауса, на крышах и стенах домов загораются разноцветные огни.

Что дарят на Рождество в Великобритании

Среди англичан не принято делать дорогие подарки на Рождество. Популярны книги, парфюм, алкоголь, рождественские свитера; мужчинам часто дарят запонки или галстуки. Едва ли не главная часть подарка – его упаковка. Англичане любят красиво оформлять даже мелочи.

Живет и любовь к рождественским открыткам. Их прикладывают к подаркам или отправляют друзьям по почте.

Что готовят на Рождество в Великобритании

Классический британский рождественский ужин включает жареную индейку или гуся, брюссельскую капусту, жареный картофель, клюквенный соус и сосиски, обернутые в бекон. На десерт подают фруктовый пудинг.

Индейка – это основное блюдо на Рождество. С ней связана важная традиция: кто-то должен вытащить особенную кость, которая имеет форму буквы Y. Если повезло сразу двоим, им придется перетягивать кость, пока она не сломается. Тот, у кого остался больший кусок кости, загадывает желание.

Среди напитков на Рождество обычно подают шампанское, глинтвейны, алкогольные и безалкогольные пунши.