Как и когда отмечают Новый год в Австралии: что наряжают вместо елки, как одевается и на чем передвигается Санта, из чего австралийские дети делают снеговиков?

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Когда празднуют Новый год в Австралии Новый год в Австралии: традиции и обычаи

В этой статье мы поговорим о празднике Нового года, который знаменует собой начало года по Григорианскому календарю. Вы узнаете, каких традиций придерживаются австралийцы, как здесь одевается Санта-Клаус и когда – летом или зимой – отмечают Новый год в Австралии.

Когда празднуют Новый год в Австралии

Австралия расположена ниже Экватора, в Южном полушарии, поэтому времена года здесь не совпадают с европейскими. Осень в Австралии длится с марта по май, зима – с июня по конец августа, весна – с сентября по ноябрь, а лето – с декабря по февраль.

Наступление Нового года в Австралии празднуют 1 января – в разгар лета. Средняя температура в это время составляет 25-30°С, дождей практически нет. Поэтому австралийский Новый год не ассоциируется с зимней сказкой, как в Европе. Празднование проходит под открытым небом, обычно у воды. Песок вместо снега, доска для серфинга вместо сноуборда, кенгуру вместо оленей и пляжные вечеринки вместо уютных посиделок у камина – вот что такое австралийский Новый год.

Важно отметить, что не все культуры в Австралии следуют Григорианскому календарю в праздновании Нового года. Некоторые общины празднуют индуистский, китайский, еврейский или исламский Новый год.

Новый год в Австралии: традиции и обычаи

Новый год в Австралии – государственный праздник, 1 января у всего населения выходной. Здесь нет официальных новогодних каникул, 2 января люди выходят на работу. Но многие берут отпуск в период Рождества и Нового года, чтобы провести время с семьей или отправиться в путешествие.

Новогодние украшения

Австралийцы украшают дома к Рождеству: вешают венки на парадные двери, ставят елки в своих домах и садах, развешивают рождественские огни. Эти украшения остаются и на время празднования Нового года.

Елки не растут в австралийском климате, и чаще всего искусственные или живые деревья привозят из Европы. Многие заранее покупают или выращивают в горшках метросидерос: австралийское вечнозеленое деревце с маленькими зелеными листьями и кремовыми цветами. Летом – к Новому году – цветы становятся темно-красными, и растение даже без украшений начинает напоминать нарядную новогоднюю елку. Под него складывают красиво упакованные новогодние подарки и сладости. Метросидерос – один из символов австралийского Нового года, его часто дарят туристам на память.

Санта-Клаус

Санта приносит детям сладости и оставляет подарки под елкой или метросидеросом. Взамен дети часто оставляют пироги с пивом для него и морковь для оленей.

Добравшись до Австралии, Санта-Клаус дает своим оленям отдохнуть. Иногда он берет вместо них кенгуру, а иногда приезжает на доске для серфинга или на спасательной лодке. Свою обычную одежду он меняет на менее жаркую: плавательный костюм или пляжные плавки. Неизменным остается только красный колпак.

На пляжных вечеринках по случаю Нового года можно встретить серферов и спасателей в костюмах Санта-Клауса. А дети лепят из песка фигуры, подобные снеговикам.

Праздничный стол

Специальных новогодних блюд в Австралии нет. Часто готовят барбекю, стейки, сосиски на гриле. В полночь принято пить шампанское или местное вино, также на стол подаются разные алкогольные и безалкогольные коктейли. Обязательное блюдо только одно – пирог. Он может быть любым. Повар кладет в тесто монетку. Тот, кому она достанется, в новом году выйдет замуж или женится. В новогоднюю ночь на улицах и в парках работают киоски с праздничными угощениями.

Встреча Нового года

В крупных городах Новый год встречают фейерверками и музыкальными вечеринками. Популярны маскарады и тематические мероприятия. Температура в январе идеально подходит для активного отдыха, поэтому австралийцы часто отправляются на природу и празднуют наступление Нового года на пляже или круизном лайнере. Многие собираются семьями и устраивают вечеринку с барбекю. Когда часы бьют полночь, участники вечеринки пьют шампанское, обнимаются, пожимают друг другу руки или целуются. Новый год приветствуют шумом, криками, звоном колоколов и гудками – считается, что иначе он не наступит по-настоящему.

В Австралии очень популярны новогодние салюты. Фейерверки символизируют переход от новогодней ночи, знаменующей конец старого года, к началу Нового года. Праздничные фейерверки запускают в полночь, чтобы попрощаться с прошлым и поприветствовать будущее.

Самый крупный салют устраивают в Сиднее – это настоящее световое шоу над мостом Харбор-Бридж. Салют можно посмотреть с обзорных площадок или с небольших туристических пароходов, которые ходят в гавани всю ночь. Занимать лучшие места начинают уже утром 31 декабря, и к вечеру многие смотровые площадки переполнены.

В Канберре и Мельбурне в новогоднюю ночь тоже устраивают фейерверки, а после них – танцевальные вечеринки. В крупных городах проводится много семейных мероприятий, музыкальных выступлений артистов и диджеев. В небольших городах и сельской местности тоже бывают фейерверки, обычно рядом с пляжами, озерами, реками или парками.

Традиционно в городах устраивают два фейерверка. Первый – в 21.00 для семей с детьми и тех, кто не хочет оставаться допоздна. Второй – в полночь. Массовые гуляния заканчиваются в 3-4 часа утра.