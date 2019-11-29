Рождество (Christmas) – один из главных христианских праздников в честь рождения Иисуса Христа. Он отмечается во многих странах по всему миру, но преимущественно – в европейских странах. Все же, как отмечают рождество в США? Эта страна имеет свои уникальные традиции и обычаи празднования этого торжества.

Содержание: История праздника Рождество в Америке: традиции и обычаи Как украшают дома в Америке на рождество Что готовят на рождество в Америке Что дарят на рождество в Америке Символы рождества в Америке

История праздника

Для начала обратимся к истории появления самого праздника. Все началось около 2000 лет назад, когда, согласно священному писанию, в городе Вифлеем на свет появился Иисус Христос. Это событие было ознаменовано как пришествие Бога на землю, поэтому считается великим событием.

В течение трех первых веков христиане не праздновали отдельно Христово Рождество. В то время был праздник Богоявления, которое объединяло в себе и праздник Рождества Христова, и Крещения Иисуса. Кстати, появление младенца Иисуса на свет в английском называется специальным словом: “the Nativity”.

Но со временем Рождество оформилось как самостоятельный религиозный праздник. Этому во многом поспособствовала Римская церковь в начале 6 века н.э. С тех пор эту традицию подхватили многие христианские богослужители и храмы.

Но вот вопрос: почему Рождество 25 декабря? В 525 году римский монах Дионисий создал летоисчисление, положенное в основание нашей эры. В хронографическом сборнике рождение Иисуса отнесено на год консульства Гая Цезаря, где говорится «При этих консулах Господь Иисус Христос родился в 8-й день до январских календ в пятницу 15-й луны», то есть 25 декабря по григорианскому календарю.

До 18 века Рождество в Новом Свете было запрещено, и колонистами признавался только День благодарения. Было даже принято постановление, согласно которому все, кто нарушил запрет, подвергались строгому наказанию.

Закон продержался немногим четверть века, и в отдельных штатах Рождество стало получать статус официального праздника. Первым стал штат Оклахома, где в 1832 году было объявлено первое официальное празднование. За ним последовали и другие. Так, в 1891 году в Америке состоялось первое общенациональное торжество в честь рождения Христа.

Сейчас праздник Рождества – самый популярный в США, и так как он имеет религиозные корни, жители придерживаются старых традиций и целыми семьями посещают церкви. В Сочельник американцы ходят на рождественскую службу, которая называется «месса» (mess).

Рождество в Америке: традиции и обычаи

Подготовка к Рождеству начинается после Дня благодарения (Thanksgiving day), который отмечается в конце ноября (в последний четверг месяца). Начинается сезон распродаж: все покупают елки, готовят подарки; украшают дома и улицы.

По традиции Рождество в Америке празднуют 25 декабря. Это национальный праздник, поэтому многие государственные учреждения, магазины, кафе и многие другие в этот период не работают, хотя условия меняются от штата к штату.

Рождество – религиозный праздник, хотя с ним связано множество светских традиций, таких как Санта Клаус, подарки и пр. Как бы то ни было, в американской культуре установилось множество традиций празднования Рождества, связанных с семьей, праздничным ужином и развлечениями.

Одна из самых ярких рождественских традиций – семейный ужин в канун праздника (Christmas Eve), который проводится 24 декабря. За столом собираются все родственники. Конечно, все обмениваются подарками. Есть даже такое понятие как «Тайный Санта» (Secret Santa). Суть этой церемонии в том, что все по очереди достают из шляпы по одной бумажке, т.е. проводится жребий, на котором определяется, кто кому дарит подарок. При этом имя «Санты» остается секретом для того, что получает презент.

В Америке широко распространены рождественские гимны (hymns). Возможно, некоторые из них вы слышали. Самые популярные гимны - “Hark the Herald Angels Sing”, “Silent Night”. Иногда на улицах в Сочельник можно встретить хор, исполняющий рождественские песни. Дети, облаченные в ангельские костюмы, поют рождественские гимны, славят Бога и рождение его сына Иисуса.

Во многих городах устраиваются праздничные парады. Все желающие наряжаются в тематические костюмы, и огромными колоннами проходят по центральным улицам, создавая этим праздничную атмосферу и задавая хорошее настроение зрителям. Празднуется рождество в Америке с большим размахом.

Как украшают дома в Америке на рождество

В США принято украшать дома внутри и снаружи. На улицах создается уютная праздничная атмосфера. Американцы не скупятся на иллюминацию домов, благодаря которым улицы светятся разноцветными огнями.

Перед домом на лужайку выставляются фигурки Санты с его оленьей упряжкой. Интересный факт, но раньше средством передвижения для него служила лошадь. Олени впервые были «придуманы» в произведении Клемента Мура «Ночь перед Рождеством».

Для украшения в ход идут фигурки снеговиков, медведей, ангелов, гирлянды, елочные игрушки, рождественские венки (wreath), колокольчики. Здесь не боятся проявить фантазию, и с душой отдаются этому занятию.

Конечно, главное рождественское украшение внутри дома – рождественская елка (Christmas Tree). Обычай наряжать елку пришел из Германии. Первое письменное упоминание об этом датируется 16 веком. В немецком городе Страсбурге люди из бедных и богатых семей в качестве украшений использовали цветную бумагу, фрукты, и даже сладости.

Постепенно эту традицию переняли другие европейские страны. Так этот обычай распространился почти по всему миру.

По данным статистики, в США существует около 13 тысяч ферм, на которых выращивают в общей сложности примерно 310 млн. елок. Ежегодно в стране продается 25-30 млн. живых елок на сумму более миллиарда долларов. Такая же сумма тратится американцами на покупку елочных игрушек (ornaments).

Ну и конечно, говоря об американском рождестве, нельзя не упомянуть рождественские чулки (Christmas stocking), точнее мешочки в форме чулок, которые традиционно вешаются на камин. Считается, что Санта Клаус, спускаясь по трубе в дом, обязательно кладет в них подарки.

Что готовят на рождество в Америке

Праздник нельзя представить без особого ужина. Главное блюдо на рождество, украшающее праздничный стол – запеченная индейка или другие виды мяса – утка, курица и т.д. На гарнир подаются брюссельская капуста, жареный картофель, вареные или паровые овощи, бобовые.

Главный десерт праздника – фруктовый кекс (Fruitcake). Многие хозяйки специально к Рождеству выпекают пирог с орехами, сухофруктами и цукатами, пропитанный ромом и сиропом. Интересно, но еще одно значение слова Fruitcake – «чудик» или «сумасшедший». Так что существует очень много шуток, связанных с этим лакомством.

Нельзя упомянуть о «пряничных человечках». Этот десерт широко известен во всем мире, и является кулинарным символом Рождества. При приготовлении этого печенья добавляется имбирь, а сверху они украшаются глазурью. Впервые такие съедобные фигурки появились при дворе королевы Елизаветы I, и при этом «человечки» были внешне похожи на некоторых ее важных гостей.

Напиток на Рождество должен быть согревающим. Поэтому готовят преимущественно горячий шоколад или какао. Но поистине традиционным считается эгг-ног (eggnog) - сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока. Из остальных вариантов – вино, пунш, чай.

Перед началом трапезы принято читать молитвы, прославляющие Бога.

Что дарят на рождество в Америке

Рождество – это праздник подарков, которые дарят родственникам, знакомым и друзьям.. Для почтовых служб эти дни выдаются самыми сложными и загруженными.

По данным Почтовой службы Америки, ежегодно, в период с конца ноября и до конца декабря, доставляется примерно 450-470 миллионов писем, бандеролей и посылок.

На рождество в подарок можно получить что угодно. Среднестатистический американец тратит около 900 долларов на подарки к Рождеству и Новому году.

Но все же в США уделяют огромное значение не содержанию подарочной коробки, а внешнему виду – оберточной упаковке. Это почти что символ рождества. Но, к сожалению, последствия праздника – около 4 млн. тонн мусора в виде упаковок и пакетов из под подарков.

Символы рождества в Америке

Один из самых главных символов Рождества – Санта Клаус, который известен далеко за пределами страны. Во время праздника в стране работают около 20 тыс. Санта-Клаусов.

У многих этот сказочный персонаж ассоциируется с добродушным старичком, одетым в красный костюм с колпаком, и имеющим густую белую бороду. Его прообразом стал Святой Николаус, который почитается в Европе (в частности, в Германии), и в честь которого утвержден католический церковный праздник.

Еще один символ – красно-белый леденец в виде буквы J. Есть несколько версий его появления. Некоторые считают, что J – первая буква от имени Jesus. Другие полагают, что такая необычная форма конфеты символизирует форму посохов пастухов, которые первые пришли посетить новорожденного младенца.

Звезда на елке тоже символизирует появление на свет Иисуса, и напоминает о Вифлеемской звезде, взошедшей в момент его рождения.